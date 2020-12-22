Annem için gerekirse evliliğimi bitiririm

Ailem yeni sevgilimi öğrenince beni işten çıkardı ve ondan ayrılmamı istedi. Kendimi çok kötü hissediyorum. Bu baskıdan dolayı ne yapacağımı bilemiyorum.

Ailem küçüklüğümden beri bana baskı uyguluyor. Babam, annem ve ablamlara göre biraz daha anlayışlı ama onunla da konuşamıyorum.

4 ablam var ve annem, ablamlar ne derse doğru buluyor ve çok çabuk inanıyor.

Babam inanmaz hatta dinlemez bile ablamları. Ama ablamlar anneme “bu kız adam öldürmüş” dese ona bile inanır, o derece.

Ben hariç herkese inanıyor.

Bu baskılar yüzünden kaçarak bir evlilik yaptım ve evlendiğim kişiyle anlaşamayıp ayrıldım.

Tekrar ailemin evine döndüm.

Ayrıldıktan 9 ay sonra beni başka bir memlekete, halamın yanına gönderdiler.

