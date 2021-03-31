Benden yaşça büyük sevgilimden ayrıldım

Merhaba Güzin Abla, ben 7 aylık evli, genç bir kadınım. Şu anda da 6 aylık hamileyim.
Severek evlenip, çok isteyerek hamile kaldım. Bebeğimizi benim gibi çok isteyen bir eşe sahibim. Her şey çok yolundayken eşim son 1 aydır değişti.
Sürekli “Evlenmeseydim şunları yapardım, her günümü farklı bir kızla geçirirdim” gibi sözler söylüyor.
Bu da beni çok üzüyor.
Zaman zaman da “Mesleğe atılır atılmaz evlendim, bir genç erkek olarak bütün istediklerimi yapamadım” gibi pişmanlık sözleri duyuyorum.
İlişkimizde cinsel veya duygusal yönden hiçbir ilgiden mahrum olmamasına rağmen bana sürekli etraftaki kızların ilgisini çektiğini söylüyor.
Daha 22 yaşındayız. Birbirimizi uzun yıllardır tanıyoruz. Şimdi tam bebeğimiz olacakken, böyle birden değişmesi beni çok üzüyor. Hem beni sevip hem de şimdi başka bir hayata heveslenmesi, başka kızlara ilgi duyduğunu söylemesi de ayrı bir mesele.
Güzin Ablacığım, derdimi kimseye anlatamıyorum, “yuva yıkan kadın” konumuna düşerim diye...
Ben 41 yaşında, yurtdışında yaşayan, eşinden 7 yıl önce uyuşturucu ve kumar bağımlılığı yüzünden ayrılmış bir kadınım.
Bu ağır sürecin getirdiği yalnızlık duygusuyla, 2016’nın sonbaharında yaşadığım yerde biriyle tanıştım.
Bana eşinden ayrıldığını söyledi. Ama onu biraz araştırınca gördüm ki 1 yıl kadar önce ikinci evliliğini yapmış. Evli olduğunu öğrendikten sonra ondan sürekli kaçtım. Evimin önünde sabahladı, içkili kapıma geldi.
Bir türlü peşimi bırakamadı. Bir yerden sonra ben de dayanamayıp onu kabul ediyordum. 2 sene önce eşi beni öğrenmiş. Sevdiğim adam, ilişkimizi ona benim söylediğimi düşünerek “Şimdi senin yüzünden ona katlanıyorum, her şeyi ayarlamıştım, sen bozdun” dedi ve sessizce gitti.
Sonuçta ben de onu her yerden engelledim.
Ama yine de bana ulaştı. Yeniden bir araya geldik...
Dicle Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü, 1. sınıf öğrencisiyim. Daha 14 yaşındayken babam “Kızımı istemiyorum” diye beni karakola ve kimsesizler yurduna bile götürmeye kalktı.
Beni kimse sevmiyor. Polise gidemiyorum, herkes kötü gözle bakacak, ailesizlik ileriki hayatımı etkileyecek. Kaldı ki kayıtlarıma sığınma evinde kalmış biri olarak geçsin istemem. 2 kez saçımı eğri büğrü kesip bacağıma bıçak batırdılar.
12’nci sınıftayken, okulda dövdü. Daha neler yaşamadım ki...
Üniversite sınavında ilk 13 bine girdim ve Türkçe öğretmenliği kazandım. Yeteneklerimi engelledi, ortaokulda sesim için yarışmaya sokmaya kalkan öğretmenlerime izin vermedi.
Bir sevgilim oldu, onunla da iki ay önce bitti. Kimseyi de istemiyorum, sadece ailem tarafından sevilmek, okumak, mesleğimi almak istiyorum.
Bana, “Çık git” diyorlar. Annem de bana vuruyor... Gidecek yerim yok, biliyorum. Kaç kez attı beni evden... Kaza orucumu tuttum, akşam yemeği yiyecektim fakat eve gelince beni yine dövdü.
Ben de korkmadığımı söyledim, yumurtalıklarıma tekme attı. Nefes alamıyorum. Annemin de babamın da sevgisini tadamadım.
