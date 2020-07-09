Kadın bir cinsel obje değildir

Askerdeki flörtümle 6 ay sadece telefondan yazışıp konuştuk. Aramızda duygusal bir yakınlık vardı. Ama döner dönmez beni otele çağırdı, gitmeyince de numaramı her yerden engelledi. Erkeklerin, kadınlara cinsel obje muamelesi yapması doğru mu?
Güzin Abla, 22 yaşında üniversiteyi henüz bitirmiş genç bir kızım. Şu ana kadar uzun süre devam eden bir ilişkim olmadı.
Geçen yılın sonuna doğru aynı lisede okuduğum, benden bir yaş küçük genç bir adamla sosyal medya aracılığıyla görüşmeye başladık.
Lise yıllarında birbirimizi görürdük ama hiç konuşup tanışmadık.
İnternette karşılaşınca yazışmaya başladık. O askerdeydi ve buluşma şansımız yoktu.
6 ay sadece yazıştık ve telefonla konuştuk. İlk başlarda her şey çok iyiydi.
Bana göre ciddi bir ilişkiye doğru adım atıyorduk. Ses tonu, söyledikleri beni çok etkiliyordu.
Cinsel konulardan konuşmaya çok meraklı bir insandı. Sürekli bu konuyu açıyordu.
Ben daha hiç yüz yüze buluşmadığımız için “önce bir araya geliriz, birbirimizi yakından tanımaya çalışırız, belki de bir yola adım atarız” diye düşünüyordum.
Daha sonra, o askerden geldi. Ve aynı şehirlerde olmamıza rağmen benimle hemen buluşmak istemedi, sadece telefonda görüştük.
Bir süre sonra da beni bir otele çağırdı.
Ona, benden beklediği bazı şeyleri veremeyeceğimi söylediğimde bir anda benimle konuşmayı kesti ve beni her yerden engelledi.
Bu durum beni çok kırdı. Onu aramıyorum ve sormuyorum artık.
Ama bir adamın bir kadına bu şekilde, sadece cinsel obje muamelesi yapması beni gerçekten çok üzdü.
Aylardır konuşuyoruz, hissedilen hiç mi bir şey yoktu?
Telefonun ucundan dahi olsa paylaşılan duyguların hiç mi önemi yoktu?
Onu artık hayatıma almaya asla niyetim yok.
Sizden ricam bu tarz adamlara karşı ve kadını sadece cinsel obje olarak gören erkeklere karşı, kızlarımızın alması gereken tavrı dile getirmeniz.
Birçok kadın sırf âşık olduğu, sevdiği için buna göz yumabiliyor.
Bu duruma katlanabiliyor... Sonrası büyük pişmanlık, üzüntü belki de depresyon. Şimdiden kaleminize sağlık.
Rumuz: Duyguların önemi yok mu?
YANIT
Sevgili kızım, bir genç adamın askerlik görevi süresince kendini yalnız hissetmesini, bir yandan da cinsel dürtülerine aşırı eğilim göstermesini bir anlamda anlayışla karşılamalısın.
Ancak seninle duygusal olarak da yakınlaştığını, sana ileride evlenebileceğinizi bile düşündürecek kadar sıcak davrandığını söylüyorsun.
Buna rağmen, her şey yolunda giderken, askerden döndüğünde birden ilişkinizi bitirmesi, anlaşılır gibi değil.
Döner dönmez, sana koşacağına, seni görmek için sabırsızlanacağına, telefonda seni otele çağırması, gerçekten senin açından oldukça onur kırıcı.
Henüz yüz yüze hiç görüşmediğiniz halde, ondan daha sevgi dolu, duygulu bir yaklaşım beklerken, bu tavır seni elbette ki çok üzmüştür.
Hak vermemek elde değil. Belki zaman içinde görüşüp, anlaştıkça aranızda cinsel deneyimler de kendiliğinden oluşacaktı. Ama bu aşırı istekli tutumu elbette ki seni ürkütmüştür.
Sen belli ki onunla ilişkiniz konusunda yanılmış olmalısın.
Bazı erkeklerin kadınları neden cinsel obje olarak gördüklerini merak ediyorsun?
Elbette bir genelleme yapmamak lazım ancak kadınlar ne kadar duygusalsa, erkeklerden önce şefkat, sevgi ilgi beklerlerse, erkekler de yapı olarak önce cinsellik düşünür.
Bu onların doğasında vardır.
Ancak, kadından kadına koşan, sürekli sevgili değiştiren erkekler gerçekte çocukluktan gelen bir güvensizlik nedeniyle kendilerini ve cinsel güçlerini kanıtlamak için yeni kadınlar fethetmek gereksinimi duyar.
Çocuklukta bulamadıkları ruhsal ve bedensel sıcaklığı sürekli değişen partnerlerde ararlar.
Bu nedenle bu aşırı cinsellik merakı kötü bir çocukluk geçirmiş, parçalanmış aile ortamında büyüyen insanlarda daha çok görülür.
Bu tür erkekleri tanımak ve amaçlarını keşfetmek pek de zor değil. O zaman ise ilişkiyi uzatmadan hemen bitirmek gerekir.
Yoksa nasıl olsa, o bir başkası için sizi terk edecektir.
İşte sen de görüşmeleriniz sırasında, onun sözü mutlaka cinselliğe getirdiğini söylüyorsun.
Bu tür erkekler, karşılarındaki genç kadınlara gerçek anlamda değer vermez.
Onların tek amacı o kadını bir an önce yatağa atmaktır.
Neyse ki aranızda fazla bir yakınlaşma yaşanmadan bunu belli etmesi senin hayrına olmuş, sevgili kızım...
