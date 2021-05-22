Eşimin ailesi beni merdivenden atmaya çalıştı

Köşenizde sevgilisiyle kısa bir flörtün ardından evlenen ve 2 ay sonra da boşanma noktasına gelen bir kadının mektubunu okudum.
Sizin bu kadına verdiğiniz cevap ise beni şaşırttı, çünkü gerçekleri yazamıyorsunuz.
Bence asıl sorun çiftlerin evlenmeden önce bir arada yaşamalarının Türk toplumunda kabul edilmemesi. Halbuki bu çift evlilikten önce birlikte yaşasaydı, uyuşmazlık hemen ortaya çıkacak ve evlenmeden ayrılacaklardı.
Boşanmalar işte bu yüzden artıyor.
Türkiye’de bu bekaret olayının o kadar önemli olmadığı kanaatine varılmadığı müddetçe bu sorunların bitmesi mümkün değil. İnsanlar evlilik cüzdanı olmadan kendi hür iradeleriyle aynı yatağı paylaşabilmeli.
Daha sonra eğer istiyorlarsa evlenirler, istemiyorlarsa ikisi de kendi yoluna giderler.
Siz bunu söylemeyip konunun etrafında dolaştığınız müddetçe 40 sene daha yazsanız bir faydanız olmaz.
Merhaba Güzin Abla, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda kendimizi hatırlatmak için sana yazmak istedim. 2511 engelli öğretmen, haziranda atama bekliyor.
Bizler elimizden geldiği kadar sesimizi yetkililere duyurmaya çalışıyoruz. Bundan 3 sene öncesine kadar sağlıklı bir bireyken şimdi atama bekleyen engelli bir öğretmenim.
Açıkçası bu kader ama her sağlıklı birey de engelli adayı olduğunu unutmamalı. Ama insanlar hayat koşuşturmasına mı, hırslarına mı kapılıyorlar bilmiyorum ama bizleri görmüyorlar. Sadece Engelliler Haftası’nda bir iki cümleyle hatırlanmak açıkçası canımı sıkıyor.
Diyeceksiniz ki “Sen 3 sene öncesine kadar, sağlıklıyken, bu konuda çok mu duyarlıydın” Benim lisede iki görme engelli arkadaşım vardı. O arkadaşlarımla çok iyi vakit geçirirdik, onlara elimden geldiğince destek olmaya çalıştım. Hayat işte, ben lisede engelsiz bir kızken şimdi engelli bir kadın oldum.
Şimdi ben başıma gelenlerden sonra engellerle hayatta tutunmaya çalışıyorum. Bizler de öğretmen olarak atanıp, herkes gibi çalışıp, hayata katılmak istiyoruz.
Şimdi 2 bin 511 engelli öğretmen olarak yetkililere sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Hiç değilse bu elektronik mektubu yayınlarsanız bize umut ışığı olur. ◊ Rumuz : Engelliler adına
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Sevgili kızım, başına ne geldi, ne oldu da sen de böyle bir şansızlığı yaşadın, söylememişsin ama dediğin çok doğru. Her zaman, yaşadığımız sürece başımıza ne geleceğini bilemiyoruz.
Merhaba Güzin Abla, benim 9 senelik mutlu bir ilişkim var. Çok badireler atlattık, tartışmalar da yaşadık. Bu tartışmaların sebebi hep ailesi ile alakalı oldu. Her şeye rağmen devam ediyoruz. İlişkimizin ilk yılları ailesiyle iletişimde bulunmadım.
Daha sonra annesi ile tanıştım, gayet iyi anlaştık her şey güzeldi.
Erkek arkadaşım beni babasıyla da tanıştırmak istedi. Ancak babası oğlunun bana hiçbir şey için söz vermemesi gerektiğini, erken olduğunu sonrasında çok pişman olacağını söyleyerek, benimle tanışmak istemedi. Tabii ki çok kırıldım. Babası ile birkaç kez aile ortamında bulunduk ama orayı bir bahane bulup terk etti ya da surat asarak oturdu...
Artık o kadar uzun süredir birlikteyiz ki, insanların ‘siz neden evlenmiyorsunuz’ diye sorduğunda söyleyecek bir şey bulamamak, bir yandan annem ve babamın bu durumu anlaması, sorular sorması beni çok yordu.
Bu konuyu içime attığım için birçok sağlık sorunu yaşıyorum.
Sevgilimin ailesinin parasal sıkıntıları yok ama sürekli durumlarının olmadığını söylüyorlar.
