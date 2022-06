Eşimin ihanetini öğrenince ben de internetten birini buldum

Haberin Devamı

Merhaba Güzin Abla, ben 19 yılık evli, üç çocuk annesi bir kadınım. Yaklaşık 10 yıldır da tek başıma çalışıyor, aileme bakıyorum. Eşim yıllardır işsiz, üstelik içkisi var ve devamlı dışarıda...

Bir gün bir başkasıyla ilişkisi olduğunu öğrendim ve yıkıldım.

Kendisi de itiraf etti ve çok pişman olduğunu söyledi.

Çocuklarım için eşimi affettim, lakin ben de o sırada internetten biriyle tanıştım. Ona çok bağlandım, çünkü onunla her şeyi konuşabiliyordum.

O kişi Türkiye’deydi, ben ise yurtdışındayım. Hemen her gün mesajlaşıyorduk. Bu sırada eşime de boşanma davası açtım. Ama sonra çocukların isteği üzerine yeniden barıştık, boşanma davasını geri çektim.

Eşim bu olayların ardından benimle daha fazla ilgilenmeye başladı. Ancak ben internette tanıştığım kişiyle görüşmeyi sürdürdüm. Bir gün Türkiye’ye geleceğimi, ancak sadece 2 saat vaktim olduğunu söyledim.

O da sırf beni görebilmek için kilometrece yol geldi.

Sadece havalimanında kahve içip sohbet ettik...

Almanya’ya geri döndüğümde de mesajlaşmayı sürdürdük.

Bir gün bana attığı mesajı eşim gördü, bana kim olduğunu sorduğunda ‘bilmiyorum’ dedim.

Ama kendisi o kişiyi arayıp buldu, ben de itiraf ettim ama aramızda mesajlaşmaktan başka bir şey olmadığını söyledim.

Bir ara kendimi ona kaptırdığımı, çünkü beni önceden çok yalnız bıraktığını da itiraf ettim. Ama eşim bunu asla kabul etmedi, her zaman benim yanımda olduğunu, benim bunu bahane ettiğimi söyledi.

Belki de haklı çünkü yaklaşık 1 senedir mesajlaşmayı sürdürüyordum. Şimdi çok pişmanım diyorum ama bana güvenemiyor, çünkü o adamla ilişkiye girdiğimi sanıyor.

Hem numaramı hem de mail adresimi değiştirdim.

Çünkü netten tanıştığım kişi artık kendisiyle mesajlaşmak istemediğimi söyleyince bana ağıza alınmayacak kadar kötü laflar etti. Demek ki beni kötü yola da düşürebilirdi.

Eşimin değerini daha iyi anladım. Ve onu yeniden kazanmak istiyorum. Okurlarınıza da sesleniyorum, sanal alemden tanıdığınız kişilere güvenmeyin.

Rumuz: Yalan alem

YANIT

Sevgili kızım, senin yaptığını tabii ki doğru bulmuyorum. Ama seni buna iten nedenler olduğunu da görüyorum. Sen şimdi kendini suçlu hissediyor ve eşinin yaptıklarını unutmuşa benziyorsun. Eşin yıllardır çalışmıyormuş, sorumluluğu tamamen senin omuzlarına yıkmış. Bir de üstüne üstlük seni aldatmış, artı içki içiyormuş. Seni bir kenara atmış, hiç ilgilenmiyormuş.

Sen de kendini çok yalnız hissetmişsin ve maalesef bugün pek çoklarının yaptığı gibi, tutmuş sanal alemden kendine bir arkadaş edinmişsin.

Elbette sonra pişman olmuşsun ama Allah’tan o kişiyle hiçbir yakınlaşman olmamış, sadece mesajlaşmakla kalmış.

Şükret ki onunla pek fazla yüz yüze görüşme fırsatı bulamamışsın ve de hatanı anlamışsın.

Şimdi eşin kendi hatalarını unutmuşa benziyor ve seni suçlamaktan kaçınmıyor.

Belki o da pişman olmuş, senin ve çocuklarının değerini anlamıştır.

Ama sonuçta o da sütten çıkmış ak kaşık değil. Sen şimdi suçluluk duygusu içinde sadece kendini hatalı görüyor ve eşini yeniden nasıl kazanacağının endişesi içinde kıvranıyorsun.

Eşinden ayrılmamışsın, çocuklarını düşünmüşsün ama sonuçta sen de hiç mutlu değilmişsin. Bunu eşine hatırlatmalısın. Nasıl sen onu affetmiş ve evliliğini yürütmek uğruna her şeyi silebilmişsin, o da rahatlıkla bunu yapabilmeli.

Senin bir zaaf uğruna böyle bir sanal arkadaşı edinmeni hoş görebilmeli.

Evliliğinizi kurtarmak istiyorsa, o da senin gösterdiğin olgunluğu gösterebilmeli.