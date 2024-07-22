CHP’de kaset savaşları mı başlıyor

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Büyük usta hayatta olsaydı bu sözünü günceller, “Batı’da düello vardır, doğuda pusu. CHP’de ise kaset kumpası” derdi. Aslında kaset kumpası bir FETÖ yöntemiydi. FETÖ tarafından CHP’ye ve MHP’ye kurulmuştu. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal bir kaset darbesiyle tasfiye edilip yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirilmişti. MHP’de ise genel başkan yardımcıları kaset tehdidiyle istifa etmek zorunda bırakılmışlardı.

ŞANTAJ MONTAJ KASETLERİ

Şantaj-montaj kasetleri MİT TIR’ları operasyonunda ve 17-25 Aralık sürecinde Erdoğan’a karşı kullanılmak istendi.

Kılıçdaroğlu, 17-25 Aralık’ın şantaj-montaj kasetlerini Meclis kürsüsünden dinletti.

Önce FETÖ kumpası sonucunda CHP Genel Başkanlığı’na geldi, sonra FETÖ’nün şantaj ve montaj kasetlerini Meclis kürsüsüne taşıdı. 15 Temmuz darbe girişimi hakkında ise FETÖ ağzıyla konuşup ”Kontrollü darbe” dedi.

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BAYKAL’IN SESİ TİTREMİŞTİ

Baykal’a kaset kumpasının yaşandığı günlerdi. Bir gün önce yayında kaset komplosu tartışılmış, ben siyasetin kasetler üzerinden tanzim edilmesinin tehlikeli olduğunu savunmuştum. Yeni Şafak gazetesinde çalışıyordum. Sabit hattan cep telefonum arandı. Deniz Baykal, ev telefonundan aramıştı. Şantaj- montaj kasetleri üzerinden CHP’nin dizayn edilmek istendiğini konuşmuştuk. Bunun Türk demokrasisine pusu olduğunu paylaşmıştık. Telefonu kapatırken, sesi titredi “Sağol kardeşim, çok sağol” dedi.

ECEVİT’LE BULDUKLARI YÖNTEM

Vefatından kısa bir süre önce de evinde röportaj yapmıştım. CHP’li birisi, akli melekeleri yerinde değil diye bir laf etmişti. Baykal buna çok üzülmüştü. Söyleşiyi tamamladıktan sonra ayrıntılı olarak Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında hükümette yaşananları anlatmıştı. Çünkü Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yapıldığı Kabine’de yer almıştı. Konuşmalarının yabancı istihbarat servisleri tarafından dinlenmemesi için Ecevit’le hangi yöntemi bulduklarını, Turan Güneş ile Ecevit arasındaki mesajlaşmaları nasıl taşıdığını anlatmıştı. Bana hem tarihi bir olayın iç yüzünü anlatıyor hem de kafasının nasıl çalıştığını gösteriyordu. Demirel de “Kafam Zenith saat gibi çalışıyor” demişti.

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MUHARREM İNCE OLAYI

FETÖ’nün kasetlerle siyaseti tanzim etme olayı tehlikeli bir virüs gibi Türk siyasetinin içine girdi. Muharrem İnce olmayan bir kaset üzerinden İsrailli porno videosuna kes yapıştır yöntemiyle yapılan bir montaj üzerinden cumhurbaşkanı adaylığından çekilmek durumunda bırakıldı. Üretilmiş kaseti yayanların kuyruklarının ucu CHP Genel Merkezi’nden çıktı. Muharrem İnce bunu, görüşmeleri sırasında Kılıçdaroğlu’nun yüzüne söyledi.

NEDEN CHP

Bunun son örneğini Mustafa Sarıgül olayında gördük. Yeni bir şantaj-montaj kaseti.

Acaba neden hep bu kaset işleri CHP’de ya da CHP’yle ilgili iktidar mücadelesinde ortaya çıkıyor?

Çünkü kasetlerle sonuç alındığını gördüler. Parti içi ya da ülke genelindeki mücadelelerinde rakiplerini bu yöntemlerle tasfiye etmenin tadını aldılar.

KANLI SAVAŞ

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O nedenle “CHP’de kaset işleri devam eder mi?” diye sorma gereği duyuyorum.

Çünkü CHP’de paylaşılacak çok önemli koltuklar ortaya çıktı. Yerel seçimle birlikte CHP’deki koltukların siyasi kıymeti arttı. Siyasi torbada CHP’deki koltukların değeri yükseldi. Çünkü kazanma ihtimali doğdu. İktidar olma ya da cumhurbaşkanı seçilme umudu güçlendi. Ödül büyük olunca mücadelede kanlı oluyor.

ÖNEMLİ KOLTUKLARI

Çünkü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, CHP Genel Başkanlığı ve cumhurbaşkanı adaylığına giden yolda yeni kasetler konuşuluyor.

Yerel yönetimlerden başlayarak bir mıntıka temizliğinden söz ediliyor. Yerel yönetimlerden CHP Genel Merkezi’ne, oradan cumhurbaşkanı adaylığına giden sürecin yapı taşları kasetlerle döşenmek isteniyor. Kimi birilerini bir yerlere getirmek için yapılıyor kimi de birilerini oyun dışına atmak için tasarlanıyor.

KİRLİ YÖNTEM

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Bu yol çok tehlikeli bir yol. Bu yöntem çok kirli bir yöntem. Bu tuzak demokrasiye kurulmuş bir tuzaktır.

DOĞU PERİNÇEK’İN DARBE AŞKI

Doğu Perinçek’in “CHP’nin iktidarına ordu da polis de razı olmaz” şeklindeki sözlerini işitince şaşırmadım.

Ama yine de yayını izledim.

Doğu Perinçek, daha ileri laflar ediyor. CHP’yi PKK ile irtibatlı bir parti olarak gösteriyor. CHP’nin iktidar olabilmesi için Amerika’nın Türkiye’yi işgal etmesi gerektiğini savunuyor. CHP’nin halkın oylarıyla iktidar olma ihtimaline karşılık olarak “CHP yüzde 90 oy da alsa iktidar olamaz. İnsanlar aldanıp oy da verse ne buna ordu razı olur ne polis razı olur” diyor.

DEMOKRASİ İÇİN MEYDANLARA

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Doğu Perinçek’in darbe aşkını iyi bilirim. 27 Mayıs darbesini hâlâ devrim olarak savunanlardandır. Bu yüzden ekranlarda çok tartıştık. Ama şunu iyi bilmesi gerekir ki, bu millet CHP’yi seçerse kimse ona engel olamaz.

Perinçek’in özlediği devirler artık geride kaldı. Öyle bir ordu yok. Ayrıca eğer bu millet CHP’yi seçsin ama ordu buna engel olmaya kalkışsın 15 Temmuz’da olduğu gibi meydanlara çıkarız. Yok öyle yağma. Söz konusu demokrasi mücadelesi olunca Doğu Perinçek teferruattır.

BEN BU FOTOĞRAFI ÇOK SEVDİM

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50’nci yıldönümünde iktidarıyla, muhalefetiyle tüm Türkiye oradaydı. Gurur verici bir tablo yaşandı. Göğsümüz kabardı. Ben bu fotoğrafı çok sevdim.

TEBRİK EDİYORUM

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı olsaydı aynısı olur muydu emin değilim. Çünkü milli meselelerde duyarlı değildi. Özgür Özel’in milli meselelerde devletin yanındaki tutumunu takdir ediyorum. Türkiye’yi yönetmeye talip olanlar, söz konusu milli meseleler olunca önce ‘Türkiye sonra partim’ diyebilmeli.