Pozitif hastaya elektronik bileklik geliyor

15 Nisan 2020’de sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara verilecek cezalar arttırıldı. Gelin görün ki Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi’nde ‘şehir eşkıyaları’ vicdanları sızlatacak bir zorbalığa neden oldu. Sağlık çalışanları ve doktorlar üzerlerinde ameliyat önlükleriyle kapıları tutmak, sedyelerden barikat yapmak zorunda kaldı. Yasaya rağmen şiddetin önüne neden geçemedik? Sağlık çalışanlarını nasıl koruyacağız? Bu sorularla doktorların kapısını çaldım.

YASA VAR AMA UYGULAYAN YOK

DEDESİNE yanlış tedavi uygulandığını iddia eden 17 yaşındaki Murat Geceken tarafından göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti Dr. Ersin Arslan. Takvimler 2012’yi gösteriyordu. Arslan’ın kendisi gibi doktor olan eşi Samsun Tabip Odası Başkanı Funda Furtun ve meslektaşları sağlıkta şiddet yasasının çıkması için çok uğraştı. Ve sonunda başardılar. Gelin görün ki yasa var ancak şiddet bitmiş değil! Peki neden? Dr. Funda Furtun, “Eşimden sonra birçok meslektaşımızı sağlıkta şiddete şehit verdik. Yasa çıktı, evet. Bu bizi mutlu da etti ama maalesef yetersiz kaldı. Mevcut yasa şu an uygulanmıyor. Karar hâkimlerin iradesine bırakıldığı için yasanın varlığını pek hissedemedik. Şiddeti uygulayan tutuklanıyor ama sonra bir şekilde ya tahliye oluyor ya da tutuksuz yargılanma şeklinde devam ediyor. Yasaların tam ve eksiksiz uygulaması lazım ki bir caydırıcılığı olsun” diyor.

HASTALARLA KARŞI KARŞIYA KALDIK

Dr. Furtun şöyle devam ediyor: “Sağlık çalışanlarına yapılan şiddetin çok çeşitli boyutları var. Bunlardan biri ceza boyutu, ki cezaların yeteri kadar caydırıcı olmaması önemli bir faktör. Bir diğer faktör de sağlıkta dönüşümle beraber sağlık maalesef metalaştı. Hastaların talepleri arttı. Doktorlar sistemden kaynaklanan sorunlar nedeniyle bu taleplere yetişemeyince hasta ile karşı karşıya kaldılar. Bir anlamda günah keçisi oldular. Ayrıca siyasetçi olsun ya da olmasın tüm yöneticilerin söylemlerine dikkat etmesi gerekir! Maalesef düşünmeden edilen her söz şiddeti körüklüyor, normalleştiriyor. Sağlıkçılar değersizleşiyor. Vatandaşlarımız, hele ki şu an içinde bulunduğumuz koronavirüs salgını nedeniyle ne kadar yoğun ve nasıl zorlu bir sürecin içinden geçtiğimizin de farkında değil maalesef.”

SİSTEM HATASI DOKTORLARA MAL EDİLİYOR

TÜRK