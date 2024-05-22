Haftanın kültür sanat ajandası

Haberin Devamı

3. SİNEMATEK GÜNLERİ: SEKTÖR BULUŞMALARI BAŞLIYOR

Sinema Adası’nın organizatörlüğünde Sinematek/Sinema Evi’nde 31 Mayıs, 1-2 Haziran tarihlerinde üçüncüsü düzenlenecek olan Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları, sektörde aktif çalışan veya sektöre girmek isteyen sinemaseverlerle profesyonelleri buluşturarak ulusal ve uluslararası sinemacılara ağ kurma imkânı ve erişilebilirlik sağlamayı hedefliyor.





Sinematek/Sinema Evi’nin avlusunda bu yıl da kurulacak Network Alanı, şirketleri sektör paydaşlarıyla bir araya getirirken katılımcıların bu alanda bulunan şirketlerle doğrudan iletişim kurabileceği bir ağ ortamı sağlayacak.

Haberin Devamı





Paneller, söyleşiler, atölyeler, kısa film gösterimleri...

3. Sinematek Günleri: Sektör Buluşmaları kapsamında üç gün boyunca 10.00 ile 20.00 saatleri arasında “Birlikte Öleceğiz! ‘Babamın Kanatları’ Film Yapım Serüveni”, “Bağımsız Bir Sinema Türkiye’de Mümkün mü?”, “Ne İzliyorsak Oyuz – MUBI”, “Nasıl Şöhret Olurum”, “Çağırmazdım Acil Olmasa / Senaryo Danışmanlığı”, “Projemi Platformlara Nasıl Sunarım / BluTV”, “Ben Sende Tutuklu Kaldım / Yönetmen - Oyuncu İlişkisi” gibi başlıklarda paneller düzenlenecek.

3 gün boyunca panellere Selman Nacar, Tülin Özen, Deniz Şaşmaz Oflaz, Soner Alper, Kıvanç Sezer, Cem Altınsaray ve Serdar Orçin, Vildan Atasever, Soner Caner, Ceylan Özgün Özçelik, Giray Altınok gibi isimler konuşmacı olarak katılacak.

Amjad Al Rasheed

Etkinlikte ayrıca “Oyunculuk”, “Cast” ve “Animasyon” başlıkları altında atölyeler düzenlenecek. Sektör Buluşmaları, Duhok Uluslararası Film Festivali Direktörü Şevket Emin Korki, Selanik Film Festivali’nin uluslararası program yöneticilerinden Yannis Palavos ve 2023’te Cannes Film Festivali’nde prömiyer yapan İnşallah Erkek Olur filminin Ürdünlü yönetmeni Amjad Al Rasheed gibi uluslararası konukları da ağırlayacak.

Haberin Devamı

AYVALIK ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ GENÇ SİNEMA BAŞVURULARINI BEKLİYOR

Seyir Derneği tarafından düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali bu yıl 17-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Yılın merakla beklenen filmlerine programında yer veren, panel ve söyleşilerle farklı tartışma alanları açan Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin Genç Sinema programı için başvurular da başladı. Program için başvurular 30 Haziran’a kadar devam edecek.

Gençlere yönelik projelere büyük önem veren Seyir Derneği festival kapsamında bu yıl da başvuran adaylar arasından 30 öğrenci seçilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da seçilen öğrenciler festival boyunca hem sektör profesyonellerinden eğitim alacak hem festival ekibiyle çalışarak deneyim kazanacak, hem de festival kapsamında proje üretecek.

Haberin Devamı

Genç Sinema programının, başta sinema bölümünde okuyan ya da üniversitelerin sinema kulüplerine üye olan öğrenciler olmak üzere, sinema alanında kendisini geliştirmek isteyen tüm öğrencilere açık başvuruları bugünden itibaren www.ayvalikff.org adresinde yer alan başvuru formu üzerinden yapılabilir.

