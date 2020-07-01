Parkede hareketli günler

Önümüzdeki sezon Avrupa’da boy gösterecek olan Frutti Extra Bursaspor, dişli takımlarla başa baş bir mücadele ortaya koyabilme amacıyla kuracağı kadronun sinyallerini geçtiğimiz günlerde vermişti...
Henüz önümüzdeki sezona yönelik çalışmaların başlarında olmamıza karşın; Bursa temsilcisi harekete hızlı geçti ve peş peşe ikinci yabancı oyuncuyu renklerine bağladı.
Verilen ilk izlenimler, tıpkı geçtiğimiz sezonun başında olduğu üzere nokta atışı yabancı transferlerinin yapılacağı yönünde.
JONES FAYDA SAĞLADI
İki transferi de mercek altına alacak olursak;
Christopher James Jones Jr., geçtiğimiz sezon takıma ne denli faydalı olacağını gösterdi.
27 yaşındaki oyuncu, 35 dakikaya varan ortalama süre aldı ki bu da teknik heyetin kendisine duyduğun önemli göstergesiydi.
15 civarındaki sayı ortalamasıyla da hücuma da katkı veren Birleşik Amerikalı, asist bazında da ligin en iyi ortalamaya sahip oyuncularından biri oldu.
Forma giydiği 21 maçta yalnızca iki maçı tek hanelerde tamamladı ki, bu da sezonun genelinde skorer bir görüntü çizen takımın önemli halkalarından biri olmasını sağladı.
İlk adımın da Birleşik Amerikalı ile atılması, güzel bir mesaj...
Hem, pandemi nedeniyle yapılan protokol nedeniyle ayrılığın ardından yeniden takıma dönüşü, her iki tarafın da karşılıklı güven verdiğini ve iyi bir çizgi yakaladığını gösteriyor, hem de Frutti Extra Bursaspor’un geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu işlerin devamında önemli yapı taşlarından biri...
NBA’DAN YILDIZ TRANSFERİ
Frutti Extra Bursaspor’un bir diğer transferi ise yine Birleşik Amerikalı Malik Newman.
Kariyerine şöyle bir göz attığımızda NBA’de Cleveland Cavaliers hemen göze çarpıyor.
Tabii kariyerde Cavaliers ismini gördüğümüzde çok aşırı heyecan duymamak gerekiyor.
Zira, baktığmızda Newman’ın 9 Şubat 2020’de Cavaliers ile kısa bir kontratının olduğunu, 22 Şubat 2020’de de boşa çıktığını görüyoruz.
Cavaliers kariyerinde yalnızca bir maça çıkan Newman, burada da az bir süre aldı.
Ancak bu hayal kırıklığı yaratmasın zira; Newman’ın G League’deki Canton Charge’da gösterdiği performans bir hayli dikkat çekici.
Geçtiğimiz sezonki performansında; 39 maçta, ortalama 30 dakika süre aldığı ve yaklaşık 14 sayı ortalamasıyla oynadığı görülüyor.
Zaten Cavaliers’ın dikkatini çektiren performansı da, G League’de gösterdiği başarıydı.
Bunların yanı sıra, 2014 Dubai’deki FIBA U17 Dünya Kupası’nda ve 2013 Maldonado’daki FIBA Americas U16 Championship’te ABD ile altın madalyaya sahip.
Hatta, Dubai’deki dünya kupası organizasyonunun MVP’si seçildi.
İSTİKRARLI ÇİZGİSİ VAR
‘College’ kariyeri de benzer bir çizgide...
Missisippi State ve Kansas’ta boy gösterirken, toplam 68 maçta 30 dakikalık ortalaması, 13 sayılık da ortalaması bulunuyor.
Yani, görünürde istikrarlı bir çizgide ilerleyen bir oyuncu.
*
Frutti Extra Bursaspor, daha önce yaptığı yabancı transferlerindeki nokta atışlarıyla birlikte, oyuncuların istikrarını da oluşturduğu organizasyon ile birlikte sürdürmesini bildi.
Önümüzdeki sezon için yeni bir takım kuruluyor ve aynı istikrar, özellikle pek göze çarpmayan ancak belli bir kaliteye sahip oyuncuların burada bulacağı fırsatlarla performansını üst düzeye taşıması, Allerik Freeman örneğinde olduğu gibi hem kendilerini, hem de takımı bir üst çıtaya yükseltecek.
