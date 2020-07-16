Sakin kalmalı

Bursaspor, sezon özetini gösteren nitelikte bir maçı geride bıraktı...
En az galibiyet kadar, vereceği mesajın da öneminin büyük olduğu kader virajının dönüşü sarsıntılı bir şekilde gerçekleşti.
Süper Lig’de direkt çıkış mucizelere kalırken, son haftada olağan dışı durumlar gerçekleşmediği sürece Bursaspor, bu iddiasını play-off’ta kovalayacak.
ERKEN GELEN GOL ŞOKE ETTİ, KİMYA BOZULDU
Maça değinecek olursak;
Bursaspor, önceki 3 mücadelesinde doğru yaptığı ne varsa 15’inci dakikadan itibaren adeta unuttu.
Bir anda gelen şok gol, tüm planları alt üst ettiği gibi, aynı zamanda takımın da bu kısa periyottaki kimyasını bozdu.
Zira, önceki maçlarda kontrolü elinde tutan, rakibin üçüncü bölgede rahat pas yapmasını engelleyen, savunma kurgusuyla da set kuran bir takım vardı sahada...
Bu süreçte geriye düşmeyen Bursaspor, dolayısıyla kendinden emin bir oyun gösteriyordu ki, son maçta geriye düşmesi bu açıdan dengeleri tamamen değiştirdi...
O andan itibaren oyuncuların da sahadaki vücut dillerine bakarsak son ana dek telaşın hakim olduğunu görürüz.
Kolay değil, sezonun en kritik virajında tüm motivasyonlar yüksekken geriye düşmesinin ardından aynı disiplini ve istikrarı koruyabilmek.
*
Bu yalnızca skora bağlı bir durum değil, Bursaspor’un bu sezon kalesinin en fazla abluka altına alındığı, kaleci Çağlar Şahin Akbaba’nın yenilen 2 gole karşın sezonun en iyi maçını çıkardığı, kalede en fazla isabetin görüldüğü bir mücadeleydi.
Bunun tek bir açıklaması olabilir; o da Bursaspor’un oyun disiplininden koparak, orta alanda kolay geçilmesi ve savunmanın, Altınordu mücadelesindeki set düzenini bir türlü oluşturamaması.
Ceza sahası dışı, ceza sahası içi, kanatlardan başlayan organizasyonlar, her türlü hücum aksiyonunu gördü kalesinde.
*
Elbette bunlar olup biterken, soyunma odasına 2-1 girmesi çok büyük bir şanstı ancak maçın genelinde bu görüntüsü devam edince, konuk ekibin galibiyete olan artan inancı çok başımızı ağrıttı.
İşte Bursaspor’un da sezon genelinde en çok yaşadığı ve bir türlü aşamadığı sorun bu...
İşler kontrolünden çıktığında, telaşın hakim olması ve oyun disiplininden kopması...
SAKİNLİK GİDİNCE SORUNLAR BAŞLADI
Puan ve puanlar kaybedilen maçlarda da, Bursaspor’un bir direnç ortaya koyamadığını, rakip kalede golü arasa da bu kez telaşın etkisiyle üçüncü bölgedeki yanlış tercihlerini gördük.
Bursaspor, bu sezon hangi maç olursa olsun ne zaman sakinliğini kaybetti, işte o anlarda sürekli sorunlar yaşadı.
Taraftar ve futbol sever, hücumların fazla olduğu, daha fazla risklerin aldığı oyunu daha fazla tercih eder ancak dürüst olalım ki, bu ligi savunma kazandırıyor.
Hatayspor’u şampiyonluğa taşıyan en önemli etkenlerden biri de buydu.
SAVUNMADAKİ BAŞARI SONUCA ULAŞTIRIYOR
Bursaspor, sakinliğini koruduğunda kaliteli ve yaratıcı ayaklarıyla gole gidiyor, savunmada ise başarıyı gösterdiğinde sahadan mutlu skorlar ile ayrılıyor.
Ekol Göz Menemenspor maçında, rakibin yüzde 82’lik şut isabeti bu yüzden önemli.
Sonuçtan bağımsız olarak Bursaspor, çıktığı bir kader maçında rakibine böyle fırsatlar sunmamalı, bu fırsatları kendi lehine yaratmalı.
*
‘Mucize’yi bir kenara bırakırsak önümüzde play-off maçları olacak.
Şu ana dek son haftada oynanan maçların en ufak bir hatayı bile kabul etmediğini, telafisi olmadığını gördük.
Dolayısıyla Bursaspor’un play-off’ta önce savunma dengesini yeniden oluşturması gerekiyor.
Ekol Göz Menemenspor maçında olduğu gibi bir senaryo, ne yazık ki umutların ertesi bahara kalmasına sebep olacaktır.
Bursaspor, Süper Lig’e çıkacak potansiyelini koruyor.
Şayet kendi kimliğini de oyuna yansıtır, disiplinini korursa, önümüzdeki aylarda TFF 1’inci Lig’in değil, Süper Lig’in fikstürünü bekleyeceğiz.
