Babam ve abilerimden şiddet görüyoruz

Kız kardeşimle ben, iki abim ve babamdan şiddet görüyoruz. Bazen bizi öldürmek istercesine dövüyorlar. Kardeşimi alıp evi terk etmek istiyorum. Sizce ne yapmam gerekiyor?
Güzin Abla, ben 20 yaşında bir genç kızım.
Annem, ben 4 yaşındayken babamdan ayrıldı.
Annemle o günden beri görüşmüyoruz.
Velayetimiz babamızda.
Dört kardeşiz. İki abim, bir de 16 yaşında kız kardeşim var.
Beni halam büyüttü.
Ailem çok baskıcı. En ufak hatamızda bizi öldüreceklerini söylüyorlar.
Öz amcam, babam ve abilerimden korktuğumu bildiği için beni tehdit ederek tacizde bulundu.
Babama söyledim ama
sadece onu evden koymakla
yetindi.
Olayın üstünü kapattılar.
Kardeşimle ben, abilerim ve babamdan şiddet görüyoruz.
Daha 3 gün önce sigara içtiğim için babam çeneme yumruk attı.
Kardeşim beni korumaya kalkınca da abim “Vur baba vur. Ona da vur, ölsünler” diye bağırdı.
Markete çıkmak için bile izin almamız gerekiyor. Eğer söylemezsek dayak atıyorlar.
İlk erkek arkadaşım olduğunda abim öğrendi ve saçlarımı sıfıra vurdu.
Başımı kapatmak zorunda kaldım.
Alnıma da çok terbiyesiz bir şey yazdı, aynanın karşısında bekletti beni.
Abla, ben kız kardeşimi alıp bu evden başka bir şehre gitmek istiyorum.
Lütfen bu mesajımı görün. Sizce ne yapmalıyım? Ne olur bana cevap yazın.
◊ Rumuz: Hayatım
YANIT
Sevgili kızım, işte bu tür mektuplar karşısında öylesine çaresiz, öylesine aciz kalıyorum ki...
Ben böylesine zulümden, böylesine merhametsizlikten, böylesine acımasızlıktan hiçbir zaman hiçbir şey anlamamışımdır.
Böyle bir zulmün ne töresi, ne ahlakı ne de dini imanı vardır.
Bu insanlık dışı davranışları hiç kimse hak etmiyor.
Üstelik bu güya namus meraklısı insanlar senin öz amcan tarafından tacize uğramana pek de fazla tepki göstermemişler.
En çok üzüldüğüm nokta da abilerinin sana sahip çıkmayıp, bütün bu kötülüklere katılmaları.
İnsanın kız kardeşlerine kol kanat germesi gerekirken, böyle canice davranmalarına şaşırıyorum.
Bir yandan da sizi terk eden, arayıp sormayan annenizin nasıl biri olduğunu anlamaya çalışıyorum.
Bana kalırsa sevgili yavrum, sen bir kadın sığınma evine başvurmalısın.
Buraya sadece eşlerinden eziyet gören kadınlar başvurmuyor. Senin durumundaki evlatlar da korunma amacıyla sığınma talep ediyorlar.
Hangi şehirde yaşadığını bilmiyorum. Ama bence kız kardeşinle evden kaçtığınızda, size asla rahat vermezler. Allah korusun size her türlü kötülüğü yapabilirler. Bu nedenle devletin koruması altına girmeniz en doğrusu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu tür konularda son derece hassas davranıyor. Eminim bu yazıya da ilgi gösterecektir.
Sen de bakanlık ileri gelenlerinden Sinan Bey’i arayıp durumunu anlatabilirsin. Benim böyle bir öneride bulunduğumu belirtebilirsin.
Kendisinin köşemi takip ettiğini ve senin gibi zor koşullarda olan genç kadınların durumuyla yakından ilgilendiğini söyleyebilirim.
Bakanlık telefonunu internet üzerinden bulabilirsin.
Allah yardımcın olsun canım kızım...
