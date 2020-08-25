Büyük bir hata yapmış olabilir miyim?

Sosyal medya aracılığıyla bir kişiyle konuşmaya başladım. Ona bu işin yürümeyeceğini söylemek için yüz yüze buluştum. Dediklerimden sinirlendiğini düşünüyorum. Hata mı yaptım? Benden intikam almasından korkuyorum.
Merhaba Güzin Abla, 18 yaşındayım ve halen genç bir kızım.
Yaklaşık bir ay önce biriyle sosyal medya aracılığıyla konuşmaya başladım. Aynı şehirdeyiz. Bunun doğru olmadığını biliyorum...
Ama en azından zaman geçirmek için konuşuyordum. Her zaman internet üzerinden gerçekleştirilen ilişkiler midemi bulandırmıştır, hâlâ da öyle.
Klasik “Seni seviyorum, sana ömrümü veririm” tarzında cümleler kuruyordu.
Bu mesajları gördükçe “Ya yalana bak” der gibi kahkaha atıyordum ya da “İnternet üzerinde bir insanı nasıl sevebilirsin” tarzında sinirleniyordum.
Her konuşmamızda bir kavga gerçekleşiyordu, buna deli oluyordum.
Kendisini de sevmiyordum ve kavgayı daha çok körüklüyordum.
Aradan zaman geçti ve ben artık konuşmak istemedim. Nazik bir dille açıklamak istiyordum... Lakin ne zaman iki güzel kelam etsem yüz buluyordu, ümitleniyordu. “En iyisi buluşmak” dedim.
Onun amacı güzel bir sohbet etmekti belki de ama benim amacım onunla artık konuşmak istemediğimi söylemekti.
Sonunda buluştuk, bir yerde oturduk. Anında ona “Bu iş olmayacak, yürümeyecek, en iyisi aramızdaki sohbet ve muhabbet bitsin” dedim. Nedenlerini tartıştık ve bir bir anlattım.
Onu kırmamaya çalıştım. Uzun bir sessizlikten sonra uzaklara çok sinirli bir şekilde baktı, korktum açıkçası.
Sebebini sorduğumda, bir şey demedi. Sadece “Hayır, sinirli değilim” dedi.
Sinirli olduğu da apaçık ortadaydı. Son zamanlarda artan kadın cinayetlerinin de getirmiş olduğu bir korkuyla “Acaba intikam almak için beni öldürebilir mi?” diye bile düşündüm.
Sizce bitirmekle en doğrusunu mu yaptım?
Rumuz: Korkmuş
YANIT
Sevgili kızım, bence en doğrusunu yapmışsın... Benim yazılarımı okuyorsan, internette sürdürülen ilişkiler, sözde aşklar konusunda ne kadar tepkili olduğumu belki görüyor, biliyorsundur.
Ben de senin gibi düşünüyorum, bu internet ilişkilerinin çok saçma olduğunu ve asla yürümeyeceklerini çok iyi biliyorum.
Genellikle sahte ve yüzeysel ilişkiler bunlar. Asla samimi olmayan, klasik, kalıplaşmış sözlerden ve yazışmalardan ibaret beraberlikler olarak kabul ederim ben bu yakınlaşmayı.
Bu nedenle fazla sürdürmemekle çok iyi yapmışsın. Zaten sen çok gençsin ve böyle gereksiz bir beraberliğe ihtiyacın yok. Akıllı bir genç kız olduğunu satırlarından anlamak mümkün. Beni şaşırtan da bu zaten. Mektubundaki sözcükler, 18 yaşındaki bir genç kızın sözcükleri değil.
Sanki yaşını başını almış olgun biri gibi yazmışsın. Örneğin; “Lakin, muhabbet, kelam etmek” diyorsun... Bunlar 18 yaşının sözcükleri değil. Belki yaşından çok daha olgunsun, belki de ailenden aldığın terbiye ve görgünün sonucu olabilir. Ama şunu bilmeni istiyorum ki senin gibi bir insanın böyle basit insanlarla yüzeysel ve başı sonu olmayan bu tür ilişkilere girmesi gerçekten çok yersiz ve gereksiz...
Gerçekten de günümüzde bazı sapık ve cani ruhlu insanlar, terk edilme duygusuna kapılıp, “Beni istemedi, benim olmayacaksa, hiç kimsenin de olmasın” diyerek gencecik kızların canını almaktan çekinmiyorlar.
Umarım bir daha böyle bir saçmalık yapmazsın.
