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Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

Eşim benimle konuşmuyor

5 Eylül 2020

Üniversitede eskiden hoşlandığım kadınla okul buluşmasında görüştük. 20 yıllık eşim okul toplantısında o kadının da olduğunu gizlediğim için benimle konuşmuyor. Ne yapacağım?

46 yaşındayım ve evliliğimde 20’nci yılıma giriyorum.
Çok mutlu, görenin kıskandığı bir evliliğim var. Eşim son dönemde bir olaydan ötürü tatsızlık çıkarıyor. Üniversite arkadaşlarımla erkeklerden oluşan bir WhatsApp grubumuz vardı. 4-5 yıl sonra kızlar da eklenmeye başlandı.
Bir arkadaşım yıllar önce hiç sohbetimizin olmadığı ancak arkadaşlık teklif ettiğim ve teklifimi kabul etmeyen bir kızı da gruba ekleyeceğini söyledi.
Ben de “Yok benimle ilgili bir şey deme, benim de olduğumu bilirse girmez gruba” dedim.
Eşime de evlendiğimiz ilk yıllarda, üniversite anılarımızı konuşurken bunu anlatmıştım, gülüp geçmiştik...
Sonrasında kız gruba katılmayı kabul etti. Ben de hiçbir şey olmamış gibi konuşmayı sürdürdüm.
Ne bir his, ne bir hoşlanma... Hiçbir şey yoktu içimde. O da evli ve iki çocuk sahibi bir kadın.
Gruba eklendiğinden iki ay sonrasında “Görüşelim, bir araya gelelim” denildi, “Tamam” dedik. Ben de o toplantıya gittim.
Grupla görüşmeye gitmeden eşime, o kadının da olacağını söylemedim. Evet, orada hata yaptım.
Sonrasında eşime durumu açıkladım, “Bak böyle böyle oldu, başkasından duyacağına ben söyleyeyim” diye.
Eşim bu olaydan sonra çok değişti. Grupta yazışmamı istemedi.
Bazen mecburen yazışma olduğunda “Neden ona yazdın, neden adını yazdı” diyerek tatsızlık çıkardı. Şimdi de eşim “Gruptan çıkmazsan konuşmayacağım seninle” diyor. Bir sürü arkadaşım var, “Gruptan çıkarsam soranlara ne diyeceğim” diyorum. Eşim “Ben mi değerliyim, grubun mu” sorusunu soruyor.
“O kadına karşı hiçbir şey hissetmiyorum, sana olan tavırlarım değişti mi? Bir tane olumsuz bir şey söyle benim için” diyorum, “Benden habersiz gittin okul görüşmesine, o kadının da orada olduğunu söylemedin” diyor.
Ne yapacağımı şaşırdım.
Bunu başkasına anlatsak bize güler...
Ne yapayım, nasıl davranayım?
Sabırlı bir insanım ama bazen bunalıyorum.
◊ Rumuz: Yoruldum
Eşim benimle konuşmuyor

Sevgili oğlum, sen kadınları hiç tanımıyorsun... İşte bu toplantıya gittiğini, o kadının da orada olduğunu söylememen eşin için sandığından çok önemlidir. Neden dersen, kadınlar, sevdikleri erkek kendilerinden bir şey saklıyorsa, bundan çok büyük öfke duyar ve aşırı derecede kuşkulanırlar.
Bu onlar için yalan söylemekle eş değerdedir.
Daha önce eşine gideceğin toplantıda o kadının da olacağını söyleseydin, eminim hiçbir sorun çıkmazdı.
Ama sen nedense bunu eşine söylemekten çekinmişsin. Bu da bilinçaltında ufacık da olsa bir suçluluk duygusu olduğunu hissettiriyor.
Bu kadın herhangi biri olsaydı, bunu eşine söylemekten kaçınmazdın.
Ama gençlik yıllarında hoşlanmış olduğun bir genç kadın olması, sende huzursuzluk yaratmış olabilir mi?
İnsan bazen kendine bile itiraf edemediği birtakım gerçeklerle karşı karşıya kalabilir.
Eşinin tepkisine bir anlamda hak verebilirim. Seni suçlayacak hiçbir sorun bulamıyor ama seni sadece “O geceki toplantıda o kadının da orada olduğunu benden sakladın” diye suçluyor.
Bu durumda eşini önemsiyorsan, onu üzmemek için hiç değilse bir süre, bu grupta yazışmaktan, toplantılarına gitmekten vazgeçmelisin.
Bir bahane bulabilirsin, iş açısından yoğun olduğunu söyleyebilirsin ama böyle davranarak hem eşini rahatlatmış olursun hem de ona değer verdiğini gösterirsin.
Bir süre sonra, yavaş yavaş tekrar yazışmalara başlarsın, eşine de arkadaşlarının ısrarları yüzünden arada bir gruba yazdığını söylersin...

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