Kadın bir cinsel obje değildir
Askerdeki flörtümle 6 ay sadece telefondan yazışıp konuştuk. Aramızda duygusal bir yakınlık vardı. Ama döner dönmez beni otele çağırdı, gitmeyince de numaramı her yerden engelledi. Erkeklerin, kadınlara cinsel obje muamelesi yapması doğru mu?
Güzin Abla, 22 yaşında üniversiteyi henüz bitirmiş genç bir kızım. Şu ana kadar uzun süre devam eden bir ilişkim olmadı.
Geçen yılın sonuna doğru aynı lisede okuduğum, benden bir yaş küçük genç bir adamla sosyal medya aracılığıyla görüşmeye başladık.
Lise yıllarında birbirimizi görürdük ama hiç konuşup tanışmadık.
İnternette karşılaşınca yazışmaya başladık. O askerdeydi ve buluşma şansımız yoktu.
6 ay sadece yazıştık ve telefonla konuştuk. İlk başlarda her şey çok iyiydi.
Bana göre ciddi bir ilişkiye doğru adım atıyorduk. Ses tonu, söyledikleri beni çok etkiliyordu.
Cinsel konulardan konuşmaya çok meraklı bir insandı. Sürekli bu konuyu açıyordu.
Ben daha hiç yüz yüze buluşmadığımız için “önce bir araya geliriz, birbirimizi yakından tanımaya çalışırız, belki de bir yola adım atarız” diye düşünüyordum.
Daha sonra, o askerden geldi. Ve aynı şehirlerde olmamıza rağmen benimle hemen buluşmak istemedi, sadece telefonda görüştük.
Bir süre sonra da beni bir otele çağırdı.
Ona, benden beklediği bazı şeyleri veremeyeceğimi söylediğimde bir anda benimle konuşmayı kesti ve beni her yerden engelledi.
Bu durum beni çok kırdı. Onu aramıyorum ve sormuyorum artık.
Ama bir adamın bir kadına bu şekilde, sadece cinsel obje muamelesi yapması beni gerçekten çok üzdü.
Aylardır konuşuyoruz, hissedilen hiç mi bir şey yoktu?
Telefonun ucundan dahi olsa paylaşılan duyguların hiç mi önemi yoktu?
Onu artık hayatıma almaya asla niyetim yok.
Sizden ricam bu tarz adamlara karşı ve kadını sadece cinsel obje olarak gören erkeklere karşı, kızlarımızın alması gereken tavrı dile getirmeniz.
Birçok kadın sırf âşık olduğu, sevdiği için buna göz yumabiliyor.
Bu duruma katlanabiliyor... Sonrası büyük pişmanlık, üzüntü belki de depresyon. Şimdiden kaleminize sağlık.
Rumuz: Duyguların önemi yok mu?
YANIT
Sevgili kızım, bir genç adamın askerlik görevi süresince kendini yalnız hissetmesini, bir yandan da cinsel dürtülerine aşırı eğilim göstermesini bir anlamda anlayışla karşılamalısın.
Ancak seninle duygusal olarak da yakınlaştığını, sana ileride evlenebileceğinizi bile düşündürecek kadar sıcak davrandığını söylüyorsun.
Buna rağmen, her şey yolunda giderken, askerden döndüğünde birden ilişkinizi bitirmesi, anlaşılır gibi değil.
Döner dönmez, sana koşacağına, seni görmek için sabırsızlanacağına, telefonda seni otele çağırması, gerçekten senin açından oldukça onur kırıcı.
Henüz yüz yüze hiç görüşmediğiniz halde, ondan daha sevgi dolu, duygulu bir yaklaşım beklerken, bu tavır seni elbette ki çok üzmüştür.
Hak vermemek elde değil. Belki zaman içinde görüşüp, anlaştıkça aranızda cinsel deneyimler de kendiliğinden oluşacaktı. Ama bu aşırı istekli tutumu elbette ki seni ürkütmüştür.
Sen belli ki onunla ilişkiniz konusunda yanılmış olmalısın.
Bazı erkeklerin kadınları neden cinsel obje olarak gördüklerini merak ediyorsun?
Elbette bir genelleme yapmamak lazım ancak kadınlar ne kadar duygusalsa, erkeklerden önce şefkat, sevgi ilgi beklerlerse, erkekler de yapı olarak önce cinsellik düşünür.
Bu onların doğasında vardır.
Ancak, kadından kadına koşan, sürekli sevgili değiştiren erkekler gerçekte çocukluktan gelen bir güvensizlik nedeniyle kendilerini ve cinsel güçlerini kanıtlamak için yeni kadınlar fethetmek gereksinimi duyar.
Çocuklukta bulamadıkları ruhsal ve bedensel sıcaklığı sürekli değişen partnerlerde ararlar.
Bu nedenle bu aşırı cinsellik merakı kötü bir çocukluk geçirmiş, parçalanmış aile ortamında büyüyen insanlarda daha çok görülür.
Bu tür erkekleri tanımak ve amaçlarını keşfetmek pek de zor değil. O zaman ise ilişkiyi uzatmadan hemen bitirmek gerekir.
Yoksa nasıl olsa, o bir başkası için sizi terk edecektir.
İşte sen de görüşmeleriniz sırasında, onun sözü mutlaka cinselliğe getirdiğini söylüyorsun.
Bu tür erkekler, karşılarındaki genç kadınlara gerçek anlamda değer vermez.
Onların tek amacı o kadını bir an önce yatağa atmaktır.
Neyse ki aranızda fazla bir yakınlaşma yaşanmadan bunu belli etmesi senin hayrına olmuş, sevgili kızım...