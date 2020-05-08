Babamı başka kadınla konuşurken yakaladım

Babamın başka bir kadına sevgi mesajları attığını yakaladım. Bunu anneme söyleyemedim. Babamla konuşmalı mıyım yoksa sessiz mi kalmalıyım?
Merhaba Güzin Abla, içimde tuttuğum ve ne yöne yol alacağını da bilemediğim bir yük taşıyorum. 23 yaşındayım. Karantina dönemindeyken babam bilgisayarımı iş için kullandı ve WhatsApp’ını açık unutmuştu. Bir his beni kurcalamaya teşvik etti. Görünce gözlerime inanamadım. Babamın bir kadına doğum günü mesajını yakaladım.
Mesajda ona ellerinde papatyalar ile gelip özlemle sarılmak istediği, onu sevdiği yazıyordu.
Kendimi o kadar kötü hissettim ki ne yapacağımı bilemedim, onları gizlice takip etme kararı aldım.
11 yaşında bir kardeşim var. Bu dönemde annemi de kardeşimi de bir tartışmaya, ayrılığa sebebiyet vererek, üzmek istemedim. Annemle paylaşmayı isterdim. Şu an tek yapabildiğim arada onun hislerini yoklamak ve bir süre de babamı takibe almak.
Halbuki evimizde de huzurumuz çok şükür yerinde. Ben bir anda anlamsız bir karmaşaya, hüsrana sürüklendim. İçimi dökemiyorum kimseye çünkü babama hiç yakıştıramadığım bir günahı yakın bulduklarıma söylemeye çekiniyorum.
Birlikte olduğum insana da bu duygu karmaşasını yansıtmamaya çalışıyorum ama zor da oluyor. Ben gencecik bir kızım, psikolojimi de iyi tutmam lazım sevdiklerime karşı.
Güzin Abla, ben ne yapayım? Bana mantıklı, iyi bir yol göstericinin bir şeyler söylemesine ihtiyacım var.
Bu arada babamı alıp karşıma konuşmak istedim ama onun yazdığı mesaj karşısında nefret ettim.
Sence ne yapmalıyım? Kafamda soru işaretleri nasıl bitsin?
Bana yardımcı olursanız, cevaplarsanız mektubumu, size minnettar olurum.
◊ Rumuz: Kafamdaki soru işaretleri
YANIT
Güzel kızım, yaşadığın şoku çok iyi anlıyorum. Sana hak veriyorum, çünkü bir kız evladın babasına hayranlığını, onu yere göğe koyamayacak kadar sevgi ve saygı duyduğunu iyi bilirim.
Babanın bir başka kadına sevgi sözcüklerini yakaladığın için ne kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını da görüyorum. Ancak benim sana söyleyeceğim tek şey, şu anda evde madem huzur var, sükûnet var.
Annen ve kardeşin bir şeyden habersiz şu zor koşulları atlatmaya çalışıyorlar. Aile reisi olan babanı, evinin temeli olarak gören anneni ve babasını ideali olarak gören o küçük kardeşini şu anda büyük bir yıkıma uğratmamalısın. Unutma ki, evde herkesin birbirine ihtiyacı var.
Erkeklerin özellikle de 40 küsur yaşından sonra bazen böyle maceralara kapıldıklarını, yıllarca aynı yastığa baş koydukları ve aslında hâlâ sevdikleri, eşlerini aldattıkları gerçeğini bilmeyen mi var?
Eminim sen de duymuşsundur. Ama bu gerçeği elbette babana yakıştıramıyorsundur. Çok da haklısın. Ama sevgili kızım, şu sırada ortalığı karıştırmanın hiç zamanı değil. Toplum olarak çok kritik günler yaşıyoruz. Bir de şimdi aile içinde çok büyük sorunlar yaşamanın hiç alemi yok. Elbette bir süre sonra, babanı karşına alıp onunla saygı çerçevesinde konuşmalısın.
Aklı başında bir genç kız olarak ona hatasını anlatmaya çalışmalısın. Boyunca evlatları olan bir adamın, bu yaptığının ne kadar yakışıksız olduğunu hatırlatabilirsin.
Ben bu işin kısa zamanda çözümleneceğine inanıyorum. Bu yüzden ne kadar az insan bilirse o kadar iyi olacaktır. Hele erkek arkadaşının asla haberi olmamalı. İleride senin yüzüne vurmaktan çekinmeyecektir.
Sana sabretmeni ve babanı affetmeye çalışmanı önereceğim.
