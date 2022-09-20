Ablamın bir adamla çıplak fotoğraflarını gördüm

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Merhaba Güzin Abla, ben 18 yaşındayım. Ailem son derece tutucu. Benim hoşlandığım bir genç var. Onunla gece mesajlaşırken uyuyakalmışım ve ablam yazışmalarımızı okumuş. Herhangi bir ileri düzeyde mesaj yoktu aslında. Beni uyandırdı ve hakaretler etti, ‘el alemin çocuğuyla nasıl konuşursun’ gibisinden tonla laf söyledi.

Erkek arkadaşımla iletişim kurduğum sosyal medya hesaplarımı kapattı, tabletimi elimden aldı ve telefonumu da düzenli olarak kontrol etmeye başladı.

Erkek arkadaşımın numarasını kendi telefonuna kaydettiğini gördüm ve bir sabah numarayı oradan silmek için telefonunu gizlice aldım. Onu kıracak bir şey yazmasını istemedim.

Galeride numarayı ekran görüntüsü almıştı ve o resmi de sildim. Galeride resim silinince çöp kutusuna gidiyor.

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Oradan da silmek için çöp kutusunu açtım ve ne göreyim...

Ablamın onlarca çıplak fotoğrafı vardı. Bu fotoğraflarla ne yapıyor, derken bir adamla çektirdiği çıplak fotoğrafları buldum... Bu adam, ablamın okuduğu fakültede çalışıyormuş. Ablam 22 yaşında, adam ise 50 yaşında. Aklım almıyor, elim ayağım titriyor, gözlerim dolu dolu...

Ablamla konuşmak istedim ama KPSS’ye hazırlanıyor, motivasyonu bozulmasın diye bir şey söyleyemedim.

Anneme anlatsam annem kalpten gider, zaten rahatsız. Babama söylesem hepimizi ciddi ciddi öldürür. Abim de babamdan hallice...

Benden 3 yaş küçük kardeşime söyledim, psikolojisine ters ama ne yapabilirim bu sırrı tek başıma taşıyamam.

Ablamın fotoğraflarını yolladığı o adamı gizli numaradan arayıp göz dağı vermeyi düşündüm ama sonra numaramı buldurabilir diye endişe ettim.

Gerekli mercilere şikayet etsem işine son verilebilir. Ama ne yapsam elimde kalacak gibi.

Ablam, birkaç gün sonra diplomasını almaya gidecek ve yine o adamla görüşecek biliyorum.

Odasını kilitleyip ‘deneme sınavı yapıyorum’ diyordu, meğerse fotoğraf çekip o adama atıyormuş. Ne yapayım; lütfen bana bir akıl ver...

◊ Rumuz: Ne yapayım

YANIT

Bu yaşıma kadar meslek hayatımda pek çok olayla karşılaştım, şaşırdım, endişelendim, üzüldüm... Ancak bu yazdıkların karşısında ne diyeceğimi, inan bilemedim, sevgili kızım.

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Hani insan her yaşta yeni bir şey öğreniyor ya...

Sanırım ben de hiç aklımın almadığı yeni bir şeyler öğreniyorum.

Tabii bu duyduklarımdan hiç de hoşnut değilim.

Bir ailenin büyük kızı, yani ablan...

Erkek arkadaşınla sadece yazıştığın için, bu yazışmalarda da rahatsız edecek hiçbir şey olmadığı halde, sana olmadık hakaretler ediyor...

Seni yerden yere vuruyor ve bir de bakıyorsun ki, kendisi akıl almaz bir şekilde çıplak fotoğraflarını babası yaşında bir adamla paylaşıyor...

Sen de haklı olarak şimdi ne yapacağını bilemiyorsun.

Ben de olsam senin gibi şaşkın ve çaresiz kalırdım.

Ama tabii sessiz kalman da çok zor. En azından bu konuyu kendisine açabilirsin. Ona hesap sorabilirsin.

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Sana onca laf söyleyen ablan, telefonundaki birkaç satır yazışma nedeniyle seni bunca aşağılayan, sanki büyük bir günah işlemişsin gibi seni yerden yere vuran ablan, hiç değilse belki biraz olsun utanır yaptığından...

Seni de rahat bırakır...

Herkes kendi hayatının sorumluluğunu taşır kızım.

Hiç kimse de başkasının hayatına karışıp, onu yargılamaya kalkışmamalıdır. Sen de öyle yap, ama bundan böyle ablanın da seni suçlamasına, hayatına yön vermesine izin vermemelisin.

Demek ki, görünüşe aldanmamalı, ablan da pek masum değilmiş.