Annesi her sene başka bir bahane buluyor, dalga geçer gibi karşıma geçip anlatıyor. Erkek arkadaşım benden çok istiyor evlenmeyi ama maddi olarak onu tehdit ediyorlar. Anne babasından öncülük bekliyor, onlarla defalarca konuştu, ama atılım yapmıyorlar.
Artık başka bir bahaneyi de kaldıracak psikolojiye sahip değilim.
Ben, 18 yaşında lise öğrencisiyim. Bu yaşlarda genellikle ergenlik isyanları olduğunu biliyorum, ancak benimki hiç öyle değil. Ben müstakil bir evde oturuyorum. Ama hiç mutlu değilim.
İlk önce hayatımı dar eden sözde dedemle başlayayım...
Dedem ile anneannem aşağı katta yaşıyor.
Anneannem dedemle, düzenli ve iyi bir iş sahibi olduğunu sanarak evlenmiş. Ancak dedem hiç de öyle biri değil. Meğerse tam tersiymiş.
Asgari ücretle çalışan orta halli biriymiş. Ve üstelik aşırı kıskanç.
Normalde dedeleri tonton yanaklı, beyaz sakallı, gözlüklü, güler yüzlü diye düşünürsünüz ama hiç öyle biri değil. Anneannemle evlendikten sonra daha beter biri haline gelmiş.
Ben doğduktan sonra huysuzluğu biraz hafiflese de aynen devam etmiş.
Birkaç yıl önce yaşanmış bir olayı da anlatayım.
Bundan yaklaşık 9-10 ay önce tanışma uygulaması üzerinden bir çocukla görüştüm.
Kendisi, bir İskandinav ülkesinde yaşıyor.
Benden 5 yaş büyük.
Onunla konuşmaktan çok keyif alıyorum.
Biraz içine kapanık birisi gibi... Kendisini pek beğenmediğini söylüyor.
Bazen işi olmadığında bütün gün benimle yazışıyor. Ama bazen de 2-3 gün hiç yazmıyor.
Sanırım gerçek hayatta hiç görmediğim halde ondan çok hoşlanıyorum.
Ancak ayrı ülkelerde ayrı hayatlarımız olması durumu içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. Onun benim hakkımda gerçekte neler düşündüğünü bilemiyorum.
Merhaba Güzin Abla, ben lise sınavına hazırlanan 14 yaşında bir kızım. Sürekli özel hayatım konusunda sorun yaşıyorum...
Aslında maddi durumumuz oldukça yerinde ve istediğim her şey bana her zaman alındı. Bu durum benim şımarmamın sebebi olabilir... Çünkü giderek aileme her konuda düşman gibi davranmaya başladım.
Bana en ufak bir laf bile söyleseler bunu bir hakaret veya tartışma sebebi olarak alıyorum...
Geçen yıl yeme bozukluğu geçirdim. Çok yoruldum, duygularımı ergenliğimden dolayı kontrol edemiyorum. Ama bir taraftan aile üyelerimin hepsi işleriyle meşgul olduğu için onlarla sohbet edemiyorum.
Ablalarımın çocukluğu çok zor geçmiş, bana şükretmem gerektiği söylüyorlar. Hatta onlara göre ben evin huzurunu bozuyorum. Hastalıklarıyla boğuşan annem de hep bizim aramızda kalıyor. Bir gün kalpten gidecek diye korkuyorum.
Beni anlamadıkları için artık ailemle iletişimi kestim. Bu sefer de “bizi sevmiyorsun” deyip arkadaşlarımla görüşmemi yasakladılar.
Ben de sosyal medyaya yöneldim ve derslerim düştü. Denemelerden en az 470 puan alıyordum, şimdi 390 puan getiriyorum. Bu sefer de “bir baltaya sap olamayacaksın” diyorlar...
Eşimle birbirimizi severek evlendik. İkimiz de çalışıyoruz. Eşim kurumsal bir şirkette çalışıyor ve bu ay terfi aldı.
Ben ise kendi işyerimde çalışıyorum. Bu arada 1.5 yıllık da evliyiz. Evliliğimizin ilk aylarında başka bir kadınla konuşmasını yakaladım. Bu olayı aştığımızı düşünürken, baktım ki farklı farklı kadınlara ilgi duyuyor. Kendimi çok değersiz hissediyorum.
Bu adam sürekli beni aşağılıyor ve kötü sözler söylüyor. Sürekli evin içinde bir huzursuzluk var.
