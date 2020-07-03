Sonuç oyunu

TFF 1’inci Lig’in daha önceki 5 sezonu, son haftaların sıralamayı ciddi oranda değiştiremediği ve son düzlüğe avantajlı giren ekiplerin Süper Lig biletini aldığı yönündeydi…
Ancak bu sezon işler karışmış durumda.
Hatayspor’un sürpriz mağlubiyeti zirveyi kovalayan ekiplerin iştahını kabartırken, Adana Demirspor’un da BŞB Erzurumspor deplasmanındaki 3 puanı, bir anda kendileri en avantajlı hale getirdi.
Şimdi yeni bir sıralama var karşımızda; Hatayspor’un 57 puanlı liderliği devam ederken, ikinci Adana Demirspor (54), üçüncü sıraya gerileyen BŞB Erzurumspor (53) ve dördüncü basamaktaki Bursaspor (52), Altay’ın da 2 puan geride fırsat kovaladığını ve kazanarak devam ettiğini de hatırlatalım.
Bu klasmanda, hiçbir takımın hata lüksü yok ve kalan 3 haftada bırakın mağlubiyeti, alınacak bir beraberlik dahi Süper Lig’de direkt çıkma adına havlu attırabilir.
ARTIK İSTATİSTİĞİN BİR ÖNEMİ KALMADI
İşte böyle bir durumda son haftalarda elde edilen galibiyetler, Bursaspor için kritik değer taşıyor.
Liglere yeniden başlangıç öncesinde de dile getirmiştik; artık kalan haftalarda futbol, sonuç oyununa dönüştü.
Ne kadar topa sahip olduğunuzun, ne kadar şut çekip isabet oranı yakaladığınızın, oyun içi tatminkarlığın bir önemi yok, önemli olan tek şey 3 puan.
Bursaspor da, her ne kadar son 2 haftadır kötü bir oyun ortaya koymasına karşın bunu gerçekleştirdi.
Önce Adanaspor, ardından Giresunspor.
Baktığınızda kağıt üzerinde daha kaliteli olan taraf Bursaspor’ken, birinin kümede kalma diğerinin ise Play-Off çabası takımlar arasında denge sağladı.
Her iki maçta da ilk golü bulan Bursaspor’un skora yönelik temkinli oyununu gördük.
BU HAFTALARDA ‘KAZANAN HER ZAMAN HAKLIDIR’
Son anlara doğru değişiklik savunma üzerine kurgulandı, hücuma geçiş oyununda rakibin olası bir hızlı atağına set kurma amacıyla orta sahadan bir isim geride kaldı, oyunun yönü merkezden kanatlara evrilerek top kayıplarındaki riskler azaltılmaya çalışıldı gibi bir takım skor oyununu gösteren doneler var.
Tabii bu durum tehlike sinyallerini de beraberinde getiriyor ancak, ‘kazanan her zaman haklıdır’ anlayışı hakim…
Hali hazırda sezonun geneline baktığımızda da zaten Bursaspor’un oyununa yönelik net bir karar veremedik.
İstikrarsızlık, dağınık oyun yapısını da beraberinde getirirken Bursa temsilcisi oyun karakterini ortaya koyamadı.
Bu noktadan sonra da önemli olan tek şey 9 puan.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Hafta sonu ise bu yolda ilk randevu Altınordu ile olacak.
Baktığımızda İzmir ekibinin son 4 deplasman maçında kalesinde yalnızca bir gol gördüğünü, buna karşın iki kez de rakip fileleri havalandırdığını görüyoruz.
Altınordu’nun gençleri hız ve çabukluğu birleştirerek, geçiş oyununu ligin en iyi oynayan ekiplerinden.
Bu mutlak ki bir handikap yaratacaktır, yanı sıra; uzun süreli birliktelikten doğan pas oyunları var.
Maçın kitlenmesi, final edasında Bursaspor’un aleyhine gelişebilir.
Bursaspor’un bireysel yeteneklerinin bu açıdan katkısı değerli olacak.
Aslında ligin ilk yarısında İzmir’de oynanan ve golsüz eşitlikle sona eren mücadelede bunun izlerini gördük.
Altınordu 18, Bursaspor 11 kez kaleyi denedi ve bunların çok düşük bir kısmında isabet bulabildiler.
Bursaspor o maçta kanatları kullanarak sonuca gitmek istese de, ceza sahası içerisine gönderilen toplar da isabet bulmayınca sonuç alınamadı.
Bu kez kanat oyununda Bursaspor, önceki maça oranla daha güçlü özelliklere sahip.
Altınordu maçı da kazanıldığında, umutlar daha da artacaktır.
