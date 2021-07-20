Hayvan Hakları Yasası tekrar gözden geçirilmeli

16 yaşındayım, annem sürekli telefonumu kurcalıyor. Erkeklerle konuşmamdan, sevgilim olmasından korkuyor. Bana hiç güvenmiyor. Halbuki hiç işim olmaz sevgiliyle falan.
Abim de hep öyle... Sürekli anne-oğul baskı kuruyorlar.
Mesela sosyal medyaya fotoğrafımı koymuştum, “Bu ne, kendini mi pazarlıyorsun” dediler.
Zorla hemşirelik mesleğini seçmemi istediler. Hocalarım hep terbiyemi, derslerimi över ama ailem beni hep ezdi.
“Polis olamazsın, okuyamazsın. Kızdan polis mi olurmuş” dediler.
Ama ben vazgeçmedim... Polis olacağım. Annemin böyle davranması beni çok üzüyor.
Meslek seçerken babam destek oldu... “Polis ol sen” dedi ama annem babamın da aklını çeldi.
Merhaba Güzin Abla, sana çok kez yazdım, hepsine de sabırla cevap verdin. Ama bu seferki bambaşka...
Evet, bu sefer ben haksızdım. 31 yaşında bir işkadınıyım. Çok sevdiğim adamın arkasından atıp tuttum, hatta daha ağırı, aramızda geçen her şeyi müşterime anlattım.
O kadar iyi anlaşıyordum ki müşterimle, her şeyi konuşuyordum. Sevgilim beni sinirlendirdiğinde acımı da tatlımı da onunla paylaşıyordum...
Sevgilimi çok seviyordum. Bir gün sevgilim, müşterimle aramdaki samimiyetten şüphelendi ve ofisime dinleme cihazı koydu. Müşterimle onun arkasından konuşmalarımın hepsini duydu.
Müşterim tahmin ettiğiniz gibi erkek... Sevgilim, konuşmalarımızı öğrendikten sonra ne mi yaptı?
Hayır, benden ayrılmadı, son bir şans verdi. Tabii, bana güveni yerle bir olmuştu.
Bu olay 5 ay önce yaşandı ve hâlâ sevgilimle problemler yaşamaya devam ediyoruz.
Merhaba Güzin Abla, çok sevdiğim genç bir kadın vardı, sevgilimdi. İkimiz de birbirimizi çok seviyorduk, ikimizin de ilk aşkıydı...
Ayrı şehirlerde oturuyorduk ama yaz tatillerinde 4 ay onun bulunduğu yerde kalıyordum, güzel vakit geçiriyorduk.
Ta ki haksız yere cezaevine girene kadar... 12 yıl ceza aldım. Bana çok ulaşmaya çalıştı ama ben istemedim.
İçeride 2 sene geçirdikten sonra tekrar haber yolladı, adresimi istedi.
Ben de beni beklememesini hayatına bakmasını söyledim. Çünkü onu çok seviyordum. Benim yüzümden yıllarca acı çekmesini istemedim.
Henüz çok gençtik, onun önünde güzel bir hayat vardı.
Şans bu ya 4 yıl yattıktan sonra suçsuz olduğum kanıtlandı ve tahliye oldum.
Merhaba Güzin Abla, eşimle yaşımız 28 ve 4 yıldır evliyiz. Eşim, önlisans, ben lise mezunuyum. Eşim asgari ücretli işçi, ben ise devlet memuruyum.
Bizimki aşk değil mantık evliliğiydi. Çünkü eşim, temiz kalpli, dürüst, güvenilir ve sadık biri. Bunlar benim önem verdiğim değerler. Hiçbir zaman maddiyat umurumda olmadı. Zamanla da sevdim onu.
Eşimin iki kız kardeşi var, ikisiyle de aram hiç yok. Eşimin benden 1 yaş büyük ablası daha evlenmeden önce ona ismiyle hitap ettiğimden saygısız ilan etti beni...
Nikâhımız kıyıldıktan sonra eşim, “yengeni de tebrik etsene” dedikten sonra ablası, “benim öyle yengem yok, bana abla bile demedi” dedi.
Küçük kardeşi ise eşinden boşanınca, bizim çocuğumuza bakmak için yaklaşık 9 ay aynı bizimle evde yaşadı. Tabii bunların hepsi problem oldu.
