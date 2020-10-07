Bursaspor yarını planlamak zorunda

Ne yazık ki arzulanan değil, beklenen oldu...

Transfer engeli kaldırılamazken; aynı zamanda içerisinde bulunan süreç yeni sorunlar doğurdu.

Serdar Özkan yaptığı paylaşım ile birlikte şunları kaydetti;

“Birkaç gün önce transfer görüşmesi yapabileceğim bana söylendikten sonra ne kadar istemesem de birkaç takımla görüşmem oldu ve iki gün önce bir takımla anlaştım... Fakat Bursaspor’la yaptığım görüşmelerde bir yere varamadık. Eğer öncelik kulüplerin menfaatleri ise ben herkesten çok düşündüm bu kulübün menfaatlerini!!! Bazen şaşırıyorum gerçekten, konunun buralara gelmesine ve her şeyi içimde yaşıyor, tutuyorum ve susuyorum. Uzun lafın kısası yeni bir süreç başlıyor. Bu zamanda yanımda olan, bana her zaman destek veren yada başka düşüncede olan bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum. Saygılar.”

15 EKİM’E KADAR 24 MİLYON LİRA GEREKLİ

Yanı sıra, Sedat Dursun’un da transferi gerçekleşmezken bir de işin -3 puan boyutu var.

15 Ekim’e kadar ertelenen cezaya ilişkin 24 milyon lira gerekiyor.

Olan oldu diyerek, mecburen bundan sonrasına bakılacak.