11 yıllık evliyim ve 7 yaşında bir kızım var. Eşimle anlaşamıyoruz ve 2 yıldır da ev arkadaşı gibi yaşıyoruz.
Buna sadece kızım için katlanıyorum. Eşimle de konuştuk, kızımızın yanında hiçbir şey belli etmiyoruz. Konuştuğum pedagoglar boşanma sürecinin çocuğu daha az etkilemesi için birkaç sene daha beklemem gerektiğini söyledi. Ama ben artık daha fazla dayanamıyorum. 38 yaşındayım ve arkama dönüp baktığımda kızım hariç hayatımda beni mutlu eden bir şey yok.
Hayattan soğudum, hiçbir şeyden zevk almıyorum ve bu şekilde yaşamanın da gereksiz olduğunu düşünmeye başladım.
Bu kadar sene eşime haksızlık etmemek için hayatıma başka kimseyi almadım. Son 1 aydır biri var. O da evli ve benimle aynı yaşta çocuğu var. Malum o da eşiyle sıkıntılı zamanlar geçiriyor.
Ara sıra birbirimizle dertleşirken nasıl olduğunu anlamadan hayatıma girdi. Hâlâ yanlış bir şey yapıp aldatan erkek olmadım.
Fakat karşımdaki kişinin de ilgi ve sevgi gibi eşinde görmediği eksiklerini benimle tamamlıyormuş olmasından endişeleniyorum.
Evet, bazen ileriye dönük programlar yapıyoruz. Gün geliyor benimle çok iyi oluyor, gün geliyor sanki başka biri olup çıkıyor. Bu konuyu kimseyle konuşamıyorum.
Bir taraftan kızıma hissettirmeden yürütmek zorunda olduğum kağıt üzerinde kalan bir evlilik, diğer tarafta hayatıma giren ama sonunu kestiremediğim bir insan var. Ben bu kadar yükü taşıyamıyorum.
Merhaba Güzin Abla, ben 3 çocuğu olan bir ailenin ortanca kızıyım. Ablam ve erkek kardeşim var. Ablam hemşire, 4 yıl boyunca evleninceye kadar maaşını babamıza verdi. Ben de öğretmenim, 9 yıl boyunca yani evleninceye kadar maaşımın büyük bir kısmını babamıza verdim.
Babam bizden bu paraları alırken, “Hepiniz adına yatırım yapıyorum” diyerek evler aldı.
Erkek kardeşim okumadı, babam işte bu parayla ona iş kurdu. Daha sonra babam üzerindeki her şeyi erkek kardeşime satış yoluyla devretti. Kısacası miras kaçırdı.
Ben de şimdi hakkımız olanı alamamanın, kandırılmanın büyük bir kırgınlığını ve üzüntüsünü yaşıyorum.
Üstelik, anne ve babamızın bu duruma hiç üzülmemesi, “Zaten biz oğlumuza yatırım yapıyorduk” diye cevap vermeleri biz iki kız kardeşi yeteri kadar yaralıyor. Anne ve babamız hastalandıklarında, doğal olarak bizden yardım alıyorlar. Fakat ben, anne ve babamı gördükçe öfke duyuyorum ve çok sinirleniyorum. Çünkü onların hiç pişmanlıkları yok.
Bazen yüzlerini görmek dahi istemiyorum. “Sonuçta onlar benim ailem” diyorum, yardımlarına koşuyorum. Sonra büyük bir pişmanlık duyuyorum. Sevgimizi, saygımızı hak etmeyen bir anne ve babamız var.
Sözün özü yaşadığımız toplumda kadın çalışsa da çalışmasa da hep eziliyor sömürülüyor. Hatta bizim durumumuzdaki gibi zaman zaman onları sömüren en yakınları olabiliyor.
Merhaba Güzin Abla, kadını önceleyen topyekûn bakış erkeklerin yaşam hakkını elinden alıyor.
Müsaade ederseniz kısaca hikayemi sizinle paylaşıyorum.
