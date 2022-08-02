Babam yaşındaki adamla yakınlaştım

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O kadar iyi biri ki memleketime geldiğimde de onunla görüşmeye devam ettim. Beni kızı gibi görüyor.

Çünkü eşinden boşanmış ve kızıyla uzun süredir konuşmuyormuş.

Ama ne zaman onunla görüşmek istesem ailem izin vermiyor.

Çünkü ehliyetimi aldım, haliyle ailem sürücü kursuyla işimin bittiğini düşünüyor.

Ama bilmiyorlar ki o abiyle aramda manevi bir şey var.

Gerek mutluluğumuzu, gerek dertlerimizi paylaştık.

Ailemden gizli görüşmek de istemiyorum.

Ne zaman aileme bu konuyu açsam kavga ediyoruz.

Sizce ne yapmalıyım?

◊ Rumuz: Kararsızım

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Ailen çok haklı güzel kızım. Bu adam gerçekten iyi biri olabilir.Hatta seni kızının yerine koymuş da olabilir. Ama dünya o kadar kötü ki artık hiç kimseye güven olmuyor.

Genç bir kıza yakınlaşmak için bu tür bahaneleri kullanan, “Seni kızım gibi görüyorum” diyerek onun ilgisini merhametini kazanıp, daha sonra başka planlar peşinde koşanlar çok fazla.

Seninle, annenle babanla paylaşamadığın bazı konuları paylaşıp, dertleşiyormuş gibi davranıp seni kandırmasından, sana zarar vermesinden korkuyorlardır.

Gerçekten de senden yaşça çok büyük erkeklerle arkadaşlık etmen yanlış bana göre de.

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Ailem hastalığıma rağmen yanımda sigara içiyor

Astım hastasıyım ve sigara içilen ortamlarda bulunamıyorum. Buna rağmen annem ve babam günde iki paket sigara içiyor.

17 yaşında lise öğrencisiyim, küçüklüğümden beri astım ve sinüzitle ilgili sorunlar yaşıyorum.

Sigara içilen ortamda bulunmak, beni aşırı derecede rahatsız ediyor ve tıkanıyorum. Buna rağmen annem ve babam, günde iki paket sigara içiyor.

Anne ve babamın bana olan sevgisinden bugüne kadar hiç şüphe etmiyordum, fakat şu an düşünüyorum ki evladını seven biri onu neden zehirler?

Sigaranın tam anlamıyla bir zehir olduğunun farkındayım ve bunun beni hasta edecek kadar rahatsız ettiğini bilen ailem bunu bana neden yapıyor?

İnanın ki tek isteğim sigaranın hayatımızdan çıkması.

Birçok insan bu yüzden kendi hayatıyla birlikte birçok insanın hayatını mahvediyor.

İnsanların bilinçlendirilmesi ve dumansız hava sahası için daha çok uygulama yapılması gerektiğini düşünüyorum. Zararı sadece kullanana olmayan bu zehrin hayatımızdan çıkması gerek.

◊ Rumuz: Annem babam

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Sevgili kızım, seni bu konuda benden daha iyi anlayabilecek pek az insan vardır. Çünkü ben de 12 yaşımdan beri astım hastasıyım.

Sigara dumanına da alerjim var ve bırak dumanı, açık havada kokusunu bile duyduğum anda öksürmeye başlarım.

Güzel kızım, elbette ki sigara dumanının sana dokunduğunu bile bile anne ve babanın sigara içmeye devam etmesi akıl alır gibi değil. Bu nedenle onlara buradan seslenmek istiyorum; hem kendi iyiliğiniz için, hem de evladınızın sağlığı için bu alışkanlıktan vazgeçin. Nasıl bir bencillik içinde olduğunuzu anlayın.

Sigarayı bırakmanın çeşitli yolları var. Bunu uygulayın.

Evladınıza nasıl bir azap verdiğinizi bilmiyorsanız, ağzınızı ve burnunuzu birkaç dakika kapatıp nefes almaya çalışın.

Bakın bakalım nasıl oluyormuş!