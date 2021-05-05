Şimdi değil de ne zaman?

“Bursaspor’un belki de ligin orta sıralarında olmasının en büyük sebebi savunmadaki yetersizliği. Başarı için savunma hattında doğru ikiliyi bulmak gerekiyor. Bu mücadele önümüzdeki sezona ışık tutabilir. Takımın potansiyelinin çok daha fazla olduğunu ancak bu potansiyelin de açığa çıkmasını engelleyen faktörlerin olduğunu düşünürsek başarı diyebiliriz.”

Sezon genelinde pek çok zorlu geçti kulüp, geçmeye de devam ediyor...

Belirsizlikler etrafında sorunlar günbegün artarken, buna ‘dur’ diyebilen irade ne yazıktır ki ufukta görünmüyor.

Haliyle, takımın ‘başarısı’ sorgulanıyor. Kötü gidişatta her zaman bir günah keçisi arandığı gibi Bursaspor’da da, sürekli olarak farklı isimlere eleştiri oklarının yöneldiğini görüyoruz.

Belki teknik heyet ve oyuncular içlerini dökebilme imkanı bulsa, kim bilir neler anlatacak, neler söyleyecekler.

Takım da büyük ölçüde futbol karantinasına tabii tutulduğundan yalnızca buz dağının, görünen tarafına şahitlik edebiliyoruz.

BU SEZON SAKATLIK VE CEZALAR SONLARDA KALDI

DENEYİM EKSİKLİĞİNDEN PEK ÇOK SORUN OLDU

Esas meseleye gelelim; Bursaspor’un mücadelesi neden önemli ve takım başarılı mı?