Sonuç oyunu
TFF 1’inci Lig’in daha önceki 5 sezonu, son haftaların sıralamayı ciddi oranda değiştiremediği ve son düzlüğe avantajlı giren ekiplerin Süper Lig biletini aldığı yönündeydi…
Ancak bu sezon işler karışmış durumda.
Hatayspor’un sürpriz mağlubiyeti zirveyi kovalayan ekiplerin iştahını kabartırken, Adana Demirspor’un da BŞB Erzurumspor deplasmanındaki 3 puanı, bir anda kendileri en avantajlı hale getirdi.
Şimdi yeni bir sıralama var karşımızda; Hatayspor’un 57 puanlı liderliği devam ederken, ikinci Adana Demirspor (54), üçüncü sıraya gerileyen BŞB Erzurumspor (53) ve dördüncü basamaktaki Bursaspor (52), Altay’ın da 2 puan geride fırsat kovaladığını ve kazanarak devam ettiğini de hatırlatalım.
Bu klasmanda, hiçbir takımın hata lüksü yok ve kalan 3 haftada bırakın mağlubiyeti, alınacak bir beraberlik dahi Süper Lig’de direkt çıkma adına havlu attırabilir.
ARTIK İSTATİSTİĞİN BİR ÖNEMİ KALMADI
İşte böyle bir durumda son haftalarda elde edilen galibiyetler, Bursaspor için kritik değer taşıyor.
Liglere yeniden başlangıç öncesinde de dile getirmiştik; artık kalan haftalarda futbol, sonuç oyununa dönüştü.
Ne kadar topa sahip olduğunuzun, ne kadar şut çekip isabet oranı yakaladığınızın, oyun içi tatminkarlığın bir önemi yok, önemli olan tek şey 3 puan.
Bursaspor da, her ne kadar son 2 haftadır kötü bir oyun ortaya koymasına karşın bunu gerçekleştirdi.
Önce Adanaspor, ardından Giresunspor.
Baktığınızda kağıt üzerinde daha kaliteli olan taraf Bursaspor’ken, birinin kümede kalma diğerinin ise Play-Off çabası takımlar arasında denge sağladı.
Her iki maçta da ilk golü bulan Bursaspor’un skora yönelik temkinli oyununu gördük.
BU HAFTALARDA ‘KAZANAN HER ZAMAN HAKLIDIR’
Son anlara doğru değişiklik savunma üzerine kurgulandı, hücuma geçiş oyununda rakibin olası bir hızlı atağına set kurma amacıyla orta sahadan bir isim geride kaldı, oyunun yönü merkezden kanatlara evrilerek top kayıplarındaki riskler azaltılmaya çalışıldı gibi bir takım skor oyununu gösteren doneler var.
Tabii bu durum tehlike sinyallerini de beraberinde getiriyor ancak, ‘kazanan her zaman haklıdır’ anlayışı hakim…
Hali hazırda sezonun geneline baktığımızda da zaten Bursaspor’un oyununa yönelik net bir karar veremedik.
İstikrarsızlık, dağınık oyun yapısını da beraberinde getirirken Bursa temsilcisi oyun karakterini ortaya koyamadı.
Bu noktadan sonra da önemli olan tek şey 9 puan.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Hafta sonu ise bu yolda ilk randevu Altınordu ile olacak.
Baktığımızda İzmir ekibinin son 4 deplasman maçında kalesinde yalnızca bir gol gördüğünü, buna karşın iki kez de rakip fileleri havalandırdığını görüyoruz.
Altınordu’nun gençleri hız ve çabukluğu birleştirerek, geçiş oyununu ligin en iyi oynayan ekiplerinden.
Bu mutlak ki bir handikap yaratacaktır, yanı sıra; uzun süreli birliktelikten doğan pas oyunları var.
Maçın kitlenmesi, final edasında Bursaspor’un aleyhine gelişebilir.
Bursaspor’un bireysel yeteneklerinin bu açıdan katkısı değerli olacak.
Aslında ligin ilk yarısında İzmir’de oynanan ve golsüz eşitlikle sona eren mücadelede bunun izlerini gördük.
Altınordu 18, Bursaspor 11 kez kaleyi denedi ve bunların çok düşük bir kısmında isabet bulabildiler.
Bursaspor o maçta kanatları kullanarak sonuca gitmek istese de, ceza sahası içerisine gönderilen toplar da isabet bulmayınca sonuç alınamadı.
Bu kez kanat oyununda Bursaspor, önceki maça oranla daha güçlü özelliklere sahip.
Altınordu maçı da kazanıldığında, umutlar daha da artacaktır.