Eşimle 1.5 yıl evli kaldık.
Çocuğumuz yok.
Eşim üniversite mezunudur. Ben de kamu kurumunda çalışmaktayım.
Eşim çalışmıyor. 28 yaşındayım, o da 26 yaşında.
Bu kısa bilgiden sonra size boşanma sürecimi anlatmaya çalışacağım.
Eşim evi terk etti. Terk ettiği gün 6284 sayılı kanun müsaade ettiği için darp raporu (beyan esaslı geçici rapor) alarak hakkımda evden uzaklaştırma talebinde bulundu.
Sevgili Güzin Abla, ben 23 yaşındayım. Bu yaşıma kadar biriyle sevgili olmak, karşı cinsle muhabbet kurmak bana pek doğru gelmiyordu.
Yani yaşım itibarıyla cahilce davranıp yanlış yola düşebilirim diye hep dikkat ettim. Bir gün bir gençle tanıştım. Hayatımda ilk defa biriyle görüşmeyi kabul ettim ama aşırı tedirgin ve şüpheciydim.
Tam 2 ay boyunca bu genç, ilişkiye önem verdiğini, beni kaybetmek istemediğini, benimle ciddi düşündüğünü söyledi durdu. Hatta o kadar dürüst davrandı ki, “Ben kirli bir insanım. Senin gibi temiz birini hak etmiyorum” gibi sözler söyleyip beni kendine inandırdı.
Başta hep kaçtığım için sürekli kovalandım. Ama aradan 1 ay geçti, ben de onu sevmeye, kıskanmaya başladım. Yine de ona hiçbir zaman inanmadım, güvenmedim çünkü bana geçmişini anlatmıştı. Ondan her vazgeçmeye karar verdiğimde, beni kendine döndürmeyi başardı. Bu böyle 9 ay sürdü.
Ama bu 9 ay boyunca evine de, onunla sessiz bir yere de gitmedim. Elini bile tutmadım, asla öpüşmedim.
Bana defalarca beni öpmek istediğini söyledi, ben kabul etmeyince sonunda beni tüm sosyal medya hesaplarından engelledi.
Bu da yetmedi, bir sabah bir kızla internetten konferans yapıp beni aradı. Kıza “Bak aşkım bu kız namussuz” diyerek benimle alay etti.
Ragıp, Selanikliydi. Mustafa Kemal’le akrandı, 1881 doğumluydu. Askeri tıbbiyeden mezun oldu, hekim yüzbaşıydı...
Eğitim için Almanya’ya gönderildi. Görev yaptığı hastanede Erica’yla tanıştı. Hemşireydi, beline kadar örgü sarı saçlı, tipik Alman güzeliydi.
Ragıp’ın aklı başından gitti. Kaçamak bakışlarla kendisini süzen o mavi gözlere kelimenin tam manasıyla vurulmuştu.
Doğrusu Erica da ilk günden gönlünü kaptırmıştı ama mantığı engel oluyordu.
Alman gerçekçiliği ağır basıyordu çünkü ailesi bir Türk’le, bir Müslüman’la evlenmesine asla müsaade etmezdi.
Ayrıca kendisi koyu bir Hristiyan sayılmazdı ama din değiştirmek istemiyordu.
Ragıp dedi ki, “babanı sen bana bırak, dinlerimiz konusunda ise düşündüğün şeye bak. Ben seni böyle sevdim, sen beni böyle sevdin. Birbirimizi neden değiştirelim ki?” Sonra gitti, bir buket çiçekle kapıyı çaldı.
Erica’yı istedi, “Sizi ikna etmek için ne demem gerektiğini günlerce düşündüm, inanın bulamadım. Sadece şunu söyleyebilirim, kızınıza âşığım” dedi.
10 yıldır evli ancak bütün bu evliliği boyunca eşinden sürekli dayak yiyip işkence gören bir kadınım. Eşim evlilik hayatımı cehenneme çevirdi. Bana sürekli psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyor.
