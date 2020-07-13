Zorlu randevular

Frutti Extra Bursaspor’un, yıllardır camiasıyla birlikte arzuladığı serüvenin ilk adımı geçtiğimiz günlerde atıldı.
Önümüzdeki sezon, 7Days EuroCup’ta mücadele verecek olan temsilcimizin rakipleri belli oldu.
Türk basketbolseverlerin de yakından tanıdığı, basketbol ekolüne sahip ülkelerin önemli ve yükselen temsilcilerinin bulunduğu zor, ancak bir o kadar da heyecan ve çekişme dolu bir grupta mücadele gösterecekler.
Rakiplere şöyle bir göz atarsak;
Geçtiğimiz sezon adını sıkça duyduğumuz Promitheas Patras.
7Days EuroCup’ta çeyrek finalde TOFAŞ Spor Kulübü ile eşleşmiş, ancak organizasyon pandemi nedeniyle iptal edilirken, bizler de bu keyif dolu eşleşmeden mahrum kalmıştık.
Yunan ekolünün bir temsilcisi olan Patras, bu kez Frutti Extra Bursaspor’un karşısına çıkacak.
*
Kulüp kimliği itibarıyla, son yıllarda Avrupa’da ilerleyen ve kendini geliştiren bir yapıları var.
Geçtiğimiz sezon, Yunanistan kupasının finaline yükselme başarısı gösteren ekip, burada AEK’ya kaybederken, ligde de iptal öncesi 4’üncü sırada yer alıyordu.
Önceki sezon ise FIBA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Patras, Son 16 Turu’na kalmayı başarmıştı.
Ancak bu sezona başlangıçta, kan kaybına uğramaya başladılar.
Takımın önemli guard’ı Langston Hall, Kızılyıldız ile 2 yıllık imzaladı ki, takımın en skorer oyuncusuydu.
İspanyol temsilcisi Herbalife Gran Canaria, geçen sezon ACB Ligi Final Turu’nda mücadele gösterdi.
Real Madrid, Valencia gibi güçlü rakipleri karşısında varlık gösteremeseler de sahalarında oynadığı etkili basketbol ile geçtiğimiz sezon tehlikeli bir ekip olacaklarını sergilediler.
Geçtiğimiz sezonu pas geçmelerine karşın, bir önceki dönemde Euroleague deneyimi edinmiş, bunun öncesinde de 7Days EuroCup’ta üst üste yer almış bir kulüp.
Her ne kadar Euroleague seviyesindeki ekiplere karşı varlık gösteremeseler de, özellikle kendi seviyesindeki ekiplere karşı oldukça zor anlar yaşatıyorlar.
*
İtalyan ekolünün temsilcisi Dolomiti Energia Trento’yu da, geçen sezon 7Days EuroCup’ta Galatasaray Doğa Sigorta’nın grubunda yer almasıyla tanıyoruz.
Öncesinde de Türk Telekom ile yine aynı organizasyonda, aynı grupta yer alan İtalyan temsilcisi, bu sezon da Türkiye deplasmanına çıkacak.
Geçen sezon gruptan çıkmışlar, ancak Son 16 Turu’nda E Grubu’nda 6’da sıfır çekmişlerdi.
Buraları iyi bilen, özellikle Avrupa deneyimini, İtalyan basketbol kültürü ile birleştiren ekiplerden biri konumunda.
Açıkçası ligi 8’inci bitirerek, pek arzuladığı sonuçlara imza atamadılar ancak bu sezon, bütçe artırdıkları da gelen haberler arasında.
Geçmiş dönemlerde Slovenya basketbolu ve milli takım düzeyindeki başarılar, ülkenin basketbolda adından söz ettirmişti.
Son yıllarda her ne kadar, tarihine kıyasla ülke basketbolu gerilese de Cedevita Olimpija Ljubljana, Adriyatik ABA Ligi’nde Sırbistan ekiplerini zorlayan görünüm çizdi.
Geçen sezon Darüşşafaka Tekfen ile 7Days EuroCup’ta aynı gruptaydılar ve Son sırasındaki Nanterre 92 ile aynı galibiyet sayısında tamamlayarak, Fransız temsilcisiyle son iki sırayı paylaştılar.
