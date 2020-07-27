Umut vaad eden çizgisiyle… Yeni TOFAŞ

TOFAŞ Basketbol Takımı için, önümüzdeki sezon yeni bir serüven başlıyor.
Yıllardır 7Days EuroCup’ta izlediğimiz temsilcimiz, bu kez FIBA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek.
Pandeminin de etkisiyle, durağanlaşan basketbol ekonomisine katkılar sunacak bu tercih ve takımdaki değişim ile birlikte, önümüzdeki sezon da farklı bir TOFAŞ Basketbol kültürünü, parkede göreceğiz.
Bu noktada; TOFAŞ Spor Kulübü’nün son yıllardaki başarılı organizasyonu, idari-teknik heyet bütünlüğü ve oyuncuların potansiyellerini sergilemeleri, kulübün yine söz sahibi olacağına dair güçlü umutlar veriyor.
Evvela ilk olarak kulüpteki 5’inci yılını geride bırakan Başantrenör Orhun Ene ile sözleşmenin yenilenmesi, yeni döneme ilişkin mesaj niteliği de taşıyor.
Ene’nin sahip olduğu basketbol kültürünü kulübe yansıtması, takım bütünlüğünü oluşturarak oyunculardan aldığı maksimum verim ve genç oyunculara -yalnızca kulüp için değil, Türk basketbolu adına da öneminden hareketle- verdiği değer, yine güzel işler göreceğimizin bir göstergesi.
Bunun yanında; kadroya dahil edilen önemli isimler, deneyim ve genç oyuncu harmanı, kulübün romantizmden ziyade rasyonellikle yönetimi, yine umut vaat edici noktaları oluşturuyor.
Genel Menajer Tolga Öngören, yıllardan beridir kulübün transfer stratejilerini doğru ve akılcı hamleler ile yürütürken; Avrupa’da hedeflenen Final-Four için de güçlü bir kadro hazırlanıyor.
DEĞİŞİMİN KAÇINILMAZLIĞI
Pandemi sürecinin ardından pek çok basketbol kulübü, ekonomik bir daralmaya gitti.
Gelirlerin azalması, organizasyonların iptali kulüp ekonomilerinin yeniden şekillenmesine yol açarken, TOFAŞ Spor Kulübü’nün Avrupa’daki tercihinde bu durum etkili oldu.
Ancak gerçekleştirilen transferlere baktığımızda, oldukça iddialı bir kadronun bizleri beklediği aşikar.
Muhsin Yaşar ile 2 yıllığına yapılan sözleşme yenilemesiyle başlayan süreçte; Nuni Omot, Sean Kilpatrick, Jeremy Simmons, Semaj Christon ve aynı zamanda geleceğe bir yatırım olan Alihan Demir kadroya dahil edildi.
Takımın iki deneyimli kaptanlarından Sammy Mejia, biraz da basketbol severleri üzen bir karar ile aktif kariyerini noktaladığını açıklarken, Barış Ermiş de takımdan ayrıldı.
7Days EuroCup Top 16 Turu’nun en değerli ismi Devin Williams takıma veda etti.
Matt Lojeski’nin AEK ile anlaştığı, Tarık Phillip’in de sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak takıma veda ettiğine yönelik bilgiler ortaya atılırken, Devin dışında yabancı oyuncuların geleceğine ilişkin de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Söz konusu değişimi, aşağı yukarı her sezon görüyoruz ancak TOFAŞ Basketbol Takımı, bir şekilde yine yarışmacı kimliğini sürdürüyor ve Bursa basketboluna da yeni heyecanlar katıyor.
Tam da bu noktada teknik heyetin dokunuşları devreye girerken, önümüzdeki sezonda da benzer bir durum görebiliriz.
Bambaşka bir takım
Kadrodaki değişim ile birlikte, önümüzdeki sezon bambaşka bir TOFAŞ Basketbol Takımı’nı parkede göreceğiz.
Oyuncuları yakından tanımak gerekirse;
Gard için Birleşik Amerikalı Semaj Christon’da karar kılındı.
ABD Milli Takımı adına FIBA Düna Kupası 2019’da süre alan 28 yaşındaki oyuncu, 2014’te Miami Heat tarafından draft edilirken, Oklahoma City Thunder’dan da kontrat almıştı.
Kendisini Limoges CSP formasıyla geçtiğimiz sezon, TOFAŞ’a karşı Bursa’daki maçta 21 sayısıyla izlemiştik.
