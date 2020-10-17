Emek kutsaldır

Oluşturulan kadro bazında, ne denli iddialı olduğunu gösterebilen ekibin sezon başında yaşadığı sıkıntılar dikkate alındığında, önümüzdeki günlerde daha kompakt bir oyun göreceğimiz aşikar.
Bu bağlamda geçtiğimiz haftayı Afyon’da geçiren Bursa temsilcisi, HDI Sigorta Afyon Belediye karşısında 89-75’lik galibiyetle parkeden ayrıldı.
İlk 3 periyot içerisindeki oyun üstünlüğü ile rakibinin fişini çeken TOFAŞ, son bölümde rölantiye almasına karşın, yine farklı bir skorla kazanmasını bildi.
Yine önceki hafta da, Büyükçekmece Basketbol karşısında ortaya konan oyun, ciddi bir toparlanma sinyalleri verirken, oyuncu performansları da gelişmeye başladı.
TAKIM BÜTÜNLÜĞÜ UMUT VADEDİYOR
Kısa sürede istikrar sağlayan Semaj Christon, takımın skor yönünü sırtlamasının yanı sıra, set hücumlarına olan katkısıyla da öne çıkıyor.
Yeni transfer DeVaughn Akoon-Purcell’in de kısa sürede adapte olarak, Afyon ekibi karşısında 18 sayı kaydettiğini ve takımın en skorer ismi olduğunu da ifade etmek gerekiyor.
Transfer engeli kaldırılamazken; aynı zamanda içerisinde bulunan süreç yeni sorunlar doğurdu.
Serdar Özkan yaptığı paylaşım ile birlikte şunları kaydetti;
“Birkaç gün önce transfer görüşmesi yapabileceğim bana söylendikten sonra ne kadar istemesem de birkaç takımla görüşmem oldu ve iki gün önce bir takımla anlaştım... Fakat Bursaspor’la yaptığım görüşmelerde bir yere varamadık. Eğer öncelik kulüplerin menfaatleri ise ben herkesten çok düşündüm bu kulübün menfaatlerini!!! Bazen şaşırıyorum gerçekten, konunun buralara gelmesine ve her şeyi içimde yaşıyor, tutuyorum ve susuyorum. Uzun lafın kısası yeni bir süreç başlıyor. Bu zamanda yanımda olan, bana her zaman destek veren yada başka düşüncede olan bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum. Saygılar.”
15 EKİM’E KADAR 24 MİLYON LİRA GEREKLİ
Yanı sıra, Sedat Dursun’un da transferi gerçekleşmezken bir de işin -3 puan boyutu var.
15 Ekim’e kadar ertelenen cezaya ilişkin 24 milyon lira gerekiyor.
Olan oldu diyerek, mecburen bundan sonrasına bakılacak.
Transfer engeli kaldırılamazken; aynı zamanda içerisinde bulunan süreç yeni sorunlar doğurdu.
Serdar Özkan yaptığı paylaşım ile birlikte şunları kaydetti;
“Birkaç gün önce transfer görüşmesi yapabileceğim bana söylendikten sonra ne kadar istemesem de birkaç takımla görüşmem oldu ve iki gün önce bir takımla anlaştım... Fakat Bursaspor’la yaptığım görüşmelerde bir yere varamadık. Eğer öncelik kulüplerin menfaatleri ise ben herkesten çok düşündüm bu kulübün menfaatlerini!!! Bazen şaşırıyorum gerçekten, konunun buralara gelmesine ve her şeyi içimde yaşıyor, tutuyorum ve susuyorum. Uzun lafın kısası yeni bir süreç başlıyor. Bu zamanda yanımda olan, bana her zaman destek veren yada başka düşüncede olan bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum. Saygılar.”
15 EKİM’E KADAR 24 MİLYON LİRA GEREKLİ
Yanı sıra, Sedat Dursun’un da transferi gerçekleşmezken bir de işin -3 puan boyutu var.
