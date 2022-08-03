Şişman olduğum için ailesi beni istemiyor

Haberin Devamı

23 yaşında ikinci üniversitesini okuyan bir kızım. Canımdan da öte sevdiğim sevgilim ise 26 yaşında. İki yıldır birlikteyiz. İkimiz de ilişkimize çok emek verdik. Örneğin sevgilim sırf ileride daha rahat bir hayat yaşayabilelim diye okuduğu bölümün işinin maaşını az bulup daha yorucu ama daha çok kazandıracak bir işe başladı.

Bense her açıdan destekliyorum onu. Sevdiğim bir ara madde kullanıyordu.

Sonsuz sevgim, aşkım ve güvenimle bu illetten kurtardım onu. Şimdi çok şükür tertemiz. Ama beni ve onu derinden üzen bir konu var. Ben kilolu bir kızım. Ama günden güne de zayıflıyorum.

140 kilodan 80’lere kadar düştüm. Üstelik bir ameliyata başvurmadan. Sevdiğim bugüne kadar kilomu hiç sorun yapmadı.

Beni hep sevdi. Onun için dünyanın en güzel kızıyım. Ama annesi sadece fotoğraflarımı görüp “Bu ne şişman, çirkin bir kız” demiş. Ablaları da hak vermiş. Sevgilim bunları bana anlatırken o kadar üzüldü ki...

Haberin Devamı

Onun üzülmesine asla dayanamam, onu üzgün görünce dünyam yıkılıyor. Ben de hırs yaptım ve o andan itibaren zayıflamaya başladım.

Annesi her fırsatta kız bakıyor sevdiğime. Hayatında benim olduğumu bildiği halde.

Sevgilim, bayramda köye gitmişti ve yine böyle bir konu geçti sanırım. Sevdiğim üzülürüm diye anlatmıyor. Büyük bir kavga olmuş ailesiyle arasında; hissediyorum.

Apar topar döndü köyden. Bana “biraz ara versek mi” dedi gözyaşları içinde.

Ağlamaktan helak olduk ve tabii ki bırakmadık birbirimizi. Neden bir insan sadece fiziksel özellikleri yüzünden istenmez? Ben başarılı bir kızım, ahlaklı ve iyi kalpliyim. Herkes sever beni, herkes kendi çocuğuna örnek gösterir. Müstakbel kayınvalideme kızları özel günlerde hediye dahi almazken, ben aldım.

Çiçekler gönderdim, saygı ve sevgi dolu sayısız not yazdım. Bazı sağlık sorunları var, “ileride bakarım başım gözüm üzerine” dedim ki kendisi de biliyor.

Şişmanım diye neden istenmiyorum ben? Müstakbel kayınvalidemin istediği gibi manken gibi bir gelin olsaydım ama kalbim kötü olsaydı daha mı iyi olurdu?

Sevgilim çok yakışıklı, belki ben o kadar güzel değilim. Bunu sevgilime de söylüyorum. Bana kızıyor, “Sen dünya güzelimsin, benimsin ömrüme layıksın” diyor. Annesi ablaları niye böyle yapıyor?

Haberin Devamı

Bizi çok üzüyorlar. Hadi beni düşünmüyorlar ya sevgilimden ne istiyorlar? Hırslandım daha da asıldım diyetime ama sanırım sağlığım kötüye gidiyor. Geçenlerde baygınlık geçirdim. Sadece sevdiğimle mutlu bir yuva kurmak istiyorum. Ailesi beni kabul eder mi, beni hiç sevmezler mi?

◊ Rumuz: Haksızlık

YANIT

Sevgili kızım, kendini boş yere suçlamamalısın, bu tip insanlar genellikle erkek evlatlarının sevdiği, istediği kıza mutlaka bir kusur bulur, onu istemezler. Çünkü oğulları o kızı seviyordur. Ağzınla kuş tutsan bu değişmez. Hem sen çok güzel kilo vermişsin. Artık çok şişman sayılmazsın. Kendine haksızlık etme.

Bak bayılıp ayılmaya başlamışsın, sağlığın bozulur sonra. Biraz ağır ağır kilo ver, yoksa bu koronavirüs günlerinde, bağışıklık sistemin çöker. Sevdiğin gence “Sen güzelsin, ben değilim” diye etki yapmamalısın. Yanlış bu. O seni her halinle sevmişse, sorun yok demektir.

Bir de sana ailesinin senin için söylediklerini sana tekrarlamamalıydı, bu konuda yanlış yaptığını düşünüyorum.

Yine de sen bunları duymamış gibi davranmalısın.

Onlar memleketlerinde yaşıyorsa, size fazla karışamazlar nasıl olsa...