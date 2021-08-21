İkinci kadın olmak çok mu kötüdür

İki köpeğini, bir kedisini tüm çabalarına rağmen kaybetmiş biri olarak yazıyorum bu yazıyı. Ve tarifsiz bir acı olduğunu da söylemeden edemeyeceğim.
Elbette bir yeni dost ediniyor insan... Onlarsız yaşanır mı? Ama her birinin yeri farklı ve yine onları da zamansız kaybedeceğimizin bilincinde olarak yaşamak hiç de kolay değil.
Yaşlandığımızda ise bir de şu endişe başlıyor ufaktan ufaktan, “Ya ondan önce ölürsem, ona ne olacak, ona kim bakacak?”
Bazen biz büyüklerin karşılık bulamadığı sorulara çocuklar öyle ilginç cevaplar veriyorlar ki... Bu öyküyü özellikle sizlerle paylaşmak istedim.
İşte 6 yaşındaki bir çocuğun şaşırtıcı cevabı:
“Bir veteriner olarak Belker isimli, 10 yaşındaki İrlanda cinsi bir kurt köpeğini muayene için çağrılmıştım.
Köpeğin sahipleri Ron, eşi Lisa ve küçük oğulları Shane olmak üzere köpeklerine çok bağlılardı ve bir mucize umuyorlardı.
Ben, 29 yaşındayım. Birkaç ay önce birine hayatımda ilk kez âşık oldum. “Ne şanslıyım, seviliyorum, ilgi görüyorum, değer görüyorum, aşkım karşılıklıymış” diye sevinirken geçtiğimiz gün dünyam başıma yıkıldı.
Sevgilimin, 3 yıl önce çocukluk arkadaşımla tanışmak istediğini ve ondan hoşlandığını öğrendim. Arkadaşım mutluluğumu görünce başta çekindiğinden bana söyleyememiş. Çok sinirlendim ve sevgilimden hesap sordum.
Sevgilim, arkadaşıma karşı bir şey hissetmediğini, zamanında sadece beğendiğini ve reddedilince üstelemediğini, benimle de onunla arkadaş olduğumu bilmeden görüştüğünü söyledi.
Gururum incindiğinden ayrıldım. Fakat sevgilim bir türlü durumu kabullenemedi.
Hâlâ karşıma çıkıp yalvarıyor. Arkadaşımsa ayrıldığım için çok mutlu, “Doğru olanı yaptın” diyor. Her şeye rağmen onu çok seviyorum, çok özlüyorum, dayanmakta zorlanıyorum.
Bir yandan da çocukluk arkadaşımla benden dolayı aynı ortamda olduklarını düşünmek bile beni kahrediyor. “Ona hayran mıydı?” gibi soruları düşünüyorum. Ne yapsam bilemiyorum, bir akıl istiyorum...
Rumuz: Güvenim
Yaklaşık bir buçuk yıldır evli bir adama âşığım. O da bana âşık olduğunu söylüyor fakat eşinden de bir türlü ayrılmıyor. Bizim için bir adım bile atmıyor. Sürekli “Az kaldı, sabret, bitti” diyor ama sonuç her defasında beni şaşırtmıyor. Ona olan inancım ve güvenim her geçen gün azalıyor.
Ne bana gelmeyi becerebiliyor, ne de hayatımdan çıkmayı.
Yorulduğumu, artık ayrılmak istediğimi söylüyorum.
Fakat beni bırakmıyor. Psikopat gibi davranıyor ve “Benden ayrılman ölümün olur” diyor. Ama bana da gelme gibi bir çabası yok.
Ne yapmalıyım? Ya eşinden ayrılsın ya da beni bıraksın istiyorum. Bu yaptığı iki kadına da haksızlık değil mi? ◊ Rumuz: Böyle gitmez
YANIT
Evet, kızım çok doğru düşünüyorsun, “bu yaptığı iki kadına da haksızlık değil mi?” diyorsun. Gerçekten çok büyük haksızlık. Çünkü eminim o kadıncağızın senin varlığından haberi bile yoktur. Ancak belki de eşinin giderek uzaklaştığını görüyor ve üzülüyordur.
