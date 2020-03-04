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Gürkan Dural

Gürkan Dural

gdural@dha.com.tr

3 Maça bakınca fikir oluşuyor

4 Mart 2020

Türkiye Kupası’nda Galatasaray Doğa Sigorta’ya elenerek, sezonu en az bir kupa ile kapama şansını kaybeden TOFAŞ Basketbol Takımı, geçtiğimiz hafta sonu bir kez daha İstanbul deplasmanındaydı...

İki ekibin de galibiyet için büyük efor sarf ettiği zorlu mücadelede gülen yine ev sahibi oldu.
Kupa maçında gördüğümüz TOFAŞ, büyük hayal kırıklığı yarattığından bir kıyaslamanın doğru olmayacağı gibi, temsilcimiz özellikle ligdeki son 3 maçına bakmak bir takım fikirler verecektir.

NEDENİ İSTİKRARSIZLIK

Türk Telekom’a deplasmanda 68-67 kaybedilen, akabinde Bahçeşehir Koleji karşısında iç sahada 77-76 kazanılan maçları da dahil ettiğimizde; TOFAŞ’ın, oyunu koparmakta güçlük yaşadığını görüyoruz.
Oyun içerisindeki istikrarsızlık, söz konusu 3 maçta alınan sonuçların temel nedeni haline geldi.
Nitekim Başantrenör Orhun Ene de, Bahçeşehir Koleji maçının ardından yaptığı değerlendirmede; “Bahçeşehir karşısında hücumda ve savunmada reaksiyonlarımız bireysel anlamda da geçti. Bu biraz ritimden çıktığımızın göstergesi” ifadeleriyle yaşanan soruna ışık tuttu.
Öncelikle şunun altını çizmek gerekiyor ki; TOFAŞ, takım olma unsurlarının tümünü bu sezon en iyi şekilde gerçekleştirdiği için Avrupa’da üst üste zaferler elde etti, ligde de şampiyonluğun halen daha en önemli adaylarından birisi.
Ancak bu ritim kaybolduğunda, giderek sertleşen ligde oyunu 40 dakikaya ‘takım’ bilinciyle yaymak güçleşiyor.
Bu maçlarda yerlilerin skora olan katkısının, sezon ortalamalarının altına inmesi de oyunu yabancıların bireysel yeteneğine iten etkenlerden bir tanesi.

ZORLU MAÇLARA ÇIKACAK

TOFAŞ’ın bu duruma acil şekilde çözüm bulması gerekiyor zira; ligdeki fikstüre baktığımızda Bursa temsilcisi, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor maçının ardından arka arkaya zorlu maçlara çıkacak.
Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Sompo Sigorta deplasmanlarıyla başlayacak süreç, iç sahada Darüşşafaka Tekfen ile oynayacak ve hemen akabinde Pınar Karşıyaka deplasmanına çıkacak. Bu maçlarda alınacak sonuçlar ise TOFAŞ’ın sezon sonunda ligdeki konumunu doğrudan belirleyecek.
7Days EuroCup’ta çeyrek finali garantileyen TOFAŞ, bu akşam 20.00’de MoraBanc Andorra’yı konuk ediyor.

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