15 Ekim’e kadar ertelenen cezaya ilişkin 24 milyon lira gerekiyor.
Fotoğraf bulanık, karanlık; işler daim belli isimler çerçevesinde dönüyor.
Bütünleştiricilik, birleştiricilik de eski gibi bir anlam ifade edemiyor zira, kolayca dağılabilen bir camia Bursaspor.
Bu sebeple Tuzlaspor maçını, yalnızca hatalar silsilesi olarak görmemek, puan kaybından öteye taşımak gerekli.
4 HAFTADA SONUCA İLK ULAŞAN TAKIM OLDU
Bursaspor, henüz 4 hafta geride kalmışken tüm maçlarında öne geçti...
Bu 4 haftada, ilk reaksiyonu gösteren, oyun içerisinde sonuca ilk ulaşan takım olma özelliğini taşıdı.
Futbol ise öne geçtiğinizde bitmeyen bir oyun.
Anlık kıvılcımlar kulüpleri, ‘süreli’ başarıya götürürken; bunun arka planında kalan istikrar, pek sık karşılaşmadığımız bir şeye dönüşüyor.
Haliyle başarı; ya bir takım yeteneklerin ürünü, yahut belli bir jenerasyonun sağladığı etkiden ibaret oluyor.
Bursaspor da, Türk futbolundaki bu sıkıntıyı derinlemesine yaşayan kulüplerden...
Temellerin sağlam atılamadığı gerekçesiyle, yakın geçmiş de baz alındığında belli seviyelerde kendini gösteriyor, ancak istikrarı yakalayamadığından aşağıya da itiliyor.
SKOR BAZLI ÖVGÜLER PEK ÇOK EKSİYİ GETİRİYOR
Bunları neden dile getiriyoruz?
İki temsilcimiz TOFAŞ Spor Kulübü ve Frutti Extra Bursaspor, geçtiğimiz sezon yaşattığı heyecana yenisini katabilme amacıyla mücadele verecek.
Bu noktada; her iki ekip de, geçtiğimiz hafta Cevat Soydaş Turnuvası’nda boy gösterirken, henüz zamana ihtiyaçlarının bulunduğu izlenimi bir kez daha yineledi.
PANDEMİNİN OLUMSUZ ETKİLERİ DEVAM EDECEK
Zaman geçtikte takımlar, aynı zamanda ritmini de bulacaktır; ancak bu sezon özellikle ilk yarı bazında pandeminin olumsuz etkileri devam edecek.
Bilindiği üzere; Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler neticesinde ilk yarının, tıpkı futbolda olduğu üzere seyircisiz oynanması yönünde karar alındığını açıkladı.
Bursa basketbolu, en azından bu ilk yarıyı baz alan süreçte, TOFAŞ Spor Kulübü ve Frutti Extra Bursaspor’un mücadelesinden mahrum kalacak...
Sağlık tedbirleri açısından bu karar alınsa da, insan bu duruma üzülmeden edemiyor.
BU SEZON BİR AVRUPA BİR LİG MAÇI İZLEYECEĞİZ
Aslında, Adana Demirspor maçının ilk yarısında ortaya konan mücadeleci yapı, bu noktada bir takım sinyaller vermişti ancak, direnci oyunun bütününe yayamamak puansız noktalanan bir başlangıca neden oldu.
İzmir’de ilk yarıda da durum farklı değildi...
Her iki ekibin de oyunu tutan ve risk almaktan çekinen görüntüsü sonrası, ilk 45 dakika futbol seyri açısından oldukça zayıf geçti.
ORGANİZE ATAK VE HIZLI HÜCUMU GÖRDÜK
İkinci yarıya gelindiğinde, Bursaspor’un daha organize ataklar geliştirdiğini, daha hızlı hücuma çıkarken, yardımlaşmayı da üst seviyeye çıkardığını gördük.
Nitekim; önce Emirhan Aydoğan, ardından Ali Akman bu futbolu golleriyle süsledi.