Eşimin annesi ve babasını çok severim, saygı duyarım. Bir gün bayram için eşimin ailesinin yanındaydık.
Küçük görümcemle aramızda sürtüşme yaşandı. Ne anneliğimi, ne kadınlığımı ne de namusumu bıraktı.
Merhaba Güzin Abla, 4 yıldır bir adamla birlikteyim. İmam nikâhı kıydık ve aynı evde yaşıyoruz.
Ancak sevdiğim adam bir türlü eski eşinden kopamıyor. İstemediğimi bildiği halde eski eşiyle mesajlaşıyor. Üstelik beni de “Sanane, benim telefonuma bakma” diye azarlıyor.
Eski eşinden çocukları var. Onların yanında adımı bile anmıyor. Hakkımda kötü konuştukları zaman beni savunmuyor.
Çocukları rahatsız olmasın, diğer kadın kavga çıkarmasın diye beni diğer aile üyeleriyle görüştürmüyor. Oysa benim çocuklarım başka şehirde, onlarla sadece telefonla hasret giderebiliyorum.
Çok severek bir araya geldik ama bu davranışları beni ondan soğutuyor.
Ona “Eğer eski ailenle mutluysan onlara dön, herkes yoluna baksın” diyorum.
Bu sefer de “Seni çok seviyorum” diye karşılık veriyor. Bu nasıl sevgiyse?
Bana istediğim ilgi, sevgi ve şefkati vermiyor.
Eşimle 11 yıllık evliyiz, 2 çocuğumuz var. Maddi durumumuz çok iyiydi ama iflas ettik. Maddi zorluklar yaşamaya başlayınca bu durumu düşünmekten eşimle fazla ilgilenemedim.
3-5 ay boyunca bazı geceler TV karşısında ondan ayrı yattım.
Bu nedenle, aramızda bir soğukluk oluştu. Sonra eşim bir gün eve geldiğimde, bir iş başvurusu yaptığını söyledi ve kabul edildi.
Hemen işe başladı.
Ben de “her şey yoluna girdi” diye sevinirken, bu iş benden uzaklaşmasının başlangıcı oldu.
Daha sonra da babası vefat etti. O çalışınca kayınvalidem çocuklara bakmak için bizde kalmaya başladı. Bu arada oturduğumuz ev küçük, biraz kalabalıklaştık. Bir gün ben de biraz yersiz kıskançlık yaptım.
Telefonunda gördüğüm bir fotoğrafı yanlış yorumladım. Beni aldattığını düşündüm.
6 yıldır evliyim. Aslında ailemden kurtulmak için evlendim...
Ailem çok baskı yapıyordu. İlk başlarda eşimi seviyordum ama son zamanlarda çok soğudum. Eşim kötü biri değil ama hem maddi açıdan zorluk yaşıyorum hem de eşimi sevmiyorum. Bir kızım var. Ailem de beni kabul etmiyor. Psikolojim çok bozuk, ölmek istiyorum. Ne yapabilirim, eşimi artık hiç sevmiyorum...
◊ Rumuz: Eşimden çok soğudum
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İşte ta başından itibaren hata yapmışsın. Ailenden kurtulmak için gidip de sevmediğin bir adamla evlenmek ne demek?
Sonra onu zoraki sevmeye çalışmış ama gerçek anlamda yakınlık duyamamışsın.
Şimdi ayrılmak ve o seni evden kaçmak durumunda bırakan ailenin yanına dönmek istiyorsun. Ama belli ki onlar da senin eve dönmene sıcak bakmıyor... Hele bir de küçük bebeğinle geri gelmen onları hiç de mutlu etmeyecek besbelli.
Selam Güzin Abla, eşim şu an Türkiye’de. Ben de bilgisayarım yanımda olmadığı için, onun bilgisayarını kullandım.
Açtığımda sizin yazılarınızı gördüm. Size e-mail yazdığını gördüm. Siz de ona cevap göndermişsiniz. “Eşimden gittikçe uzaklaşıyorum” konulu, 16 Haziran tarihli yazıdan söz ediyorum...
Cevap olarak yazdığınız yazıyı gözlerim dolarak okudum. Sanki hislerime tercüman olmuşsunuz. Gerçekten olaylara bağımsız baktığınız için teşekkürler.