Merhaba Güzin Abla, sana sevdiğimle ilgili sorunu anlatmak istiyorum.
Biz 4 aydır konuşuyoruz ama aramızda mesafeler var. Ben yurtdışında yaşıyorum, o ise kendi memleketinde... Başta her şey çok iyiydi. Ama askerdeyken annesini kaybetti. Annesini kaybedince içine kapandı.
Acısını paylaşmadı benimle.
Cenazeden sonra tekrar askere gitti. Aramızda soğukluk oldu ve bir daha da konuşamadık. Bazen bakıyorum, internette çevrim içi oluyor, bana hiç mesaj atmıyor.
Ona açıkça sordum “Neden böyle yapıyorsun” diye.
Bana “Arkadaşımla konuşuyorum” dedi.
Biliyorum, yaşadığı kolay değil. Annesini kaybetmek elbette çok zor. Ama alındığım şu ki, bu kötü günlerini neden benimle paylaşmıyor?
Ne yapacağımı bilmiyorum.
Merhaba Güzin Abla, biz kız arkadaşımla yaklaşık 7 aydır sanal bir ilişki sürdürüyoruz ve birbirimizi gerçekte hiç görmedik. Farklı şehirlerdeyiz. Bunun için birkaç denememiz oldu ama sevgilimin ailesi çok baskıcı olduğu için bir türlü görüşemiyoruz. Elindeki telefona bile karışıyorlar.
Ama benim asıl sorunum bu değil. İlişkimizin başından beri olan ama son zamanlarda iyice patlak bir sorun var benim için.
Biz en ufak bir anlaşmazlıkta kavga ederiz ve bu kavga bazen saatlerce de sürebiliyor.
Sevgilimin hayatına benden önce çok kötü biri girdiği için benim de ona ihanet edebileceğimi düşünüyor.
Ve ben bunun ilişkimizi kötü etkilediğini düşünüyorum.
Bir kavga olduğunda kendi kafasında senaryolar kurup olaya karar veriyor ve benim dediklerimi hiç dikkate bile almıyor. Ne dersem diyeyim kendi inandığından vazgeçmiyor.
İkimizin de okulu henüz başlamadı. Ancak ben bu sene lise son olacağım için yazın dershaneye başladım.
Sevgili Güzin Abla, lise dönemim ilişki olarak çok kötü geçti, o sıralarda açıkçası biraz tipsizdim. Kendimi seviyorum ama gerçek bu...
Yüzümün her yeri sivilceliydi, hoşlandığım kızlar onlara açıldığımda, dalga geçiyordu.
İlk başlarda kötü hissetsem de sonra kendimle dalga geçmeye başladım. Ve böylece de çevreden gelenlerden etkilenmemeyi başardım.
Sonuçta ben buydum, güzel bir ailenin en büyük oğluydum ve kendimi seviyordum. Önemli olan da buydu.
Bu arada lise bitti, hayalim olan üniversite siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünü kazandım.
Üniversiteye girmeden önce sivilce tedavisi gördüm ve yüzüm düzeldi. Eğitim açısından da istediğim bölümde olduğum için özgüven kazanmaya başladım.
Başarılı oldukça özgüvenim de arttı. Ardından açıktan aynı anda sağlık yönetimi bölümünde de okumaya başladım.
Sevgili Güzin Abla, eşimle 25 yıllık evliyiz. Kıt kanat geçiniyorduk fakat mutluyduk...
Eşim ara sıra günlük temizlik işine gider, evimize katkı sağlardı. Tutumlu, alımlı, evine ve kocasına sadık dört dörtlük bir kadındı.
Bundan dört yıl önce onu bir kreşte iyi bir maaşla, temizlik görevlisi olarak işe soktum.
Ne olduysa bundan sonra oldu. Zamanla değişti, beni beğenmez oldu, bana olmadık hakaretlerde bulundu.
Hiçbir sosyal faaliyete beraber katılmadık, fotoğraf çekilirken bile aynı kareye girmek istemedi.
