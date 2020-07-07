Son düzlüğe gelindi

Geçtiğimiz yıllarda, TFF 1’inci Lig’in kendi dinamiklerini yansıttığını ancak son virajlara avantajlı giren ekiplerin ipi de göğüslediğini görmüştük.
Bu yıl ise lig çok çetin mücadelelere sahne alıyor.
Şöyle bir ligin genel durumuna bakacak olursak; Hatayspor 60 puan ile liderliğini sürdürürken, BB Erzurumspor 56 puan ile takibini sürdürüyor. Ancak 55’er puanlı Adana Demirspor ve Bursaspor da hemen soluğunu ensesinde hissettiriyor.
*
Hatayspor, uzatmalarda bulduğu sezonun golü ile birlikte Süper Lig kapısını aralarken; şimdi gözler diğer bilette.
Şunun altını önemle çizmek gerekiyor ki, Bursaspor’un son haftada topladığı 9 puan rakipleri ciddi anlamda psikolojik bir baskıya soktu.
Bunu bizzat Adana Demirspor - Altay maçında gördük. Adana ekibinin panik havası, maçın sonlarına doğru o denli yüksekti ki Altay, maç boyunca yakalayamadığı fırsatları son 5-10 dakikalık dilimde yakaladı, kazanabilirdi de...
KALİTELİ AYAKLAR YETERLİ OLMAYACAK
Öyle bir 2 maçlık sürece giriyoruz ki, artık yalnızca kaliteli ayaklar da yeterli olmayacak. Psikolojik üstünlüğü eline geçiren, daha sakin kalarak rasyonel futbol oynayan ekipler son virajı sağ salim dönecek gibi duruyor.
Bursaspor bunu son maçlarında gerçekleştirebilmeyi başardı.
Her ne kadar hücum aksiyonlarında, halen daha ‘bitirici santrfor’ eksikliğinden ötürü üçüncü bölgede telaşlanmalar görülse de, savunmadaki sakinliği ve sert oyunuyla Bursaspor, tek gollü galibiyetler zinciri oluşturdu.
*
Bursaspor’un, son yıllarda ‘winner’ özelliğinden yoksun olduğunu da düşünürsek, şu virajda kalan haftalara yönelik oldukça umut vaat eden bir durum.
Eksikler var tabii ki, Altınordu maçı bu noktada oldukça eksikleri göze sokan bir mücadele oldu aynı zamanda, ancak eksikliği tamamlayacak ne vakit var, ne de üzerine yoğunlaşacak, oyun planını değiştirme riskini göze alabilecek bir fırsat.
Şu 4 takım arasında, Hatayspor’u puan avantajı nedeniyle bir kenarda tutarsak kalan 2 maçta küçük bir hata yapan ekip bile, bedelini Play-Off ile ödeyecek gibi duruyor.
Ve, her koşulda bu hafta Bursaspor’un dilediği sonuçlar gelse dahi, Süper Lig bileti son haftaya kalacak ve puan/puanlar yine aslanın ağzında değil, midesinde olacak.
SAVUNMANIN SERTLİĞİ BAŞARIYI GETİRİYOR
Peki Altınordu maçı bizlere nasıl bir fikir verdi?
Öncelikle, Altınordu asla hafife alınmaması gereken bir takım olduğunu, ilk yarıda ortaya koyduğu direnç ile gösterdi.
Öyle ki, 3 gol pozisyonu girişimleri var. Her ne kadar ikisi, ceza sahası çizgisi gerisinden şutlarla gerçekleşse de, özellikle merkez alandan gerçekleştirdikleri akınlar savunmaya oldukça zorlu anlar yaşattı.
Bu noktada Bursaspor savunma tandeminin başarısının altını çizmek gerek ki, Altınordu akınlarına karşı gerçekten sert bir mücadele vererek, daha fazla kalenin pozisyon görmemesini sağladılar, hatta Altınordu’nun ceza sahası dışından şutlarla kaleyi denemesi de bu yüzden, üçüncü bölgeyi iyi kapatan bir görünümde oldu Bursaspor savunması.
SAVUNMA DİSİPLİN, HÜCUMDA ARANIYOR
Maçın geneli bizlere şunu gösterdi; Bursaspor, mücadeleci, fizik üstünlüğünü ortaya koyan bir ekip olmasına karşın bir türlü organize olamıyor.
