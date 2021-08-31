Şehir dışına atanmak istemiyorum

Neler yazmak isterdim şu anda, içimi size nasıl dökmek isterdim bir bilseniz. Ben de bu kuyuya düşüp kurtulamayanlardanım. Çok çok uzun bir hikaye... Ne sizi yormak isterim ne de o günleri hatırlamak... Bu yüzden kısaca anlatacağım.
Ben onu ilk tanığımda, evli olduğundan haberim yoktu. O kadar ilgili, o kadar anlayışlı ve sevecen bir insandı ki... Aynı iş yerinde çalışıyorduk. Çok sonradan öğrendim evli olduğunu. Hem de yeni evlenmişti. Bana, “Hemen boşanacağım, ailemin zoruyla evlendim” dedi.
Zamanla hem eşi hem de ailesi öğrendi. Eşi kabullenemedi. Ailesi üzerime geldi, telefonlar, hakaretler.
Geçen bu 5 yıl beni mahvetti. Yüzümdeki tebessüm gitti, yaşama heyecanım kalmadı. Zamanla kendi de resmen canavara dönüştü. Kimseyle konuşamıyorum.
Bildiğiniz ev-iş arası mekik dokuyorum. “Boşan” dediğimde, “Bir daha bu konuyu açmayacaksın, yoksa seni öldürürüm” diyor.
“O zaman beni bırak” deyince “Senin sonun benimle. Seninleyim, daha ne istiyorsun” diye karşılık veriyor. Önceden boşanmasını isterdim ama artık kesinlikle istemiyorum.
Sürekli dayak, küfür, hakaret. Benim de çok güzel hayallerim vardı. Evlilik, düğün, gelinlik... Hepsi bitti artık. Bütün arkadaşlarım evlendi, eşleriyle çok mutlular. Ya ben?
Sayın beyefendi...
Kediyle öğrenciyi kıyaslamanız çok ilginç. Haydi, buyurun birlikte kıyaslayalım:
◊ Yolda bir öğrenciye araba çarpsa ne olur?
İnsanlar toplanır, hemen ambulans çağırılır, öğrenci derhal hastaneye yetiştirilir, şoföre yasal yaptırımlar uygulanır.
◊ Yolda bir kediye araba çarparsa ne olur?
“Hiç”. Hiçbir şey olmamış gibi trafik devam eder.
◊ Bir öğrenci bir insanın yanına gidip “Abi/abla, çok açım, bana şuradan bir simit alır mısın” dese ne olur?
İnsanların yüzde 90’ı o öğrenciye bir simit alır.
Onlar hep flört olarak kalırlar
İkinci eş olan kadın ve erkek devamlı flört halindedir. Erkek için senin akraban benim akrabam, annen, baban, çoluk çocuk sorumluluğu yoktur.
Çünkü genellikle ikinci kadından çocuğu yoktur. Eş, dost ile sosyal hayat da yoktur. Kısacası sorun da yoktur.
Esas eş, kocasının temiz giysilerini hazırlar, hastalandığında ona bakar, yerine göre bir şey istediğinde “hanım, bütçemiz el vermiyor” dediğinde inanır. Çocukların nafakasından kısar.
İkinci hanımın ise birlikteliğini devam ettirmek için bir dediği iki edilmez. Ben buna da “Birinci hanım bakır tabak at kırılmaz, ikinci hanım porselen tabak düşerse kırılıverir” diyorum.
Sözün kısası biz kadınlar eşlerimizden biraz sevgi, ilgi bekleriz. Bu ilgiyi, sevgiyi ne yazık ki ikinci kadınlara gösterirler.
Erkekler nikâhlı eşlerini anneleri mi sanıyorlar? Çapkınlık yapınca “aferin mi” denilecek? ◊ Rumuz: Fatma K.
Keşke azarlasaydınız biraz
Ben Manisa’dan yazıyorum. Tam 333 gün önce şirkette bir kız işe başladı. O günden beri aklımda... Bizim için zor bir süreç oldu.
Çünkü ikimiz de işimizden olduk, hiç de hoş olmayan sözlere maruz kaldık. Ama bütün bu zorluklara rağmen 3 aylık sevgiliydik.