Problemleri çözmek yerine bana bağırarak konuyu kapatmayı tercih ediyor. Bu arada kendisi sürekli bazı bahis oyunları oynuyor ve kaybediyor. Borcu çok.
Boşanmak istediğimi söyledim. Beni ciddiye almadı. Bu adamı bu şekilde kabul etmeye çalışıyorum ama kabul etmek kendime saygısızlık gibi geliyor.
Beni kadınlığımla vuruyor, “Sen de kadın mısın, kadınlık bu mu” gibi ağır cümleler sarf ediyor.
“Sorun nedir?” diye sormayı deniyorum ve hep aynı cevap:
Güzin Abla, ben 22 yaşında, bekar bir genç kızım. Uzun süredir iyi bir firmada çalışıyorum.
8 ay kadar önce işyerimde bir gençle tanıştım. Çok iyi anlaştığımızı görünce onunla ilişki yaşamaya başladım.
Biraz fazla baskıcı davrandığını ve cinsel birliktelik konusunda üzerime fazla düştüğünü görünce ona bakire olduğumu ve asla onunla cinsel ilişki yaşayamayacağımı söylemiştim.
O da kabul etmişti.
Ama beni razı edip evine gittiğimizde, önceleri sadece öpüşürken birden kıyafetlerimi çıkarmaya başladı.
Karşı koymama rağmen benimle zorla birlikte oldu.
Şimdi çok perişanım.
Çünkü bu olaydan bir süre sonra bir başkasıyla evli ve iki çocuk babası bir adam olduğunu öğrendim. Zaten bunu ona sorunca inkâr etmedi, hemen kabul etti. Şimdi sana soruyorum abla, bu adam evliyse neden başkalarıyla çıkıyor?
Merhaba, size yazmamın nedeni çaresizlik...
Annem ve babam bundan yaklaşık 24 yıl önce evlenmiş. Daha doğrusu annemi babamla zorla evlendirmişler. Annem sürekli şiddet, baskı görmüş, hakaret, küfür duymuş babamdan.
Babam bu yaptıklarına yıllar boyu sorumsuzca devam etmiş.
Sonra biz üç kardeş dünyaya gelmişiz; iki erkek, bir kız.
Babam bize karşı babalık görevlerini yerine getiremediği gibi bizi okutmadı.
Ben 21 yaşındayım ve daha 16 yaşındayken babam tarafından evlendirildim. Çok kötü bir hayattan başka kötü bir hayata atıldım.
Evliliğimde annemin yaşadıklarını yaşadım 5 yıl boyunca.
Yarın Anneler Günü... Annesi yanında olsun olmasın, herkesi duygulandıran, annelerini düşündüren bir gün. Her zaman söylediğim gibi, anneleri tek bir gün düşünmek, tek bir gün kutlamak, tek bir gün anımsamak değil elbette amaç.
Ama hiç değilse bir gün anneliğin kutsallığını hafızalarımıza kazıyan bir gün... Annelerini kaybetmiş olanlar içinse buruk bir gün.
Bu yüzden bu sevgili ve eşsiz varlık henüz yanınızdaysa, lütfen onu kırmadan, üzmeden önce bir kez daha düşünün. Onun değerini bilin ki yarın öbür gün pişmanlıklar duymayın.
Esasen tüm anneleri senenin her günü anıyoruz da bu Batı’nın bayramlaştırdığı mayıs ayının ikinci pazar gününde çok daha duygulu ve heyecanlı olarak onları yad ediyoruz.
Her yıl Anneler Günü yaklaştıkça, hep aynı düşünce beliriyor kafamda... Özellikle de annemi kaybettiğimden beri... Diyorum ki, anneleri yanında olanlar için çok keyifli bir gün bu... Annelerine sevgilerini bir kez daha gösterebilmek, onun sıcacık yanaklarından öpebilmek, onun gülümseyen mutlu yüzünü görebilmek için ne güzel bir gün...
***
Anneler Günü için yazmak istediğim yazı bu muydu? Bilemiyorum... Annesiz geçirdiğim kaçıncı Anneler Günü bu? Ve bu yaşımda bile annesizliğin tüm yoksunluğunu hissediyorum ben de.
Yaşım 13... Annem beni sabah çatık kaşlarla, asık suratla ve bağırarak uyandırır. Gece 1-2 gibi uyuduğum için sabah 11 gibi kalkabiliyorum. Geç uyandığım için de sabahları bana çok sinirli davranıyor.