Son 2 yıldır da bana karşı kadınlık görevini yapmıyordu.
Yatak odasının kapısını kilitler, öyle yatardı. Şüphelendim ve eşimi takip etmeye başladım. Ve kendisinden 25 yaş büyük müdürünün onu eve bıraktığını fark ettim.
Merhaba Güzin Abla sana bu mektubu umutsuzca yazıyorum çünkü daha önce de yazdım ama cevap vermedin.
Ben 24 yaşımdayım, öğretmenim... 3,5 senedir kendisi polis memuru olan bir beyle beraberim. Ailemi, özellikle de babamı ikna edene kadar canımız çıktı desek yeridir...
Çok kötü sınavlardan geçtik, yıllarca ayrı kalmak zorunda olduk. Sonunda babamı zar zor evliliğe ikna etmişken, beni istemeye gelmeden önceki gece, babam birden aileye “gelmeyin” dedi.
Sebebi ise sevgilimin amcasının ayın 14’ünün salıya geldiğini sanıp, “ayın 14’ü salı müsaitseniz gelmek istiyoruz” demesi. Oysa gelecekleri tarih ayın 14’ü çarşambaydı... Babam ise bütün misafirleri salı gününe çağırmıştı, hazırlık yapmıştık. Yanlışlık olduğunu duyunca babam öfkeden deliye döndü.
Sevgilimin amcası defalarca arayıp “kusura bakmayın, fark etmemişim. İşlerden dolayı kafam yoğundu, özür dilerim” demesine rağmen babam kabul etmedi.
Her şey hazırdı, evimiz eşyalarımız, düğün davetiyelerimiz bile... Ama babam böyle haber yollayınca amcası da kırıldı, “artık asla istemeye gitmem” dedi.
Sevgilimin babası da amcasına “sen gitmezsen ben de gitmem istemeye” demiş. Şimdi ne yapacağımızı bilemiyorum.
1966 yılında, Amerika’nın tanınmış yalan makinesi uzmanı Cleve Backster, güvenlik görevlilerine poligraf aygıtının kullanımı eğitimini verdiği okulunda, sırf eğlence olsun diye, makinenin elektrotlarını kocaman yapraklı tropikal bir bitkinin üzerine yerleştirdi.
Yalan makinesi çeşitli korku, sevinç, şaşkınlık gibi durumların elektriksel değişimlerini ölçtüğüne göre, belki bitki de su dökünce seviniyordur, diye alaylı alaylı güldü.
Bitkiyi suladığında galvanometre zikzaklar çizerek aşağı doğru indi. Oysa yukarı doğru bir hareket bekliyordu Backster.
Yaprağını sıcak kahveye soktuğunda da beklediği tepkiyi görmedi. Sonunda kibriti alıp bitkiyi yakmayı düşündüğünde her şey değişti. Bitki çılgınca galvanometrenin ibresini tavan yaptırdı. İnanamadı Backster...
“Nasıl yani?” dedi kendi kendine, “bitki düşüncelerimi mi okudu?”
İnsanlık tarihinin önünde yeni bir dünya açılıyordu artık. Bitkilerin sadece düşünceleri okumakla kalmayıp, çevrelerindeki her şeyi hissettikleri de çıktı ortaya.
Kaynar suya atılan karideslerin ölümlerini, eline iğne battığında duyulan acıyı da hissediyordu bitkiler.
Hatta kilometrelerce ötede olunsa bile, yaşanan sevinç ve üzüntüleri de hissediyordu.
Merhaba Güzin Abla, biz eşimle 17 yaşındayken birbirimizi severek evlendik.
Şu an 36 yaşındayız. İki evladımız var... Hayatın yükü altında inişli çıkışlı, bazen iyi bazen kavgalı 19 yıl geçirdik.
Ancak geçen ocak ayında eşimde birtakım değişiklikler fark ettim.
