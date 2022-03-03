Lisede yaşadığım ilişki uykularımı kaçırıyor

Lisede kısa süre beraber olduğum çocuk ileriye gitmek istediğinde ondan koptum. Yeni erkek arkadaşıma bundan bahsetmedim, fakat yaşananlar uykularımı kaçırıyor...
Şu an 19 yaşındayım. Lisedeyken aynı serviste olduğum bir erkek arkadaşım vardı.
Sevgili değildik, normal arkadaştık. Onun da sevgilisi vardı.
Bir müddet sonra bana olan ilgisi hoşuma gitmeye başladı. Ondan hoşlanmaya başladım.
Aslında onu her seferinde uyardım. Sevgilisi olduğunu hatırlattım. O ise ilişkisinde huzursuz olduğunu, zaten bitirmek üzere olduğunu söyledi defalarca.
Okul çıkışlarında buluşuyorduk. Sonra ileri gitmeye başladı. Beni öpmeye yeltendi, dokunmak istedi.
Bazen duygularıma yenik düşüp öpmesine izin veriyordum. Ama bu olay zorlamaya dönüştü. İstemesem de bana zorla dokunmaya çalıştı.
Her seferinde kıyafetlerimiz üstümüzdeydi.
Sonunda onunla tüm ilişkimi koparabildim. Bu yaşananlar aramızda sır olarak kaldı.
Aradan zaman geçti, aynı davranışları bir arkadaşıma da yaptı. Gerçekten sadece cinsellik düşünen biriydi.
Aynı liseden bir sevgilim daha oldu. Bana geçmişimi sorduğunda “Üç sevgilim oldu ama hiçbiriyle çok fazla ileri gitmedik” tarzında bir yanıt verdim. Bu olaydan hiç bahsetmedim bile...
Sevgilimle 2 yıldır beraberiz, fakat bir süredir eski olaylar beni uyutmamaya başladı. Her gün ağlamaya kadar giden gerginlik yaşıyorum. Sürekli aklımda.
Bunu sevgilime anlatmak istiyorum. Kendimi yalan üstüne bir ilişki kurmuş gibi hissediyorum.
Anlatırsam sevgilim belki de o çocuğu bulur, kavga çıkar. Belki de beni bırakır. İçim hiç rahat değil.
Bu yaşadıklarım bana travma yaşatıyor. Ne yapmalıyım?
Ne olur bana yardım edin...
◊ Rumuz: Travma
YANIT
Sevgili kızım, anlayamadığım şey, sevdiğin gence üç kişiyle sevgili olduğunu anlatmakta bir sakınca görmemişsin ama o gençle yaşadıklarından söz etmekten kaçınıyorsun. Bunun nedeni aranızdaki dokunuşlar, o birkaç öpücük mü acaba?
Aslında flört sırasında insanların masum öpücüklerle, yumuşak ve zararsız bazı dokunuşlarla yakınlaşmak istemeleri doğaldır. Sevgilerini göstermek istemelerinin bir yoludur bu.
Belki bu genç adamın sevgisinden pek fazla emin olamamışsın. Seni rahatsız ettiğini söylüyorsun. Belki de biraz fazla zorlamış olabilir seni. Haklısın da...
Ben bu sana travma yaşattığını söylediğin, uykularını kaçıran sevgilinin seni sandığından çok daha fazla etkilediğini düşünüyorum.
Onu fazla önemsemiş olabilirsin. Bu yüzden herkesi bu yeni arkadaşına anlatabiliyorsun ama ona değinmek istemiyorsun.
Sana ilk cinsel heyecanları onun hissettirdiğini, onun dokunuşlarının seni etkilediğini kabul etmekten kaçınıyorsun.
Bunun bir günah olduğunu mu düşünüyorsun bilemiyorum ama sonuçta anlatmaktan kaçınmadığın diğer sevgililerini rahatlıkla açıklayabildinse bunu da ona söyleyebilirdin.
Ayrıca diğer sevgililerinle nasıl bir ilişki yaşadığın hakkında fazla bir ayrıntı verdiğini de sanmıyorum.
Bir çiftin yaşadıkları özel anları başkalarıyla paylaşması hiç hoş olmazdı zaten. Ben senin de bu konuda titiz davrandığını düşünüyorum.
O halde sevdiğin gence bu kısa süren arkadaşlığını da söyleyebilirsin. Hatta söylediğinde, rahatladığını ve uykusuz gecelerden kurtulduğunu göreceksin. Ama tabii ki onun kim olduğunu söylemeyeceksin...
Sanırım ve umarım diğerlerinin kimliğini de açıklamadığın gibi.