Şu bir gerçek ki; özellikle maç kondisyonu oldukça eksik, TFF 1’inci Lig’in atmosferine yabancı genç oyunculardan kurulu bir takım, zaman zaman inişler de gösterecek, çıkışlar da...
Başarılarda da ‘Bursa’ odaklı dinamizmin, aidiyet hissiyatının oldukça verimli olduğu aşikar.
Ancak, bazı süreçlerde armaya duyulan aşk, mücadele ve azim de yeterli olamayabiliyor.
GENÇLİK DİNAMİZMİNİ İLK YARI GÖRDÜK
Bunun bir örneğine geçtiğimiz hafta sonu oynanan karşılaşmada şahitlik ettik. Her biri pırıl pırıl, iştah dolu ve mücadeleye aç gencecik oyuncular vardı sahada.
Nitekim, bu ‘gençlik dinamizminin’ etkisini ilk yarıda gördük. Koşan, baskı oluşturan, açıkları yardımlaşmalarla birlikte iyi kapatan bir takım vardı.
Futbolun bir takım gerçekleri ise devre arasından sonra kendini gösterdi.
BİRİNCİ NEDENİ FİZİKSEL ÜSTÜNLÜK
Bugün, pek çok nitelikte oyuncuya sahip olsanız dahi; oyunun maçın geneline yayamadığınızda, hatta belli kırılma anlarında kontrolü elinizde tutamadığınızda, bazı kırılmaların ardından çorap söküğü gibi devamı geliyor.
26 Eylül Cumartesi günü açılacak perde için takımlar, sıkı idmanlarının yanı sıra hazırlık maçlarıyla ritim bulmaya çabalıyor.
Bu sezon 15 takımın yer alacağı lig, her ne kadar geçtiğimiz sezonlara nazaran daha rahat bir fikstüre neden olsa da, Avrupa’daki mücadelelerin yoğunluğu, bir kez daha fiziksel ve mental gücü sağlam duran ekipleri ön plana taşıyacak.
TAKIMLARIN TOPARLANMASI SÜRE ALACAK
Bu kapsamda; Bursa temsilcileri TOFAŞ Basketbol Takımı ve Frutti Extra Bursaspor, süreci hazırlık maçlarıyla değerlendirirken; verilen ilk sinyal zamana ihtiyaç duyulduğu yönünde…
Her iki kulübün de, geride bırakılan sezona kıyasla ciddi bir kabuk değişimine gittiğini de düşünürsek, oyun organizasyonunu sağlamak, biraz daha süre alacak gibi duruyor.
TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında Fenerbahçe Beko’ya 82-70 kaybederken; Antalya’da kampını sürdürdüğü esnada Anadolu Efes ile de iki hazırlık maçı gerçekleştirdi.
İlkinde 95-56’lık mağlubiyet alan TOFAŞ Basketbol Takımı, sonraki mücadelede de 84-78 yenildi.
TOFAŞ YENİ BİR UYUM ARAYIŞI İÇERİSİNDE
Özel firmaların da kulüplere olan desteğiyle birlikte, kulüpler de bir şirket edasıyla yönetilmeye başlandı.
Daha önce çeşitli örneklerini, ‘müessese takımı’ diye tabir edilen kulüplerde gördüğümüz bu durum, artık yüzbinlerin sempati ve taraftarlığını kazanan kulüplerde de işliyor.
Elbette bu planlamanın özelinde; sürdürülebilirlik yatıyor.
*
Basketbol Süper Ligi’ne baktığımızda, yakın süreçteki pek çok spor kulübünün basketbol faaliyetlerini ekonomik gerekçeler nedeniyle sonlandırdığını gördük.
Futbolun, spor ekonomisinin temel taşlarını oluşturduğunu düşünürsek; basketbol branşı, daha mütevazi bütçelerin oluştuğu, buna bağlı olarak da –her ne kadar ülke ve kulüpler düzeyinde başarılar sağlasak da- reklam ve pazarlama gücünün, futbolun gerisinde kaldığı bir spor dalı.