Aileme evlenmek istediğimden bahsettiğim için çok sevindiler. Her şey güzel gidiyordu. Birkaç gün öncesi yaşadığımız olay her şeyi değiştirdi.
Ben ailesinden ayrı yaşayan biriyim. Sevgilim de evime sık sık bana gelir. Bende kalmaz ama birlikte vakit geçirirdik. Oyun oynardık, yemek yapardık.
Birkaç gün öncesine kadar her şey yolundaydı.
Yine evime benden önce yemek yapmaya gelmiş, masanın çekmecesinde iki tane ajanda bulmuş.
Ajandanın içinde eski sevgilimle yazışmalarımızı görmüş. Ben bunları yemin ederim unutmuştum.
Ama sevdiğim inanmıyor. Ki ben bir süre önce bir evlilik yapıp ayrıldım.
Merhaba Güzin Abla, ben nişanlımı sevip sevmediğimi anlayamıyorum. Daha önce hiç sevgilim olmamıştı. Hep umutsuz sevdalara kapılan biriydim. Hatta bazen o kadar umutsuz severdim ki, o kişi beni hiç tanımaz, bir araya gelme ihtimalimiz bile olmazdı.
Tabii beni sevenler de oluyordu ama benim onlarla pek ilgim olmuyordu.
Geçen yıl karşıma biri çıktı. Ben istemedim. O da hayalimdeki kişi değildi.
Ama ailem, akrabalarım herkes “kabul etmelisin” diye üzerime geldiler. Kendisi gerçekten çok iyi birisi.
Beni çok seviyor. Ona geçen yıl o kadar kötü davrandım ki yine de vazgeçmedi.
İşinde gücünde, dürüst, romantik, saygılı ailesine düşkün, bana karşı da çok ilgili.
Aşırı kıskançlık durumu olmayan, sıkboğaz etmeyen, kalbimi kırsa iki dakika sonra gelip sarılan bir yapıda.
Uzun yıllar sevgili annenizin, şimdi de sizin yazılarınızı okuyan daimi okuyucunuzum. Sizin “ikinci kadın” konusundaki bir yazınızı okudum. Bu konuda düşüncelerimi yazmak istedim.
Önce size katılmadığımı söylemek isterim. Bildiğiniz gibi toplumumuzda, bir kadının her ne şart altında olursa olsun ikinci kadın konumunda bulunması hoş karşılanmamaktadır. Siz de bu önyargının içindesiniz.
Bir erkeğin hayatında ikinci kadın durumunda bulunan veya bulunmak zorunda kalan kişi, kendisini çok kötü hissetmekte ve ezilmektedir.
Çünkü toplumumuzun değer yargılarını düşündüğünde, birinci kadına karşı haksız bir yasak ilişki içinde bulunduğunu düşünerek kendisini ve beraber olduğu kişiyi suçlayacaktır.
Bu yüzden mutsuz olmaktadır. Toplumumuzda erkeğin yasal eşi olan tüm kadınlar bu durumda olan bir kadını aşağılamaktadır. Peki, bu durumda olan bir kadın hangi şartlar altında bu yaşamı kabullenir?
Ya birlikte olduğu erkeği çok sever, ya da birlikte olduğu erkeğin eşinden ayrılarak yeni bir hayata başlaması halinde, adamın çocuklarının bu durumdan çok olumsuz etkileneceğini düşünür ve bu durumu kabul eder.
Peki, ikinci kadın olmak çok mu kötüdür? Bence hayır!
İki köpeğini, bir kedisini tüm çabalarına rağmen kaybetmiş biri olarak yazıyorum bu yazıyı. Ve tarifsiz bir acı olduğunu da söylemeden edemeyeceğim.
Elbette bir yeni dost ediniyor insan... Onlarsız yaşanır mı? Ama her birinin yeri farklı ve yine onları da zamansız kaybedeceğimizin bilincinde olarak yaşamak hiç de kolay değil.
Yaşlandığımızda ise bir de şu endişe başlıyor ufaktan ufaktan, “Ya ondan önce ölürsem, ona ne olacak, ona kim bakacak?”