Babamı başka kadınla konuşurken yakaladım
Babamın başka bir kadına sevgi mesajları attığını yakaladım. Bunu anneme söyleyemedim. Babamla konuşmalı mıyım yoksa sessiz mi kalmalıyım?
Merhaba Güzin Abla, içimde tuttuğum ve ne yöne yol alacağını da bilemediğim bir yük taşıyorum. 23 yaşındayım. Karantina dönemindeyken babam bilgisayarımı iş için kullandı ve WhatsApp’ını açık unutmuştu. Bir his beni kurcalamaya teşvik etti. Görünce gözlerime inanamadım. Babamın bir kadına doğum günü mesajını yakaladım.
Mesajda ona ellerinde papatyalar ile gelip özlemle sarılmak istediği, onu sevdiği yazıyordu.
Kendimi o kadar kötü hissettim ki ne yapacağımı bilemedim, onları gizlice takip etme kararı aldım.
11 yaşında bir kardeşim var. Bu dönemde annemi de kardeşimi de bir tartışmaya, ayrılığa sebebiyet vererek, üzmek istemedim. Annemle paylaşmayı isterdim. Şu an tek yapabildiğim arada onun hislerini yoklamak ve bir süre de babamı takibe almak.
Halbuki evimizde de huzurumuz çok şükür yerinde. Ben bir anda anlamsız bir karmaşaya, hüsrana sürüklendim. İçimi dökemiyorum kimseye çünkü babama hiç yakıştıramadığım bir günahı yakın bulduklarıma söylemeye çekiniyorum.
Birlikte olduğum insana da bu duygu karmaşasını yansıtmamaya çalışıyorum ama zor da oluyor. Ben gencecik bir kızım, psikolojimi de iyi tutmam lazım sevdiklerime karşı.
Güzin Abla, ben ne yapayım? Bana mantıklı, iyi bir yol göstericinin bir şeyler söylemesine ihtiyacım var.
Bu arada babamı alıp karşıma konuşmak istedim ama onun yazdığı mesaj karşısında nefret ettim.
Sence ne yapmalıyım? Kafamda soru işaretleri nasıl bitsin?
Bana yardımcı olursanız, cevaplarsanız mektubumu, size minnettar olurum.
◊ Rumuz: Kafamdaki soru işaretleri
YANIT
Güzel kızım, yaşadığın şoku çok iyi anlıyorum. Sana hak veriyorum, çünkü bir kız evladın babasına hayranlığını, onu yere göğe koyamayacak kadar sevgi ve saygı duyduğunu iyi bilirim.
Babanın bir başka kadına sevgi sözcüklerini yakaladığın için ne kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını da görüyorum. Ancak benim sana söyleyeceğim tek şey, şu anda evde madem huzur var, sükûnet var.
Annen ve kardeşin bir şeyden habersiz şu zor koşulları atlatmaya çalışıyorlar. Aile reisi olan babanı, evinin temeli olarak gören anneni ve babasını ideali olarak gören o küçük kardeşini şu anda büyük bir yıkıma uğratmamalısın. Unutma ki, evde herkesin birbirine ihtiyacı var.
Erkeklerin özellikle de 40 küsur yaşından sonra bazen böyle maceralara kapıldıklarını, yıllarca aynı yastığa baş koydukları ve aslında hâlâ sevdikleri, eşlerini aldattıkları gerçeğini bilmeyen mi var?
Eminim sen de duymuşsundur. Ama bu gerçeği elbette babana yakıştıramıyorsundur. Çok da haklısın. Ama sevgili kızım, şu sırada ortalığı karıştırmanın hiç zamanı değil. Toplum olarak çok kritik günler yaşıyoruz. Bir de şimdi aile içinde çok büyük sorunlar yaşamanın hiç alemi yok. Elbette bir süre sonra, babanı karşına alıp onunla saygı çerçevesinde konuşmalısın.
Aklı başında bir genç kız olarak ona hatasını anlatmaya çalışmalısın. Boyunca evlatları olan bir adamın, bu yaptığının ne kadar yakışıksız olduğunu hatırlatabilirsin.
Ben bu işin kısa zamanda çözümleneceğine inanıyorum. Bu yüzden ne kadar az insan bilirse o kadar iyi olacaktır. Hele erkek arkadaşının asla haberi olmamalı. İleride senin yüzüne vurmaktan çekinmeyecektir.
Sana sabretmeni ve babanı affetmeye çalışmanı önereceğim.