Cinsel hayatımız ise bir felaket çünkü bana bu sırada akıl almaz işkenceler ve dayatmalarla inanılmaz acılar çektiriyor. Ama artık katlanmak istemiyorum.
Çocuklarım yeterince büyüdü, onların hatırı için bugüne kadar her şeye katlandım. Artık evden ayrılmak istiyorum.
Ama benden asla ayrılmayacağını, ayrılmaya kalkışırsam, iftira atacağını ve herkese rezil edeceğini söylüyor. Bunu yapar da eminim...
Bir yandan da ne yapacağımı, nasıl yaşayacağımı da bilmiyorum. Herhangi bir işte çalışabilirim. Yeter ki ondan kurtulayım.
Bir insanın bu kadar gaddar olabileceğini düşünemezsiniz.
Eğer ben bu adamdan kaçıp kurtulamazsam sonunda katil olacağım. Zaman zaman gazetelerde kocalarını öldüren kadınlarla ilgili haberler çıkıyor.
20 yaşındayım ve 5 yıldır biriyle beraberim. Sevgilim de 25 yaşında. Henüz liseyi bitirmedim. Ruhsal sorunlarım ve ailemdeki kayıplar yüzünden devam edemedim.
Dışarıdan okuyorum. Çok sıkıntıdayım Güzin Abla...
Sevgilimle çok mutluyduk. Ta ki eski sevgilisi beni bulana ve aklımı karıştırana kadar.
Yabancı madde bulundurmaktan sabıkası olduğunu öğrendim. Sonra onun açıklama yapmasına izin bile vermeden ayrıldım.
Aradan 4 ay geçtikten sonra beni aradı. Çok kötü olduğunu, bensiz yapamadığını ve onu dinlememi rica etti.
Ve dinledim...
Üzerinde yabancı madde olmadığını, sadece o ortamda bulunduğunu ve haberi olmadığını söyledi.
Mahkemeye bile çıkmamış, sicili temizmiş. Eski sevgilisi, eski mesajları yeni mesaj diye gösteriyormuş. Buna gerçekten inandım. Çünkü tarih yazmıyordu. Sadece mesaj kayıtları vardı ve kızdan tekrar istediğimde sildiğini söylemişti. Çelişkili gelmişti ama sevgilimden o kadar çok nefret etmek istiyordum ki ne duysam inanmaya hazırdım.
Üniversite mezunu genç bir kızım... Çok sevdiğim biri var ve 2 yıldır görüşüyoruz.
Ancak ailem onu eğitim durumu ve işinden dolayı istemiyor. Sevdiğim, lise mezunu bir esnaf.
Ailem bir kez bile “kızımız sevmiş, bir tanıyalım” demedi. Onun yerine “el alem ne der”in derdine düştüler.
Ayrılmam için her türlü baskı, tehdit ve zorbalığa maruz kaldım.
Şu an sevgilimle görüşmediğimi sanıyorlar. Ancak biz buluşamasak da sosyal medya sayesinde görüşüyoruz.
27 yaşındayım fakat yeri geliyor evden tek başıma bile çıkamıyorum, artık çok bunaldım. Bir işe girmek istedim, ona da sırf onlara karşı gelirim ve bağımlı kalmamam korkusundan izin vermediler. Ama artık ruhen iyice bunalmış haldeyim.
Aileme bu hislerimi söylemek istiyorum. Ama daha önce yaşadıklarımı düşününce cesaretim, kendime olan güvenim azalıyor. Çünkü o dönem fiziki ve psikolojik olarak şiddet görmüştüm.
Kimseyle konuşamamaktan akıl sağlığımı kaybedeceğim. Ya kendi başıma gidip evleneceğim ya da çare bulamayıp intihar edeceğim. Bulunduğum psikolojik durumu anlatmaya kelimeler asla yetmiyor.
29 yaşında, hiç evlenmemiş bir genç kızım. 34 yaşında bir adama âşık oldum. 4 sene önce boşanmış. 3 buçuk yaşında bir kızı var. Kızını hiç görmedim. Zaten bana o kısmı yansıtmıyor. Aslında biz çok iyi anlaşıyoruz.
