Eşim geceleri bilgisayar oyunu oynuyor

Eşimin ailesiyle her zaman iyi geçinmeye çalışan bir gelin oldum. Her şeylerine koştum. Fakat kayınvalidem ve dört görümcem bana düşmanca davranmayı hiç bırakmadılar.

Merhaba Güzin Abla, sizi Azerbaycan’dan severek takip ediyorum. 1.5 yıllık evliyim ve 5 aylık bir oğlum var. Eşimle 6 yılın sonunda çok severek evlendik. Ailemin hali vakti yerinde çok şükür. Hiç de darlık çeken bir kız çocuğu olmadım. Ama eşimin pek de iyi bir hayatı yoktu. Maddi sıkıntıları olan bir aileye, oğullarına âşık olarak geldim. Babası da çok küçükken vefat etmişti.

Babam ve annem hep arkamda durdu, eşime çok destek verdi... Dört görümcem var, hepsi evli. En büyük görümcem eşiyle yıllarca kaynanamlarda yaşadı.

Ben hep onlarla iyi olmaya çalıştım.

Her şeylerine koştum ama her şeye de karışan kaynanam ve kızları vardı. Yine de kalplerini kırmıyordum.

Bir gün eşimle büyük görümcem kavga etti ve ben arada kaldım. Oracıkta yere düştüm ve bayıldım. Sonraki gün diğer görümcelerim üstüme geldi.

Sanki ben kötü biriymişim gibi ortanca görümcem, yüzüme karşı bağırdı. Ben de sadece “Ben böyle yetiştirilmedim” dedim ve yine bayıldım. Kendime geldiğimde ambulans gelmişti. Sonuçta o gün annem geldi. Yine evde görümcem vardı. O da anneme saygısızca yaklaştı.

Görümcelerimin hepsinin bana düşman olduğunun farkındayım. Şu an birbirimize selam veriyoruz o kadar.