Büyük bir hata yapmış olabilir miyim?
Sosyal medya aracılığıyla bir kişiyle konuşmaya başladım. Ona bu işin yürümeyeceğini söylemek için yüz yüze buluştum. Dediklerimden sinirlendiğini düşünüyorum. Hata mı yaptım? Benden intikam almasından korkuyorum.
Merhaba Güzin Abla, 18 yaşındayım ve halen genç bir kızım.
Yaklaşık bir ay önce biriyle sosyal medya aracılığıyla konuşmaya başladım. Aynı şehirdeyiz. Bunun doğru olmadığını biliyorum...
Ama en azından zaman geçirmek için konuşuyordum. Her zaman internet üzerinden gerçekleştirilen ilişkiler midemi bulandırmıştır, hâlâ da öyle.
Klasik “Seni seviyorum, sana ömrümü veririm” tarzında cümleler kuruyordu.
Bu mesajları gördükçe “Ya yalana bak” der gibi kahkaha atıyordum ya da “İnternet üzerinde bir insanı nasıl sevebilirsin” tarzında sinirleniyordum.
Her konuşmamızda bir kavga gerçekleşiyordu, buna deli oluyordum.
Kendisini de sevmiyordum ve kavgayı daha çok körüklüyordum.
Aradan zaman geçti ve ben artık konuşmak istemedim. Nazik bir dille açıklamak istiyordum... Lakin ne zaman iki güzel kelam etsem yüz buluyordu, ümitleniyordu. “En iyisi buluşmak” dedim.
Onun amacı güzel bir sohbet etmekti belki de ama benim amacım onunla artık konuşmak istemediğimi söylemekti.
Sonunda buluştuk, bir yerde oturduk. Anında ona “Bu iş olmayacak, yürümeyecek, en iyisi aramızdaki sohbet ve muhabbet bitsin” dedim. Nedenlerini tartıştık ve bir bir anlattım.
Onu kırmamaya çalıştım. Uzun bir sessizlikten sonra uzaklara çok sinirli bir şekilde baktı, korktum açıkçası.
Sebebini sorduğumda, bir şey demedi. Sadece “Hayır, sinirli değilim” dedi.
Sinirli olduğu da apaçık ortadaydı. Son zamanlarda artan kadın cinayetlerinin de getirmiş olduğu bir korkuyla “Acaba intikam almak için beni öldürebilir mi?” diye bile düşündüm.
Sizce bitirmekle en doğrusunu mu yaptım?
Rumuz: Korkmuş
YANIT
Sevgili kızım, bence en doğrusunu yapmışsın... Benim yazılarımı okuyorsan, internette sürdürülen ilişkiler, sözde aşklar konusunda ne kadar tepkili olduğumu belki görüyor, biliyorsundur.
Ben de senin gibi düşünüyorum, bu internet ilişkilerinin çok saçma olduğunu ve asla yürümeyeceklerini çok iyi biliyorum.
Genellikle sahte ve yüzeysel ilişkiler bunlar. Asla samimi olmayan, klasik, kalıplaşmış sözlerden ve yazışmalardan ibaret beraberlikler olarak kabul ederim ben bu yakınlaşmayı.
Bu nedenle fazla sürdürmemekle çok iyi yapmışsın. Zaten sen çok gençsin ve böyle gereksiz bir beraberliğe ihtiyacın yok. Akıllı bir genç kız olduğunu satırlarından anlamak mümkün. Beni şaşırtan da bu zaten. Mektubundaki sözcükler, 18 yaşındaki bir genç kızın sözcükleri değil.
Sanki yaşını başını almış olgun biri gibi yazmışsın. Örneğin; “Lakin, muhabbet, kelam etmek” diyorsun... Bunlar 18 yaşının sözcükleri değil. Belki yaşından çok daha olgunsun, belki de ailenden aldığın terbiye ve görgünün sonucu olabilir. Ama şunu bilmeni istiyorum ki senin gibi bir insanın böyle basit insanlarla yüzeysel ve başı sonu olmayan bu tür ilişkilere girmesi gerçekten çok yersiz ve gereksiz...
Gerçekten de günümüzde bazı sapık ve cani ruhlu insanlar, terk edilme duygusuna kapılıp, “Beni istemedi, benim olmayacaksa, hiç kimsenin de olmasın” diyerek gencecik kızların canını almaktan çekinmiyorlar.
Umarım bir daha böyle bir saçmalık yapmazsın.