Evet, bizimkisi bir aşk evliliği değil, biz tanıştırıldık. Fakat ilk seferde olmasa da 5 yıl sonra beni tekrar sosyal medyadan bulup evlenme niyetinde olduğunu söyledi.
Kanada’dan Amerika’ya beni ziyarete geldi. Ve onunla güzel bir hayat kurmak için tüm yaşantımı bırakıp yanına taşındım.
İş hayatım, arkadaşlarım, ailem ve daha birçok şeyi geride bırakıp onunla beraber olabilmek için başka bir şehre geldim. Eşimin yanında olduğum için çok mutluydum.
1.5 sene oldu ve eşimle bir türlü evliliği yoluna sokamadık. Evet, sinirli bir yapım var. Fakat o ne zaman biraz ilgilense yelkenleri suya indiriyorum. Geldiğimden beri 10 elin parmaklarını geçmez birlikte olduğumuz. Hep televizyonun karşısında yatmak istiyor.
Arkadaşlarıyla gezmek, bisiklete binmek, bir kafede oturmak en sevdiği şeyler. “Benimle biraz ilgilenir mi acaba” diye gözünün içine bakarak yaşıyorum.
Ben 16 yaşında bir lise öğrencisiyim. Ailem, içine kapanık insanlardır. Haliyle ben de öyle büyüdüm. Liseye geçtiğimde bu durum beni çok zorladı. Yatılı bir lisede okuyorum. Yurttaki arkadaşlarımla aram iyi ama birçoğu okulun diğer şubelerinde. Haliyle kendimi okuldayken yalnız hissettiğim zamanlar oldu.
Kendimi hep zayıf, sıkıcı, ezik birisi olarak gördüm. Haftanın 5 günü zamanım yurtta geçiyordu. Cuma akşamı eve geliyor, pazar günü öğleden sonra yurda gidiyordum. Yani ailemle zaman geçirmek için bir cumartesi günüm vardı. Ama ben o günü bilgisayar oyunlarıyla geçiriyordum.
Bu benim hatamdı. Sonuçta onlar benim ailem ve onlara zaman ayırmalıydım.
Bu nedenle çok tartıştık. Zaman zaman tartışmanın dozu arttı. Bu olaylar yaklaşık 2 yıl önceydi. En sonunda bu oyun bağımlılığımdan kurtulabildim. Yaklaşık 6 aydır haftada 1-2 saatten fazla oyun oynamıyorum.
Ama ailemin bana karşı tutumu hiç değişmedi. Elimde telefonu aldığım, bilgisayarı açtığım her an onlara göre oyun oynuyorum.
“Senden hiçbir halt olmaz. Sana hiç güvenimiz yok” gibi ağızlarına geleni saymaya başlıyorlar. Artık bunları kafamdan çıkaramıyorum.
Ne zaman alt kattaki odama geçsem, sanki üst katta benim hakkımda tartışıyorlar, bağırıyorlar gibi kafamın içinde sesler duyuyorum. Bir de ağzımdan çıkan her söz bir tartışma konusu oluyor.
Güzin Abla, sevdiğim kız beni 2 senedir aldatıyormuş, yeni öğreniyorum...
Aramızda yaş farkı olduğu için evlenmemiz imkansızdı.
Görücüleri geliyordu, istemiyordu. “Daha yaşım genç” diyordu.
Halbuki bir adamla telefonda konuşarak işi ilerletmiş. Bana hiçbir şey belli etmedi.
Bir gün “Bursa’dan bana görücü geliyor” dedi. Umursamadım, nasılsa kabul etmez dedim.
2 hafta sonra “Yine geliyorlar. Babam beni verecekmiş” dedi. “Sen istemezsen nasıl verecekler?” dedim.
“Beni dinlemiyorlar ki. Ama sen boş ver, nasıl olsa nişandan dönerim” diye yanıt verdi. Sonra nişan yapıldı. Bursa’ya gittiler ev filan bakmaya.
Ailem beni zorla okuldan aldı
Ablacığım ne olur bana yardımcı ol. 18 yaşındayım. Ailem tarafından zorla okuldan alındım, işe gönderiliyorum. Evin tüm işleri de bana yaptırılıyor. Üstelik ailemden sözlü ve fiziksel şiddet görüyorum.
