Umutla başladı, umutla bitiyor

TOFAŞ Basketbol Takımı, çok zor bir süreçten geçerken; 11 kişide (4 oyuncu) COVID-19 vakasına karşın, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun lig regülasyonları gereği –ki erteleme için 6 oyuncunun ya da 1 başantrenör ve 1 yardımcı antrenörün aynı anda COVID-19 pozitif olması gerekli- Anadolu Efes karşısına çıktı.

Aslında mücadele öncesine baktığımızda her iki ekibin de, mental açıdan ciddi zorluklar yaşadığını gördük.

TOFAŞ Basketbol Takımı, mevcut COVID-19 vakalarıyla sıkıntılı bir dönemi atlatmaya çabalarken; Anadolu Efes de, yoğun maç fikstüründe Euroleague’deki üst üste kayıpları sonrası Bursa’ya geldi.

Pota altı oyunlarıyla Bursa temsilcisi, mücadeleye iyi bir başlangıç yaparken, hücumda üst üste hatalar yapan Anadolu Efes karşısında da skor avantajını elde etti.

Fakat, İstanbul temsilcisinden ikinci periyotta gelen 39 sayı, tüm hesapları alt üst ederken bu bölüm aynı zamanda maçın kırılma anı da oldu.

Sonraki dakikaları, her iki ekip de dengede götürürken, mücadelenin seyir zevkini yükseltecek ölçüde sertlik ve rekabet de, parke üzerine yansımadı.

NORMAL ŞARTLAR DIŞINDA BAŞA BAŞ BİR MAÇ OLURDU

Pandeminin, basketbolu ne denli büyük etkiler gösterdiğini daha önce de çokça kez ifade etmiştik; bu mücadele de, etkilerin bir göstergesi oldu.