Bazı takıntıları var ama bunları beni üzmemek için törpülüyor. Bir süre önce evliliği düşünmeye başladık. Bu arada o 1 buçuk yıldır hayatımda. Ben Karadenizliyim ve belki bilirsiniz, Karadenizli aileler böyle şeylere biraz ters bakar.
Hadi bunları aştık, bu sefer de aklıma çocuğu takılıyor.
Bir yandan çocuğunun maddi açıdan ona yük olacağı ortada. Çünkü eski eşine nafaka ödüyor.
Bunun akabinde çocuğunun bütün ihtiyaçlarını karşılamak zorunda. Belki şu anda bunu karşılayacak gücü bulunuyor.
Fakat ileride bu aramızda bir sorun olur mu?
Şu anda çocuk küçük ama ileride bizimle yaşamak ister mi? Eski eşi bu süreçlerde sorun çıkarır mı? İşte bu şekilde birden fazla soru kafamda dönüp duruyor.
Merhaba Güzin Abla, ben Antepli bir ailenin 21 yaşında kızıyım. Annemin bana uyguladığı psikolojik şiddete artık dayanamıyorum. Bir yandan üniversitede okuyup bir yandan çalışıyorum. İşe sadece bu evden kaçmak için başladım. Evde durduğum her saniye annem bir şey bulup bana bağırmaya başlıyor. Ağzımı açıp tek kelime etsem, hemen “Sen terbiyesizsin” der.
Erkek arkadaşım var. Hem annem hem babam, erkek arkadaşımı biliyor. Annem onunla buluşmama izin vermeyi geçtim, evimizin hemen yanında oturan kız arkadaşımla gezmeme bile izin vermiyor.
Annem benden asla memnun olamıyor, çalışmama, okumama asla saygısı yok. Matematik öğretmenliği okuyorum. Ama annem onun gibi olayım, sürekli temizlik yapayım istiyor. Erkek kardeşime hizmet etmemi istiyor...
Babam beni hep destekler ve “Okuyabildiğin kadar oku” der. Ama annem “Bitirsin üniversiteyi yeter.
Daha fazla para harcayamam ona ben” diye karşılık veriyor.
Evde artık sanki yediğim lokmaları sayıyor gibi hissediyorum...
Çalıştığım parayı haraç keser gibi alır, devletin verdiği bursu da...
Ben 23 yaşındayım. Canım acıyor ve içim paramparça. Güzin Abla sana her seferinde yazıyorum, sonra siliyorum. Hemen hemen bana söyleyeceğin her şeyi tahmin ediyorum, bu da canımı acıtıyor.
Konuya gireyim...
10’uncu sınıftayken birini sevdim ve 7 yıllık bir birlikteliğimiz oldu.
Ayrılalı tam bir sene oluyor.
Hâlâ onu ilk günkü gibi çok seviyorum. Beni defalarca aldattı, hep kusuru kendimde aradım.
Benim çok çirkin olduğumu söyledi. Onun için ameliyat masasına yattım ve burun estetiği yaptırdım. Ameliyatımdan 3 gün önce beni yine aldattı. Aldattığı gün zaten davranışlarından anladım ve ayrıldım. Ailem de en başından beri beni çok ağlattığı için onu istemiyordu.
Haklı çıktılar ama bir kere bile yüzüme vurmadılar.
2 yıldır evli bir erkeğim... Ben 26, eşimse 21 yaşında. Geçen yıl, 6 aylığına askere gittim. Eşim de aynı ayın sonunda annesinin akrabası olan 38 yaşındaki bir adamla görüşmeye başlamış. Bir ara izne yanına gittim. Tabii bu sırada görüştüklerini bilmiyordum. O dönem daha buluşmamışlar.
İzinden askerliğimi yaptığım bölgeye döndükten iki hafta sonra bir kafede buluşmuşlar. Birkaç gün sonra tekrar görüşmüşler.