Pek çok defa evden atıldım. Evin en küçüğü olduğum için bana konuşma hakkı tanımıyorlar. Tüm hayatıma baskı yapıyorlar. Kaç defa intihar etmeye çalıştım ama yaşamayı o kadar çok seviyorum ki, yapamadım...
◊ Rumuz: Hayatı seviyorum
Yaşadıklarım yaşımdan büyük
Ben 4 ay sonra 11 yaşına girecek bir öğrenciyim. Biraz küçüğüm ama yaşadıklarımın yaşımdan büyük olduğuna inanıyorum.
Hatırladığım kadarıyla ilk kez 4 yaşındayken şiddet görmeye başladım.
Hayvansever gruplardan birinde, bir hanımefendi kedisine sebzeli ciğer pişirmiş. Onu yiyen kedisinin fotoğrafını da eklemiş.
Bir beyefendi, bu hanımefendiye “Onlara yaptığın masrafı öğrencilere de yapıyor musun?” diye sormuş.
Sayın beyefendi; kediyle öğrenciyi kıyaslamanız çok ilginç.
Haydi buyurun birlikte kıyaslayalım:
◊ Yolda bir öğrenciye araba çarpsa ne olur?
İnsanlar toplanır, hemen ambulans çağırılır, öğrenci derhal hastaneye yetiştirilir, şoföre yasal yaptırımlar uygulanır.
◊ Yolda bir kediye araba çarparsa ne olur?
26 yıllık evliyim, eşim iyi bir insan ama bana karşı aşırı ilgisiz. Televizyon karşısında sabahlara kadar oturmayı bana tercih ediyor.
Diyeceksiniz ki; bunca yıl sonra sevgi, ilgi azalır.
Ancak evlendikten 8 ay sonra kızıma hamile kaldığımda ilgisi azaldı.
7 yıl sonra da oğlum doğdu. Şu an kızım 24, oğlum ise 18 yaşında.
İlgi istediğimi ona açık açık söyledim. Bu yüzden de evliliğimin yarısından çoğunu onunla küs geçirdim.
Tüm hafta çalışıyoruz. İnsan hiç mi eşini özlemez, arzulamaz? Örneğin bir hafta sonu, hazır çocuklar yokken mangal yaptık. Ardından “duş almam gerekiyor” diyerek dar gelen mayomu çıkarmama yardımcı olmasını rica ettim. Karşısında çırılçıplak kaldım ama hiç oralı olmadı.
Kavga ettiğimizde, “Aldatırım seni. Doktora görünmelisin” diyorum. Hep susuyor. Sadece “Bende sorun yok” diyor.
Ben çok bakımlı bir kadınım; temizim, titizim, güzelim de...
Çok dardayım ve kederdeyim... Konu annem ve babam... İkisi de perişan halde. Babam 30 senedir ruh ve sinir hastası. Hastalığı tutunca vurup, kırdı. Annem, babam ve rahmetli dedemin boğuştuğu halleriyle büyüdüm.
Küçük çocukken babamı bir kez olsun iyi görmek için dua ederdim. O duam yerine gelmedi hiç. Babam dedemin ölümüne sebep oldu. Evet bilerek yapmıyordu ama dedemi de perişan etti. Annem de aklını yitirmek üzere.
Şu anda babam, ilaçların etkisiyle evde ruh gibi dolaşıyor. Artık saldırgan değil, kolunu kaldıramıyor. Bizi bile zaman zaman tanıyamıyor. Babamın bu hallerini gözüm görmesin diye evliliği kurtuluş sandım. Kaçarak evlendim. Aile durumumuzu bilen hain bana nikah kıymadı.
7 ay sonra benden ayrıldı, o sırada hamileydim. Ne olursa olsun bebeğimi doğurmaya karar verdim. Annemin desteğiyle büyüttüm çocuğumu.
Babası elini kolunu sallayarak geziyor, ne maddi ne manevi destekte bulunuyor.
Oğlum 3.5 yaşına geldi. Bu süreçte hayatıma kimseyi de almadım. Sevgi gibi güzel duygudan mahrum ettim kendimi.
Daha yaşım 25. Annem ve babamla yaşıyorum, çalışıyorum...
