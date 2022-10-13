Eşimi yakın arkadaşıyla aldattım

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Merhaba Güzin Abla, ben eşimin yakın bir arkadaşıyla birlikte oldum, bunu eşim öğrendi. “Ya bana her şeyi anlatırsın ya da mesajları ortaya çıkarır herkese yayarım” dedi.

Ben de biraz üstü kapalı anlattım, birlikte olduğumu da kabul ettim.

Evliliğimiz devam ediyor ama benimle tartışmaya tahammülü yok.

Tartışacak olsak hemen ihanetimi yüzüme vuruyor ve hakaret ediyor.

Nasıl davranacağımı artık ben şaşırdım.

Ayrılmak istemiyorum çünkü o arkadaşına karşı herhangi bir duygu beslemiyorum.

Kendime bile açıklayamıyorum nasıl ihanet edebildiğimi, ama şimdi çok ama çok pişmanım. Eşime karşı nasıl davranmalıyım?

◊ Rumuz: Pişmanlık

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Sevgili kızım, çok üzgünüm senin için. Çünkü gerçekten saçma sapan bir davranış yüzünden aile birliğini bozmuşsun.

Sanırım eşin senden intikam almak, sana ihanetinin cezasını çektirmek için boşanmamış.

Şimdi sana hakaret ederek yaşadığı büyük hayal kırıklığının acısını çıkarmaya çalışıyor.

Eşinin uzun bir süre bu acıyı sindiremeyeceğini düşünüyorum.

Ya sabredeceksin, eşinin seni affedebileceği günü umutla bekleyeceksin. Ya da eşinin seni asla affedemeyeceğini anlayacaksın ve bu hakaretlere ve aşağılanmaya daha fazla katlanamayıp, sen çekip gideceksin.

Eşinin huyuna gitmeye, onu sakinleştirmeye gayret et, en azından. Ama sen de sonuçta insansın, hatalı da olsan, bu hakaretlere, eziyetlere katlanmak istemeyebilirsin.

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O çok özgür ruhlu bense sadık biriyim

Merhaba Güzin Abla, benim 2 buçuk yıllık bir ilişkim vardı. Ancak sevgilim çok özgür ruhlu...

Herkesle rahatça görüşmek istiyor. Başka kızlarla birkaç yazışmasını yakaladım. Sonunda da beni aldattığını öğrendim ve bitti.

En son bir ay önce çok pişman olduğunu, beni çok sevdiğini söyledi yeniden barıştık. Fakat bir hafta önce geçmiş yeniden açıldı.

En sonunda telefondan beni aldattığı insana da saygısızlık yaptığını gördüm.

Sonra tekrar düşündüm. Ve artık onunla yapamayacağımı, ona güvenemediğimi ve bunun ilerisi için engel olduğunu yazdım ona. Saygıyla karşıladı.

Böylece ilişkimiz güzellikle ve kesin olarak bitti. O çok özgür ruhlu, bense sadık bir insanım.

Şimdi yeni biri için de hayatım boyunca hazır olamayacağımı düşünüyorum, sizce ne yapmalıyım?

◊ Rumuz: Yaralı kuş

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Sevgili kızım, sevdiğin özgür ruhluymuş, bırak Allah’ını seversen. Onun sorumluluk alacak, gerçekten tek bir kişiye bağlanacak bir karaktere sahip olmadığı ortada. Böylelerine güvenilmez, çünkü daldan dala konmaktan keyif alan, tek bir sevgiliyle yetinemeyen kişilerdir bunlar.

“Yeni biri için hiçbir zaman hazır olamayacağımı düşünüyorum” diyorsun ya... İşte bu çok büyük bir yanlış. İnsanın hayatındaki kötü bir tecrübe onun geleceğe bakışını değiştirse de, insanlara güvenini kaybetmesine yol açmamalı.

Tam tersine kendi kendine, herkesin bu genç gibi olmadığını, sevgiye, beraberliğe değer veren erkekler de olabileceğini telkin etmelisin.