Üçüncü bölgede özellikle yaşanan top kayıpları, pas tercihlerinin kötülüğü, bitirici eksikliği ve oyunu kanatlardan yönlendireyim derken orta sahanın destek vermemesiyle ikinci topların geri kazanılamaması gibi pek çok sorunu da gördük.
Bursaspor maç boyunca bunu sadece bir kez gerçekleştirdi; o anda da Traore’nin şapkadan tavşan çıkaran golü geldi.
Savunmadaki disiplin ve birliktelik, hücuma yansımadı.
*
Serdar Özkan’ın da hızının yokluğu hissedildi zira; çabuk ile hız en çok karıştırılan şeylerden biri...
Bursaspor, kanatlarda çabuk oyunculara sahip ancak Serdar Özkan dışında bunu hıza döken ve oyun görüşüne sahip bir oyuncusu yok.
Hali hazırda, 10 kişi de kalınca Shehu’nun sağ bek pozisyonuna geçmesiyle Altınordu’ya resmen merkezden maden açıldı.
Şöyle bir 60’tan sonrasına bakarsak, Altınordu’nun akınlarının, hatta hızlı hücumlarının tamamının oyunun merkezinden yönlendirildiğini görürüz, tehlikeler de yarattılar bu açıdan.
SON 2 MAÇTA ORTA SAHANIN MERKEZİ GÜÇLENMELİ
Son 2 maçlık süreçte; Bursaspor’un savunma disiplinini aynı şekilde devam ettirmesi, ancak orta sahasının merkezini de güçlendirmesi gerekecek.
Oyunu iki yönüyle oynayan, istikrarlı bir profile sahip tek oyuncunun da Shehu olması ve Shehu’nun da Menemenspor karşısında sağ bekte görev alabileceğini düşünürsek, İrfan Buz’un buna bir çözüm üretmesi gerekecektir.
Bunların dışında Bursaspor, zaten kaliteli ayaklara sahip bir ekip olduğundan her maç bir kahraman çıkarıyor.
Bu 3 maçlık serinin de her bir mücadelesinin bir kahramanı oldu.
Asıl önemli soru, Bursaspor karşılaşacağı Menemenspor ve Hatayspor karşısında da birer kahraman çıkarabilecek mi?
Nefeslerin tutulacağı bu 2 haftalık dilimde her sorumuz yanıt bulacak.
Son düzlüğe gelindi
Geçtiğimiz yıllarda, TFF 1’inci Lig’in kendi dinamiklerini yansıttığını ancak son virajlara avantajlı giren ekiplerin ipi de göğüslediğini görmüştük.
Bu yıl ise lig çok çetin mücadelelere sahne alıyor.
Şöyle bir ligin genel durumuna bakacak olursak; Hatayspor 60 puan ile liderliğini sürdürürken, BB Erzurumspor 56 puan ile takibini sürdürüyor. Ancak 55’er puanlı Adana Demirspor ve Bursaspor da hemen soluğunu ensesinde hissettiriyor.
*
Hatayspor, uzatmalarda bulduğu sezonun golü ile birlikte Süper Lig kapısını aralarken; şimdi gözler diğer bilette.
Şunun altını önemle çizmek gerekiyor ki, Bursaspor’un son haftada topladığı 9 puan rakipleri ciddi anlamda psikolojik bir baskıya soktu.
Bunu bizzat Adana Demirspor - Altay maçında gördük. Adana ekibinin panik havası, maçın sonlarına doğru o denli yüksekti ki Altay, maç boyunca yakalayamadığı fırsatları son 5-10 dakikalık dilimde yakaladı, kazanabilirdi de...
KALİTELİ AYAKLAR YETERLİ OLMAYACAK
Öyle bir 2 maçlık sürece giriyoruz ki, artık yalnızca kaliteli ayaklar da yeterli olmayacak. Psikolojik üstünlüğü eline geçiren, daha sakin kalarak rasyonel futbol oynayan ekipler son virajı sağ salim dönecek gibi duruyor.
Bursaspor bunu son maçlarında gerçekleştirebilmeyi başardı.
Her ne kadar hücum aksiyonlarında, halen daha ‘bitirici santrfor’ eksikliğinden ötürü üçüncü bölgede telaşlanmalar görülse de, savunmadaki sakinliği ve sert oyunuyla Bursaspor, tek gollü galibiyetler zinciri oluşturdu.
*
Bursaspor’un, son yıllarda ‘winner’ özelliğinden yoksun olduğunu da düşünürsek, şu virajda kalan haftalara yönelik oldukça umut vaat eden bir durum.