Ben 23 yaşında bir genç kızım. Sana aşk acısı veya kadın-erkek ilişkileri hakkında yazmıyorum. Benim problemim burnum, burnumun çok çirkin olması. Bir ay sonra düğünüm var. Ben, bu çirkin burunla nasıl gelin olacağım, nasıl gelinlik giyeceğim bilemiyorum. Söz ve nişanda bile insanlar fotoğrafımı çekerken o kadar gerildim ve utandım ki sürekli yandan poz vermemeye çalıştım. Ama bu imkansız.
Yandan burnumun göründüğü bir sürü fotoğraf var ve ağlıyorum. O kadar özeniyorum, süsleniyorum ama ne olursa olsun güzel olamıyorum burnum yüzünden. Düğünde ne yapacağımı bilemiyorum. Sırf bunun yüzünden gelinlik giymek, kuaföre gitmek, fotoğraf çektirmek istemiyorum. Çünkü biliyorum ne yaparsam yapayım bu burunla güzel olamam.
Tokat’ta yaşıyorum. Araştırdım, burada özel bir klinikte burun törpüleme diye 20 dakikada yapılan bir işlem varmış. Acısız, ağrısız düğün öncesi yaptırabileceğim bir operasyon. Tam bana göre.
Fakat bu işlemin fiyatı 4-5 bin TL. Zaten evlilik, ev eşyası derken bir sürü para harcadık, ailem de ben de... Bunun için kullanacak bir param yok maalesef.
Babama daha önce çok yalvardım ama hiç yanaşmadı. Ne yapacağımı bilmiyorum, nasıl aşacağım bu durumu? Hayatımın en güzel günleri bu konu yüzünden mahvoluyor. Ne olur bana bir yol göster.
◊ Rumuz: Yardım et
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Sevgili kızım, nişanlandığın genç ve ailesi elbette seni beğenmiş ki bir evliliğe karar vermişler. Seni zorla almıyorlar ya... Bilmiyorum görücü usulü mü evleniyorsun, yoksa birbirinizi önceden tanıyıp, bir flört dönemi mi yaşadınız ama hangisi olursa olsun, sonuçta seni çirkin bulmamışlar...
Merhaba Güzin Abla ben, 3 senedir evliyim ve 2 çocuğum var. Eşim sürekli bilgisayar oyunları oynuyor. İşten gelir gelmez başlıyor, gece yarısına kadar da devam ediyor.
Bu durumdan rahatsız olduğumu anlattım, bize de zaman ayırması gerektiğini söyledim. Ona göre o çok ilgili bize karşı. Ama hiç de öyle değil.
İşten gelip, yemek yiyor ve oyuna başlıyor... Ben de bunalıyorum bütün gün evde. Onunla bir şeyler paylaşmak istiyorum...
Bana “Sen hayatı zehrediyorsun. Benim oyun oynamam sana neden bu kadar batıyor” diyor. Tartışınca da benden ayrılmak istediğini söylüyor.
Bir problemimiz olunca sadece ben anlatıyorum, o ben konuşmaya başlayınca uyuyor... Hata bende mi gerçekten? ◊ Rumuz: Konuşamıyoruz
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Sevgili kızım, eşin senin ne demek istediğini anlayamıyor bile. Senin ona ihtiyacın olduğunu, onunla vakit geçirmek istediğini, yakınlığını özlediğini görmüyor.
Tarım Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Şube Müdürlüğü, geçen yıl bölgemizdeki 18 geyiğin vurulması için ihale açmıştı, ancak can savunucuları dava açarak, yasal yoldan ihaleyi iptal ettirmişti.
Bu yıl Eskişehir’de 8 ayrı bölgede, 18 geyik avlanması için yine karar alınmış ve bu ihale tekrar açılmış.
İhaleye katılmak isteyen avcılar için, 557 bin 400 lira muhammen bedel biçilmiş. Daha önceki yıllarda olduğu gibi, dilimin döndüğünce yazmış çizmiştim. Yine yüreğim kan ağlayarak yazıyorum, zihnimde canlanan senaryoyu kağıda döküyorum:
“Geyikler, ormanda mutlu mesut yaşamaktadırlar, ortamda tam bir huzur ve güven vardır. Zannederler ki koruma altındayız. ‘Biz korunuyoruz, hatta kışın zorlu soğuk havalarında besleniyoruz, seviliyoruz, kötü niyetli insanlardan uzak tutuluyoruz.’ Sonra sahneye bir yetkili girer, geyikler önce ürkerler ama sonra merak saikasıyla yaklaşırlar, belki de kış aylarında saman balyaları bırakan o iyi insanlardan birisidir. Yetkili sözde tatlı bir dille konuşur, gözüne kestirdiği o 18 cana hitaben.