Eşim sadece 2-3 defa bir barda görüştüklerini söylüyor. Sürekli gece geç saatlere kadar arabayla geziyorlarmış. Bunu da 3 ay boyunca haftanın 3 günü yapmaya devam etmişler. Ben bir şekilde arayıp o adamı buldum.
Evde beraber sabahladıklarını, defalarca ilişkiye girdiklerini söyledi.
Üstelik eşimle tanışmadan önce bunlar çok yakınlarmış. 38 yaşında olan bu adam zamanında eşimden hoşlanıyormuş. Şimdi eşimin de ona karşı boş olmadığını görüyorum.
Eşim çok pişman olduğunu, bir daha yapmayacağını, onunla ilişkiye girmediğini, sadece gezip eğlendiklerini ve içki içtiklerini daha ilerisinin olmadığını söylüyor.
Beni çok sevdiğini ve yaptıklarından pişman olduğunu dile getiriyor. Ben ise hâlâ askerdeyim. 5 gün sonra askerliğim bitiyor ve boşanmayı düşünüyorum.
Aslında karımı çok seviyorum ama o ben askerdeyken bana ihanet etti. Şimdi söyleyin ben ne yapayım; kafam karma karışık...
İnternet üzerinden bir adamla tanıştım. 7 senedir yurtdışında yaşadığını ve ülkemizde iki tekstil firması olduğunu söyledi. İnternet üzerinden bir adamla tanıştım. 7 senedir yurtdışında yaşadığını ve ülkemizde iki tekstil firması olduğunu söyledi. Kısa bir süre yazıştık. bu 6 ay devam etti. Bu süre içinde maddi sıkıntıya düştüğünü söyleyip benden para yardımı istedi. Ben de ileride eşim olacak kişiyi sıkıntıda bırakmamak adına, yardım etmekte bir sakınca görmedim. Ancak zamanla tutumu değişmeye başladı. Bir gün bana verdiği bir telefon numarasına “yarın size para çıkarıyorum, transfer numarasını bildireceğim” şeklinde bir mesaj göndertti. “Kim bu” diye sorduğumda, “Yeni bir gayrimenkul alıyorum, onun için” dedi. Aradan bir süre geçtikten sonra, mesaj gönderdiğim bu kişi yurtdışından telefon etti. Bir beyefendinin kendisiyle evlenmek üzere olduğunu fakat kredi kartlarını kullanıp kendisini maddi bakımdan zor durumda bıraktığını ve benden para beklediğini söyledi. Ben de 6 aydır bu adamla görüştüğümü, yazın da Türkiye’de evleneceğimizi söyledim. Beni arayan bu hanım da “O benimle burada evlenecek” dedi. Bana da aşağı yukarı aynı şeyleri söylediğini belirttim. Ve ikimizde de jeton düştü, dolandırılmıştık. Yurtdışındaki bir telefon numarasını aradığımda daha da şok oldum. Telefonu açan hanım, eşinin uzun süredir evden ayrıldığını ama sürekli onu aradıklarını söyledi. Hatta eşinin Türkiye’den bazı müşterilere “yurtdışından ilaç temin edeceğim” diye para topladığını ve karşılığında hiçbir şey gönderilmediğinden sürekli telefonla arayıp ilaçlarını sorduklarını anlattı. Bu adamdan, paramı geri istedim ve gerçekleri öğrendiğimi söyledim. Yeni sevgilisiyle onu telefonla taciz ettiğim için beni savcılığa şikâyet edeceklerini söyleyip tehdit ettiler. Sizden ricam başıma gelenleri okurlarınıza anlatmanız ve internette tanışılan kişilere hiçbir zaman inanılmayacağını bildirmeniz. Bunu birçok defa anlattınız ama benim gibi hâlâ anlamayanlar, belki canları daha fazla yanmadan anlarlar.◊ Rumuz: Başı dertte
YANIT
Eskilerin “bir musibet, bin nasihatten iyidir” diye bir sözü vardır. Ne kadar doğru değil mi?
