Haftanın kültür sanat ajandası

İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ'NDEN ÖNERİLER

İKSV tarafından Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, dünyanın dört bir yanından seçkin orkestraları ve önemli ve şefleri İstanbul’da ağırlıyor. Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin 100. yılına odaklanan ve bu yılki teması “Kökler” olan festivalde bu yıl toplam 4 eserin dünya prömiyeri, 2 eserin de Türkiye prömiyeri yapılacak.

Parklardan saraylara uzanan eşsiz ve birbirinden etkileyici 17 farklı mekânda 25 konser müzik severleri bekliyor. İşte bu yılki festivalde mutlaka gitmek isteyeceğiniz konserlerden birkaç öneri…

FESTIVAL STRINGS LUCERNE & MARIA JOÃO PIRES

31 Mayıs Cuma, 20.00, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

KHATIA BUNIATISHVILI: “LABYRINTH”

1 Haziran Cumartesi, 20.00, İş Kuleleri Salonu

Maria Joao Pires

BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI’NDAN MOZART REQUIEM

2 Haziran Pazar, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

BUDAPEŞTE FESTİVAL ORKESTRASI & IVÁN FISCHER & FRANCESCO PIEMONTESI

3 Haziran Pazartesi, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

Khatia Buniatishvili

TEKFEN FİLARMONİ ORKESTRASI & EDGAR MOREAU

9 Haziran Pazar, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu

JUDAS PRIEST İSTANBUL’A GELİYOR!

50 yılı aşkındır metal müzik sahnelerinde fırtınalar estiren efsanevi Judas Priest, “Invincible Shield Tour Europe” turnesi kapsamında BKM Organizasyonu ile 24 Temmuz’da Bonus Park Orman’da konser verecek.

Albümleri 50 milyondan fazla satış rakamına ulaşan topluluk, dünya çapında turneler, Grammy gibi sayısız ödül ve liste başarılarının yanı sıra 2022'de Rock and Roll Hall of Fame'de Rock and Roll Onur Listesi'ne alındı.

ŞEHİR TİYATRLARI AÇIK HAVA YAZ OYUNLARI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR

İBB Şehir Tiyatroları’nın, her yaştan seyircisini Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde buluşturacağı Açık Hava Yaz Oyunları biletleri satışa çıkıyor. Şehir Tiyatroları haziran ayında sanatseverleri en çok ilgi gören oyunlarından Fosforlu Cevriye ve Tartuffe ile buluşturuyor. Suat Derviş’in yazdığı, Gülriz Sururi’nin uyarladığı, Yelda Baskın’ın yönettiği Fosforlu Cevriye; 12, 13 Haziran 2024 tarihlerinde 21.00’de, Molière’in yazdığı, Orhan Veli Kanık’ın çevirdiği, Yiğit Sertdemir’in yönettiği Tartuffe ise 14 Haziran 2024 tarihinde 21.00’de sahneleniyor. Biletler yarın 11.00’den itibaren gişelerden, Şehir Tiyatroları internet sitesinden, Biletinial’dan ve mobil uygulama üzerinden temin edilebilir.

Fosforlu Cevriye

ÜLKÜ YILMAZ’IN SOLO SERGİSİ "UNNAMED" AÇILIYOR

Decollage Art Space, 30 Mayıs tarihinde Ülkü Yılmaz’ın “Unnamed” adlı solo sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı "Unnamed" sergisinde, sınırlamalardan kaçınarak, eserleri aracılığıyla kelimelerle ifade edilemeyen duyguları güçlü bir biçimde iletiyor. Sergiyi her gün 10 – 18 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.





CHARLİE CHAPLİN’İN YAŞAMI İLK KEZ TİYATRO SAHNESİNDE

Büyük prodüksiyonu ile dikkat çeken, ünlü İngiliz komedyen Charlie Chaplin'in yaşam öyküsünü anlatan tiyatro oyunu “Charlie Chaplin” Türkiye'de ilk kez bu akşam ve 28 Mayıs Salı akşamı Zorlu PSM'de sahnelenecek. Chaplin rolünde Özgür Daniel Foster’a Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran ve Murat Danacı gibi başarılı oyuncuların eşlik ettiği oyunun biletleri Passo ve Biletinial’da. Oyunun diğer tarihlerini sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

“SOLO BOTTER: NURİ İYEM” SERGİSİ CASA BOTTER’DE ZİYARETE AÇILDI

İstanbul’un ilk art nouveau yapısı Casa Botter, Levent Çalıkoğlu küratörlüğünde gerçekleşen “Botter Sergileri” serisinin ikincisi olan “Solo Botter: Nuri İyem” sergisine ev sahipliği yapıyor. Anadolulu kadın portreleriyle tanınan ve toplumsal gerçekçi akımın önde gelen isimlerinden ressam Nuri İyem’in kendine özgü sanatçı kişiliğini ve çalışmalarını hatırlatmayı amaçlayan “Solo Botter: Nuri İyem” sergisi 29 Ağustos’a kadar Casa Botter’de ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.





GÜNEŞ ÖZGEÇ YENİ ALBÜMÜNÜN LANSMAN KONSERİYLE GELİYOR

Güneş Özgeç, çiçeği burnunda albümü Kertenkele Kraliçe’nin Zamansız Masalları’nın lansmanını 28 Mayıs Salı günü Salon'da yapıyor. Adını Jim Morrison’ın “I’m the lizard king I can do anything” sözlerinden ilhamla verdiği, nostaljiyi bugünle buluşturan yedi şarkılık çiçeği burnunda albümü Kertenkele Kraliçe’nin Zamansız Masalları’yla Güneş Özgeç, Salon izleyicisiyle de ilk kez buluşuyor.