Lisede yaşadığım ilişki uykularımı kaçırıyor
Lisede kısa süre beraber olduğum çocuk ileriye gitmek istediğinde ondan koptum. Yeni erkek arkadaşıma bundan bahsetmedim, fakat yaşananlar uykularımı kaçırıyor...
Şu an 19 yaşındayım. Lisedeyken aynı serviste olduğum bir erkek arkadaşım vardı.
Sevgili değildik, normal arkadaştık. Onun da sevgilisi vardı.
Bir müddet sonra bana olan ilgisi hoşuma gitmeye başladı. Ondan hoşlanmaya başladım.
Aslında onu her seferinde uyardım. Sevgilisi olduğunu hatırlattım. O ise ilişkisinde huzursuz olduğunu, zaten bitirmek üzere olduğunu söyledi defalarca.
Okul çıkışlarında buluşuyorduk. Sonra ileri gitmeye başladı. Beni öpmeye yeltendi, dokunmak istedi.
Bazen duygularıma yenik düşüp öpmesine izin veriyordum. Ama bu olay zorlamaya dönüştü. İstemesem de bana zorla dokunmaya çalıştı.
Her seferinde kıyafetlerimiz üstümüzdeydi.
Sonunda onunla tüm ilişkimi koparabildim. Bu yaşananlar aramızda sır olarak kaldı.
Aradan zaman geçti, aynı davranışları bir arkadaşıma da yaptı. Gerçekten sadece cinsellik düşünen biriydi.
Aynı liseden bir sevgilim daha oldu. Bana geçmişimi sorduğunda “Üç sevgilim oldu ama hiçbiriyle çok fazla ileri gitmedik” tarzında bir yanıt verdim. Bu olaydan hiç bahsetmedim bile...
Sevgilimle 2 yıldır beraberiz, fakat bir süredir eski olaylar beni uyutmamaya başladı. Her gün ağlamaya kadar giden gerginlik yaşıyorum. Sürekli aklımda.
Bunu sevgilime anlatmak istiyorum. Kendimi yalan üstüne bir ilişki kurmuş gibi hissediyorum.
Anlatırsam sevgilim belki de o çocuğu bulur, kavga çıkar. Belki de beni bırakır. İçim hiç rahat değil.
Bu yaşadıklarım bana travma yaşatıyor. Ne yapmalıyım?
Ne olur bana yardım edin...
◊ Rumuz: Travma
YANIT
Sevgili kızım, anlayamadığım şey, sevdiğin gence üç kişiyle sevgili olduğunu anlatmakta bir sakınca görmemişsin ama o gençle yaşadıklarından söz etmekten kaçınıyorsun. Bunun nedeni aranızdaki dokunuşlar, o birkaç öpücük mü acaba?
Aslında flört sırasında insanların masum öpücüklerle, yumuşak ve zararsız bazı dokunuşlarla yakınlaşmak istemeleri doğaldır. Sevgilerini göstermek istemelerinin bir yoludur bu.
Belki bu genç adamın sevgisinden pek fazla emin olamamışsın. Seni rahatsız ettiğini söylüyorsun. Belki de biraz fazla zorlamış olabilir seni. Haklısın da...
Ben bu sana travma yaşattığını söylediğin, uykularını kaçıran sevgilinin seni sandığından çok daha fazla etkilediğini düşünüyorum.
Onu fazla önemsemiş olabilirsin. Bu yüzden herkesi bu yeni arkadaşına anlatabiliyorsun ama ona değinmek istemiyorsun.
Sana ilk cinsel heyecanları onun hissettirdiğini, onun dokunuşlarının seni etkilediğini kabul etmekten kaçınıyorsun.
Bunun bir günah olduğunu mu düşünüyorsun bilemiyorum ama sonuçta anlatmaktan kaçınmadığın diğer sevgililerini rahatlıkla açıklayabildinse bunu da ona söyleyebilirdin.
Ayrıca diğer sevgililerinle nasıl bir ilişki yaşadığın hakkında fazla bir ayrıntı verdiğini de sanmıyorum.
Bir çiftin yaşadıkları özel anları başkalarıyla paylaşması hiç hoş olmazdı zaten. Ben senin de bu konuda titiz davrandığını düşünüyorum.
O halde sevdiğin gence bu kısa süren arkadaşlığını da söyleyebilirsin. Hatta söylediğinde, rahatladığını ve uykusuz gecelerden kurtulduğunu göreceksin. Ama tabii ki onun kim olduğunu söylemeyeceksin...
Sanırım ve umarım diğerlerinin kimliğini de açıklamadığın gibi.