Sakin kalmalı
Bursaspor, sezon özetini gösteren nitelikte bir maçı geride bıraktı...
En az galibiyet kadar, vereceği mesajın da öneminin büyük olduğu kader virajının dönüşü sarsıntılı bir şekilde gerçekleşti.
Süper Lig’de direkt çıkış mucizelere kalırken, son haftada olağan dışı durumlar gerçekleşmediği sürece Bursaspor, bu iddiasını play-off’ta kovalayacak.
ERKEN GELEN GOL ŞOKE ETTİ, KİMYA BOZULDU
Maça değinecek olursak;
Bursaspor, önceki 3 mücadelesinde doğru yaptığı ne varsa 15’inci dakikadan itibaren adeta unuttu.
Bir anda gelen şok gol, tüm planları alt üst ettiği gibi, aynı zamanda takımın da bu kısa periyottaki kimyasını bozdu.
Zira, önceki maçlarda kontrolü elinde tutan, rakibin üçüncü bölgede rahat pas yapmasını engelleyen, savunma kurgusuyla da set kuran bir takım vardı sahada...
Bu süreçte geriye düşmeyen Bursaspor, dolayısıyla kendinden emin bir oyun gösteriyordu ki, son maçta geriye düşmesi bu açıdan dengeleri tamamen değiştirdi...
O andan itibaren oyuncuların da sahadaki vücut dillerine bakarsak son ana dek telaşın hakim olduğunu görürüz.
Kolay değil, sezonun en kritik virajında tüm motivasyonlar yüksekken geriye düşmesinin ardından aynı disiplini ve istikrarı koruyabilmek.
*
Bu yalnızca skora bağlı bir durum değil, Bursaspor’un bu sezon kalesinin en fazla abluka altına alındığı, kaleci Çağlar Şahin Akbaba’nın yenilen 2 gole karşın sezonun en iyi maçını çıkardığı, kalede en fazla isabetin görüldüğü bir mücadeleydi.
Bunun tek bir açıklaması olabilir; o da Bursaspor’un oyun disiplininden koparak, orta alanda kolay geçilmesi ve savunmanın, Altınordu mücadelesindeki set düzenini bir türlü oluşturamaması.
Ceza sahası dışı, ceza sahası içi, kanatlardan başlayan organizasyonlar, her türlü hücum aksiyonunu gördü kalesinde.
*
Elbette bunlar olup biterken, soyunma odasına 2-1 girmesi çok büyük bir şanstı ancak maçın genelinde bu görüntüsü devam edince, konuk ekibin galibiyete olan artan inancı çok başımızı ağrıttı.
İşte Bursaspor’un da sezon genelinde en çok yaşadığı ve bir türlü aşamadığı sorun bu...
İşler kontrolünden çıktığında, telaşın hakim olması ve oyun disiplininden kopması...
SAKİNLİK GİDİNCE SORUNLAR BAŞLADI
Puan ve puanlar kaybedilen maçlarda da, Bursaspor’un bir direnç ortaya koyamadığını, rakip kalede golü arasa da bu kez telaşın etkisiyle üçüncü bölgedeki yanlış tercihlerini gördük.
Bursaspor, bu sezon hangi maç olursa olsun ne zaman sakinliğini kaybetti, işte o anlarda sürekli sorunlar yaşadı.
Taraftar ve futbol sever, hücumların fazla olduğu, daha fazla risklerin aldığı oyunu daha fazla tercih eder ancak dürüst olalım ki, bu ligi savunma kazandırıyor.
Hatayspor’u şampiyonluğa taşıyan en önemli etkenlerden biri de buydu.
SAVUNMADAKİ BAŞARI SONUCA ULAŞTIRIYOR
Bursaspor, sakinliğini koruduğunda kaliteli ve yaratıcı ayaklarıyla gole gidiyor, savunmada ise başarıyı gösterdiğinde sahadan mutlu skorlar ile ayrılıyor.
Ekol Göz Menemenspor maçında, rakibin yüzde 82’lik şut isabeti bu yüzden önemli.
Sonuçtan bağımsız olarak Bursaspor, çıktığı bir kader maçında rakibine böyle fırsatlar sunmamalı, bu fırsatları kendi lehine yaratmalı.
*
‘Mucize’yi bir kenara bırakırsak önümüzde play-off maçları olacak.
Şu ana dek son haftada oynanan maçların en ufak bir hatayı bile kabul etmediğini, telafisi olmadığını gördük.
Dolayısıyla Bursaspor’un play-off’ta önce savunma dengesini yeniden oluşturması gerekiyor.
Ekol Göz Menemenspor maçında olduğu gibi bir senaryo, ne yazık ki umutların ertesi bahara kalmasına sebep olacaktır.
Bursaspor, Süper Lig’e çıkacak potansiyelini koruyor.
Şayet kendi kimliğini de oyuna yansıtır, disiplinini korursa, önümüzdeki aylarda TFF 1’inci Lig’in değil, Süper Lig’in fikstürünü bekleyeceğiz.