Dolayısıyla kısıtlı gelirlere, dar ekonomilere bağlı bu ince çizgide plansızlık yahut işlerin sekteye uğraması, faaliyetlerin durdurulmasına kadar yol açabiliyor.
Pek güneşli olmayan bu havada, mevcut sarsıntılarla boğuşan kulübü futbolda pek çok artçı şiddet de etkileyecek.
Zira; her ne kadar karamsar bir havayı oluşturmak fayda getirmese de, ‘polyannacılığın’ da pek de fayda sağlamadığını yakın süreçte deneyimledik.
Bu yüzdendir ki, Mustafa Er’in ‘hayal satmayacağız’ sözü altındaki gerçekçi bakış, kulübün sportif ve mali yönden yarınlarına ilişkin kilit önem arz ediyor.
TOPUN ARKASINA SAKLANMAK ESKİDE KALDI
Kulübün nasıl bu noktaya geldiğine ilişkin pek çok done var elbet, ancak saha içerisinde kalacak olursak; Süper Lig’e veda edilen dönemle birlikte son iki sezondur Bursaspor’un modern futboldan git gide uzaklaştığını görüyoruz.
2000’li yılların başında Brezilya ekolü ile beklerin hücuma katkısından gelişen kanat oyunu, yerini daha kompakt merkez oyununa bırakmış durumda.
Pandemi süreci nedeniyle geçtiğimiz sezon, erken sonlandırılan basketbol heyecanı; bu sezon, daha önceki planlamalar dahilinde gecikme yaşanmadan gerçekleştirilecek...
15 takımın yer alacağı ve 30 hafta sürecek olan ligin normal sezonunda, her takım iki haftayı bay geçecek.
FEDERASYON YAPICI BİR TUTUM İÇİNDE
Elbette yeni sezona da, pandeminin oluşturduğu ekonomik ve sosyolojik etkiler altında devam edilecek.
Kura çekimi de geçtiğimiz gün yapılırken, TBF CEO’su Ömer Onan yaptığı açıklamada federasyonlar olarak geniş kapsamlı bir protokol hazırladıklarını duyurdu.
“Kulüplerimizin üzerinden bu süreçte ekonomik anlamda ne kadar yük alırsak basketbolumuz için o kadar iyi olacaktır” ifadesi, sezon öncesi ve devamında kulüplerin yaşayacağı bir takım sıkıntılara ilişkin, federasyonun yapıcı bir tavır sergileyeceğine işaret ediyor.
*
Geçmiş dönemlere baktığımızda; gerek yönetimsel, gerek transferler, hatta ayrılıklar bazında geç adımların atıldığını görüyoruz.
Süper Lig’e bilet alınamaması sonrası başlayan çalkantılı süreç ile birlikte, gemi su almaya devam ederken; beyaz bir sayfa açmanın gerekliliği, daha önce hiçbir zaman bu denli önem kazanmamıştı.
Şöyle bir kulübün geçmişine bakacak olursak, her daim kendi iç bünyesinde bütünlüğünü gerek yönetim, gerekse sportif bazda sağladığında başarılara ulaştığını görüyoruz.
Fikir ayrılıkları, iç çatışmalar her kulüpte görülen ve görülmeye devam edecek bir durum...
Ancak; Bursaspor’un üzerinde bulunduğu hassas çizgi, ayrışmayı değil, bütünleştiriciliği gerektiriyor.
*
İşte böyle bir ortamda yapılacak ilk oturumun önemi de oldukça yüksekti.
Ancak, her bir noktada ivme yakalanabileceği gibi, düşüşlerin de görülebileceği aşikar.
Bugüne baktığımızda; son 5 yıllık süreç bazında gözlemlenen detay, Bursa futbolunun düşüşe geçtiği, ters orantılı olarak ise Bursa basketbolunun yükselişi.
Sürecin başlangıç noktası olan 2015/16 sezonuna uzanalım...
*
Bursa futbolu; o dönem Süper Lig’de Bursaspor, 2’nci Lig’de İnegölspor, 3’üncü Lig’de ise Yeşil Bursa, Bursa Nilüferspor ve Orhangazispor ile temsil ediliyordu.