Parkede hareketli günler
Önümüzdeki sezon Avrupa’da boy gösterecek olan Frutti Extra Bursaspor, dişli takımlarla başa baş bir mücadele ortaya koyabilme amacıyla kuracağı kadronun sinyallerini geçtiğimiz günlerde vermişti...
Henüz önümüzdeki sezona yönelik çalışmaların başlarında olmamıza karşın; Bursa temsilcisi harekete hızlı geçti ve peş peşe ikinci yabancı oyuncuyu renklerine bağladı.
Verilen ilk izlenimler, tıpkı geçtiğimiz sezonun başında olduğu üzere nokta atışı yabancı transferlerinin yapılacağı yönünde.
JONES FAYDA SAĞLADI
İki transferi de mercek altına alacak olursak;
Christopher James Jones Jr., geçtiğimiz sezon takıma ne denli faydalı olacağını gösterdi.
27 yaşındaki oyuncu, 35 dakikaya varan ortalama süre aldı ki bu da teknik heyetin kendisine duyduğun önemli göstergesiydi.
15 civarındaki sayı ortalamasıyla da hücuma da katkı veren Birleşik Amerikalı, asist bazında da ligin en iyi ortalamaya sahip oyuncularından biri oldu.
Forma giydiği 21 maçta yalnızca iki maçı tek hanelerde tamamladı ki, bu da sezonun genelinde skorer bir görüntü çizen takımın önemli halkalarından biri olmasını sağladı.
İlk adımın da Birleşik Amerikalı ile atılması, güzel bir mesaj...
Hem, pandemi nedeniyle yapılan protokol nedeniyle ayrılığın ardından yeniden takıma dönüşü, her iki tarafın da karşılıklı güven verdiğini ve iyi bir çizgi yakaladığını gösteriyor, hem de Frutti Extra Bursaspor’un geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu işlerin devamında önemli yapı taşlarından biri...
NBA’DAN YILDIZ TRANSFERİ
Frutti Extra Bursaspor’un bir diğer transferi ise yine Birleşik Amerikalı Malik Newman.
Kariyerine şöyle bir göz attığımızda NBA’de Cleveland Cavaliers hemen göze çarpıyor.
Tabii kariyerde Cavaliers ismini gördüğümüzde çok aşırı heyecan duymamak gerekiyor.
Zira, baktığmızda Newman’ın 9 Şubat 2020’de Cavaliers ile kısa bir kontratının olduğunu, 22 Şubat 2020’de de boşa çıktığını görüyoruz.
Cavaliers kariyerinde yalnızca bir maça çıkan Newman, burada da az bir süre aldı.
Ancak bu hayal kırıklığı yaratmasın zira; Newman’ın G League’deki Canton Charge’da gösterdiği performans bir hayli dikkat çekici.
Geçtiğimiz sezonki performansında; 39 maçta, ortalama 30 dakika süre aldığı ve yaklaşık 14 sayı ortalamasıyla oynadığı görülüyor.
Zaten Cavaliers’ın dikkatini çektiren performansı da, G League’de gösterdiği başarıydı.
Bunların yanı sıra, 2014 Dubai’deki FIBA U17 Dünya Kupası’nda ve 2013 Maldonado’daki FIBA Americas U16 Championship’te ABD ile altın madalyaya sahip.
Hatta, Dubai’deki dünya kupası organizasyonunun MVP’si seçildi.
İSTİKRARLI ÇİZGİSİ VAR
‘College’ kariyeri de benzer bir çizgide...
Missisippi State ve Kansas’ta boy gösterirken, toplam 68 maçta 30 dakikalık ortalaması, 13 sayılık da ortalaması bulunuyor.
Yani, görünürde istikrarlı bir çizgide ilerleyen bir oyuncu.
*
Frutti Extra Bursaspor, daha önce yaptığı yabancı transferlerindeki nokta atışlarıyla birlikte, oyuncuların istikrarını da oluşturduğu organizasyon ile birlikte sürdürmesini bildi.
Önümüzdeki sezon için yeni bir takım kuruluyor ve aynı istikrar, özellikle pek göze çarpmayan ancak belli bir kaliteye sahip oyuncuların burada bulacağı fırsatlarla performansını üst düzeye taşıması, Allerik Freeman örneğinde olduğu gibi hem kendilerini, hem de takımı bir üst çıtaya yükseltecek.