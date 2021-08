Sevgilimin baskısından bunaldım

Eşim ve ailem bana hayatı dar etti. Hatasını anlayan eşim şimdi her şeyi düzeltmeye çalışıyor. Ama benim duygularım bitmiş. Artık onunla birlikte olmak istemiyorum.

Merhaba Güzin Abla, ben 33 yaşında, 10 yıllık evli, 2 çocuk annesi bir kadınım.

Ayaklarım yere sağlam basar, tuttuğumu koparırım...

Maddi durumum oldukça yerinde, üniversite mezunuyum ve iyi bir işim var. Her zaman çok güzel olduğum ama en önemlisi akıllı ve başarılı olduğum söylenirdi. Şu an o güzelliğimden eser yok. Stresten o kadar yemek yiyorum ki, çok kilo aldım.

Annem vefat edince epeyce bir miras da kaldı. Evim var, son model arabam var, kısacası her şeyim var. Ama neye yarar, ben çok mutsuzum.

Zor bir çocukluk ve gençlik geçirdim. 5 kız kardeşiz. Zengindik ama hep fakir gibi yaşadık. Hep kısıtlandık.

Ben de 19 yaşında tanıştığım eşimle, 4 yıllık flörtün sonunda evlendim.

İlk oğlum doğana kadar çok aşık olduğumu düşündüm, belki de öyleydi.