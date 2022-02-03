Aydınlık için birlik şart

Bursaspor, bugüne dek gösterdiği mücadele ve azim ile var oldu, var olmaya da devam edecek.

Bu şüphesiz; ancak diğer yandan tehlike sinyallerinin kulakların içinde çınladığı bir andayız.

Sorunu yalnızca tabelada aramak, buz dağının görünen kısmına dikkati çekmek olacaktır.

Daha derininde, daha kökeninde bir problem var ki; o da takım karakterini, mücadeleci kimliğini kaybetmesi...

Temelde öylesine bariz bir iletişim, bariz bir felsefe sorunu var ki saha içerisinde oyuncular da özgüvensiz, evvela ilk adım attıklarında dahi bir şeylere inançlarının kalmadığı gün gibi aşikar.

Konsantrasyon dediğimiz şey de budur zaten, yüksek motivasyonların istisnalarda zarar getirdiği görülse de düşük motivasyonların da temelinde hataya yönelim vardır.

UMUTLAR SAMAN ALEVİ GİBİ SÖNDÜ!

Birbirlerine inanmayan oyuncu grubunu gördük yine bir İstanbul deplasmanında...

