Emek kutsaldır

TOFAŞ Basketbol Takımı, gün geçtikçe kimliğini bulmaya devam ediyor.

Oluşturulan kadro bazında, ne denli iddialı olduğunu gösterebilen ekibin sezon başında yaşadığı sıkıntılar dikkate alındığında, önümüzdeki günlerde daha kompakt bir oyun göreceğimiz aşikar.

Bu bağlamda geçtiğimiz haftayı Afyon’da geçiren Bursa temsilcisi, HDI Sigorta Afyon Belediye karşısında 89-75’lik galibiyetle parkeden ayrıldı.

İlk 3 periyot içerisindeki oyun üstünlüğü ile rakibinin fişini çeken TOFAŞ, son bölümde rölantiye almasına karşın, yine farklı bir skorla kazanmasını bildi.

Yine önceki hafta da, Büyükçekmece Basketbol karşısında ortaya konan oyun, ciddi bir toparlanma sinyalleri verirken, oyuncu performansları da gelişmeye başladı.

TAKIM BÜTÜNLÜĞÜ UMUT VADEDİYOR

Kısa sürede istikrar sağlayan Semaj Christon, takımın skor yönünü sırtlamasının yanı sıra, set hücumlarına olan katkısıyla da öne çıkıyor.

Yeni transfer DeVaughn Akoon-Purcell’in de kısa sürede adapte olarak, Afyon ekibi karşısında 18 sayı kaydettiğini ve takımın en skorer ismi olduğunu da ifade etmek gerekiyor.

