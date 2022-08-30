Eşim internette başka kızlarla görüşüyor

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Merhaba Güzin Abla, eşimle 6 aydır evliyiz... Ben 19 yaşındayım, onun yaşı ise 37... Evliliğimiz ilk günlerinde dünyada tek kadın benmişim gibi davranıyordu...

Herkese “karım bir tane” deyip duruyordu. Gel gör ki aradan bir ay bile geçmeden, Instagram uygulamasından kızların fotoğraflarına yazdığı yorumları yakaladım. Başta yanlışlıkla olduğunu söyledi. Sonra daha fazlası çıkınca özür dileyip ‘bir daha yapmayacağım’ dedi.

Ama gün geçtikte daha çok kızlarla iletişim kurmaya başladığını, hatta arabasıyla gezdirecek kadar ileri gittiğini öğrendim. Ona bir şans verdim. Ama hep daha sık yapmaya devam etti.

Sürekli internet üstünden kızlarla tanışıp onlara yazıyor, evden çıkıp çıkıp onlarla görüşüyor.

Dışarıdayken sürekli yanımızdan geçen kızlara bakıyor.

Gerçekten seviyorum onu, onun da bana karşı ciddi hislerinin olduğunu fark ediyorum ama neden böyle bir doyumsuzluk yaptığını anlayamıyorum.

Ailesi beni asla aldatmayacağını söylüyor. Sürekli bu konuları eşime karşı dile getiriyorum.

O ise hep laf kalabalığına getirip beni ikna ediyor. Önemsiz olduğunu, kafamı takmamam gerektiğini söylüyor. Ben de kendi kendime avunuyorum ama sonra yine bir hisse kapılıyorum, onun hesaplarını kontrol ediyorum sürekli yeni bir şeyler çıkıyor.

Eşimi ve bana yaşattığı hayatı, eğlenceli biri olmasını gerçekten seviyorum. Onu kaybetmek istemiyorum. Ama bu durumu kabullenebilmem mümkün mü?

Sizce bu da aldatma değil midir? Onu bu huyundan nasıl vazgeçirebilirim? ◊ Rumuz: İnternetteki kızlar

YANIT

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Sevgili kızım, senden bunca yaş büyük bir adamla evlenirken hiç düşünmedin mi? Neden bu yaşa kadar evlenmemiş diye. Eminim ailesi de senin gibi gencecik bir gelin buldukları için çok mutlu olmuşlardır, müzmin bekar oğullarının uçarılıklarından kurtulup düzgün bir evlilik yapacağını düşünmüşlerdir.

Oysa bu genç adam bekarlık günlerindeki alışkanlıklarını pek de geride bırakacağa benzemiyor.

Belki senin gibi gencecik bir kız onu ilk başlarda heyecanlandırmıştır ama sonuçta o yine, o kadından ötekine, bir heyecandan, bir başka heyecana sürüklenmekten keyif alıyor besbelli.

Onu bu uçarılıklarından vazgeçirebilmek için hem çok tecrübeli, hem de çok bilmiş bir kadın olman gerekiyordu ki, senin yaşında onun gibi birini eve bağlayabilecek tecrübeye sahip olmak pek mümkün değil. Eşini sevdiğini söylüyorsun, henüz yeni evlisiniz, bu kadar erken yuvanın yıkılmasını istemezsin, bu yüzden ağlayıp sızlanman pek sonuç vermez.

İşte söylediğin gibi, seni üzmemek için bir süre vazgeçse de, yine bu merakına yenik düşüyor. Bu huyları yaşlansalar bile kolay kolay değişmez.

Umarım senin eşin bunlardan biri değildir.

Sakın bu arada üzüntüye kapılıp kendini bırakma, her zaman bakımlı ol.

Onunla eğlenceli zaman geçirebileceğin ilginç konular, internete girmesine fırsat vermeyecek bahaneler bul.

Belki biraz zor olacak ama zamanla bu uçarılıklarından vazgeçebilir.

Zaten vazgeçmezse, artık sen ondan vazgeçeceksin...

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***Ay yıldızlı bayrağımızın altında özgürce yaşamamızı sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin mekanları cennet, ruhları şâd olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun.***