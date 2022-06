Eşim yıllardır beni aldatıyor

Haberin Devamı

Merhaba Güzin Abla, ben 31 yaşımdayım, 10 yıllık evliyim ancak evliliğimin tüm zamanlarında aldatıldım. Eşim internet üzerinden tanıştığı evli, benden 20 yaş büyük bir kadınla 7 yıldır görüşüyor.

Onun dışında başkalarıyla da konuşuyor. Bu arada eşimle benim aramızda 17 yaş fark var.

Ben ne mi yapıyorum? Susuyorum, ağlıyorum, dua ediyorum. Eşimin hallerine hareketlerine baksanız, sanki benim için ölür, bana deli gibi âşıktır.

Bense artık ismini telaffuz etmeye bile iğreniyorum. Her gün hiçbir şey yapmamış, beni canımdan bıktırmamış gibi davranmasını kaldıramıyorum. İki yüzlü sahtekâr bir adamla yaşamak ölümden beter.

Her gün istemediğim, sevmediğim bir adama her anlamda hizmet etmek canımı çok yakıyor.

Cinsel birlikteliğimiz çok sık. Tabii buna birliktelik denirse... Aslında onu memnun ediyor, sonra gidip banyoda ağlayıp gözlerimi silip gelip yatıyorum.

Telefonunda gördüğüm o aşk sözlerine, bir sürü yalan dolana rağmen nasıl susabiliyorum, bilmiyorum. Bana bu sabır ihsan edilmiş galiba.

10 yıllık evlilik hayatım boyunca yaşamadığım şey kalmadı ama bizim evde hiç kavga olmaz. Çünkü ben çocuklarımı düşündüm hep. Bana bir şey yaparsa çocuklarıma kim bakar, bu kadar kötü bir insanın içindeki doğruyu yanlışı nasıl bilirler, kim korur onları? diye.

Bir mesaj yazdım ona çünkü konuşacak cesaretim yoktu. Yalvardım, “ayrılalım, hiçbir şey istemiyorum senden. Sen de sevdiğine kavuş” dedim. Kabul etmiyor...

Eskiden beni öldürmekle tehdit ederdi, şimdi kendini öldürmekle tehdit ediyor. Ölümden korkum yok zaten yaşamıyorum ki ben. Sadece direniyorum.

Ailemden birkaç kişiye durumu anlattım, “Çocukların için idare etmelisin. Sadece telefonla konuşuyorsa, yanına gitmiyorsa dayanabilirsin” dediler.

Oysa ben nefes alamıyorum, kendimden bile nefret ediyorum.

Her şeyi idare eden, her işi yapan, onca acıma rağmen sesimi çıkarmayan, namusumla şerefimle evimde oturan ben, neden sevilmeyi hak edemedim? Yüreğimde koskoca dinmeyen bir ağrı taşıyorum.

Sadece biraz olsun içimi dökmek istedim size. Ve ailelere seslenmek istiyorum; kadın veya erkek “dayanamıyorum” diyorsa Allah aşkına evlatlarının arkasında dursunlar, onlara sahip çıksınlar.

◊ Rumuz: Direniyorum

YANIT

Haberin Devamı

Sevgili kızım, bu anlattıkların gerçekse, sen olayları biraz abartmıyorsan, büyük bir sabır gerektirdiğini kabul ediyorum. Eşinin başka kadınlarla görüşüp, yazıştığını bile bile, bu duruma sessiz kalabilmen hem sabırlı hem de aslında güçlü bir kadın olduğunu gösteriyor.

Büyüklerinin düşüncesinin aksine, ben eşinin seni mutlaka gerçek anlamda aldatmasının boşanma nedeni olabileceğini düşünmüyorum.

Bu mesajlaşmalar, internet ya da telefonla görüşmeler, ortada fiziksel olmasa da gerçek bir başka kadının varlığı, seni mutsuz etmeye yeterli.

Kendini aldatılmış hissetmen çok doğal.

Ne yazık ki başta eşin olmak üzere birçok insan bu durumu sanal bir ihanet olarak kabul edebiliyor.

Önemsenmeyecek, üzerinde fazla durulmaması gereken bir davranış olarak görebiliyor.

Ama sanırım eşin de senin büyüklerin de bu ayrılığı kolay kolay kabul edemeyecekler.

Ancak sessiz kalmayıp, eşine üzüntünü, mutsuzluğunu açıkça belli etmelisin.

Belki de artık bu çarpık ve gereksiz ilişkilerinden vazgeçmeye karar verebilir.