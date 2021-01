Annemle nişanlım anlaşamıyor

Eşim evlendiğimizden beri Almanya’ya alışamadı ve aramızda sorunlar olmaya başladı. Mutsuz bir evlilik sürdürürken eşimi bir değil iki kere aldattım...

Almanya’da doğup büyüdüm. 13 yıl önce İstanbul’da yaşayan eşimle sosyal medyada tanışıp birbirimizi sevdik.

Yaklaşık 6-7 yıl sadece internet üzerinden konuştuk. Yılda bir kez görüştük. 2014 yılında da evlendik. Ailem bu ilişkiye her zaman karşıydı.

Babam “Kızım onunla evlenme. Çünkü mesleği yok” dedi. Konuştuğumuz süreçte de hiç çalışmadı.

2014 yılında her şeye rağmen evlendik. Çok zor süreçlerden geçtik.

Almanya’ya alışamadı, ailesini ve arkadaşlarını sürekli özledi. Benimle hiç yetinemedi. Beni, defalarca yalnız bırakıp Türkiye’ye gitti.

Bu da beni soğuttu...

2017’de bir oğlumuz dünyaya geldi. Oğlumun doğuşuyla aynı zamanda eşimin annesi kansere yakalandı ve her şey kötüye gitti. İyice koptuk...