Babam ve abilerimden şiddet görüyoruz
Kız kardeşimle ben, iki abim ve babamdan şiddet görüyoruz. Bazen bizi öldürmek istercesine dövüyorlar. Kardeşimi alıp evi terk etmek istiyorum. Sizce ne yapmam gerekiyor?
Güzin Abla, ben 20 yaşında bir genç kızım.
Annem, ben 4 yaşındayken babamdan ayrıldı.
Annemle o günden beri görüşmüyoruz.
Velayetimiz babamızda.
Dört kardeşiz. İki abim, bir de 16 yaşında kız kardeşim var.
Beni halam büyüttü.
Ailem çok baskıcı. En ufak hatamızda bizi öldüreceklerini söylüyorlar.
Öz amcam, babam ve abilerimden korktuğumu bildiği için beni tehdit ederek tacizde bulundu.
Babama söyledim ama
sadece onu evden koymakla
yetindi.
Olayın üstünü kapattılar.
Kardeşimle ben, abilerim ve babamdan şiddet görüyoruz.
Daha 3 gün önce sigara içtiğim için babam çeneme yumruk attı.
Kardeşim beni korumaya kalkınca da abim “Vur baba vur. Ona da vur, ölsünler” diye bağırdı.
Markete çıkmak için bile izin almamız gerekiyor. Eğer söylemezsek dayak atıyorlar.
İlk erkek arkadaşım olduğunda abim öğrendi ve saçlarımı sıfıra vurdu.
Başımı kapatmak zorunda kaldım.
Alnıma da çok terbiyesiz bir şey yazdı, aynanın karşısında bekletti beni.
Abla, ben kız kardeşimi alıp bu evden başka bir şehre gitmek istiyorum.
Lütfen bu mesajımı görün. Sizce ne yapmalıyım? Ne olur bana cevap yazın.
◊ Rumuz: Hayatım
YANIT
Sevgili kızım, işte bu tür mektuplar karşısında öylesine çaresiz, öylesine aciz kalıyorum ki...
Ben böylesine zulümden, böylesine merhametsizlikten, böylesine acımasızlıktan hiçbir zaman hiçbir şey anlamamışımdır.
Böyle bir zulmün ne töresi, ne ahlakı ne de dini imanı vardır.
Bu insanlık dışı davranışları hiç kimse hak etmiyor.
Üstelik bu güya namus meraklısı insanlar senin öz amcan tarafından tacize uğramana pek de fazla tepki göstermemişler.
En çok üzüldüğüm nokta da abilerinin sana sahip çıkmayıp, bütün bu kötülüklere katılmaları.
İnsanın kız kardeşlerine kol kanat germesi gerekirken, böyle canice davranmalarına şaşırıyorum.
Bir yandan da sizi terk eden, arayıp sormayan annenizin nasıl biri olduğunu anlamaya çalışıyorum.
Bana kalırsa sevgili yavrum, sen bir kadın sığınma evine başvurmalısın.
Buraya sadece eşlerinden eziyet gören kadınlar başvurmuyor. Senin durumundaki evlatlar da korunma amacıyla sığınma talep ediyorlar.
Hangi şehirde yaşadığını bilmiyorum. Ama bence kız kardeşinle evden kaçtığınızda, size asla rahat vermezler. Allah korusun size her türlü kötülüğü yapabilirler. Bu nedenle devletin koruması altına girmeniz en doğrusu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu tür konularda son derece hassas davranıyor. Eminim bu yazıya da ilgi gösterecektir.
Sen de bakanlık ileri gelenlerinden Sinan Bey’i arayıp durumunu anlatabilirsin. Benim böyle bir öneride bulunduğumu belirtebilirsin.
Kendisinin köşemi takip ettiğini ve senin gibi zor koşullarda olan genç kadınların durumuyla yakından ilgilendiğini söyleyebilirim.
Bakanlık telefonunu internet üzerinden bulabilirsin.
Allah yardımcın olsun canım kızım...