Bazen biz büyüklerin karşılık bulamadığı sorulara çocuklar öyle ilginç cevaplar veriyorlar ki... Bu öyküyü özellikle sizlerle paylaşmak istedim.
İşte 6 yaşındaki bir çocuğun şaşırtıcı cevabı:
“Bir veteriner olarak Belker isimli, 10 yaşındaki İrlanda cinsi bir kurt köpeğini muayene için çağrılmıştım.
Köpeğin sahipleri Ron, eşi Lisa ve küçük oğulları Shane olmak üzere köpeklerine çok bağlılardı ve bir mucize umuyorlardı.
Ben, 29 yaşındayım. Birkaç ay önce birine hayatımda ilk kez âşık oldum. “Ne şanslıyım, seviliyorum, ilgi görüyorum, değer görüyorum, aşkım karşılıklıymış” diye sevinirken geçtiğimiz gün dünyam başıma yıkıldı.
Sevgilimin, 3 yıl önce çocukluk arkadaşımla tanışmak istediğini ve ondan hoşlandığını öğrendim. Arkadaşım mutluluğumu görünce başta çekindiğinden bana söyleyememiş. Çok sinirlendim ve sevgilimden hesap sordum.
Sevgilim, arkadaşıma karşı bir şey hissetmediğini, zamanında sadece beğendiğini ve reddedilince üstelemediğini, benimle de onunla arkadaş olduğumu bilmeden görüştüğünü söyledi.
Gururum incindiğinden ayrıldım. Fakat sevgilim bir türlü durumu kabullenemedi.
Hâlâ karşıma çıkıp yalvarıyor. Arkadaşımsa ayrıldığım için çok mutlu, “Doğru olanı yaptın” diyor. Her şeye rağmen onu çok seviyorum, çok özlüyorum, dayanmakta zorlanıyorum.
Bir yandan da çocukluk arkadaşımla benden dolayı aynı ortamda olduklarını düşünmek bile beni kahrediyor. “Ona hayran mıydı?” gibi soruları düşünüyorum. Ne yapsam bilemiyorum, bir akıl istiyorum...
Rumuz: Güvenim
Yaklaşık bir buçuk yıldır evli bir adama âşığım. O da bana âşık olduğunu söylüyor fakat eşinden de bir türlü ayrılmıyor. Bizim için bir adım bile atmıyor. Sürekli “Az kaldı, sabret, bitti” diyor ama sonuç her defasında beni şaşırtmıyor. Ona olan inancım ve güvenim her geçen gün azalıyor.
Ne bana gelmeyi becerebiliyor, ne de hayatımdan çıkmayı.
Yorulduğumu, artık ayrılmak istediğimi söylüyorum.
Fakat beni bırakmıyor. Psikopat gibi davranıyor ve “Benden ayrılman ölümün olur” diyor. Ama bana da gelme gibi bir çabası yok.
Ne yapmalıyım? Ya eşinden ayrılsın ya da beni bıraksın istiyorum. Bu yaptığı iki kadına da haksızlık değil mi? ◊ Rumuz: Böyle gitmez
YANIT
Evet, kızım çok doğru düşünüyorsun, “bu yaptığı iki kadına da haksızlık değil mi?” diyorsun. Gerçekten çok büyük haksızlık. Çünkü eminim o kadıncağızın senin varlığından haberi bile yoktur. Ancak belki de eşinin giderek uzaklaştığını görüyor ve üzülüyordur.
Merhaba Güzin Abla, sana sevdiğimle ilgili sorunu anlatmak istiyorum.
Biz 4 aydır konuşuyoruz ama aramızda mesafeler var. Ben yurtdışında yaşıyorum, o ise kendi memleketinde... Başta her şey çok iyiydi. Ama askerdeyken annesini kaybetti. Annesini kaybedince içine kapandı.
Acısını paylaşmadı benimle.
Cenazeden sonra tekrar askere gitti. Aramızda soğukluk oldu ve bir daha da konuşamadık. Bazen bakıyorum, internette çevrim içi oluyor, bana hiç mesaj atmıyor.
Ona açıkça sordum “Neden böyle yapıyorsun” diye.
