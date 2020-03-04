Eşim kendisini aldattığımı düşünüyor

Eşim sürekli kendisini aldattığımı düşünerek beni boşanmakla tehdit ediyor. Bu kıskançlık krizlerinin birinde beni öldüreceğinden korkuyorum...
Sevgili Güzin Ablacığım, 31 yaşında biri kız, biri erkek iki çocuk annesi bir kadınım. 6 yıl kadar önce bir akrabamızın aracılığıyla tanıdığım kocamla evlendim. Doğduğum kasabadan ayrılıp büyükşehirlerden birine geldim. Keşke gelmez olaydım...
Son birkaç yıldır çok kötü durumdayız. Kocam zaten çok kıskanç bir insandı. Ama artık kıskançlığı akıl hastalığı düzeyine ulaştı.
Çünkü beni hiç durmadan kendisini aldattığım konusunda suçluyor.
Ona bakarsanız her önüme gelenle beraber oluyormuşum.
Nereye gitsem, kiminle görüşsem arkasında bir kötülük arıyor. Kız arkadaşım bile olmasına izin vermiyor.
Bence bu bir hastalık. Neredeyse beni bir hayat kadını olarak görüyor.
Ve hiç durmadan beni boşanmakla tehdit ediyor.
İnanın hep ağlıyorum ve bunun bir çaresi olması gerektiğini düşünüyorum.
Kocama yalvarıyorum, bu söylediklerinin hayal olduğunu anlatmaya çalışıyorum.
Bana inanmıyor. Hayat artık benim için çekilmez oldu. Acaba kocamla birlikte bir kadın doktoruna gitsek, kocama benim kendisinden başkasıyla olmadığımı söyleyebilir mi?
Yani başkalarıyla beraber olup olmadığımı bir kadın doktoru anlayabilir mi? Doktor ona bunu açıklasa, acaba inanır mı?
Beni hayata bağlayan iki çocuğum var. Her şeye onlar için katlanıyorum.
Onlar olmasa inan, kendimi öldüreceğim ya da bir gün eşim kıskançlık krizlerinden biri
sırasında beni öldürecek...
◊ Rumuz:
YANIT
Kıskançlık
Güzel kızım, doktora gitmesi ve muayene olması gereken sen değilsin.
Eşinin bir psikiyatra ihtiyacı var. Yani eşinin senin de gördüğün gibi ruhsal durumunun pek de normal olmadığını söylemek istiyorum.
Böylesine kuşkucu, böylesine aşırı kıskanç bir yapı, asla normal olamaz.
Senin de bilir bilmez söylediğin gibi ruhsal açıdan hiç de normal olmadığı ortada.
Bir erkek, çocuklarının annesine nasıl böyle hiç kanıtı olmadan iftira atabilir?
Nasıl onun hakkında böyle düşünebilir? Bir kadın doğum uzmanı ne yapabilir açıkcası çok bilgim yok.
Bunu vajinal mukozanın tahlili belirler.
Vajinal bölgede yapılacak bir sperm incelemesi dokularda DNA araştırması yapılarak bazı sonuçlara ulaşılmasını sağlayabilir.
Bunu da bana kalırsa hiçbir uzman yapmayı kabul etmez.
Zaten senin sözüne güvenmiyorsa, o erkekle düzeyli bir karı-koca hayatı yaşaman mümkün değil. Eşine ne kadar bağlı olursan ol, ona karşı kırgınlığın kolay kolay geçmez.
Onunla cinsel beraberlik yaşayamazsın.
Bence onun ruhsal durumunu bir uzman belirleyip tedavi edebilir.
Eşinin bu rahatsızlığına ileri derecede paranoya teşhisi konabilir.
O zaman onu iyileştirmek için elinden geleni yaparsın.
Eşini bir an önce bir hastanenin psikiyatri bölümüne götürmek için razı etmelisin.
Ancak iyileşir, yanlışını görür ve artık sana güvenmeye başlarsa, yeniden bir araya gelebilirsiniz, diye düşünüyorum.