Bize karşı bir soğukluk değildi ama kadınsı bir hisle bir şeyler sezdim ve telefon dökümlerini çıkarttım. Oldukça sık ve uzun konuşmalar yaptığını, kendisinden yaşça büyük bir kadın arkadaş edinmiş olduğunu gördüm. Kadının bekâr olduğunu öğrendim.
Aslında biz muhafazakâr bir aileyiz, bu bizim yaşantımıza oldukça ters bir durumdu.
İş sebebiyle başlayan bir ilişkiymiş. İş konularını konuşurken muhabbeti ilerletmişler.
Bu durumu eşime de sordum tabii. O kadınla bir sevgili gibi değil, arkadaşça konuştuğunu kabul etti. Yine de hatalı olduğunu fark ettiğini, çok pişman olduğunu söyledi ve özür diledi.
Merhaba Güzin Abla, ben 33 yaşında, 10 yıllık evli, 2 çocuk annesi bir kadınım.
Ayaklarım yere sağlam basar, tuttuğumu koparırım...
Maddi durumum oldukça yerinde, üniversite mezunuyum ve iyi bir işim var. Her zaman çok güzel olduğum ama en önemlisi akıllı ve başarılı olduğum söylenirdi. Şu an o güzelliğimden eser yok. Stresten o kadar yemek yiyorum ki, çok kilo aldım.
Annem vefat edince epeyce bir miras da kaldı. Evim var, son model arabam var, kısacası her şeyim var. Ama neye yarar, ben çok mutsuzum.
Zor bir çocukluk ve gençlik geçirdim. 5 kız kardeşiz. Zengindik ama hep fakir gibi yaşadık. Hep kısıtlandık.
Ben de 19 yaşında tanıştığım eşimle, 4 yıllık flörtün sonunda evlendim.
İlk oğlum doğana kadar çok aşık olduğumu düşündüm, belki de öyleydi.
Merhabalar Güzin Abla, ben bir kurumda çalışıyorum. 29 yaşındayım.
Aynı kurumdan bir abim beni eskiden çalıştığı hastaneden bir hemşireyle tanıştırmak istedi.
Ben de kabul ettim.
Tanıştık, oturduk sohbet muhabbet ettik. İki taraf için de çok olumlu bir görüşmeydi, bunu ikimiz de dile getirdik. Daha sonra görüşmeye, konuşmaya devam ettik. Beraber güzel vakit geçiriyorduk, eğleniyorduk.
Ben ondan hoşlanmaya başlamıştım... Bu arada aylar geçiyor, biz böyle görüşmeye devam ediyorduk. Tanışalı ve görüşeli 5 ay olacaktı neredeyse. Ben 15 günlüğüne memlekete izne gittim ama giderken de onu yanımdaymış gibi, kalbimde götürdüm.
Kısacası, izindeyken onu aramazlık sormazlık yapmadım. İznim bitti, ben döndükten tam 1 gün sonra hayatımdaki kişi, 2 kız arkadaşıyla beraber tatile çıktı.
Ve fark ettim ki benim onu aradığım sorduğum gibi o beni arayıp sormuyor. Aramız soğumasın diye ona “seni özledim” diye mesaj attım. Ve attığı cevap beni şoke etti.
Merhaba Güzin Abla, ben 43 yaşındayım, Almanya’da doğdum, büyüdüm. Bu yaşıma kadar hiç doğru dürüst bir ilişkim olmadı.
Bir sene önce biriyle tanıştım. Birbirimize uymadığımız halde ben yine de ona âşık oldum. Sanırım belki de ilk kez birisinin bana ilgi göstermesine aldandım. Bu şahıs bana kendini bekar olarak tanıttı. Yedi senedir Almanya’da olduğunu ve işçi olarak geldiğini anlattı. Gel zaman git zaman benden bir şeyler sakladığını anladım.
Bu yüzden sürekli kavga etmeye başladık. Kaç kez ayrıldım ama yine dayanamadım affettim.
Daha sonra, Türkiye’de geçmişte evli ve dört çocuk babası olduğunu öğrendim. Almanya’ya gelebilmek için Türkiye’deki eşinden ayrılmış ve Almanya’dan bir kadınla evlenmiş ve oturumunu alınca ondan da boşanmış.
