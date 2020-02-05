6 yıldır aldatılıyorum

Eşim işyerindeki bir kadınla beni 6 yıldır aldatıyor. Bu mutsuz yuvaya artık dayanamıyorum, ne yapacağımı şaşırdım.
10 yıllık evli ve 2 çocuk annesiyim. Evlendiğimden bugüne kadar eşimle sürekli çalıştık, her şeyimizi milim milim kendimiz kazandık, kendimiz harcadık. Bu süreçte tartışmalarımız da oldu, iyi günlerimizde...
Ta ki eşim başka bir işyerine girene kadar.
Yaklaşık 6 yıldır bu işyerinden bir kadınla beni aldatıyor.
Sürekli onunla gezmeler, sürekli konuşmalar, mesajlar… Elimde hepsinin belgesi var.
Eşim saç ektirdi; o süreci o kadınla beraber halletti. Kolu kırıldı, hastaneye onunla gitti.
Eşim benden gideli çok oldu ama yine de yuvam yıkılmasın, dağılmasın diye bekliyorum.
Hâlâ ona ilgi gösteriyorum.
Yazın o kadınla 2 gün tatile gitti. Müdürü beni aradı “Nerede?” diye. Ne yapsam boş, benim yanımdayken bile onunla mesajlaşıyor. O kadın eşimin benimle vakit geçirmesine, her şeye tepki gösteriyor.
Bu tavrı asıl yapması gereken ben değil miyim? Kadın sürekli onun arabası ile evine gidiyor. Onları arabada birlikte görüyorum. Bunu söylediğimde de “Yalan” diyor.
Bir gün arabanın anahtarını sakladım. Eşim anahtarları olmadığını fark etti, eve geldi ve bıçakla saldırdı, kafamı duvarlara vurdu. Elinden zor kurtuldum.
Güzin abla böyle şeylere dayanamıyorum, beklemekle hiçbir şey yoluna girmiyor.
Ne yapacağımı şaşırdım.
Bu yuva, yuva değil artık.
Çocuklarım psikolojik zarar görüyor, ben zaten ruh hastası oldum. Yardım et lütfen.
◊ Rumuz: Artık iyice koptuk
YANIT
Sevgili kızım neyse aklın başına gelmiş, gerçekleri görmeye başlamışsın şükürler olsun. Bu durumun böyle ilelebet sürmeyeceğini anlamışsın. Aldatma bir evlilikte tamiri en zor sorunlardan birisidir
Aldatan erkeğin birçok bilinmeyen sorunu olabilir. Zaman zaman yaşadığı cinsel birlikteliklerde ezilen erkek, aldatarak eşinden ve hayattan intikam alıyor da olabilir.
Hatta kendilerinden yaşça küçük genç kadınlarla birlikte olarak hâlâ güçlü ve karizmatik bir erkek olduklarını kanıtlamaya da çalışabilirler.
Eğer çiftler bir arada kalmaya niyetli ise aldatma sonrası ilişkiler yeni bir boyut da kazanabilir, ama tam tersine çoğunlukla boşanmaya yol açar.
Çiftler gerçekten isterlerse aldatmanın yaralarının sarılması mümkün olabilir.
Ancak aldatma sonucu en önemli etken güven sarsıntısıdır. İlişkilerde en önemli şey karşılıklı güvendir…
Bir kez güven yıkıldı mı, duygusal ve fiziksel travmalar yaratır. Bu duygu ve travmaların şiddeti de zaten aldatmadan sonra ilişkinin kaderini belirler.
Erkeğin sevilme ihtiyacı, beğenilme arzusu, kişisel zaafları, kendini değerli hissetme çabası, eşe karşı ilginin ve cinsel hazzın azalması, evlilikte yaşanan güç savaşları gibi ilişkiden kaynaklı birçok sıkıntı aldatmayı beraberinde getiriyor.
Gerçekten istenirse yaraları sarmak mümkün! Ancak bunun gerçekleşmesi için çiftlerin bir arada kalmaya gönüllü olmaları ve ilişkide sorumluluk almaya, değişmeye karar vermeleri çok önemli.
Tabii en önemlisi de ihanetten vazgeçmesi.
Önyargılı olmayayım ama senin durumunda bu pek de mümkün görünmüyor. Olay şiddete kadar gitmişse, sizin yuvanızı toparlayabileceğinize ben inanmıyorum.
Son satırlarından senin de bu düşüncemi paylaştığın görülüyor.
Yine de çok iyi düşünmelisin, eşinin boşanma gibi bir amacı olmadığına göre, kararı sen vereceksin.