Sorunu çözmeye çalışmak için iletişim kurduğumda yine sadece kendi konuşarak, benim geçmişten bu yana tüm hatalarımı sayarak bağırmaya devam ediyor. Sorun sadece bu da değil. Benim bir buçuk yaşında küçük erkek kardeşim var. Annem ev temizliği ve yemeğiyle ilgilendiği için kardeşime zaman ayıramıyor.
Dolayısıyla sabahtan akşama kadar onunla ben ilgileniyorum. Bu aşırı yorucu bir durum. Anneme benim de ara ara dinlenmeye ihtiyacım olduğunu dile getirdiğimde bana şu tepkiyi veriyor: “Yaptığın işi de başa kakmasan olmaz. Kolaysa sen gel yemek, temizlik yap.”
Bugün mesela 4. defa beni sarsacak, kıracak cümleler kullandı. Örneğin, “Keşke seni doğurmasaydım, iğrenç, pislik...”
Hatta küfür bile ediyor bana. Bu sözcükler kalbimi parçalıyor. Bazen diyorum ki, “Aramızdaki sorunların kaynağı ergenlik döneminde olmam mı?” Annem geçmişte kendi ailesi ile bazı sorunlar da yaşamış. Mesela öz anne ve babası onu dışlamış, diğer kardeşlerine bakmış. Onu bir aileye vermişler. Annemi de şu an ki üvey (ama aslında öz gibi) olan anne ve babası büyütmüş, sahiplenmiş. Bana karşı bu öfkesinin ya da çıkışlarının bu durumdan da kaynaklanabileceğini düşünüyorum. Güzin Abla, ne yapmalıyım? Rumuz: Annemle aramızdaki sorunlar
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Sevgili küçüğüm, bu yaşta böyle üzüntüler, acılar içinde olman beni gerçekten çok üzdü.
Sevgili ablacım bütün okurlarına yardımcı oluyorsunuz, umarım benim mektubumu da dikkate alırsınız...
24 yaşında bir gencim. Bundan üç sene önce bir kafede onunla tanıştım. Bu hanım benden biraz büyük, evlenip boşanmış...
Hâlâ da birlikteyiz ama kavga edip duruyoruz...
Hep suçlu olan biri var; o da benim... Ona kızmıyorum, kızamam da ama onu kaybetmekten çok korkuyorum. Bu yüzden size başvurmak istedim.
Bu hanım oldukça kıskanç, benim daha genç olmam onu kıskançlığa sürüklüyor.
Bazen telefonumu karıştırıyor, bilinmeyen bir numaradan gelen bir telefon ya da mesaj onu öfkelendiriyor.
Bazen bu yüzden, bazen de benden bir şey istediği zaman yerine getiremeyince yalan söylemek zorunda kalıyorum.
22 yaşında, üniversite mezunu genç bir kızım. 1 yıllık ilişkim var. Sevgilim de okulunu bitirmiş, mesleği elinde, doğaya, insana, hayvanlara karşı duyarlı ve hep yanımda olan bir insan.
Sevgilimle çok mutluyuz, birbirimizi çok seviyoruz.
Ama başından daha önce bir evlilik geçmiş. Bunu bana 2-3 ay önce söyledi. Toplumda yerleşmiş bir kanı var, biliyorsunuz bunu yıkmak çok zor. Sevgilim de bu yüzden onu yanlış anlarım ve bu güzel giden ilişki biter diye korkmuş, söyleyememiş.
Başta tabii ki şaşırdım, kaç ay sonra bunu öğrenmem beni büyük hayal kırıklığına uğrattı.
Olayı daha tam ben üzerimden atamamışken ablam da moralimin bozuk olduğunu anlayıp bana ne olduğunu sordu. Ben de anlattım.
Daha sonra anneme ve abime de... Annem “Onu seviyordum ama soğudum” dedi. Abim ise “Sen inanıp seviyorsan bizim için bir sıkıntı yok” dedi.
Ama ablam biraz kuşkucu ve araştırmacı bir insan olduğu için hem ona karşı tavır aldı hem de eski eşiyle birlikte olan sosyal medya hesaplarını bulup bana gösterdi. Ben görünce daha da yıkıldım tabii.
Eşim, nişanlılığımızın ilk 6 ayında beni 20 bin TL borca soktu. “Beraber çalışıp öderiz” diye beni rahatlattı.
Bir yandan “Hiçbir istediğim olmuyor ve nişanı atasım var” diye sızlanıyordu. Bu süreçte her istediğini yaptırdı.
