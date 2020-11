Ailem beni zorla evlendirmek istiyor

Kocam beni defalarca aldattı. Şimdi de telefonuna şifre koymuş. Ben istesem de şifreyi kaldırmıyor. Artan şüphelerim içimi kemiriyor.

Merhaba Güzin Abla, 31 yaşındayım, 13 yıllık evliyim. Eşimle aramızda 7 yaş var. Eşim beni evliliğimiz süresince hep aldattı.

Onu çok kez yakaladım.

Zaman zaman inkar, zaman zaman ise kabul etti. Her defasında affettim.

Şu an 4 kızım var. Onların hatrına dayanmaya çalışıyorum. Ama geçenlerde yine yakaladım.

Telefonlarına şifreler koydu. Şu an ne kadar ısrar etsem de kaldırmıyor şifreleri.

Ben şifreli telefon gördükçe daha çok şüpheleniyorum.

Bana da çocuklara da soğuk davranıyor. Her hatasını gördüğümde “boşanalım” diyorum, onu da kabul etmiyor.