İlk 5 maçlarını kaybetmeleri, bu noktada organizasyona uyum açısından sıkıntı yaşadığını gösterirken, bu sezon daha kendinden emin, deneyimli bir kulüp niteliğinde parkede olacaklar.
*
Ve gruptaki son takım Nanterre 92.
Az önce de bahsettiğimiz üzere, Sloven ekibiyle birlikte grubun zayıf halkalarındandı. İlginç bir şekilde UNICS Kazan’ı da her iki maçta zorladılar ve evinde 92-94 kaybederken, deplasmanda 72-79 yendiler.
Daçka’ya ise her iki maçta da mağlup oldular.
Fransız ekiplerinin genelde istikrarsız grafiğini daha önce Euroleague’de de, 7Days EuroCup’ta gördük ancak Nanterre’in kimliği ise disiplinsizliği ve motivasyon düşüklüğünü kabul etmeyen bir görünüm sunuyor.
*
Bunlar tabii ki geçtiğimiz sezondan ortaya çıkan bir takım detaylar.
Yeni sezon, yeni planları da beraberinde getirecek.
Frutti Extra Bursaspor özelinde değerlendirirsek;
Geçtiğimiz sezonki yapı korunmaya devam ediyor. Son olarak Ender Arslan ile de, 1 yıllık sözleşme uzatıldı.
Bunun anlamı, oyuna katkı kadar aynı zamanda takım içerisindeki dengeleri de koruma düşüncesi.
Bu açıdan doğru bir hamleyi gerçekleştirdi, yanı sıra Chris Jones ve Perry Jones da önümüzdeki sezon Frutti Extra Bursaspor için mücadele verecek.
Aynı zamanda Malik Newman’ı da kadrosuna kattı yeşil beyazlı ekip.
Kulüp yönetiminin, bu noktada hamleleri oldukça umut vaat edici.
Oldukça zor bir grup olması, ülke basketbollarının ekollerinden kaynaklı bir durum...
Şayet, Frutti Extra Bursaspor her ne kadar çok erken olsa dahi, mücadelesini ve seyirci desteğini ortaya koyarsa, grupta iddialı hale gelmemesi için hiçbir neden yok.
Zorlu randevular
Frutti Extra Bursaspor’un, yıllardır camiasıyla birlikte arzuladığı serüvenin ilk adımı geçtiğimiz günlerde atıldı.
Önümüzdeki sezon, 7Days EuroCup’ta mücadele verecek olan temsilcimizin rakipleri belli oldu.
Türk basketbolseverlerin de yakından tanıdığı, basketbol ekolüne sahip ülkelerin önemli ve yükselen temsilcilerinin bulunduğu zor, ancak bir o kadar da heyecan ve çekişme dolu bir grupta mücadele gösterecekler.
Rakiplere şöyle bir göz atarsak;
Geçtiğimiz sezon adını sıkça duyduğumuz Promitheas Patras.
7Days EuroCup’ta çeyrek finalde TOFAŞ Spor Kulübü ile eşleşmiş, ancak organizasyon pandemi nedeniyle iptal edilirken, bizler de bu keyif dolu eşleşmeden mahrum kalmıştık.
Yunan ekolünün bir temsilcisi olan Patras, bu kez Frutti Extra Bursaspor’un karşısına çıkacak.
*
Kulüp kimliği itibarıyla, son yıllarda Avrupa’da ilerleyen ve kendini geliştiren bir yapıları var.
Geçtiğimiz sezon, Yunanistan kupasının finaline yükselme başarısı gösteren ekip, burada AEK’ya kaybederken, ligde de iptal öncesi 4’üncü sırada yer alıyordu.
Önceki sezon ise FIBA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Patras, Son 16 Turu’na kalmayı başarmıştı.
Ancak bu sezona başlangıçta, kan kaybına uğramaya başladılar.
Takımın önemli guard’ı Langston Hall, Kızılyıldız ile 2 yıllık imzaladı ki, takımın en skorer oyuncusuydu.
İspanyol temsilcisi Herbalife Gran Canaria, geçen sezon ACB Ligi Final Turu’nda mücadele gösterdi.
Real Madrid, Valencia gibi güçlü rakipleri karşısında varlık gösteremeseler de sahalarında oynadığı etkili basketbol ile geçtiğimiz sezon tehlikeli bir ekip olacaklarını sergilediler.