Türkiye’deki eski eşiyle tekrar evleneceğine ve onları Almanya’ya getireceğine söz vermiş. Tam bu esnada benimle tanışıyor ve bana âşık oluyor.
O günden beri pandemiyi bahane edip Türkiye’ye gitmiyormuş. Eğer giderse ilk eşi ile tekrar nikâhlanması gerekiyormuş. Kendisi Doğulu olduğu için ailesi baskı yapıyormuş.
Bana söz verdi, “ne olur dişini sık, ben bu işi halledeceğim” dedi. Ama bir türlü ailesine açılamadı.
Son tartışmamızda bu ayın sonuna kadar müddet vermemi istedi. Ama bu esnada eski eşini ve çocuklarını Almanya’ya getirmek için başvuruda bulunduğunu öğrendim. Ay sonu geldi, bu kez arayıp babasının hastalandığını, Türkiye’ye gitmesi gerektiğini söyledi.
Merhaba Güzin Abla, ben 17 yaşında bir genç kızım. Bu zamana kadar yaşadıklarım beni çok yıprattı.
Artık kimseye güvenmiyorum, kimseyi sevemiyorum, arkadaşım bile yok, herkesten nefret eder hâle geldim.
Annem ve babam, ben 13 yaşındayken ayrıldı.
Babam kardeşimle beni hiç sevmedi, hiç ilgilenmedi.
Babam evlilikleri boyunca hem anneme hem de bize psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladı. Annem zaten babamla severek evlenmemiş. Hatta ben doğduktan sonra intihara bile kalkışmış.
O yüzden o da bana ve kardeşime hiç iyi davranmadı. Annem, küçükken hasta olduğum için bile bana kızardı.
Babamla sürekli kavga ediyorlardı. Hatta ben 5-6 yaşlarındayken babam, anneme dedemin köyüne gitmek istediği için bıçak çekti. Olay o kadar büyüdü ki polisler geldi...
Sürekli yaşadığımız yerlerden taşındık ve farklı okullara gittim. Okulda da hiç arkadaşım olmadı, içine kapanık biri haline geldim. 13 yaşındayken annem, babamdan boşanmak istedi.
Sevgili Güzin Abla, fırsat buldukça yazılarınızı severek okurum. Benim derdim de kocam.
22 yıllık evliyiz, ikimiz de çalışıyoruz. Ama eşim 22 senedir ne ev kirasını, elektrik faturasını ödedi ne de mutfak masrafına karıştı.
Evimin geçimini, evladımın giderlerini hep ben karşılıyorum.
“Yardım et” dediğim zaman “Senin paran vardır” diye karşılık veriyor.
O kendi birikimini yapıyor. Hayalindeki arabayı aldı, emekliliğini bankaya yatırdı, ablasına borcunu ödesin diye yüklü bir para verdi.
Ben maddi destek istediğimde ise beni azarlıyor, yeri geldi mi saldırganlaşıyor.
Bir türlü yakamı bırakmıyor, beni daha çok kontrol altında tutuyor, bunaltıyor. Lütfen söyleyin, ne yapayım?
Selam Güzin Abla, uzun süredir içinden çıkamadığım bir sorunum var. Umarım yardımcı olursunuz.
Yıllardır biriktirdiğim parayla yurtdışından ev aldım.
Bu evi almamda eşimin hiç katkısı olmadı.
Son dönemde eşim sürekli huzursuzluk çıkarıyor, hep tartışıyoruz. Onunla mutlu olamıyorum.
Uzun süredir ayrılmayı düşünüyorum.
Ancak kafamı kurcalayan bir soru var.
Acaba boşanma davası açarsam, evimi nasıl kurtarabilirim?
Merhaba Güzin Abla, ben 16 yaşında genç bir kızım. Küçüklüğümden beri annemin babamı aldattığına şahit oluyorum. Üstelik 10 yaşındaki kardeşim de artık bu durumun farkında gibi...
