Umuda yolculuk

Son yılları baz aldığımızda hakim olan ‘kaos’ iklimi bu yıl da devam ediyor.

Çarklar yerinde işlemediği gibi, plansızlığın da bir getirisi olan istikrarsızlık Bursaspor adına mevcut sezonun özeti niteliğinde.

Ancak net görülen de bir şey var ki; o da Bursaspor’un saha içerisinde bir lidere ihtiyaç duyduğu.

Birçok mücadelede oyuncuların mental açıdan sorunlar yaşadığını, konsantrasyon kayıplarını, beraberinde getirdiği hataları, saha içi dizilişteki kopuklukları, hatta özgüvenlerini kaybetmelerini gördük.

BURSASPOR’DA HİÇBİR ŞEY DE TAM DEĞİL

Ligin kağıt üzerindeki en değerli takımı olan bir ekibin, bu ruhunu kaybederek ateş hattında yer alabilmesi, başka türlü açıklanamaz.

Şu öncelikle kabul edilmeli; Bursaspor yalnızca bu yılın özetinde değil, son 4-5 yılın bazında bir istikrarsızlıkla, eksikliklerle boğuşuyor.

Her şeyden biraz var ama hiçbir şey de tam değil.