Ben her ay onlara elim boş gitmezdim. Birlikteyken de kendisine bir şeyler almak için alışveriş yapardı.
Her istediğini alırdım.
Evlendikten sonrada devam etti istekleri. Ya ağlayarak ya tavır yapıp küserek her istediğini aldırdı bana.
Hepsi de borçla...
Ailesinin bulunduğu şehre yerleştik.
1 yaşında çocuğu olan 30 yaşında bir kadınım. Eşimle severek evlendim ve yaşadığım yerden kalkıp hiç bilmediğim bir başka şehre yerleştim. Daha biz yoldayken eşimin telefonuna ”arkadaş” diye kayıtlı olan bir arama geldi.
Eşime “Bu kim?” diye sorduğumda “Üniversiteden arkadaşım, şimdi çok konuşur açmayayım” diye cevapladı. Evlendikten sonra da ara ara bu arkadaşla mesajlaşmasına şahit oldum. Sonuçta onun bir kadın olduğunu anladım. Bir gece üçte eşimi aradı. Eşim, gerekçe olarak bir akrabasının öldüğünü, çok üzgün olduğu için aradığını söyledi.
O zaman hamileydim ve o kadınla telefonla da olsa konuşmasını istemediğimi belirttim.
Buna rağmen görüşmeler devam etmiş ki birkaç ay önce kadın, aynı gün içinde tam 4 kere aramış. Eşim o sırada başka bir görüşmede olduğu için arama kaydı ekranda kalmış.
Eşim, telefonunun şifresini benden gizlerdi fakat bir gün telefonu açık şekilde uyuyakalmıştı.
Kadının attığı öpücüklü mesajı gördüm: “Günaydın bir tanem, dün gece ilk defa rahat uyudum.”
Eşimin telefonu 10 gün servisteydi ve bir önceki gün gelmişti. Rahat uyudum deme sebebi akşam onunla yazışmasıydı. Eşime, bu mesajın hesabını sordum. Bana şaka yapmış aklınca dedi. Ben görüşmemesi için ısrar ettim. O da kadını engellediğini söyledi. Yine inandım...
24 yaşındayım ve eşimle 1 yıl flört dönemimiz oldu. Sonra bana evlenme teklifi etti.
Onun aşırı ısrarı üzerine dini nikâhımızı kıydık. Ama sonrasında eşimin evli ve 4 çocuk babası olduğunu öğrendim. Mecburen kaçmak zorunda kaldık.
Babam bizi buldu ve ailemin her şeyden haberi oldu. Sonra da düğünümüz oldu.
Çocuklar eşimin annesinde kalıyor.
Eşi de aynı yerde, yani annesinin evinde...
Bu kadar zor şartların sonunda 4 buçuk yıldır evliyiz. Bir de çocuğumuz oldu. Ama bana değer vermiyor.
O benim için her şeyi göze alan adam inanılmaz derecede değişti. Başka kadınlara ilgisi var. Her ne kadar beni sevdiğini söylese de sevilmediğimi hissediyorum.
Evliyim ve iki kızım var. 32 yaşındayım. Eşim özünde saygısız, küfürbaz biri... Farklı karakterlere sahibiz. Ben çalışmıyorum ama evde online derslerle kendimi geliştiriyorum.
İyi bir yaşam koçu olma yolunda ilerliyorum.
Gelin görün ki eşimin ailesi buna izin vermiyor ve onlarla baş edemiyorum. Örneğin ben başka çocuk istemiyorum. Eşim de belki bu konuda ısrar etmiyor ama görümcem yüzünden devamlı kavga ediyoruz. Görümcem, “Oğlan çocuk doğurmazsan seni boşatırız” diyor. Ben buna katlanamıyorum. Hayallerim var ve ne yapacağımı şaşırdım.
Bir de iki yıl önce aldatıldım ve artık eşime güvenim yok.
Çünkü tekrar aldatacağını da biliyorum. Bunun için üçüncü çocuğu istemiyorum ve artık kariyer yapmak istiyorum. Bunu söylediğimde, eşim de ailesi de dalga geçiyor.
◊ Rumuz: Üstelik aldatıldım
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Sevgili kızım, ayaklarının üzerinde durmak, kariyer yapmak için geç bile kalmışsın.
21 yaşında, üniversite sınavına hazırlanan genç bir kızım Güzin Abla. Sana o kadar çok yakın hissediyorum ki kendimi...
Hiç ablam yok, belki de bu yüzden kendimi birilerine anlatma isteği duyuyorum...
