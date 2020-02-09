İstanbul Müzik Festivali Beethoven’in 250. Doğum günü kutluyor

MÜZİK dünyasının gelmiş geçmiş en etkili isimlerinden Alman besteci ve piyanist Ludwig van Beethoven’in 250. doğum yıldönümü tüm dünyada etkinliklerle kutlanıyor.
Ünlü bestecinin tam doğum tarihi bilinmiyor ancak Bonn’da 17 Aralık 1770 tarihinde vaftiz edildiğine ilişkin bir belge var.
Dolayısıyla bestecinin doğum gününün bir gün önce olduğu kabul ediliyor.
Der Spiegel Dergisi’nin “250 yaşındaki Pop Star” diye tarif ettiği ünlü besteci için sadece Almanya’da 700 etkinlik düzenleniyor.
New York Filarmoni Orkestrası, New York’taki Carnegie Hall, Lincoln Center konser salonları Beethoven kutlamalarına katılıyor.
Almanya’nın dışında, Viyana’dan Paris’e Avrupa’nın hemen hemen her başkentinde ve müziksever şehrinde benzer kutlamalar düzenleniyor.
Türkiye’deki kutlamalara gelirsek.
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası BİFO’nun Beethoven Yılı için planladığı iki konserden ilkini geçtiğimiz 23 Ocak tarihinde Lütfi Kırdar’da dinledik.
Genç piyanist Rodolfo Leone’nin Beethoven’in eserlerini çaldığı bu ilk konserden sonra Borusan’ın ünlü bestecinin anısına düzenleyeceği ikinci konser 14 Mayıs’ta.
İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİNİN TEMASI
İKSV’nin ECA sponsorluğunda bu yıl 2-25 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceği 48. İstanbul Müzik Festivali’nin teması “Beethoven’in Aydınlık Dünyası”.
İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı ve ECA Presdöküm Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen ve İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya ortak basın toplantısında festivalin programını açıkladılar.
Soldan sağa: Efruz Çakırkaya, Gaye Akçen ve Bülent Eczacıbaşı
Eczacıbaşı basın toplantısında “Festivali programı bu yıl doğumunun 250. yılında dünyada anılan büyük bestecinin temsil ettiği aydınlanma felsefesinden, eşitlik, kardeşlik, doğa sevgisi gibi değerlerden ilham alıyor” diye konuşuyor.
“Her yaştan dinleyicinin katılabildiği konserlerimizle festivalin geniş kitleye ulaşabileceğine inanıyoruz” diye ekliyor.
Bülent Eczacıbaşı’nın “her yaştan” vurgusu önemli.
Çünkü bu yıl bebekler için de müzik var festivalin programında.
İspanyol Topluluk La Petita Malumaluga’nın dünyada yankı uyandıran projesi “Bebeklere Beatles” 6 farkı seans ile 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Zorlu PSM’de.
Çağdaş bir sanat diline sahip “Bebeklere Beatles”, bebeklerin serbestçe dolaşabildiği, çocukların dans edip oyun oynadığı, yetişkinlerin sevilen Beatles şarkıları söylediği ve herkesin birbiriyle etkileşime girdiği eğlenceli bir konser.
KLASİK MÜZİĞİN GÜÇLÜ KADINLARI
Festivalin sponsorluğunu 5. yıl üstlenmiş olan ECA Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen’in de üzerinde durduğu ünlü bestecinin temsil ettiği aydınlanma felsefesinin “eşitlik” ilkesiyle bağlantılı olarak festival kadın-erkek eşitliğiyle de damgasını vuracak.
Festivalin hem açılış, hem kapanış konserlerinde sahnede kadın müzisyenleri göreceğiz.
Açılış konserinde, Tekfen Filarmoni Orkestrası eşliğinde, 2019 Kraliçe Elizabeth Keman Yarışması’nı kazanan 26 yaşındaki başarılı kemancı Stella Chen’e kulak vereceğiz.
Kapanış konserini ise 25 Haziran’da 31 yaşındaki Hong Kong’lu yıldız şef Elim Chan yönetiyor.
Şef Elim Chan
Berlin Konzerthaus Orkestrası eşliğinde, 2019 Gramophone Klasik Müzik Ödülleri’nde yılın sanatçısı seçilen İzlandalı piyanist Vikingur Olafsson sahnede olacak.
Elim Chan, aşağıda linkini bıraktığım yazıda belirttiğim dünyada giderek yayılan “kadın orkestra şefleri” trendinin başarılı temsilcilerinden biri.
Klasik müzikte “kadın gücünün” simgesi olmuş başka isimler de yer alıyor festivalde.
Beethoven’in en iyi yorumcularından biri sayılan İdil Biret ile 100’ün üzerinde uluslararası ödül ve 2 Grammy sahibi perküsyoncu Evelyn Glennie bu isimlerin arasında.
Glennie, 15 yıldan beri İstanbul’da yaşayan Amerikalı perküsyoncu Amy Salsgiver, BİFO üyesi Seçil Kuran, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve BİFO’da çalan Ceren Aydın, BİFO Başkemancısı Nilay Sancar ile sahneye çıkacak.