Dopdolu bir futbol sezonu...
Sonraki sezon, bugünkü adıyla Karacabey Belediyesi’nin futbol yatırımıyla birlikte Bursa Nilüferspor’un yerini Karacabey Birlikspor alırken, yine bu 4 takım kulvarlarında boy göstermeye devam etti.
Kulübün özellikle genç oyunculara verdiği değer ve bu değeri yükselterek oluşturduğu donanımlı isimler, yurt içi ve yurt dışı pek çok kulübün de ilgisini çekti.
Bu özelliğiyle kulüp, gerek Süper Lig’de, gerekse TFF 1’inci Lig’de mücadele ettiği sezonlarda en fazla altyapısından yetişen genç isimlere şans veren ekiplerden biri oldu.
Ancak bir de madalyonun diğer yüzü var...
*
Bursaspor’un altyapısı, şans verdiği kadar elinden kaçırdığı yeteneklerle de ne yazık ki ünlü.
Mehmet Zeki Çelik’in her Bursaspor’a gönül verenin ukdesidir.
Futbola Bursaspor ile birlikte ‘merhaba’ diyen, tüm alt yaş gruplarında forma giyerek geçen 7 yıllık sürenin ardından İstanbulspor’a makul bir bedel ile verilen oyuncu, yurt dışında ülkemizi başarı ile temsil ediyor.
Madalyon iki yüze sahip; ilki yönetimin ‘kimse çıkmazken, biz göğüs gerdik’ argümanıyla oluşturduğu yeterli desteğin görülemediği, bir diğeri ise somut gerçekler.
Gerçeklerden yola çıkalım;
Bursaspor’un oyuncuları birer birer takıma veda ediyor.
‘Aylardır para alamıyoruz’ sözü, futbolcular arasında en sık kullanan söz haline geldi, buna personeller de dahil!
Çağlar Şahin Akbaba gibi, Süper Lig seviyesindeki bir eldivenin, alacakları son gün de ödenmeyerek serbest kalınmasına göz yumuldu.
Ve bunun son olmayacağı da aşikar; ayriyeten kısa ve uzun vadeli olarak ödenmesi şart borçlar, tek kurtuluş olarak görünen ‘Süper Lig’ biletinin kayıp gitmesi, yönetim-taraftar arasındaki gerginlik...
NE KADAR SABREDECEKLER
Unutmadan, bir hafta sonra bu takım topbaşı yapacak.
Küme düşmenin kaldırılmasıyla başlayan süreç, Adana Demirspor’un Süper Lig’e yükseltilmesi adına başlanan algı operasyonuyla devam etti. Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklama ile son noktayı koydu; lig 21 takım ile oynanacak.
Söz konusu kısa süreç boyunca dahi öyle şeylere şahit olduk ki;
‘Rica’ ile yapılan paylaşımlar, bazı kulüplerin ‘kendin çal oyna’ işbirlikleri, lig ana teması altında oluşturulan hesaplardan kararın kesin olduğu yönünde verilen bilgiler ve daha pek çok şaşırtıcı durum.
Öncelikle şunun altını çizmek gerekiyor.
Spekülasyonlarla çevrili Türk futbolunda sahadaki emeği de hiçe sayan bir zihniyet, adaletin terazisini yerle bir edeceği gibi, ‘futbolda kaos’ iklimini de beraberinde getirecektir.
Kurumu, kişisi, camiası her ne olursa olsun; futbol saha içerisinde güzel.
SAHA DIŞI ETKENLER EN BÜYÜK ENGEL
Bugün geldiğimiz noktada da, saha dışı etkenler, ne yazık ki sportif başarının önündeki en büyük engel.
Yıllardır 7Days EuroCup’ta izlediğimiz temsilcimiz, bu kez FIBA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek.