7Days EuroCup’taki 7 maçlık süreçte 17.6 sayılık ortalaması, Limoges CSP ile Fransa Ligi’nde de 11 maçtaki 15.8’lik sayı ortalaması, takımın hücum yükünü ne denli sırtlayabileceğini gösteriyor..
Kulübün, bir başka NBA patentli ismi ise şutör guard Sean Kilpatrick.
2016’da Brooklyn Nets’ten kontrat alan 30 yaşındaki oyuncu, 2014-2017 yıllarında NBA’deki toplam 157 maçında 10.3 sayılık bir ortalama ile oynadı.
Geçtiğimiz sezon ise Karadağ’ın KK Buducnost Voli ekibiyle mücadele veren Kilpatrick, Adriyatik Ligi’nde 13 maçta 9.1 sayı, 7Days EuroCup’ta ise 2 maçta 16.5’luk sayı ortalamasına ulaştı.
Ortaya koyduğu performans neticesinde, yine ofansif bir basketbola yatkın bir oyuncu.
Pivot olarak ise, yeni sezonda Jeremy Simmons’u izleyeceğiz.
Transferler arasında, Türk basketbol oyun kültürüne en yakın oyuncu olan Simmons, mücadeleci yanıyla ön plana çıkıyor.
Geçtiğimiz sezon İtalya’nın Varese Kulübü’nde 10.4 sayı ve 9.2’lik ribaund ortalaması, ne denli pota altı oyuncusu olduğunu gösterir nitelikte.
31 yaşındaki Birleşik Amerikalının, yine daha önceki takımları XL Extralight Montegranaro, Basic-Fit Brussels, Givova Scafati Basket takımlarında sergilediği benzer istatistikler, aynı zamanda istikrarını da vurguluyor.
Muhsin Yaşar ile de sözleşmenin uzatıldığını hatırlarsak, TOFAŞ Basketbol Takımı’nın yeni sezonda pota altı oyunlarından oldukça fazla verim alacağı aşikar.
Takımın bir diğer yabancı ismi de Kenya asıllı Birleşik Amerikalı forvet Nuni Omot.
26 yaşındaki oyuncu, Hollanda ekibi ZZ Leiden ile FIBA Europe Cup mücadelesi vermiş ve 17.8 sayı-5 ribaund-2 asist ortalamalarını sergilemişti.
Kısa forvet pozisyonunda geçtiğimiz sezon da süre alan Batın Tuna ve Ata Can Atsüren gibi önemli potansiyel yeteneklere de sahip TOFAŞ, Omot’un gelişiyle de güç kazanmış durumda.
Genç oyuncu demişken, TOFAŞ Basketbol Takımı’nın geleceğe bir diğer yatırımı da Alihan Demir oldu.
24 yaşındaki oyuncu, TOFAŞ’ın Ankara’daki basketbol okullarından Ankara Eryaman TOFAŞ Basketbol Okulları’nda kendini göstermiş, daha sonra Amerikan Kolej Basketbol Ligi’nin (NCAA) yolunu tutmuştu.
NCAA’de 2019-2020 sezonunu University of Minnesota’da geçiren Alihan Demir, 31 maçta görev yaptı ve 7.1 sayı-5 ribaund-1.5 asist ortalamalarıyla oynadı.
Umut vaat ediyorlar
TOFAŞ Basketbol Takımı’nın gerçekleştirdiği bu değişimin ilk yansımaları oldukça olumlu…
Önümüzdeki sezon, ligin daha da çetrefilli geçeceğini düşünürsek hem lig, hem Avrupa hem de kupa üçgeninde yoğun bir fikstür takımı bekleyecek.
Burada asıl önemli nokta ise genç oyuncuların performansı…
Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru pek çok maçta Bora Satır ve Batın Tuna ortalama 5 dakikayı aşan süre aldı.
Transferler devam edecektir ancak, Orhun Ene’nin yönetimindeki bir takımda genç oyuncuların da önemli süreler alacağı aşikar.
Bu doğrultuda, yoğun maç fikstürü yerli ve potansiyel yeteneklerin kendilerini göstermek için bir fırsat niteliği de taşıyacaktır.
Ortaya çıkacak olan rekabetten ise kazanacak olan yine TOFAŞ Spor Kulübü olacak.
Özellikle ekonomik şartların bu denli daraltıldığı, kulüp organizasyonlarının daha fazla öne çıktığı bu süreçte takım oluşturulan dönemde, başarıyı takım birlikteliği ve mevcut potansiyellerin ortaya çıkmasını sağlayacak basketbol kimyası, takımın da ne ölçüde başarılı olacağını belirleyecek.