Düşünün ki, siz de benim bu uyarılarımı okuduğunuz halde, yine böyle bir tuzağa düşmekten geri kalmamışsınız. Canınız çok yanmış olmalı ama hiç değilse bundan böyle size internetten yazan, iltifatlar yağdıran, size evlenme vadeden, kim olduğunu bile bilmediğiniz kişilere asla güvenilmeyeceğini öğrenmiş oldunuz.
Umarım aynı şekilde, benim öğütlerime kulak asmayan ama işte bu satırları okuyup sizin yaşadığınız gerçekleri gören okurlarıma örnek olur, onların bu sizin yaşadığınız tuzağa düşmelerini önlemiş olursunuz.
Yoksa ben bu sizin yaşadıklarınıza benzer o kadar çok öykü dinledim ki okurlarıma da sürekli yazdım, dikkatlerini çektim.
Dün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ydü... Maalesef bu özel günün amacına ulaştığını söyleyemeyiz.
Kadınlara özgürlük tanımak, asırlardır umutla beklediği kadın haklarını kazandırmak, aslında erkeklerle eşit düzeyde bir varlık olduğunu tüm dünyaya kanıtlamak, değil mi bu amaç?
Ama, ne yazık ki 21. yüzyılda bu gelenek haline gelmiş, Kadınlar Günü kutlamalarına rağmen, hâlâ kadınlar istedikleri gibi bir yaşam hakkına sahip olamıyor. Hayatlarını önce babaları, abileri, daha sonra ise eşleri yönlendiriyor.
Pek çoğu istedikleri erkekle evlenemedikleri, amaçladıkları mesleği yapamadıkları görülüyor.
Ve tabii, kadına karşı şiddetin dünya genelinde arttığı ve bu şiddetin dünyada en yaygın, ancak en az cezalandırılan suç olduğu da bir gerçek.
Uygulanan şiddet, sözlü saldırıdan kaba kuvvete, cinsel tacizden cinayete kadar uzanıyor.
Sonuçta ortaya çıkan tablo korkunç...
Merhaba Güzin Abla, ben 35 yaşında boşanmış, 1 çocuk sahibi, üniversite mezunu ve yurtdışında yaşayan bir kadınım.
1.5 yıl önce internet üzerinden İstanbul’da yaşayan bir erkekle tanıştım. Kendisi 38 yaşında ve lise mezunu. Tanıştığımız günden beri beni hep aldattı. Ayrıca internet üzerinden kadınlara cinsel içerikli mesajlar yazdı.
Onu defalarca affettim fakat yine yaptı. Sonra onu bıraktım. Ayrıldıktan sonra da “Sen kilo almışsın, bana yaramazsın” dedi.
Hastalandığımdan dolayı yemesem de kilo alıyordum.
Onun yüzünden özgüvenimi kaybettim. 1 hafta kadar konuşmadık ama onu çok sevdiğim için tekrar affettim.
Pişman olduğunu söyledi, ağladı, sarıldı, orada ilk kez beni sevdiğini düşündüm.
Şimdi ise yine bana soğuk davranmaya başladı. Bazen küfredip beni üzüyor. Sorduğumda da “Seni çok seviyorum, âşığım” diye cevap veriyor. Ama beni sevdiğini göremiyorum.
Benden birkaç kere büyük miktarda para aldı. Onu hediyelere boğdum fakat onun bana aldığı hediyeler sayılı... “Bana neden bir şey almıyorsun?” diye sorduğumda ise “Sen hediye için mi benimle berabersin” cevabını veriyor.
Benden yaşça büyük sevgilimden ayrıldım
Benden yaşça büyük ve evlenip boşanmış biriyle sevgiliydim. Birbirimizi çok sevmiştik. Ama ayrıldık. Kendimi boşlukta hissediyorum.
22 yaşında hem üniversite okuyan hem de çalışan bir öğrenciyim. Hayatım zorluklarla geçti. Kendimi hep güçlü görürdüm ama anladım ki güçlü olmak diye bir şey yokmuş. Sadece bazı şeylere sabretmekmiş bu güçlü olmanın anlamı.