Geçtiğimiz sezonu pas geçmelerine karşın, bir önceki dönemde Euroleague deneyimi edinmiş, bunun öncesinde de 7Days EuroCup’ta üst üste yer almış bir kulüp.
Her ne kadar Euroleague seviyesindeki ekiplere karşı varlık gösteremeseler de, özellikle kendi seviyesindeki ekiplere karşı oldukça zor anlar yaşatıyorlar.
*
İtalyan ekolünün temsilcisi Dolomiti Energia Trento’yu da, geçen sezon 7Days EuroCup’ta Galatasaray Doğa Sigorta’nın grubunda yer almasıyla tanıyoruz.
Öncesinde de Türk Telekom ile yine aynı organizasyonda, aynı grupta yer alan İtalyan temsilcisi, bu sezon da Türkiye deplasmanına çıkacak.
Geçen sezon gruptan çıkmışlar, ancak Son 16 Turu’nda E Grubu’nda 6’da sıfır çekmişlerdi.
Buraları iyi bilen, özellikle Avrupa deneyimini, İtalyan basketbol kültürü ile birleştiren ekiplerden biri konumunda.
Açıkçası ligi 8’inci bitirerek, pek arzuladığı sonuçlara imza atamadılar ancak bu sezon, bütçe artırdıkları da gelen haberler arasında.
Geçmiş dönemlerde Slovenya basketbolu ve milli takım düzeyindeki başarılar, ülkenin basketbolda adından söz ettirmişti.
Son yıllarda her ne kadar, tarihine kıyasla ülke basketbolu gerilese de Cedevita Olimpija Ljubljana, Adriyatik ABA Ligi’nde Sırbistan ekiplerini zorlayan görünüm çizdi.
Geçen sezon Darüşşafaka Tekfen ile 7Days EuroCup’ta aynı gruptaydılar ve Son sırasındaki Nanterre 92 ile aynı galibiyet sayısında tamamlayarak, Fransız temsilcisiyle son iki sırayı paylaştılar.
İlk 5 maçlarını kaybetmeleri, bu noktada organizasyona uyum açısından sıkıntı yaşadığını gösterirken, bu sezon daha kendinden emin, deneyimli bir kulüp niteliğinde parkede olacaklar.
*
Ve gruptaki son takım Nanterre 92.
Az önce de bahsettiğimiz üzere, Sloven ekibiyle birlikte grubun zayıf halkalarındandı. İlginç bir şekilde UNICS Kazan’ı da her iki maçta zorladılar ve evinde 92-94 kaybederken, deplasmanda 72-79 yendiler.
Daçka’ya ise her iki maçta da mağlup oldular.
Fransız ekiplerinin genelde istikrarsız grafiğini daha önce Euroleague’de de, 7Days EuroCup’ta gördük ancak Nanterre’in kimliği ise disiplinsizliği ve motivasyon düşüklüğünü kabul etmeyen bir görünüm sunuyor.
*
Bunlar tabii ki geçtiğimiz sezondan ortaya çıkan bir takım detaylar.
Yeni sezon, yeni planları da beraberinde getirecek.
Frutti Extra Bursaspor özelinde değerlendirirsek;
Geçtiğimiz sezonki yapı korunmaya devam ediyor. Son olarak Ender Arslan ile de, 1 yıllık sözleşme uzatıldı.
Bunun anlamı, oyuna katkı kadar aynı zamanda takım içerisindeki dengeleri de koruma düşüncesi.
Bu açıdan doğru bir hamleyi gerçekleştirdi, yanı sıra Chris Jones ve Perry Jones da önümüzdeki sezon Frutti Extra Bursaspor için mücadele verecek.
Aynı zamanda Malik Newman’ı da kadrosuna kattı yeşil beyazlı ekip.
Kulüp yönetiminin, bu noktada hamleleri oldukça umut vaat edici.
Oldukça zor bir grup olması, ülke basketbollarının ekollerinden kaynaklı bir durum...
Şayet, Frutti Extra Bursaspor her ne kadar çok erken olsa dahi, mücadelesini ve seyirci desteğini ortaya koyarsa, grupta iddialı hale gelmemesi için hiçbir neden yok.