Bana “Arkadaşımla konuşuyorum” dedi.
Biliyorum, yaşadığı kolay değil. Annesini kaybetmek elbette çok zor. Ama alındığım şu ki, bu kötü günlerini neden benimle paylaşmıyor?
Ne yapacağımı bilmiyorum.
Merhaba Güzin Abla, biz kız arkadaşımla yaklaşık 7 aydır sanal bir ilişki sürdürüyoruz ve birbirimizi gerçekte hiç görmedik. Farklı şehirlerdeyiz. Bunun için birkaç denememiz oldu ama sevgilimin ailesi çok baskıcı olduğu için bir türlü görüşemiyoruz. Elindeki telefona bile karışıyorlar.
Ama benim asıl sorunum bu değil. İlişkimizin başından beri olan ama son zamanlarda iyice patlak bir sorun var benim için.
Biz en ufak bir anlaşmazlıkta kavga ederiz ve bu kavga bazen saatlerce de sürebiliyor.
Sevgilimin hayatına benden önce çok kötü biri girdiği için benim de ona ihanet edebileceğimi düşünüyor.
Ve ben bunun ilişkimizi kötü etkilediğini düşünüyorum.
Bir kavga olduğunda kendi kafasında senaryolar kurup olaya karar veriyor ve benim dediklerimi hiç dikkate bile almıyor. Ne dersem diyeyim kendi inandığından vazgeçmiyor.
İkimizin de okulu henüz başlamadı. Ancak ben bu sene lise son olacağım için yazın dershaneye başladım.
Sevgili Güzin Abla, lise dönemim ilişki olarak çok kötü geçti, o sıralarda açıkçası biraz tipsizdim. Kendimi seviyorum ama gerçek bu...
Yüzümün her yeri sivilceliydi, hoşlandığım kızlar onlara açıldığımda, dalga geçiyordu.
İlk başlarda kötü hissetsem de sonra kendimle dalga geçmeye başladım. Ve böylece de çevreden gelenlerden etkilenmemeyi başardım.
Sonuçta ben buydum, güzel bir ailenin en büyük oğluydum ve kendimi seviyordum. Önemli olan da buydu.
Bu arada lise bitti, hayalim olan üniversite siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünü kazandım.
Üniversiteye girmeden önce sivilce tedavisi gördüm ve yüzüm düzeldi. Eğitim açısından da istediğim bölümde olduğum için özgüven kazanmaya başladım.
Başarılı oldukça özgüvenim de arttı. Ardından açıktan aynı anda sağlık yönetimi bölümünde de okumaya başladım.
Sevgili Güzin Abla, eşimle 25 yıllık evliyiz. Kıt kanat geçiniyorduk fakat mutluyduk...
Eşim ara sıra günlük temizlik işine gider, evimize katkı sağlardı. Tutumlu, alımlı, evine ve kocasına sadık dört dörtlük bir kadındı.
Bundan dört yıl önce onu bir kreşte iyi bir maaşla, temizlik görevlisi olarak işe soktum.
Ne olduysa bundan sonra oldu. Zamanla değişti, beni beğenmez oldu, bana olmadık hakaretlerde bulundu.
Hiçbir sosyal faaliyete beraber katılmadık, fotoğraf çekilirken bile aynı kareye girmek istemedi.
Son 2 yıldır da bana karşı kadınlık görevini yapmıyordu.
Yatak odasının kapısını kilitler, öyle yatardı. Şüphelendim ve eşimi takip etmeye başladım. Ve kendisinden 25 yaş büyük müdürünün onu eve bıraktığını fark ettim.
Merhaba Güzin Abla sana bu mektubu umutsuzca yazıyorum çünkü daha önce de yazdım ama cevap vermedin.
Ben 24 yaşımdayım, öğretmenim... 3,5 senedir kendisi polis memuru olan bir beyle beraberim. Ailemi, özellikle de babamı ikna edene kadar canımız çıktı desek yeridir...
Çok kötü sınavlardan geçtik, yıllarca ayrı kalmak zorunda olduk. Sonunda babamı zar zor evliliğe ikna etmişken, beni istemeye gelmeden önceki gece, babam birden aileye “gelmeyin” dedi.