27 yaşında evlenmiş, boşanmış bir sevgilim oldu. 3 gün önce ilişkiyi bitirdik çünkü son zamanlarda ufak şeylerden kavga ve tartışmalar yaşamaya başladık.
Daha önce de denedik ayrılmayı ama bir şekilde barıştık.
Aynı yerde farklı saatlerde çalışıyoruz. Kendisi benim gibi aile baskısına çok maruz kalan, onlardan kaçmak için genç yaşta berbat bir evliliğe razı olan ve her şeye rağmen kendisini kurtarmış bir insan.
Hâlâ da aile baskısı, geçim sıkıntısı gibi sorunlarla uğraşıyor.
Biz bu ilişkide birbirimizin eksik yönleri tamamlıyorduk.
Hiç kimseyi birbirimizi sevdiğimiz kadar sevmedik. Her şeyin fazlası zarardır, bizi bitiren de bu muydu bilmiyorum...
Ben biraz kıskanç ve ufak şeyleri sorun eden biriyim. O ise tam tersi, kavga çıkmasın diye sorunlardan kaçan, susan biri. Mesela hep polis olmak istedim ama 1 yaş ve 1 puanla bu imkânı kaçırdım.
Bu yüzden hevesim kırıktı.
O bana, “Sabret, beraber geleceğiz her şeyin üstesinden” diyen ve bana güven veren bir insandı.
Çoğu arkadaşım kendi yolunu çizdiği için pek arkadaşım kalmadı, kendimi eksik hissediyorum.
Ailem sürekli beni başkalarıyla kıyaslama peşinde. Ben ise yönümü kaybetmiş gibiyim.
Kendimle baş başa kaldığım kim olduğumu sorguluyorum.
Hayatım nereye gidiyor bilmiyorum. Bana yol gösterir misin Güzin Abla...
◊ Rumuz: Tavsiye bekliyorum
YANIT
Sevgili oğlum, madem bu ayrılık seni bu kadar umutsuzluğa düşürüyor, neden barışmıyorsun?
Neden onu arayıp onsuz olamadığını anlatmıyorsun.
Seni engelleyen ne, aranızdaki yaş farkı mı?
Onun evlenip ayrılmış olması mı?
Henüz çok gençsin, elbette evlenmek için çok erken, okulunu bitirmelisin önce... Sevdiğin kadın seni zorlamıyordur umarım.
Hem bana tüm duygularını ve umutsuzluğunu anlatmışsın ama basitçe neden ayrıldığınızı anlatmamışsın.
“Kavgalar, tartışmalar yaşıyorduk. Kıskançtım” diyorsun ama bir yandan da “İkimiz de hiç kimseyi birbirimizi sevdiğimiz kadar sevmemiştik” diyorsun.
O halde bu tartışmalar niye, bu kıskançlık niye... Ne oldu da ayrıldınız?
Onun çok kırılmasına yol açan bir şey mi yaptın, bir anlık öfkeye kapılıp ona şiddet mi uyguladın?
Bilmiyorum ama şimdi sanki aranızda telafisi mümkün olmayan bir şeyler olmuş da geri dönemiyorsun gibi geldi bana. Yoksa bu kadar sevdiğin bir kadını bırakmaya gönlün razı olur muydu?
Eğer sorun sadece yaş farkı ya da boşanmış olmasıysa, bu senin anlattığın sevginin alt edemeyeceği bir şey değil bana kalırsa.
Gerçek sevgi karşısında bu yaş farkı ya da boşanmış olmasının ne önemi olabilir?
Gördüğüm kadarıyla perişan olmuşsun, tüm umutlarını yitirmiş, tüm yaşam sevincini kaybetmişsin. Bir düşün bakalım, gerçekten geri dönüşü olmayacak bir şeyler mi geçti aranızda...
Yoksa “Ben sensiz yapamıyorum” diyerek onu tekrar kazanmanın yolunu arayacak mısın?