6 yıldır aldatılıyorum
Eşim işyerindeki bir kadınla beni 6 yıldır aldatıyor. Bu mutsuz yuvaya artık dayanamıyorum, ne yapacağımı şaşırdım.
10 yıllık evli ve 2 çocuk annesiyim. Evlendiğimden bugüne kadar eşimle sürekli çalıştık, her şeyimizi milim milim kendimiz kazandık, kendimiz harcadık. Bu süreçte tartışmalarımız da oldu, iyi günlerimizde...
Ta ki eşim başka bir işyerine girene kadar.
Yaklaşık 6 yıldır bu işyerinden bir kadınla beni aldatıyor.
Sürekli onunla gezmeler, sürekli konuşmalar, mesajlar… Elimde hepsinin belgesi var.
Eşim saç ektirdi; o süreci o kadınla beraber halletti. Kolu kırıldı, hastaneye onunla gitti.
Eşim benden gideli çok oldu ama yine de yuvam yıkılmasın, dağılmasın diye bekliyorum.
Hâlâ ona ilgi gösteriyorum.
Yazın o kadınla 2 gün tatile gitti. Müdürü beni aradı “Nerede?” diye. Ne yapsam boş, benim yanımdayken bile onunla mesajlaşıyor. O kadın eşimin benimle vakit geçirmesine, her şeye tepki gösteriyor.
Bu tavrı asıl yapması gereken ben değil miyim? Kadın sürekli onun arabası ile evine gidiyor. Onları arabada birlikte görüyorum. Bunu söylediğimde de “Yalan” diyor.
Bir gün arabanın anahtarını sakladım. Eşim anahtarları olmadığını fark etti, eve geldi ve bıçakla saldırdı, kafamı duvarlara vurdu. Elinden zor kurtuldum.
Güzin abla böyle şeylere dayanamıyorum, beklemekle hiçbir şey yoluna girmiyor.
Ne yapacağımı şaşırdım.
Bu yuva, yuva değil artık.
Çocuklarım psikolojik zarar görüyor, ben zaten ruh hastası oldum. Yardım et lütfen.
◊ Rumuz: Artık iyice koptuk
YANIT
Sevgili kızım neyse aklın başına gelmiş, gerçekleri görmeye başlamışsın şükürler olsun. Bu durumun böyle ilelebet sürmeyeceğini anlamışsın. Aldatma bir evlilikte tamiri en zor sorunlardan birisidir
Aldatan erkeğin birçok bilinmeyen sorunu olabilir. Zaman zaman yaşadığı cinsel birlikteliklerde ezilen erkek, aldatarak eşinden ve hayattan intikam alıyor da olabilir.
Hatta kendilerinden yaşça küçük genç kadınlarla birlikte olarak hâlâ güçlü ve karizmatik bir erkek olduklarını kanıtlamaya da çalışabilirler.
Eğer çiftler bir arada kalmaya niyetli ise aldatma sonrası ilişkiler yeni bir boyut da kazanabilir, ama tam tersine çoğunlukla boşanmaya yol açar.
Çiftler gerçekten isterlerse aldatmanın yaralarının sarılması mümkün olabilir.
Ancak aldatma sonucu en önemli etken güven sarsıntısıdır. İlişkilerde en önemli şey karşılıklı güvendir…
Bir kez güven yıkıldı mı, duygusal ve fiziksel travmalar yaratır. Bu duygu ve travmaların şiddeti de zaten aldatmadan sonra ilişkinin kaderini belirler.
Erkeğin sevilme ihtiyacı, beğenilme arzusu, kişisel zaafları, kendini değerli hissetme çabası, eşe karşı ilginin ve cinsel hazzın azalması, evlilikte yaşanan güç savaşları gibi ilişkiden kaynaklı birçok sıkıntı aldatmayı beraberinde getiriyor.
Gerçekten istenirse yaraları sarmak mümkün! Ancak bunun gerçekleşmesi için çiftlerin bir arada kalmaya gönüllü olmaları ve ilişkide sorumluluk almaya, değişmeye karar vermeleri çok önemli.
Tabii en önemlisi de ihanetten vazgeçmesi.
Önyargılı olmayayım ama senin durumunda bu pek de mümkün görünmüyor. Olay şiddete kadar gitmişse, sizin yuvanızı toparlayabileceğinize ben inanmıyorum.
Son satırlarından senin de bu düşüncemi paylaştığın görülüyor.
Yine de çok iyi düşünmelisin, eşinin boşanma gibi bir amacı olmadığına göre, kararı sen vereceksin.