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Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

Geçmişim yüzünden beni istemiyor

10 Eylül 2020

3 aylık erkek arkadaşımla ayrıldık ama onu unutamıyorum. Benimle hâlâ görüşmeye ve konuşmaya devam ediyor. Bir yandan da “Geçmişin yüzünden olmaz, bunu kaldıramam” diyor. Ondan vazgeçmeli miyim?

19 yaşındayım ve 3 aylık bir ilişkim oldu. Çok kısa bir ilişki ama bazen çok küçük bir anı seviyorsun. O an, yaşadığın tüm anların toplamından daha uzunmuş gibi hissediyorsun... Ben de öyle sevdim.
Sevdiğim kişi 1 yıl öncesinde sosyal medyadan bana mesaj atmıştı, kısa süre konuşmuş sonra da mesajlarına cevap vermemiştim. O da yazmadı zaten. Bundan 3 ay öncesinde tesadüfen karşılaştık ve o gün beni aradı. Normal arkadaş gibi konuştuk, buluştuk.
Ne olduysa her şey o buluşmada oldu. 5-6 saat vakit geçirdik ve beni eve bırakacağı zaman, “Seni bırakmak istemiyorum” dedi. Ailesinin yanına götürdü ve onlara “Sevgilim” diye tanıştırdı. Ama o an aramızda hiçbir şey yoktu. Ben “sevgili değiliz” dedim ve öyle dedim diye de ağladı.
Âşıktı bana, bunu yansıtıyordu. 1 ay sonra, “İmkansız bir aşk bizimki” dedi ve bitirdi. Geçmişi mi sorun etti acaba? Çünkü geçmişte hiç yapmamam gereken hataları yapmıştım ve ilişkinin başında da bunları söylemiştim, “Sorun edeceksen hiç başlamayalım” diye. Ama her şeyi bile isteye kabul etti. Eski sevgilisiyle arkadaş olarak konuşmaya başlamış, öğrendim. Kıza yazdım, “Arkadaşız” dedi. Bunu öğrenince onu engelledim her yerden.
Sonra yine bir şekilde beni aradı, konuşmaya başladık.
O sürekli arıyordu, saatlerce sesli veya görüntülü konuşuyorduk. Kıskanıyordu, başkalarıyla konuşmamdan korkuyordu. Bir buluşmamızda dayanamayıp ağladım. “Beni eskisi kadar sevmiyor musun artık” dedi. Ben yeniden ümitlenmeye başladım ama yine tartıştık. Ara ara konuştuk ama o eski sevgilisiyle olmaya devam ettiğini söyledi.
Kız bana mesaj attı, “Beni seviyor, biz evleneceğiz, onun peşini bırak” diye. Ben de onu aradım, bağırıp çağırdım ve yüzüme kapattı. Gece yarısı yanıma geldi ama “Gerçekten onu seviyor musun?” diye sorduğumda “Peşimi bırakacaksan evet” dedi.
Güzin Abla, onu çok seviyorum, vazgeçemem. Ne yapmalıyım? Rumuz: Vazgeçemem

YANIT

Sevgili kızım, 19 yaşındaymışsın... Şu “geçmişim” dediğin ne olabilir ki? Sevdiğin bu gence ne anlattın ki “Bunu kaldıramam” diyor sana. Senin yaşında gencecik bir kızın nasıl kaldırılamayacak gibi bir geçmişi olabilir? Sen mi abartıyorsun yoksa sevdiğin genç mi?
Onun çok kıskanç olduğunu söylüyorsun, bu yüzden mi böyle yapıyor? Doğrusu sana doğru düzgün bir cevap vermek için kafa yordum ama bu soruların altından da kalkamadım.
Bence senin “ondan vazgeçemem” demenin tek nedeni, aslında seni bir terk edip bir gelip peşinde dolaşması.
Seninle oynuyor sanki.
O kızı sana karşı kullanıyor.
Seni çok kıskandığı, başkalarıyla olmandan endişe ettiği için de böyle bir bahane bulmuş belli ki...
Sen şimdi “onsuz olamam, ondan vazgeçemem” diyorsun ya, işte o da bunun farkında... Bu yüzden senden emin ama bir yandan da “peşimi bırak” diyebiliyor. Sen de biraz gururunu düşün sevgili kızım, bu kadar gurursuz davranmamalısın.
Bir süre kendini çek, arama, sorma, yazma, mesaj atma.
Hatta engelle, sana ulaşamasın, yanına gelemesin, geldiğinde de buluşma, görüşme... Bakalım bir süre, hiç değilse bir ay, sensizliği bir yaşasın.
O zaman bak bakalım, seni gerçekten seviyor mu, sevmiyor mu?
Ona göre davranırsın, sen de.

 

 

 

 

 

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