Eşim kendisini aldattığımı düşünüyor
Eşim sürekli kendisini aldattığımı düşünerek beni boşanmakla tehdit ediyor. Bu kıskançlık krizlerinin birinde beni öldüreceğinden korkuyorum...
Sevgili Güzin Ablacığım, 31 yaşında biri kız, biri erkek iki çocuk annesi bir kadınım. 6 yıl kadar önce bir akrabamızın aracılığıyla tanıdığım kocamla evlendim. Doğduğum kasabadan ayrılıp büyükşehirlerden birine geldim. Keşke gelmez olaydım...
Son birkaç yıldır çok kötü durumdayız. Kocam zaten çok kıskanç bir insandı. Ama artık kıskançlığı akıl hastalığı düzeyine ulaştı.
Çünkü beni hiç durmadan kendisini aldattığım konusunda suçluyor.
Ona bakarsanız her önüme gelenle beraber oluyormuşum.
Nereye gitsem, kiminle görüşsem arkasında bir kötülük arıyor. Kız arkadaşım bile olmasına izin vermiyor.
Bence bu bir hastalık. Neredeyse beni bir hayat kadını olarak görüyor.
Ve hiç durmadan beni boşanmakla tehdit ediyor.
İnanın hep ağlıyorum ve bunun bir çaresi olması gerektiğini düşünüyorum.
Kocama yalvarıyorum, bu söylediklerinin hayal olduğunu anlatmaya çalışıyorum.
Bana inanmıyor. Hayat artık benim için çekilmez oldu. Acaba kocamla birlikte bir kadın doktoruna gitsek, kocama benim kendisinden başkasıyla olmadığımı söyleyebilir mi?
Yani başkalarıyla beraber olup olmadığımı bir kadın doktoru anlayabilir mi? Doktor ona bunu açıklasa, acaba inanır mı?
Beni hayata bağlayan iki çocuğum var. Her şeye onlar için katlanıyorum.
Onlar olmasa inan, kendimi öldüreceğim ya da bir gün eşim kıskançlık krizlerinden biri
sırasında beni öldürecek...
◊ Rumuz:
YANIT
Kıskançlık
Güzel kızım, doktora gitmesi ve muayene olması gereken sen değilsin.
Eşinin bir psikiyatra ihtiyacı var. Yani eşinin senin de gördüğün gibi ruhsal durumunun pek de normal olmadığını söylemek istiyorum.
Böylesine kuşkucu, böylesine aşırı kıskanç bir yapı, asla normal olamaz.
Senin de bilir bilmez söylediğin gibi ruhsal açıdan hiç de normal olmadığı ortada.
Bir erkek, çocuklarının annesine nasıl böyle hiç kanıtı olmadan iftira atabilir?
Nasıl onun hakkında böyle düşünebilir? Bir kadın doğum uzmanı ne yapabilir açıkcası çok bilgim yok.
Bunu vajinal mukozanın tahlili belirler.
Vajinal bölgede yapılacak bir sperm incelemesi dokularda DNA araştırması yapılarak bazı sonuçlara ulaşılmasını sağlayabilir.
Bunu da bana kalırsa hiçbir uzman yapmayı kabul etmez.
Zaten senin sözüne güvenmiyorsa, o erkekle düzeyli bir karı-koca hayatı yaşaman mümkün değil. Eşine ne kadar bağlı olursan ol, ona karşı kırgınlığın kolay kolay geçmez.
Onunla cinsel beraberlik yaşayamazsın.
Bence onun ruhsal durumunu bir uzman belirleyip tedavi edebilir.
Eşinin bu rahatsızlığına ileri derecede paranoya teşhisi konabilir.
O zaman onu iyileştirmek için elinden geleni yaparsın.
Eşini bir an önce bir hastanenin psikiyatri bölümüne götürmek için razı etmelisin.
Ancak iyileşir, yanlışını görür ve artık sana güvenmeye başlarsa, yeniden bir araya gelebilirsiniz, diye düşünüyorum.