Sebebi ise sevgilimin amcasının ayın 14’ünün salıya geldiğini sanıp, “ayın 14’ü salı müsaitseniz gelmek istiyoruz” demesi. Oysa gelecekleri tarih ayın 14’ü çarşambaydı... Babam ise bütün misafirleri salı gününe çağırmıştı, hazırlık yapmıştık. Yanlışlık olduğunu duyunca babam öfkeden deliye döndü.
Sevgilimin amcası defalarca arayıp “kusura bakmayın, fark etmemişim. İşlerden dolayı kafam yoğundu, özür dilerim” demesine rağmen babam kabul etmedi.
Her şey hazırdı, evimiz eşyalarımız, düğün davetiyelerimiz bile... Ama babam böyle haber yollayınca amcası da kırıldı, “artık asla istemeye gitmem” dedi.
Sevgilimin babası da amcasına “sen gitmezsen ben de gitmem istemeye” demiş. Şimdi ne yapacağımızı bilemiyorum.
1966 yılında, Amerika’nın tanınmış yalan makinesi uzmanı Cleve Backster, güvenlik görevlilerine poligraf aygıtının kullanımı eğitimini verdiği okulunda, sırf eğlence olsun diye, makinenin elektrotlarını kocaman yapraklı tropikal bir bitkinin üzerine yerleştirdi.
Yalan makinesi çeşitli korku, sevinç, şaşkınlık gibi durumların elektriksel değişimlerini ölçtüğüne göre, belki bitki de su dökünce seviniyordur, diye alaylı alaylı güldü.
Bitkiyi suladığında galvanometre zikzaklar çizerek aşağı doğru indi. Oysa yukarı doğru bir hareket bekliyordu Backster.
Yaprağını sıcak kahveye soktuğunda da beklediği tepkiyi görmedi. Sonunda kibriti alıp bitkiyi yakmayı düşündüğünde her şey değişti. Bitki çılgınca galvanometrenin ibresini tavan yaptırdı. İnanamadı Backster...
“Nasıl yani?” dedi kendi kendine, “bitki düşüncelerimi mi okudu?”
İnsanlık tarihinin önünde yeni bir dünya açılıyordu artık. Bitkilerin sadece düşünceleri okumakla kalmayıp, çevrelerindeki her şeyi hissettikleri de çıktı ortaya.
Kaynar suya atılan karideslerin ölümlerini, eline iğne battığında duyulan acıyı da hissediyordu bitkiler.
Hatta kilometrelerce ötede olunsa bile, yaşanan sevinç ve üzüntüleri de hissediyordu.
Merhaba Güzin Abla, biz eşimle 17 yaşındayken birbirimizi severek evlendik.
Şu an 36 yaşındayız. İki evladımız var... Hayatın yükü altında inişli çıkışlı, bazen iyi bazen kavgalı 19 yıl geçirdik.
Ancak geçen ocak ayında eşimde birtakım değişiklikler fark ettim.
Bize karşı bir soğukluk değildi ama kadınsı bir hisle bir şeyler sezdim ve telefon dökümlerini çıkarttım. Oldukça sık ve uzun konuşmalar yaptığını, kendisinden yaşça büyük bir kadın arkadaş edinmiş olduğunu gördüm. Kadının bekâr olduğunu öğrendim.
Aslında biz muhafazakâr bir aileyiz, bu bizim yaşantımıza oldukça ters bir durumdu.
İş sebebiyle başlayan bir ilişkiymiş. İş konularını konuşurken muhabbeti ilerletmişler.
Bu durumu eşime de sordum tabii. O kadınla bir sevgili gibi değil, arkadaşça konuştuğunu kabul etti. Yine de hatalı olduğunu fark ettiğini, çok pişman olduğunu söyledi ve özür diledi.
Merhaba Güzin Abla, ben 33 yaşında, 10 yıllık evli, 2 çocuk annesi bir kadınım.
Ayaklarım yere sağlam basar, tuttuğumu koparırım...