Küçükken annem beni babama söylememem konusunda tembihlerdi. Ben de ağzımı bile açmazdım, çünkü ayrılmalarını hiç istemezdim.
Ama şimdi işin içine kardeşim girince, onun da psikolojisinin bozulmasını istemiyorum.
Annemle bu yüzden bu konuda konuşmaya karar verdim. Benim için çok zordu...
Yüzleştiğimizde bana babamın iyi bir eş olmadığını ve diğer adamı sevdiğini söyledi.
Ben de babamın iyi bir eş olmadığını biliyorum. Bizimle de pek ilgilenmiyor.
Ben küçükken kahveden çıkmazdı, şimdi de telefonundan kafasını kaldırmıyor. Annemi de anlayabiliyorum...
Merhaba Güzin Abla, benim ilk evliliğimden bir oğlum var. 2 yıl önce yeniden evlendim. İkinci eşimle uzun yıllar flört ettik.
Eşim evlendiğimiz gün kendi aracını sattı. Otizmli çocuğum için babamla aldığımız araca güvendiğinden “ona bineriz” dedi.
Babam hem çocuğum otizmli olduğundan, hem de eşime ısınamadığı için bu evliliği onaylamadı ama ben dinlemedim. Sonuçta mecburen kabul etmek zorunda kaldı.
Babam, “Yakınımda durun” dedi ve oturduğu apartmandan bize bir daire aldı. Eşim de kabul etti. Babam evi alırken paranın 25 bin lirası eksik kaldı. Eşim de “Bileziklerini babana ver. Evi aldıktan sonra sana öder” dedi.
Eşimle babamın aldığı eve taşındık. Ancak babamın evi benim üzerime yapmaması sıkıntı oldu. Eşim daha sonra aracımı kardeşimin de kullanmasına taktı. Bir gün tartışırken sesimizi duyan babam evimize geldi.
Eşim ona “Bu araba bizim. Sen oğluna veremezsin” diye bağırdı. Babam da ona aracını neden sattığını sordu.
Eşim benim aracıma güvendiğini söyledi, sonra evi terk etti. “Ya benimle gelirsin ya da boşanırım. Zaten beni arayan birçok kadın var” diye tehdit edince onunla gitmeyi kabul ettim.
Bu arada ben hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüm.
Merhaba Güzin Abla, ben 12 yaşında bir kızım. Annemle babamın kavgalarından psikolojim bozuldu.
Babam çok sessizdir. Bana bugüne kadar hiç babalık yapmadı. Bir de abim var. Abim çok kötü biri. Devamlı annem ve babamla kavga ediyor.
17 yaşında ve onun için “ergen” diyorlar. Fakat ergenlikle ilgisi yok. Küfürler ederek, “Defolun gidin başımdan” diyor.
Bana da çok kötü şeyler söylüyor. Hatta beni dövüyor ama babam hiçbir şey yapmıyor. Annemin sözünü de dinlemiyor.
Annemle babam da sık sık küsüyor. Babam her zaman haksız olduğu için ben de onunla konuşmuyorum. O da kötü sözler sarf ediyor. “Neden böyle söylüyorsun?” diyorum, ellerini kaldırıp, dişlerini sıkıp üstüme yürüyor. Beni boynumdan tutup yere çarpıyor. Abimle babam kavga ederken de abim sürekli bir şeyleri kırıyor.
Ben, kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Sanki ayaklarıma bir şeyler batıyor gibi...
Bir keresinde annem sinir krizi geçirirken eline kocaman bir bıçak aldı. Babamı öldürecek diye çok korktum. Sonuçta daha küçüğüm, bir şey yapamıyorum.
Ben ağlamaya başlayınca kapı çaldı ve komşumuz geldi.
İkinci kadın olmak çok mu kötüdür
Sizin “ikinci kadın” konusundaki bir yazınızı okudum. Size katılmadığımı söylemek isterim. Bence bir erkeğin ikinci eşi olmak özel bir durum ve ayrıcalıktır.