İstanbul Müzik Festivali Beethoven’in 250. Doğum günü kutluyor
MÜZİK dünyasının gelmiş geçmiş en etkili isimlerinden Alman besteci ve piyanist Ludwig van Beethoven’in 250. doğum yıldönümü tüm dünyada etkinliklerle kutlanıyor.
Ünlü bestecinin tam doğum tarihi bilinmiyor ancak Bonn’da 17 Aralık 1770 tarihinde vaftiz edildiğine ilişkin bir belge var.
Dolayısıyla bestecinin doğum gününün bir gün önce olduğu kabul ediliyor.
Der Spiegel Dergisi’nin “250 yaşındaki Pop Star” diye tarif ettiği ünlü besteci için sadece Almanya’da 700 etkinlik düzenleniyor.
New York Filarmoni Orkestrası, New York’taki Carnegie Hall, Lincoln Center konser salonları Beethoven kutlamalarına katılıyor.
Almanya’nın dışında, Viyana’dan Paris’e Avrupa’nın hemen hemen her başkentinde ve müziksever şehrinde benzer kutlamalar düzenleniyor.
Türkiye’deki kutlamalara gelirsek.
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası BİFO’nun Beethoven Yılı için planladığı iki konserden ilkini geçtiğimiz 23 Ocak tarihinde Lütfi Kırdar’da dinledik.
Genç piyanist Rodolfo Leone’nin Beethoven’in eserlerini çaldığı bu ilk konserden sonra Borusan’ın ünlü bestecinin anısına düzenleyeceği ikinci konser 14 Mayıs’ta.
İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİNİN TEMASI
İKSV’nin ECA sponsorluğunda bu yıl 2-25 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceği 48. İstanbul Müzik Festivali’nin teması “Beethoven’in Aydınlık Dünyası”.
İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı ve ECA Presdöküm Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen ve İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya ortak basın toplantısında festivalin programını açıkladılar.
Soldan sağa: Efruz Çakırkaya, Gaye Akçen ve Bülent Eczacıbaşı
Eczacıbaşı basın toplantısında “Festivali programı bu yıl doğumunun 250. yılında dünyada anılan büyük bestecinin temsil ettiği aydınlanma felsefesinden, eşitlik, kardeşlik, doğa sevgisi gibi değerlerden ilham alıyor” diye konuşuyor.
“Her yaştan dinleyicinin katılabildiği konserlerimizle festivalin geniş kitleye ulaşabileceğine inanıyoruz” diye ekliyor.
Bülent Eczacıbaşı’nın “her yaştan” vurgusu önemli.
Çünkü bu yıl bebekler için de müzik var festivalin programında.
İspanyol Topluluk La Petita Malumaluga’nın dünyada yankı uyandıran projesi “Bebeklere Beatles” 6 farkı seans ile 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Zorlu PSM’de.
Çağdaş bir sanat diline sahip “Bebeklere Beatles”, bebeklerin serbestçe dolaşabildiği, çocukların dans edip oyun oynadığı, yetişkinlerin sevilen Beatles şarkıları söylediği ve herkesin birbiriyle etkileşime girdiği eğlenceli bir konser.
KLASİK MÜZİĞİN GÜÇLÜ KADINLARI
Festivalin sponsorluğunu 5. yıl üstlenmiş olan ECA Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen’in de üzerinde durduğu ünlü bestecinin temsil ettiği aydınlanma felsefesinin “eşitlik” ilkesiyle bağlantılı olarak festival kadın-erkek eşitliğiyle de damgasını vuracak.
Festivalin hem açılış, hem kapanış konserlerinde sahnede kadın müzisyenleri göreceğiz.
Açılış konserinde, Tekfen Filarmoni Orkestrası eşliğinde, 2019 Kraliçe Elizabeth Keman Yarışması’nı kazanan 26 yaşındaki başarılı kemancı Stella Chen’e kulak vereceğiz.
Kapanış konserini ise 25 Haziran’da 31 yaşındaki Hong Kong’lu yıldız şef Elim Chan yönetiyor.
Şef Elim Chan
Berlin Konzerthaus Orkestrası eşliğinde, 2019 Gramophone Klasik Müzik Ödülleri’nde yılın sanatçısı seçilen İzlandalı piyanist Vikingur Olafsson sahnede olacak.
Elim Chan, aşağıda linkini bıraktığım yazıda belirttiğim dünyada giderek yayılan “kadın orkestra şefleri” trendinin başarılı temsilcilerinden biri.
Klasik müzikte “kadın gücünün” simgesi olmuş başka isimler de yer alıyor festivalde.
Beethoven’in en iyi yorumcularından biri sayılan İdil Biret ile 100’ün üzerinde uluslararası ödül ve 2 Grammy sahibi perküsyoncu Evelyn Glennie bu isimlerin arasında.
Glennie, 15 yıldan beri İstanbul’da yaşayan Amerikalı perküsyoncu Amy Salsgiver, BİFO üyesi Seçil Kuran, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve BİFO’da çalan Ceren Aydın, BİFO Başkemancısı Nilay Sancar ile sahneye çıkacak.