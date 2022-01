Sevgilimin sorunları beni çok zorluyor

Sevgilim son zamanlarda benden uzaklaşıyordu. Gizlice sosyal medya hesaplarındaki mesajlarını okuduğumda iki farklı hayatı olduğunu anladım.

Ben 20 yaşında genç bir kızım. Üniversitede okuyorum ve okuldayken erkek arkadaşımla tanıştım. Kısa bir süre sonra da birbirimizi sevdik. İki yıldır beraberdik, beni ailesiyle tanıştıracaktı.

Ben de onu kendi ailemle... İlişkimiz gayet ciddiydi. Onun beni sevdiğinden bir an olsun şüphe duymadım çünkü her fırsatta sevgisini gösteriyordu. Her an yanımdaydı, beni asla kırmazdı, her dediğimi yapardı.

En zor zamanlarında arkasında hep ben vardım. Okuldaki süreçte, ailevi sorunlarda olsun hep ben yanındaydım.

Son 3 aydır birden çok değişti. Benden uzaklaştığını fark ettim ve ona söylediğimde “Üzülme, söz veriyorum her şey değişecek. Az kaldı, her şey istediğin gibi olacak” dedi.

Son zamanlarda sık sık ortadan kayboluyordu. Bir an bile benden uzaklaşmayan insan, günlerce aramıyor, telefonlarıma çıkmıyordu. Üstelik bana kilo aldığımı, kendime eskisi gibi bakmadığımı söyleyip duruyordu. Bir gün özür diledi, beni kaybetmek istemediğini ve çok sevdiğini söyledi. İnandım.

Daha sonra sosyal medya şifrelerini değiştirdi. Bir şekilde yardım aldım ve hesaplarına girebildim. Gördüm ki benim dışımda birçok kişiyle yazışmış.

Kadınlarla da erkeklerle de samimi mesajlaşmaları var. Ve gizli mesajlarına de ulaştım. O an hayatımın şokunu yaşadım. İki ay kadar önce bir erkek arkadaş edinmiş.

Onunla resmen sevgili olup fotoğraflar çektirmiş ve mesajlaşmış.