Umut vaad eden çizgisiyle… Yeni TOFAŞ
TOFAŞ Basketbol Takımı için, önümüzdeki sezon yeni bir serüven başlıyor.
Yıllardır 7Days EuroCup’ta izlediğimiz temsilcimiz, bu kez FIBA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek.
Pandeminin de etkisiyle, durağanlaşan basketbol ekonomisine katkılar sunacak bu tercih ve takımdaki değişim ile birlikte, önümüzdeki sezon da farklı bir TOFAŞ Basketbol kültürünü, parkede göreceğiz.
Bu noktada; TOFAŞ Spor Kulübü’nün son yıllardaki başarılı organizasyonu, idari-teknik heyet bütünlüğü ve oyuncuların potansiyellerini sergilemeleri, kulübün yine söz sahibi olacağına dair güçlü umutlar veriyor.
Evvela ilk olarak kulüpteki 5’inci yılını geride bırakan Başantrenör Orhun Ene ile sözleşmenin yenilenmesi, yeni döneme ilişkin mesaj niteliği de taşıyor.
Ene’nin sahip olduğu basketbol kültürünü kulübe yansıtması, takım bütünlüğünü oluşturarak oyunculardan aldığı maksimum verim ve genç oyunculara -yalnızca kulüp için değil, Türk basketbolu adına da öneminden hareketle- verdiği değer, yine güzel işler göreceğimizin bir göstergesi.
Bunun yanında; kadroya dahil edilen önemli isimler, deneyim ve genç oyuncu harmanı, kulübün romantizmden ziyade rasyonellikle yönetimi, yine umut vaat edici noktaları oluşturuyor.
Genel Menajer Tolga Öngören, yıllardan beridir kulübün transfer stratejilerini doğru ve akılcı hamleler ile yürütürken; Avrupa’da hedeflenen Final-Four için de güçlü bir kadro hazırlanıyor.
DEĞİŞİMİN KAÇINILMAZLIĞI
Pandemi sürecinin ardından pek çok basketbol kulübü, ekonomik bir daralmaya gitti.
Gelirlerin azalması, organizasyonların iptali kulüp ekonomilerinin yeniden şekillenmesine yol açarken, TOFAŞ Spor Kulübü’nün Avrupa’daki tercihinde bu durum etkili oldu.
Ancak gerçekleştirilen transferlere baktığımızda, oldukça iddialı bir kadronun bizleri beklediği aşikar.
Muhsin Yaşar ile 2 yıllığına yapılan sözleşme yenilemesiyle başlayan süreçte; Nuni Omot, Sean Kilpatrick, Jeremy Simmons, Semaj Christon ve aynı zamanda geleceğe bir yatırım olan Alihan Demir kadroya dahil edildi.
Takımın iki deneyimli kaptanlarından Sammy Mejia, biraz da basketbol severleri üzen bir karar ile aktif kariyerini noktaladığını açıklarken, Barış Ermiş de takımdan ayrıldı.
7Days EuroCup Top 16 Turu’nun en değerli ismi Devin Williams takıma veda etti.
Matt Lojeski’nin AEK ile anlaştığı, Tarık Phillip’in de sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak takıma veda ettiğine yönelik bilgiler ortaya atılırken, Devin dışında yabancı oyuncuların geleceğine ilişkin de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Söz konusu değişimi, aşağı yukarı her sezon görüyoruz ancak TOFAŞ Basketbol Takımı, bir şekilde yine yarışmacı kimliğini sürdürüyor ve Bursa basketboluna da yeni heyecanlar katıyor.
Tam da bu noktada teknik heyetin dokunuşları devreye girerken, önümüzdeki sezonda da benzer bir durum görebiliriz.
Bambaşka bir takım
Kadrodaki değişim ile birlikte, önümüzdeki sezon bambaşka bir TOFAŞ Basketbol Takımı’nı parkede göreceğiz.
Oyuncuları yakından tanımak gerekirse;
Gard için Birleşik Amerikalı Semaj Christon’da karar kılındı.
ABD Milli Takımı adına FIBA Düna Kupası 2019’da süre alan 28 yaşındaki oyuncu, 2014’te Miami Heat tarafından draft edilirken, Oklahoma City Thunder’dan da kontrat almıştı.
Kendisini Limoges CSP formasıyla geçtiğimiz sezon, TOFAŞ’a karşı Bursa’daki maçta 21 sayısıyla izlemiştik.