Uzun yıllar sevgili annenizin, şimdi de sizin yazılarınızı okuyan daimi okuyucunuzum. Sizin “ikinci kadın” konusundaki bir yazınızı okudum. Bu konuda düşüncelerimi yazmak istedim.
Önce size katılmadığımı söylemek isterim. Bildiğiniz gibi toplumumuzda, bir kadının her ne şart altında olursa olsun ikinci kadın konumunda bulunması hoş karşılanmamaktadır. Siz de bu önyargının içindesiniz.
Bir erkeğin hayatında ikinci kadın durumunda bulunan veya bulunmak zorunda kalan kişi, kendisini çok kötü hissetmekte ve ezilmektedir.
Çünkü toplumumuzun değer yargılarını düşündüğünde, birinci kadına karşı haksız bir yasak ilişki içinde bulunduğunu düşünerek kendisini ve beraber olduğu kişiyi suçlayacaktır.
Bu yüzden mutsuz olmaktadır. Toplumumuzda erkeğin yasal eşi olan tüm kadınlar bu durumda olan bir kadını aşağılamaktadır. Peki, bu durumda olan bir kadın hangi şartlar altında bu yaşamı kabullenir?
Ya birlikte olduğu erkeği çok sever, ya da birlikte olduğu erkeğin eşinden ayrılarak yeni bir hayata başlaması halinde, adamın çocuklarının bu durumdan çok olumsuz etkileneceğini düşünür ve bu durumu kabul eder.
Peki, ikinci kadın olmak çok mu kötüdür? Bence hayır!
Bir erkeğin ikinci eşi olmak özel bir durum ve ayrıcalıktır. Neden mi?
Bir erkek için bu ikinci eş o kadar değerli, o kadar ayrı bir varlıktır ki... Bunu ancak yaşayan ve ikinci bir eşe sahip olan erkekler anlayabilir.
Bir erkek daha delikanlılık çağında karşısına çıkan veya aile baskısıyla bir kadınla evlenmeye karar verir. Evlenme yaşları genellikle 20 ila 28 arasıdır. Bu yaşlardaki bir erkek daha tam olgunlaşmamıştır.
Evlenmelerinden kısa bir süre sonra, daha birbirlerini tanıyamadan bir de çocukları olur.
Kadın çocuğu ile ilgilenmeye başlar, eşi ile ilgilenemez. Erkek ise iş hayatının koşuşturmacası içindedir ve sorumluluk almıştır.
Daha ne olduğunu anlayamadan yıllar geçer. Bu sırada bir kadınla tanışması erkeğin hayatında bir dönüm noktası olur.
İkinci kadın önce bir macera gibi başlar ama yeni tanıdığı bu kadın erkek için o kadar değerlidir ki onu bırakmak istemez.
Eğer ekonomik durumu da buna uygunsa iki eşli olarak yaşamını devam ettirmek ister. Olgun yaşlarda olan erkek kadını çok daha iyi anlar ve ona değer verir.
Kadın da yasak ilişkide olduğu erkeğin her an gidebileceğini düşündüğünden, nikâhlı eşine göre çok daha ilgili ve sıcak bir beraberlik sunar. Bunların hepsi yaşayan için müthiş güzel zamanlar demektir.
Ta ki, evdeki eşin olayı öğrenip boşanmak istemesine kadar.
Ben ikinci kadınlara seslenmek istiyorum. Bir erkeğin ikinci eşi olmak bir ayrıcalıktır. Kim ne derse desin aldırmayın. Başkalarını dinlemeyin, onlar hep konuşurlar. Mutluluğu yakalamışsanız neden olmasın? ◊ Rumuz: İkinci eşi olmuş bir erkek
YANIT
Sevgili beyefendi, okurlarım benim bu konudaki düşüncelerimi bilir.
Bu yüzden tekrar tekrar yazmak istemiyorum.
Ancak tek bir şey söylemek isterim, o sizin gibi erkekleri çok mutlu eden ikinci kadının toplum içindeki saygınlığı, yasalar karşısındaki durumu, en önemlisi anne olma arzusu ve hakkına ne oluyor, söyleyebilir
misiniz bana?