Eksikler var tabii ki, Altınordu maçı bu noktada oldukça eksikleri göze sokan bir mücadele oldu aynı zamanda, ancak eksikliği tamamlayacak ne vakit var, ne de üzerine yoğunlaşacak, oyun planını değiştirme riskini göze alabilecek bir fırsat.
Şu 4 takım arasında, Hatayspor’u puan avantajı nedeniyle bir kenarda tutarsak kalan 2 maçta küçük bir hata yapan ekip bile, bedelini Play-Off ile ödeyecek gibi duruyor.
Ve, her koşulda bu hafta Bursaspor’un dilediği sonuçlar gelse dahi, Süper Lig bileti son haftaya kalacak ve puan/puanlar yine aslanın ağzında değil, midesinde olacak.
SAVUNMANIN SERTLİĞİ BAŞARIYI GETİRİYOR
Peki Altınordu maçı bizlere nasıl bir fikir verdi?
Öncelikle, Altınordu asla hafife alınmaması gereken bir takım olduğunu, ilk yarıda ortaya koyduğu direnç ile gösterdi.
Öyle ki, 3 gol pozisyonu girişimleri var. Her ne kadar ikisi, ceza sahası çizgisi gerisinden şutlarla gerçekleşse de, özellikle merkez alandan gerçekleştirdikleri akınlar savunmaya oldukça zorlu anlar yaşattı.
Bu noktada Bursaspor savunma tandeminin başarısının altını çizmek gerek ki, Altınordu akınlarına karşı gerçekten sert bir mücadele vererek, daha fazla kalenin pozisyon görmemesini sağladılar, hatta Altınordu’nun ceza sahası dışından şutlarla kaleyi denemesi de bu yüzden, üçüncü bölgeyi iyi kapatan bir görünümde oldu Bursaspor savunması.
SAVUNMA DİSİPLİN, HÜCUMDA ARANIYOR
Maçın geneli bizlere şunu gösterdi; Bursaspor, mücadeleci, fizik üstünlüğünü ortaya koyan bir ekip olmasına karşın bir türlü organize olamıyor.
Üçüncü bölgede özellikle yaşanan top kayıpları, pas tercihlerinin kötülüğü, bitirici eksikliği ve oyunu kanatlardan yönlendireyim derken orta sahanın destek vermemesiyle ikinci topların geri kazanılamaması gibi pek çok sorunu da gördük.
Bursaspor maç boyunca bunu sadece bir kez gerçekleştirdi; o anda da Traore’nin şapkadan tavşan çıkaran golü geldi.
Savunmadaki disiplin ve birliktelik, hücuma yansımadı.
*
Serdar Özkan’ın da hızının yokluğu hissedildi zira; çabuk ile hız en çok karıştırılan şeylerden biri...
Bursaspor, kanatlarda çabuk oyunculara sahip ancak Serdar Özkan dışında bunu hıza döken ve oyun görüşüne sahip bir oyuncusu yok.
Hali hazırda, 10 kişi de kalınca Shehu’nun sağ bek pozisyonuna geçmesiyle Altınordu’ya resmen merkezden maden açıldı.
Şöyle bir 60’tan sonrasına bakarsak, Altınordu’nun akınlarının, hatta hızlı hücumlarının tamamının oyunun merkezinden yönlendirildiğini görürüz, tehlikeler de yarattılar bu açıdan.
SON 2 MAÇTA ORTA SAHANIN MERKEZİ GÜÇLENMELİ
Son 2 maçlık süreçte; Bursaspor’un savunma disiplinini aynı şekilde devam ettirmesi, ancak orta sahasının merkezini de güçlendirmesi gerekecek.
Oyunu iki yönüyle oynayan, istikrarlı bir profile sahip tek oyuncunun da Shehu olması ve Shehu’nun da Menemenspor karşısında sağ bekte görev alabileceğini düşünürsek, İrfan Buz’un buna bir çözüm üretmesi gerekecektir.
Bunların dışında Bursaspor, zaten kaliteli ayaklara sahip bir ekip olduğundan her maç bir kahraman çıkarıyor.
Bu 3 maçlık serinin de her bir mücadelesinin bir kahramanı oldu.
Asıl önemli soru, Bursaspor karşılaşacağı Menemenspor ve Hatayspor karşısında da birer kahraman çıkarabilecek mi?
Nefeslerin tutulacağı bu 2 haftalık dilimde her sorumuz yanıt bulacak.