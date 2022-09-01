Okullar açılıyor çirkin burnumu nasıl gizleyeceğim

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Köşenizi okurken, burnundan rahatsız olup size yazan bir kişiye rastladım. Biliyorum belki basit bir olayı abarttığım söylenecek çünkü annem aynısını düşünüyor. Dışarı çıkamıyorum ve uzun bir süredir burnumu yaptırmayı düşünüyorum.

“Okulların açılmasına 2 hafta kala şu isteğine de bak” diye düşünebilirsiniz. Ama burnum yüzünden çok zor durumdayım. Burnumu asla beğenmiyorum, okulda maske taktığımız için yemek bile yemiyordum.

Artık o kadar takıntı haline geldi ki her gün duygusal çöküş yaşıyorum. 18 yaş altı olduğum için burun ameliyatını ancak belirli doktorlar yapabiliyormuş. Fakat annem bu ameliyatı maddi olarak karşılayamayacağını söylüyor.

Duygularımı ve sıkıntılarımı ona açtığımda “Ben şu anda boşanma sürecindeyim, üzerimde baskı kurma” diyor. Günlerce ağladım ve artık bu halime tahammül edemiyorum.

Devlet hastaneleri burunda ciddi kırıklar oluştuğunda ancak ameliyat yapabiliyorlarmış, artık kafamdan türlü senaryolar geçiyor. Canımın acısını bile önemsemediğim son evredeyim.

Sizin dışınızda binlerce yere başvurup anonim şekilde derdimi anlatsam da hiç geri dönüş alamadım.

Annemin “Kendini olduğun gibi kabul et” laflarını geçtim. Ciddi anlamda 2 hafta içinde bir şeyler yapıp ameliyat olmak istiyorum. Ekmek bile almakta zorlanan insanlar varken benim bu durumumu düşünmem şımarıklık olarak görülecektir. Ancak bir genç kız olarak burnum yüzünden çok kötü hissettiğimi söylemek zorundayım.

Bir an için kendilerini benim yerime koyabilirler mi acaba? Umarım beni de dikkate alırsınız.

Rumuz: Umut edebilir miyim?

YANIT

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Sevgili kızım, gerçekten hayatının bu en güzel günlerini böyle üzüntü içinde geçirmen beni elbette etkiledi. Ancak kabul etmelisin ki bu tür pek çok mektup alıyorum.

Çünkü kızım, siz genç kızların kendinizde mutlaka bir kusur bulduğunuzu, aslında hiç önemli olmayan ufak tefek sorunları büyüttüğünüzü, bu yüzden senin gibi hayatınızı kararttığınızı, sizleri yıllardır çok iyi tanımış biri olarak, iyi bilirim...

Aslında psikologlar, genç kızların burunlarını takıntı yapmalarının çok sık görülen bir sorun olduğunu söylüyorlar. Bu takıntı eğer ruh sağlıklarını bozacak düzeyde ise burun ameliyatlarının çözüm olabileceğini de belirtiyorlar.

Elbette bir genç kız aynaya baktığında kendini güzel görmek ister, ancak yaptıracağın burun estetiğinin yüzüne uyumlu olması ve doğal durması çok önemli.

Bunun için acele etmemelisin.

Doktorların 18 yaşından önce bu ameliyatı yapmamaları işte yüz hatlarının ve yüz kemiklerinin gelişimini tamamlaması içindir.

Bu konuyu Alanya’dan plastik cerrahi uzmanlarından Dr. Ahmet Çetin’e danıştığımda, detaylı bir yüz analizi olmadan, burnunun karakteristik özellikleri göz önünde bulundurmadan, yapılacak herhangi bir işlemin iyi sonuç vermeyeceği belirtti.

Ayrıca 17 yaşından sonra hanımlar için burun ameliyatının mümkün.

Ama 16 yaşın erken olacağını da açıkladı ve ekledi:

“Ameliyat ne kadar başarılı da olsa, bu yıpranmış psikoloji ile yeni burnunu beğenmeme ihtimali de olabilir.”

Yani sorun sadece maddi değil, henüz bu ameliyata hazır olmaman.