Genç Sinema’ya başvurusu kabul edilen 30 öğrenci festival boyunca Ayvalık’ta yapımcılık, yazarlık, yönetmenlik, kurgu, post-prodüksiyon, oyuncu seçimi gibi farklı alanlarda profesyonel isimlerin vereceği atölye çalışmalarına katılacak, aynı zamanda festival organizasyonunun farklı alanlarında görev alarak festivalin önemli bir parçası olacaklar.

Festival İçin Hazırlıklar Başladı

Haberin Devamı

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi ortaklığıyla düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali 17 Eylül’de başlayacak. 22 Eylül’de sona erecek festivalde 2024 yılının merakla beklenen yerli ve yabancı filmleri gösterilecek.





Festivalin habercisi Ayvalık Açık Hava Film Geceleri

Yazlık sinema keyfini Ayvalıklılara yeniden yaşatan Açık Hava Film Geceleri 15-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Dünyaca ünlü festivallerde prömiyer yapmış, Oscar ödüllerinde öne çıkan yapımlar, Ayvalık Belediyesi Yeni Binası’nın denize nazır bahçesinde perdede olacak. Açık Hava Film Geceleri’ne Eti ve Kuru Kahveci Mehmet Efendi’nin ikramları eşlik edecek. Açık Hava Film Geceleri’nin programı önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Haberin Devamı





ATA DEMİRER GAZİNOSU YAZ TURNESİNE ÇIKIYOR

Gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer “ATA DEMİRER GAZİNOSU” ile yaz turnesine çıkıyor. Usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra ile Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterileri ile eğlenceyi Açıkhava sahnelerine taşıyor. ATA DEMİRER GAZİNOSU Ayvalık, Altınoluk, Bodrum, İzmir, Bursa, Çeşme, Kuşadası ve Antalya’da gerçekleşecek yaz turnesi ile 8 şehirde sevenleri ile buluşacak.





6. ÇOCUK SANAT BİENALİ ZORLU PSM’DE

Bahçeşehir Koleji’nin gerçekleştirdiği 6. Çocuk Sanat Bienali, 24-26 Mayıs tarihleri arasında Zorlu PSM’de sanatseverlerle buluşacak. Bu yıl “Barış ve Çocuk” temasıyla düzenlenen Bienal’de Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ sözünden hareketle, hazırladığı eserler sergilenecek.





FİNİTO. YALLAH. KIŞ KIŞ. L*VE. YOU DASDAS’TA

İstila!, Yuva, Yalnızlar Kulübü, Kabileler gibi sevilen oyunları seyirciyle buluşturan B Planı, yeni oyunu “Finito. Yallah. Kış Kış. L*ve You.” ile 27 Mayıs akşamı DasDa’ta izleyici karşısında olacak. Oyunda eşinden ayrılıp Londra’dan İstanbul’a dönen Ekin, bir yandan ülkedeki politik ve ekonomik değişimlere adapte olmaya çalışırken bir yandan da kendini yeniden var etmeye çabalıyor. Derem Çıray ve Sami Berat Marçalı'nın birlikte yazdığı oyunda Evrim Doğan, Erdi Güçlü, Görkem Kasal, Ali Rıza Kubilay ve Gülce Oral oynuyor. Marçalı'nın yönettiği oyun, sezonun son temsili ile 27 Mayıs’ta DasDas’ta olacak.





“HAMİYET” 6 HAZİRAN’DA HARBİYE’DE

Şarkılarında zamanın, sokağın, gündelik hayatın değişen manzaralarını kendine özgü bir dille harmanlayarakaktaranIndie müziğin Türkiye’deki köklü gruplarından Peyk’in ilk müzikali “Hamiyet” yolculuğunu, 6 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda taçlandırıyor. Sıra dışı bir kadının hikayesini 80’lerdeki bir işçi mahallesinden bugüne taşıyan müzikal Işıl Kasapoğlu tarafından sahneye konuyor ve başrollerinde de Aslı İnandık, Sermet Yeşil ve Esra Kızıldoğan gibi isimler yer alıyor.