Geyikler güzel başlarını nazlı nazlı döndürür, postları kızıla çalmaktadır, bazılarının boynuzları ihtişamla uzamıştır, o güzel, hareli gözleriyle merakla bakarlar. Yetkili, yakın zamanda bir grup turistin onları vurmaya geleceğini, bu süre zarfında hayatın tadını çıkarmalarını söyler.
Geyikler şaşırır, ‘İyi de neden? Kimselere zararımız yok bizim, yaşayıp gidiyorduk şunun şurasında?’ derler. Yetkili gülümser, ‘hem de şehrimizde av turizmini kalkındıracağız, sizin postlarınıza verilecek paraların belli yüzdesini civar köylerin kalkınması için harcayacağız’ der.
Çoğu, umutsuzca, haklarında çıkartılan ölüm fermanına boyun eğer, ama içlerinde en uzun boynuzlara sahip, yaşı ileri olan geyik itiraz eder, ormanı çınlatan böğürtüsüyle haykırır, ‘Bu ne biçim bir mantık, hem bizleri korumaya alıyor, ölmeyelim diye zorlu kış günlerinde besliyorsunuz, hem de saçma sapan bir nedenle, doğanın kendi düzenine engel olup, yaşamlarımızı avcılara satıyorsunuz? Benim buna itirazım var’ der.
Merhaba Güzin Abla, sizi Azerbaycan’dan severek takip ediyorum. 1.5 yıllık evliyim ve 5 aylık bir oğlum var. Eşimle 6 yılın sonunda çok severek evlendik. Ailemin hali vakti yerinde çok şükür. Hiç de darlık çeken bir kız çocuğu olmadım. Ama eşimin pek de iyi bir hayatı yoktu. Maddi sıkıntıları olan bir aileye, oğullarına âşık olarak geldim. Babası da çok küçükken vefat etmişti.
Babam ve annem hep arkamda durdu, eşime çok destek verdi... Dört görümcem var, hepsi evli. En büyük görümcem eşiyle yıllarca kaynanamlarda yaşadı.
Ben hep onlarla iyi olmaya çalıştım.
Her şeylerine koştum ama her şeye de karışan kaynanam ve kızları vardı. Yine de kalplerini kırmıyordum.
Bir gün eşimle büyük görümcem kavga etti ve ben arada kaldım. Oracıkta yere düştüm ve bayıldım. Sonraki gün diğer görümcelerim üstüme geldi.
Sanki ben kötü biriymişim gibi ortanca görümcem, yüzüme karşı bağırdı. Ben de sadece “Ben böyle yetiştirilmedim” dedim ve yine bayıldım. Kendime geldiğimde ambulans gelmişti. Sonuçta o gün annem geldi. Yine evde görümcem vardı. O da anneme saygısızca yaklaştı.
Görümcelerimin hepsinin bana düşman olduğunun farkındayım. Şu an birbirimize selam veriyoruz o kadar.
Eski sevgilim ile çok güzel bir aşk yaşadık. Uzak mesafe ilişkisi olsa da sürekli git gel yapıp görüşüyorduk. Sonra araya pandemi girdi. Görüşemedik, tartışmalar başladı özlemden dolayı...
Sonra artık mesafe ve tartışmalara dayanamadığını söyledi ve ayrıldık.
4 ay hiç konuşmadık, bu dönemde o karakter dışı hareketler sergilemeye başladı.
Ben her gün ağlarken o başka kızlarla gezip tozuyordu.
Bana 4 ay sonra geri döndü, tekrar denedik ama bu defa da olmadı. Yine bekar hayatını bir güzel yaşadı ve 3 ay sonra bana döndü.
Koronavirüsten dolayı toplamda 10 ay görüşemedik ama yakında ben oraya ailemin yanına tatile gideceğim. Onunla da kesin karşılaşacağım.