7Days EuroCup’taki 7 maçlık süreçte 17.6 sayılık ortalaması, Limoges CSP ile Fransa Ligi’nde de 11 maçtaki 15.8’lik sayı ortalaması, takımın hücum yükünü ne denli sırtlayabileceğini gösteriyor..
Kulübün, bir başka NBA patentli ismi ise şutör guard Sean Kilpatrick.
2016’da Brooklyn Nets’ten kontrat alan 30 yaşındaki oyuncu, 2014-2017 yıllarında NBA’deki toplam 157 maçında 10.3 sayılık bir ortalama ile oynadı.
Geçtiğimiz sezon ise Karadağ’ın KK Buducnost Voli ekibiyle mücadele veren Kilpatrick, Adriyatik Ligi’nde 13 maçta 9.1 sayı, 7Days EuroCup’ta ise 2 maçta 16.5’luk sayı ortalamasına ulaştı.
Ortaya koyduğu performans neticesinde, yine ofansif bir basketbola yatkın bir oyuncu.
Pivot olarak ise, yeni sezonda Jeremy Simmons’u izleyeceğiz.
Transferler arasında, Türk basketbol oyun kültürüne en yakın oyuncu olan Simmons, mücadeleci yanıyla ön plana çıkıyor.
Geçtiğimiz sezon İtalya’nın Varese Kulübü’nde 10.4 sayı ve 9.2’lik ribaund ortalaması, ne denli pota altı oyuncusu olduğunu gösterir nitelikte.
31 yaşındaki Birleşik Amerikalının, yine daha önceki takımları XL Extralight Montegranaro, Basic-Fit Brussels, Givova Scafati Basket takımlarında sergilediği benzer istatistikler, aynı zamanda istikrarını da vurguluyor.
Muhsin Yaşar ile de sözleşmenin uzatıldığını hatırlarsak, TOFAŞ Basketbol Takımı’nın yeni sezonda pota altı oyunlarından oldukça fazla verim alacağı aşikar.
Takımın bir diğer yabancı ismi de Kenya asıllı Birleşik Amerikalı forvet Nuni Omot.
26 yaşındaki oyuncu, Hollanda ekibi ZZ Leiden ile FIBA Europe Cup mücadelesi vermiş ve 17.8 sayı-5 ribaund-2 asist ortalamalarını sergilemişti.
Kısa forvet pozisyonunda geçtiğimiz sezon da süre alan Batın Tuna ve Ata Can Atsüren gibi önemli potansiyel yeteneklere de sahip TOFAŞ, Omot’un gelişiyle de güç kazanmış durumda.
Genç oyuncu demişken, TOFAŞ Basketbol Takımı’nın geleceğe bir diğer yatırımı da Alihan Demir oldu.
24 yaşındaki oyuncu, TOFAŞ’ın Ankara’daki basketbol okullarından Ankara Eryaman TOFAŞ Basketbol Okulları’nda kendini göstermiş, daha sonra Amerikan Kolej Basketbol Ligi’nin (NCAA) yolunu tutmuştu.
NCAA’de 2019-2020 sezonunu University of Minnesota’da geçiren Alihan Demir, 31 maçta görev yaptı ve 7.1 sayı-5 ribaund-1.5 asist ortalamalarıyla oynadı.
Umut vaat ediyorlar
TOFAŞ Basketbol Takımı’nın gerçekleştirdiği bu değişimin ilk yansımaları oldukça olumlu…
Önümüzdeki sezon, ligin daha da çetrefilli geçeceğini düşünürsek hem lig, hem Avrupa hem de kupa üçgeninde yoğun bir fikstür takımı bekleyecek.
Burada asıl önemli nokta ise genç oyuncuların performansı…
Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru pek çok maçta Bora Satır ve Batın Tuna ortalama 5 dakikayı aşan süre aldı.
Transferler devam edecektir ancak, Orhun Ene’nin yönetimindeki bir takımda genç oyuncuların da önemli süreler alacağı aşikar.
Bu doğrultuda, yoğun maç fikstürü yerli ve potansiyel yeteneklerin kendilerini göstermek için bir fırsat niteliği de taşıyacaktır.
Ortaya çıkacak olan rekabetten ise kazanacak olan yine TOFAŞ Spor Kulübü olacak.
Özellikle ekonomik şartların bu denli daraltıldığı, kulüp organizasyonlarının daha fazla öne çıktığı bu süreçte takım oluşturulan dönemde, başarıyı takım birlikteliği ve mevcut potansiyellerin ortaya çıkmasını sağlayacak basketbol kimyası, takımın da ne ölçüde başarılı olacağını belirleyecek.