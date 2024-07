Evli bir kadına âşık oldum

Haberin Devamı

Merhaba sevgili Güzin Abla, ben eşimden ayrılalı 5 yıl oldu ve bu evliliğimden de bir kızım var.

Şu anda benim hayatımda biri var ama bulunduğum şehirden oldukça uzakta.

Onunla 6 aydır bir ilişkimiz var ama o kişi ne yazık ki o evli.

Eşiyle arasındaki ilişki kağıt üzerinde kalmış. Artık aralarında sevgi saygı kalmamış.

Üstelik adamın hayatında başka bir kadın var ama her defasında inkâr ediyor. Sevdiğim kadının bu adamdan 3 çocuğu var. Her şeye rağmen hâlâ cinsel birliktelik yaşıyorlar.

Adam ilişkisini anlamasın diye karısıyla da beraber oluyor.

Sevdiğim kadın da istemeden kocasıyla ilişkiye giriyor. Ama sevgi ayrı ilişki ayrı…

Sevdiğim kişi “Bunu kafana takma” diyor. Bana beni sevdiğini söylüyor, işe gittiğinde, her müsait olduğunda konuşuyoruz.

Ama akşam olduğu zaman eşinden korktuğu için iletişimimiz pek sağlıklı değil.

Çocuklar 18 yaşına geldiklerinde kendi kimliklerini kazandıktan sonra eşinden ayrılıp yanıma gelecek, konuşmamız bu şekilde.

Bana “Beni sevmekten vazgeçme ve beni bırakma. Sen bana kendimi sevmemi sağladın” diyor. Biliyorum lafı çok uzattım ama kararsızım, ben bu durumda ne yapmalıyım? Bana lütfen bir çare, bir yol gösterin.

Bu arada ben sevdiğim kadının yanına ancak bu ekim ayında gidebileceğim. Aramızdaki bu mesafe de beni zorluyor aslında…

Rumuz: Zor sevda

YANIT

Sevgili oğlum, dünyadaki en zor ilişki evli insanlar arasında sürdürülmeye çalışılan beraberliklerdir. Kabul edilebilecek gibi değildir.

Her iki taraf için de yıpratıcı, yorucu, zorlayıcıdır.

Hele bir de vicdan azabı çektirdiği için insanın psikolojisini bozar. Her ne kadar evli çiftler, artık birbirlerini sevmediklerini söylese de, her zaman sığındıkları şu pek alışılagelmiş “çocuklar için katlanıyorum” bahanesiyle kendilerini savunmaya çalışsa da, yıllardır aynı yastığa başkoydukları eşlerine ihanet etmek hiç de kolay olmaz.

Bu söylediğim elbette yalnızca erkekler ya da kadınlar için geçerli değil.

Her iki taraf da eğer bir parça olsun vicdan kırıntısına sahipse, bu huzursuzluğu hissedecektir.

Eğer bir evlilik yürümüyorsa, taraflar artık birbirlerine katlanamayacak duruma gelmişse, bu beraberliği kestirip atmak en doğrusudur.

Nedense boşanmamak için mutlaka bir bahane bulunur. Ya çocuklar, ya hasta bir ebeveyn ya da maddi sorunlar kangren olmuş evlilikleri sürüklenmeye çalışılıyor.

Senin durumunda da bence hem aranızdaki bu mesafe, hem de sevdiğini söylediğin bu kadının aldatıldığını bile bile, hâlâ bu evliliği devam ettirmesi beni rahatsız etti.

Üstelik ihanetlerini gizlemek amacıyla cinsel beraberliklerini de sürdürmeleri kabul edilecek gibi değil. Bana sorarsan yanlış bir kadının peşinden sürükleniyorsun.

Yıllarına yazık ediyorsun. Bu kadına maddi yardımda bulunuyorsun, hediyeler alıyorsun.

Çocukların 18 yaşına gelmesiyle ne değişecek sanki.

Benim görüşümü soruyorsan, hem o kadın, hem de eşi olacak o adam, bu durumlarından pek memnunlardır.

Eminim düzenlerini bozmaya hiç niyetleri yoktur.

Bir şekilde seninle beraber olmak ona hoşça vakit geçirtiriyor olmalı.

Tabii bu arada ona sağladığın bazı maddi menfaatler de varsa, bunu da yabana atmamalısın.