Çok da özledim. Aramızda engel olan her şey kalktı sayılır.
O mezun oldu, sene sonunda askere gidecek. Birbirimizi çok seviyoruz, çok âşığım ona.
Hayvan Hakları Yasası tekrar gözden geçirilmeli
Hayvan Hakları Yasası’nın yeniden masaya yatırılmasını, cezaların artırılmasını talep etmiştik. Fakat şu an gelinen nokta hiç de iç açıcı değil. Sokaktaki canlara yaşam hakkı tanınmıyor.
Sevgili Güzin Abla, hayvanlara yapılan işkence ve tecavüz olayları toplumun vicdanını kanatması üzerine, mevcut yasanın gözden geçirilerek cezaların artırılmasını talep etmiştik.
Ancak yeni yasa iyi niyetli bölümlerine rağmen bazı bölümlerinin tekrar gözden geçirilmesinde fayda var. Sokak hayvanlarına yiyecek vermek, su vermek neredeyse yasaklanıyor ve cezaya tabi oluyor. Sokaktaki canlara yaşam hakkı tanınmıyor. 2014 yılından itibaren çıkan 5199 sayılı yasayı uygulayamayan, yasanın olmazsa olmazı kısırlaştırmayı yapamayıp, ayrıca bir de belediyelerce zulme tabi tutulan canların mağduriyeti sebebiyle, evlerimize, bahçelerimize alarak kucak açtığımız canlarımızla ilgili endişelerimiz var.
Bu yeni şekliyle yasa, birçoğumuzun yemeyip yedirdiği, kredi çekerek özel kliniklerde tedavi ettirdiği gariplerin elimizden alınarak barınaklara kapatılması, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yönetmelikleriyle uygulanabilecek hale geldi. Kısırlaştırma yapılacak bahanesiyle barınaklarda toplanacak kedi ve köpeklerimiz, deneylerde kullanılmak üzere laboratuvarlara gönderilebilecek.
Yaşanacak acıları göz önüne alarak gereğinin yapılacağını ümit ediyoruz.
◊ Zuhal Ardahanlı (Çayyolu Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği)
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Sevgili Zuhal kardeşim, biz bu yasayı o kadar uzun zamandır bekliyoruz ki... Doğrusu ben de sizin gibi bazı noktalarda hayal kırıklığına uğradım. Evde beslenecek hayvanlarımıza kısıtlama getirilmesi bizler için endişe verici.
Hayvana tecavüz, eziyet ve cinayetlere caydırıcı hapis cezaları getirilmesini bekliyorduk.
Bu cezaların ne yazık ki para cezasına çevrilebilmesinin mümkün olduğunu görüyoruz.
Sevgili HAÇİKO başkanı Ömür Gedik’in de itirazları olduğunu görüyorum.
O da “kırmızı çizgilerimiz var” diyor ve “Kendi çıkarımız için değil, dünyayı paylaştığımız, hatta paylaşırken haklarından bolca çaldığımız canlılar adına” diye itirazlarını sıralıyor.
O da tıpkı benim gibi düşünüyor ve yasanın hapis cezaları bölümünde sıkıntı olduğuna dikkat çekiyor. Hapis cezalarının ertelenmesi ya da para cezasına çevrilmesine itiraz ediyor.
Sonuçta uzun zamandır umutla beklediğimiz hayvan hakları yasasının eksiklerini ve biz hayvanseverleri üzecek bölümlerini son bir kez gözden geçirilmesini bekliyoruz.
Hayvanseverler TBMM’de kabul edilen yasaya ilişkin “Maddelerin hepsinin ucu açık. Hiçbir hayvan koruma altında değil” şeklinde itirazda bulunuyorlar.
Tam da yeri gelmişken bir konuya daha değinmek isterim...
Kurban bayramlarında karşılaştığımız korkunç manzaralara son verilmeli, hayvanlar acı çektirilmeden uyuşturularak kesilmeli.
Diyanet’in bu konudaki uyarıları da ortada.
Umarım bu yıl daha merhametli, daha vicdanlı ve kontrollü şekilde hareket edilir.
Bu vesileyle bayramınızı kutlar, kurban paylaşımlarınızı ihtiyaç sahiplerine yönlendirmenizi dilerim.