Yaklaşık 2 buçuk ay önce sosyal medyadan biriyle tanıştım. Aynı şehirdeyiz, köylerimiz yakın ama şu an merkezde oturuyor kendisi.
Güvenmek istedim birine ve o da bu kişi oldu.
Uzun bir aradan sonra birini sevmek istedim.
Birkaç haftalık konuşma sürecinden sonra kendimi bir ilişkide buldum.
Mutluydum bir yandan ama bir taraftan da sınav hazırlığım olduğu için tereddüt dolu bir süreçti. O karşılıklı görüşmekte çok ısrarcıydı.
Eşimin ailesi beni merdivenden atmaya çalıştı
Eşimin ailesi evlenmemizi hiç istemedi. Kayınvalidem ve kayınbabam, onlara yeterince hizmet etmediğim ve yüzümün gülmediği gerekçesiyle beni merdivenden atmaya çalıştılar...
Eşimle 4 yıl boyunca ayrılıp barıştığımız bir ilişkimiz oldu. 6 aydır da evliyiz.
En baştan beri ailesi beni hiç istememişti. 4 yıl boyunca ayrılıp ayrılıp barıştık. Ama baktılar eşim benden başkasıyla evlenmiyor, zorla beni istemeye geldiler ve evlendik. Nişanlılık dönemim çok problemli geçti.
Ailesi, ailemi ve beni hep küçük gördü. Ben âşık olduğum için ailem her daim alttan aldı, yapıcı bir tavır sergiledi.
Evlendiğimizde eşimin ailesinin evlerinin üst katına taşındık. Ama hiç özelimiz olmadı. Evimizi döşerken bile kayınvalidemle görümcem her şeye karıştı.
Evlendikten bir ay sonra hamile olduğumu öğrendim. Lakin eşimin ailesi bebeğimi istemedi. Beni kürtaja zorladılar.
Kürtaj sonrası fiziksel ve psikolojik olarak çöktüm. Ailemin, eşimi ve ailesini istememesine rağmen evlendiğim için boşanmaya korktum.
Eşimi her daim alt kata çağırıp bana karşı doldurdukları için tartışmalarımız eksik olmadı.
Kayınvalidem ve kayınbabam, onlara yeterince hizmet etmediğim, yüzüm gülmediği gerekçesiyle beni dövüp evden kovdu. Eşim gitmemi istemediği için araya girdi. Eşimin ailesi, “Seni öldüreceğiz” diyerek merdivenden atmaya çalıştı. Ben o hengâmeden kaçmayı başarıp, kendimi sokağa attım. O gece babamın evine döndüm ve boşanma kararı aldım. Şimdi eşim pişman olduğunu söylüyor. Ailesinden özür dilersem tekrar barışabileceğimizi de... Aslında eşimi çok seviyorum ama ailesini görmek bile istemiyorum.
Sence ne yapmalıyım?
◊ Rumuz: Kırmızı gül
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Sevgili kızım, gördüğün gibi bazen evliliklerde sevmek yeterli olmuyor. Aileler işe karışınca, hele böyle senin eşinin ailesi gibi sana karşı takıntılı ve seni küçümseyen kişilerse, onları aşıp da mutlu olmak pek mümkün değil işte.
Seni başından beri istememişler, seni gelinleri olarak kabul edememişler.
Bunun bir göstergesi de bebeğini istememeleri ve seni kürtaj olmaya zorlamaları...
Bu gerçekten çok acı bir deneyim olmuş.
Onlar senin bir an önce bu aileden ayrılıp gitmeni istiyorlar, bu açıkça belli oluyor.
Artık sonunda sana şiddet bile uygulamaya kalkmışlar. Seni merdivenden atmak istemiş, evden kovmaktan bile kaçınmamışlar...
Bu durumda senin onlardan özür dilemen söz konusu olabilir mi, eşin saçmalamış.
Belli ki o da ailesinin yanında yer alıyor. Seni kaybetmek istemese de ailesinin sana karşı tutumuna ses çıkarmıyor, sanki suçlu senmişsin gibi davranıyor.
Bu durumda bu evliliğin yürüyebileceğine inanmıyorum ama sen eşini eğer ikna edip, başka bir eve çıkmayı başarabilirsen ve ailesiyle de karşılaşmaktan kaçınırsan, bunu da eşine kabul ettirebilirsen, belki bir ihtimal evliliğini kurtarabilirsin kızım.
Ama bu pek de kolay görünmüyor.