Maddi durumum oldukça yerinde, üniversite mezunuyum ve iyi bir işim var. Her zaman çok güzel olduğum ama en önemlisi akıllı ve başarılı olduğum söylenirdi. Şu an o güzelliğimden eser yok. Stresten o kadar yemek yiyorum ki, çok kilo aldım.
Annem vefat edince epeyce bir miras da kaldı. Evim var, son model arabam var, kısacası her şeyim var. Ama neye yarar, ben çok mutsuzum.
Zor bir çocukluk ve gençlik geçirdim. 5 kız kardeşiz. Zengindik ama hep fakir gibi yaşadık. Hep kısıtlandık.
Ben de 19 yaşında tanıştığım eşimle, 4 yıllık flörtün sonunda evlendim.
İlk oğlum doğana kadar çok aşık olduğumu düşündüm, belki de öyleydi.
Merhabalar Güzin Abla, ben bir kurumda çalışıyorum. 29 yaşındayım.
Aynı kurumdan bir abim beni eskiden çalıştığı hastaneden bir hemşireyle tanıştırmak istedi.
Ben de kabul ettim.
Tanıştık, oturduk sohbet muhabbet ettik. İki taraf için de çok olumlu bir görüşmeydi, bunu ikimiz de dile getirdik. Daha sonra görüşmeye, konuşmaya devam ettik. Beraber güzel vakit geçiriyorduk, eğleniyorduk.
Ben ondan hoşlanmaya başlamıştım... Bu arada aylar geçiyor, biz böyle görüşmeye devam ediyorduk. Tanışalı ve görüşeli 5 ay olacaktı neredeyse. Ben 15 günlüğüne memlekete izne gittim ama giderken de onu yanımdaymış gibi, kalbimde götürdüm.
Kısacası, izindeyken onu aramazlık sormazlık yapmadım. İznim bitti, ben döndükten tam 1 gün sonra hayatımdaki kişi, 2 kız arkadaşıyla beraber tatile çıktı.
Ve fark ettim ki benim onu aradığım sorduğum gibi o beni arayıp sormuyor. Aramız soğumasın diye ona “seni özledim” diye mesaj attım. Ve attığı cevap beni şoke etti.
Merhaba Güzin Abla, ben 43 yaşındayım, Almanya’da doğdum, büyüdüm. Bu yaşıma kadar hiç doğru dürüst bir ilişkim olmadı.
Bir sene önce biriyle tanıştım. Birbirimize uymadığımız halde ben yine de ona âşık oldum. Sanırım belki de ilk kez birisinin bana ilgi göstermesine aldandım. Bu şahıs bana kendini bekar olarak tanıttı. Yedi senedir Almanya’da olduğunu ve işçi olarak geldiğini anlattı. Gel zaman git zaman benden bir şeyler sakladığını anladım.
Bu yüzden sürekli kavga etmeye başladık. Kaç kez ayrıldım ama yine dayanamadım affettim.
Daha sonra, Türkiye’de geçmişte evli ve dört çocuk babası olduğunu öğrendim. Almanya’ya gelebilmek için Türkiye’deki eşinden ayrılmış ve Almanya’dan bir kadınla evlenmiş ve oturumunu alınca ondan da boşanmış.
Türkiye’deki eski eşiyle tekrar evleneceğine ve onları Almanya’ya getireceğine söz vermiş. Tam bu esnada benimle tanışıyor ve bana âşık oluyor.
O günden beri pandemiyi bahane edip Türkiye’ye gitmiyormuş. Eğer giderse ilk eşi ile tekrar nikâhlanması gerekiyormuş. Kendisi Doğulu olduğu için ailesi baskı yapıyormuş.
Bana söz verdi, “ne olur dişini sık, ben bu işi halledeceğim” dedi. Ama bir türlü ailesine açılamadı.
Son tartışmamızda bu ayın sonuna kadar müddet vermemi istedi. Ama bu esnada eski eşini ve çocuklarını Almanya’ya getirmek için başvuruda bulunduğunu öğrendim. Ay sonu geldi, bu kez arayıp babasının hastalandığını, Türkiye’ye gitmesi gerektiğini söyledi.