Pandeminin de etkisiyle, durağanlaşan basketbol ekonomisine katkılar sunacak bu tercih ve takımdaki değişim ile birlikte, önümüzdeki sezon da farklı bir TOFAŞ Basketbol kültürünü, parkede göreceğiz.
Bu noktada; TOFAŞ Spor Kulübü’nün son yıllardaki başarılı organizasyonu, idari-teknik heyet bütünlüğü ve oyuncuların potansiyellerini sergilemeleri, kulübün yine söz sahibi olacağına dair güçlü umutlar veriyor.
Evvela ilk olarak kulüpteki 5’inci yılını geride bırakan Başantrenör Orhun Ene ile sözleşmenin yenilenmesi, yeni döneme ilişkin mesaj niteliği de taşıyor.
Ene’nin sahip olduğu basketbol kültürünü kulübe yansıtması, takım bütünlüğünü oluşturarak oyunculardan aldığı maksimum verim ve genç oyunculara -yalnızca kulüp için değil, Türk basketbolu adına da öneminden hareketle- verdiği değer, yine güzel işler göreceğimizin bir göstergesi.
Bunun yanında; kadroya dahil edilen önemli isimler, deneyim ve genç oyuncu harmanı, kulübün romantizmden ziyade rasyonellikle yönetimi, yine umut vaat edici noktaları oluşturuyor.
Bursaspor ile Adana Demirspor eşleşmesinin, iki ayağını birer satranç oyununa benzetebiliriz.
Her iki taraf da, oyundan ziyade skora önem veren bir bakış açısı ile karşımızda…
Nitekim bunu Adana Demirspor’un oyun tarzında gördük, maç sonu teknik direktörlerinin ifade ettiği üzere, sezon boyunca gösterdikleri çizginin dışında savunma ağırlıklı, geçiş oyunlarıyla sonuca gitmek isteyen bir takım vardı sahada.
Karşılaşma boyunca, oyun hakimiyetinin Bursaspor’dan yana olmasına karşın üçüncü bölgedeki katı savunma, yakalanan birkaç net fırsatın da değerlendirilememesi ile birleşince ortaya başladığı gibi biten bir maç çıktı.
İkinci yarıda oyuna giren Serdar Özkan’ın, Bursaspor’un en güçlü yönü olan kanatlara dinamizm katmasına karşın, santrforların savunma arasında kayboluşu takımı golden uzaklaştırdı.
Merkez orta sahadan da hücuma yönelik yeterli katkı gelmeyince, üçüncü bölgeye kadar top hakimiyetini kuran ancak burada kilitlenen bir Bursaspor gördük.
Adana Demirspor ise hızlı hücumlarıyla özellikle ilk yarıda korner dönüşlerinde etkili olmaya çalıştı, ancak Bursasporlu oyuncuların hızlı geriye dönüşleri, seri paslaşmalarına ve organize olmalarına izin vermedi.
Emek kutsaldır
“Balıkesirspor, oyunu geriden kurmaya çabalayan ve orta alanı da kalabalık tutarak, rakibin savunma boşluklarından faydalanmayı sağlayan bir takım.”“Bursaspor, rakibin pas ağını bozabilir ve özellikle savunmadaki disiplinini korursa, bu zor randevunun nefes aldıran 3 puana dönüşmesi işten değil.”
Bursaspor Kulübü, önceki akşam gelen müjdeli haber ile rahat bir nefes aldı.
27 dosya ve 26 milyon liralık sorunu, puan cezasının uygulanmaması amacıyla çözmesi gereken kulüp, bu noktada gerekli yükümlülüklerini yerine getirerek, böyle bir tehlikeyi bertaraf etti.
Geçtiğimiz sezondan da hatırladığımız üzere, bu konu Bursa’daki spor gündemini oldukça meşgul etti.
AYLARCA DİLLERDEN DÜŞMEDİ
Hatta ‘puan silme’ cezası, teknik heyetinden oyuncularına dek uzanan yelpazede, aylarca dillerden düşmedi, kimi zaman da alınan olumsuz sonuçlarından ardından, yaşattığı psikolojik etki mazeret olarak sürüldü.
