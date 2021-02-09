Ablam çok güzel ben ise çirkinim

Merhaba ablacığım, Ben 20 yaşındayım. 3 sene kadar bir erkek arkadaşım oldu.

Birbirimizi herkesin gıpta edeceği kadar seviyorduk. Ama onun ailesi beni istemiyordu, hatta onu benden uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. O ne kadar belli etmemeye çalışsa da giderek benden uzaklaşıyordu. Ben de onun beni aldattığını zannederek, tuttum onu en yakın arkadaşıyla aldattım. sonradan öğrendim ki o beni hiç aldatmamış; hatta benden korktuğundan kızlara selam bile veremiyormuş. Tabi onu aldattığımı öğrenince yıkıldı 1 hafta kadar konuşmadı benimle. Ama sonra affetti… 8 ay kadar tekrar cıktık ve benden soğumaya başladığını hissettim. Çok az buluşuyorduk, görmediğim zamanlar bile oluyordu. Sonunda ayrıldık tekrardan. Zamanında o çok evlenmek istedi, ben istemedim… şimdi ben istiyorum o istemiyor abla. 6 aydır ayrıyız fakat ben onu unutamadım, her yere baktığımda onunla yasadığım günleri hatırlıyorum. Dayanamayıp aradım, buluştuk ama 'beni çok sevdiğini, unutamadığını fakat artık istemediğini, hatta nefret ettiğini, beni görmeyince daha mutlu olduğunu, başkasıyla evleneceğini, benim de başkasıyla evlenip mutlu olmamı, ama ne zaman, nerde olursa olsun aradığımda geleceğini' söyledi ve gitti. Ablacım birbirimizi seviyoruz ama birleşemiyoruz bir türlü. Lütfen akıl ver.

Rumuz: pişman



YANIT:

Ne kadar büyük bir saçmalık yaptığını anladın şimdi değil mi? Ne büyük çocukluk… İşte burada yaşının küçüklüğü ve tecrübesizliğin rol oynamış… Demek ki o genç seni ne kadar severse sevsin, gidip de en yakın arkadaşıyla birlikte olmana katlanamamış. Önceleri affetmek için çaba göstermiş olsa da, zamanla öfkesi onu zorlamış… seni sevse bile, bu ihanete ve haksızlığa katlanamamış… eh haksız da sayılmaz… ama belki zamanla senin çocukluğunu anlar, sevgisi galip gelir, sana döner. Biraz sabret, bekle unutsun, onu bir süre arama bakalım.

Annem yeniden evlenecek ama artık evde bir yabancı erkek daha istemiyorum.