Şehir dışına atanmak istemiyorum
Ben atanmayı bekleyen bir hemşire adayıyım. Fakat şehir dışında çalışma düşüncesi beni korkutuyor. Annemi İstanbul’da tek bırakmak istemiyorum. Sağlığından endişe ediyorum.
Merhaba Güzin Abla, ben 21 yaşında, üniversiteden yeni mezun olmuş ve atanmayı bekleyen bir hemşire adayıyım. Henüz bir atama haberi yok ama yakında gelecek.
Fakat bilinmezlikten hiç haz etmem ve kafamda geleceğimi çizmek adına sürekli olası bir atama durumunda neyi nasıl yapmam gerektiğini düşünüyorum.
Açıkçası mesleğimin bana göre olmadığına ve büyük hastanelerde çalışamayacağıma inanıyorum. Hastaneleri sevmiyorum. Bunu üniversite okurken fark ettim.
Bu yüzden olası bir atama durumunda toplum sağlığı merkezleri ya da il sağlık müdürlüklerini tercih listeme yazmayı düşünüyorum.
Puanım çok yüksek değil, toplum sağlığı merkezlerini yazabilirim fakat şehir dışında yaşamam gerekir.
4 yıl boyunca üniversiteyi de şehir dışında okudum, bu konuda zorlanacağımı düşünmüyorum, fakat annemin bünyesinin çok zayıfladığını fark ediyorum.
Anneme çok düşkün sayılmam açıkçası, aramız ben şehir dışındayken daha iyiydi. İkimiz de inatçı olduğumuzdan biraz kavga ederiz ama onun dışında normaldir ilişkimiz.
İşte ne zaman şehir dışında çalışmaya karar versem annemin bu halini görüp vazgeçiyorum.
Fakat kavga ettiğimizde yine fevri bir şekilde “ne olursa olsun” diyorum.
Evde ve İstanbul’da kalırsam kafayı yiyeceğimi düşünüyorum.
Ama ablam ve erkek kardeşlerim çok sorumsuz, annemle babamı onlara emanet de edemiyorum.
Üzerimde fazladan sorumluluk hissediyorum.
Bu yüzden yurtdışı hayallerimden bile vazgeçtim.
Daha fazla şeyden vazgeçersem ileride onları suçlayacağımı da biliyorum.
Çıkmazdayım, ne yapacağımı bilemiyorum. ◊ Rumuz: Çıkmazlarda
YANIT
Mektubundaki en dikkatimi çeken cümlen “Daha fazla şeyden vazgeçersem ileride onları suçlayacağımı da biliyorum” oldu. Bu çok yerinde ve doğru bir tespit sevgili kızım.
Genellikle bu böyledir, eğer insan hayatında bir şekilde birisinin etkisiyle bazı fedakârlıklar yapmışsa, bu fedakârlık onun mutsuz olmasına neden olmuşsa, mutlaka geriye dönüp o kişiyi suçlar.
Ancak bazen bu konuda haklı olsa bile, genellikle son karar kendisinindir. Senin durumunda da güzel kızım, meslek olarak hemşirelik gibi kutsal bir görevi seçmişsin. Her nedense büyük hastanelerde çalışmak istemiyorsun. Elbette kendine göre haklı nedenlerin olabilir.
Belki küçük bir yerde, bir sağlık ocağında daha faydalı olabileceğini de düşünmüş olabilirsin.
Ama şimdi de atanabileceğin yerin evinden uzakta olacağını düşünüyorsun.
Ailenden, özellikle de annenden bu kadar uzakta kalmak istemiyorsun. Buradaki sorumluluk anlayışına saygı duyuyorum ama annene bakacak önce baban, sonra ablan ve erkek kardeşlerin de varmış. Yani sonuçta onu yalnız bırakmıyorsun ki...
Ayrıca senin mesleğin gereği topluma karşı da sorumlulukların olduğunu unutmamalısın.
Kısacası sevgili kızım, madem bu güzel mesleği seçtin, ailen de, sen de bu ayrılıkları tahmin edebiliyordunuz, bu durumu kabullenmiş olmalıydınız.
Kendini sakın bu yüzden suçlama.
Allah annene sağlık, sıhhat versin ama sonuçta o yalnız değil.