Neticesinde de, o dönemde de dile getirdiğimiz üzere, ‘-3’e aylarca kafa yoran Bursaspor’un profesyonel kadrosu, nice 3 puanlardan da oldu.
MÜJDEYLE KULÜP YENİDEN BÜTÜNLEŞECEK
Böyle bir riskin, özellikle böylesine kırılgan bir sezonda yaşanması kuşkusuz daha derin etkiler bırakacaktı, o sebepten gelen bu müjdeli haber aynı zamanda kulübün yeniden bütünleşerek, sıçraması adına bir kıvılcım niteliği de taşıyabilir.
Hatırlandığı üzere Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, sezon başı açıklamalarında özellikle milli maçların sonrasında işaret etmişti.
Mevcut kadro içerisinde en büyük sorun olan öz güven ve fiziksel güç probleminin, bir nebze daha aşılacağı, daha fazla birliktelik ile de oyun planının daha dengeli dağılacağı beklentimiz.
Balıkesirspor karşısında da en önemli faktörler, kuşkusuz bu iki etken olacak.
TOPU RAKİBE VERİP KONTRA ATAK OYNUYOR
Şöyle bir rakibin performansına baktığımızda;
Deplasmanlarda gol bulamadığını, ancak savunmasında da daha disiplinli, kapalı bir oyun tercih ettiğini görüyoruz.
Henüz gol bulamamalarına karşın, Akhisarspor deplasmanında topu rakibe teslim edip, geride bekleyerek, en az Manisa ekibi kadar gol pozisyonları yakaladılar.
Aslında gerek oyuncuların sahip olduğu yetenekler, gerekse takımın oyun planı daha hücumcu, daha organize bir futbolu öngörürken; Balıkesirspor da, henüz bahsettiğimiz takım birlikteliğini tam olarak sağlayamayan ekiplerden…
Dolayısıyla, Bursaspor’un savunmasında yaşadığı sıkıntıları kısa vadede aşmasının oldukça zor olduğunu düşünürsek; bu mücadelenin belirleyicisi hücum olacaktır.
SAVUNMA BOŞLUKLARINDAN FAYDALANIYORLAR
Hiçbir şekilde kolay bir maçın Bursa ekibini beklemediğini söyleyebiliriz.
Takımın büyük ölçüde pas ağını yöneten orta alandaki Serdar Güncü’nün, en fazla pas ağında bulunduğu isimlerin savunmacılar olması, oyunu geriden kurmaya çabalayan ve orta alanı da kalabalık tutarak, rakibin savunma boşluklarından faydalanmayı sağlamak isteyen bir Balıkesirspor ortaya koyuyor.
Şayet; Balıkesirspor karşısında kazanan Tuzlaspor ve Akhisarspor’un yaptığı gibi; Bursaspor da, pas ağını bozabilir ve özellikle savunmadaki disiplinini korursa, bu zor randevunun nefes aldıran 3 puana dönüşmesi işten değil.
BURSASPOR’UN İHTİYACI OLAN ŞEY...
Bu sezon Bursaspor için oldukça kırılgan geçecek bir sezon olacak.
Ancak mevcut oyuncuların direnci, gün geçtikçe oluşacak deneyimi ve ilk haftalarda görülen oyunsal problemlerin giderilmesi, istikrarın da ne derece olacağını gösterecek.
Şu bir gerçek ki Bursaspor mevcut şartlarda, iyi oyun dahi ortaya koysa da kazanabileceğinin güvenini, armasının ağırlığını rakiplerine tehdit olarak hissettiremiyor.
Bu sebeple geride kalan maçlarda öne geçmesine karşın, çeşitli puan kayıpları yaşandı.
Benzer bir senaryonun Balıkesirspor karşısında da gerçekleşmesi öz güveni daha da kıracaktır.
Bursaspor’un ihtiyacı olan tek şey ise kimliğini sahaya yansıttığı anlarda rakiplerine vereceği mesaj.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle