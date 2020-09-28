Pozitif hastaya elektronik bileklik geliyor

YASA VAR AMA UYGULAYAN YOK
DEDESİNE yanlış tedavi uygulandığını iddia eden 17 yaşındaki Murat Geceken tarafından göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti Dr. Ersin Arslan. Takvimler 2012’yi gösteriyordu. Arslan’ın kendisi gibi doktor olan eşi Samsun Tabip Odası Başkanı Funda Furtun ve meslektaşları sağlıkta şiddet yasasının çıkması için çok uğraştı. Ve sonunda başardılar. Gelin görün ki yasa var ancak şiddet bitmiş değil! Peki neden? Dr. Funda Furtun, “Eşimden sonra birçok meslektaşımızı sağlıkta şiddete şehit verdik. Yasa çıktı, evet. Bu bizi mutlu da etti ama maalesef yetersiz kaldı. Mevcut yasa şu an uygulanmıyor. Karar hâkimlerin iradesine bırakıldığı için yasanın varlığını pek hissedemedik. Şiddeti uygulayan tutuklanıyor ama sonra bir şekilde ya tahliye oluyor ya da tutuksuz yargılanma şeklinde devam ediyor. Yasaların tam ve eksiksiz uygulaması lazım ki bir caydırıcılığı olsun” diyor.
HASTALARLA KARŞI KARŞIYA KALDIK
Dr. Furtun şöyle devam ediyor: “Sağlık çalışanlarına yapılan şiddetin çok çeşitli boyutları var. Bunlardan biri ceza boyutu, ki cezaların yeteri kadar caydırıcı olmaması önemli bir faktör. Bir diğer faktör de sağlıkta dönüşümle beraber sağlık maalesef metalaştı. Hastaların talepleri arttı. Doktorlar sistemden kaynaklanan sorunlar nedeniyle bu taleplere yetişemeyince hasta ile karşı karşıya kaldılar. Bir anlamda günah keçisi oldular. Ayrıca siyasetçi olsun ya da olmasın tüm yöneticilerin söylemlerine dikkat etmesi gerekir! Maalesef düşünmeden edilen her söz şiddeti körüklüyor, normalleştiriyor. Sağlıkçılar değersizleşiyor. Vatandaşlarımız, hele ki şu an içinde bulunduğumuz koronavirüs salgını nedeniyle ne kadar yoğun ve nasıl zorlu bir sürecin içinden geçtiğimizin de farkında değil maalesef.”
SİSTEM HATASI DOKTORLARA MAL EDİLİYOR
TÜRK
ECZANEDE YOKSA İNTERNETTE DE YOKTUR
İSTANBUL Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, “Her yıl mevsim dönümlerinde vitamin ve gıda takviyelerine talep artardı ancak bu yıl geçen yıllara oranla inanılmaz bir artış var. Öyle ki firmalar ürün yetiştiremiyor” diyor. Sarıalioğlu tam da buraya bir parantez açıyor ve bu talebin fırsatçıları devreye soktuğunu belirterek “Piyasada kalmayan, tükenen bir ürün. Ertesi gün bir bakıyorsunuz 3-5 kat fiyata internette satışa çıkmış. Ürünler orijinal mi belli değil. Hemen firmaları arıyoruz. ‘Hani yoktu elinizde bu takviyeler, internette satıyorsunuz’ diyoruz ‘O satılanlar bizim ürünümüz değil’ diyorlar. Test etmek için farklı internet sitelerinden ürün sipariş ettik. Gelen ürünlerin hepsi sahte çıktı. Fırsatçılar halkın sağlığı ile oynuyorlar” uyarısında bulunuyor.
YAN ETKİSİ OLABİLİR
Eczacının ‘Piyasada yok’ dediği bir ürünü ‘İnternette var’ demenin büyük hata olduğunu anlatan Sarıalioğlu “Bedeli sağlığınız olabilir. Çünkü bir ürün eczanelerde yoksa internette olamaz. Varsa o ürün yüzde 99 sahtedir. Bandrol ve son kullanma tarihinin gerçek olup olmadığını ayırt edemezsiniz. Sağlık Bakanlığı birçok internet sitesine erişimi engelledi ancak sahtekârlar başka isim ile yeniden ortaya çıkıveriyor. Burada görev vatandaşa düşüyor. Doktor ya da eczacıya danışmadan vitamin ve gıda takviyesi almayın. Özellikle de kronik hastalığı olanlar. Yan etkileri zararınıza olabilir” diyor.
BAĞIŞIKLIK SADECE HAP İLE GÜÇLENMEZ
İÇ hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya özellikle salgın dönemlerinde bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini doğruluyor. Ancak bunun tek yolunun vitamin ve takviye almak olmayacağının da altını çiziyor. Dr. Kaya “Bağışıklık sisteminin yüksekliği yaşam tarzımızla doğru orantılı. Gece uykularımız, yaptığımız egzersiz, içtiğimiz su, yediğimiz yiyecekler ve stres yönetimi. Bu 5 basamağı ne kadar doğru yaparsak o kadar direncimiz artar. Gece doğru dürüst uymuyor, sabaha kadar oturuyorsanız, spor yapmıyor, yeterince su içmiyorsanız, stres yükünüz fazla ise ve sürekli karbonhidrat ağırlıklı, yağlı yiyecekler ile besleniyorsanız günde bir değil 10 kutu da içseniz bu vitaminlerin size hiçbir faydası olmaz!” diyor.
C VİTAMİNİNİ YİYECEKTEN ALIN
SEÇİMİN GALİBİNİ EKONOMİ BELİRLER
BAHÇEŞEHİR Üniversitesi Amerikan Araştırmaları Merkezi Başkanı Burak Kuntay’a “Nedir bu kitaplarının alametifarikası?” diye sordum. Amerika’da en önemli sektörlerin başında yayıncılık sektörünün geldiğini, bunun altında da güçlü ekonomik sebepler yattığını anlatıyor ve “Amerika’da bir kitabın pazarlama oranı okunma oranından çok daha önemli. Bir kitap salt satılmak için yazılmaz. Özellikle de siyasi kitaplar! Yazarlar ve yayımcılar gelirlerini satış oranlarından ziyade o kitap için düzenlenen turne, söyleşi ve üniversite konferanslarından elde eder. Kitap Trump aleyhinde mi? Yazarı hemen anti-Trump kampanyalarına, para karşılığı konuşmaya davet edilir. Amerika’da kitap yazmak önemli bir gelir kapısıdır” diyor.
KİTAP YAZMAK PARA VE ÜN GETİRİYOR
Bush’un kabinesinden de çalışan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın, eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice’ın, eski ABD Genelkurmay Başkanı Colin Powell’ın da Bush’tan ayrılır ayrılmaz kitap yazdığını hatırlatan Kuntay şöyle devam ediyor: “Neredeyse her başkanın ardından o başkanın döneminde çalışan herkes muhakkak kitap yazar. Yazmayan görürseniz absürttür. Kitap ‘Gerçekler ortaya çıksın’ kaygısıyla yazılmamış da olabilir. Yazar ‘recognation’, yani ün, bilinirlik ya da ismini pazarda tutma kaygısı güdebilir. Mesela Trump’ın başkan adaylığının sebebi ‘Donald Trump’ markasının reklamını yapmak istemesiydi. Bunu bir röportajında kendi söyledi. Yani her zaman seçilme umuduyla aday olunmayacağı gibi kitabın yazarı da ‘Belki senatör olurum’ diye düşünebilir.”
SALINCAK SEÇMEN YOK
Gelelim birbirinden ilginç iddialar, sansasyonlar ile Trump’ın başkanlığını sorgulayan kitapların etkisine. Kuntay’a göre bu kitapların 3-5 kişinin kanaatinde değişiklik yapmasından öte seçimlere hiçbir etkisi yok! Kuntay, “Sonuçta en yakınındaki adam ‘Bu adam ırkçıdır, delidir, öfkelidir’ dediği zaman kafalarda ‘Acaba öyle mi?’ diye soru işaretleri oluşur ancak bunun safları değiştirecek bir etkisi olmaz. Bu seçime kadar toplumsal ayrışmanın böylesine netleştiği bir başka seçim yaşanmadı. Dolayısıyla yazılıp çizilenin bu saatte sonra kanaate etki etmesi çok zor. ‘Swing’ denilen salıncak seçmen sayısı da fazla değil, yani Trump’ın politikaları nedeniyle ona oy verecek olan da vermeyecek olan da belli. Bu saatten sonra durumu değiştirecek olan kitaplar değil Amerikan ekonomisidir. Trump ile alakalı ne yazarsınız yazın, ki yazılmadık bir şey de kalmadı zaten, pek sürpriz olmaz” diyor.
DOĞRU PLANLAMA İLE OKULLARIN AÇILMASI ŞARTTIR
Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu yüz yüze eğitime geç bile kalındığını söylüyor. ‘İyi de vaka sayıları her geçen gün artarken okullar nasıl açılabilirdi ki?’ Pehlivanoğlu soruma soru ile cevap veriyor: “Peki şu an çocuklar nerede? Sokakta. Ebeveynleri çalışan, bakıcı tutacak maddi gücü olmayanlara kim bakıyor? Anneanne ve babaanneler; yani risk grubundakiler. Peki ‘Dışarısı okuldan daha mı güvenli?’ Çocuk parktan, sokaktan aldığı virüsü eve götürmüyor da sadece okuldan aldığını mı taşıyor? 15 yaşın altındaki çocuklara ekrandan eğitim olmaz! Soyuttan somuta geçmedikleri için ekrandan istenilen yeterlilikte öğrenemezler. Maddi durumu iyi olan öğretmen tutar, özel ders aldırır. Diğer çocukların günahı ne? Hele ki 1 ve 2. Sınıflar çok kritik. Okuma-yazma öğrenecekler. Sadeleştirerek eğitim yapılabilir. Doğru bir planlama ile okulların açılması şarttır” diyor.
DENGEYİ KURMALIYIZ
SUÇ BİRAZ DA BİZDE
EKRANLARIN en samimi, en dinamik, en dobra isimlerinden biri Hakan Ural. Oyunculuk kariyeri nedeniyle magazin dünyasını da avucunun içi gibi biliyor. 53 yaşındaki Ural’a “Eskiden sanatçı denilince akan sular dururdu? Şimdi bir yozlaşma mı var?” diye soruyor ve bir eski-yeni karşılaştırması yapmasını umuyorum. O ise “İğneyi önce kendimize batıralım” diyerek haklı bir çıkış yapıyor. Ural, “Yozlaşma artık her şeyde. İnsan nüfusu olmuş 8 milyar. Bilişim, teknoloji, hele ki sosyal medya aldı başını gidiyor. Temel değerlerimiz yozlaştığı için sanatçısı da şarkıcısı da popçusu da sporcusu da aynı derece de yozlaşmakta” diyor.
KARAKTER MESELESİ
CEZA ALMAZSA SOKAK ADALETİ MEŞRULAŞIR
ÖLDÜRÜLEN maktulün babası Cengiz Duran’ın avukatı Duygu Delibaş, “Sanki mağdur değil, sanık tarafı bizdik. Öyle ki, öldürülen Özgür Duran’ın annesi ile babası adliyenin arka kapısından dışarı çıkarıldı. Oğlunu kaybetmiş bir aile bu” diyerek kamuoyunda oluşan ‘Kadir Şeker suçsuzdur’ algısına dikkat çekerek söze giriyor. Davanın kadına şiddete karşı sembol bir dava hale dönüştüğünü belirten avukat Delibaş “Burada kasten öldürme var. Ölen taraf küfrettiği ve yumruk salladığı için sanığa haksız tahrik indirimi uygulanacak. Ancak bu karar emsal teşkil edeceği için her 2 tarafında düşünülerek bir sonuca varılması gerektiği inancındayım. En az 12 yıl ceza alması gerektiğini düşünüyorum” diyor.
ORTADA DARP YOK
Kamuoyunda sanıldığı gibi ortada bir darp olmadığını söyleyen avukat Delibaş şöyle devam ediyor: “Özgür Duran ile sevgilisi arasında sözlü bir tartışma var. Fiziksel bir şiddet yok. Darp raporu ya da şikâyet yok. Biz bunu dile getirince ‘İlla şiddetin fiziksel olması mı lazım?’ diye soruyorlar. İyi de her sözlü şiddete elimizde bıçakla mı müdahale edeceğiz? Mahkemede de dile getirdim: Kadir Şeker üzerinde bıçak taşımasaydı kimse zarar göremeyecekti. Çünkü Kadir Şeker’in de beyanında kabul ettiği gibi ‘Ortada bir darp yoktu.’ Ancak maalesef ne zaman bir kadın cinayeti işlense hemen Kadir Şeker hatırlatması yapılıyor. ‘Kadir Şeker içeride, Musa Orhan dışarıda’ deniyor. Ne alakası var? İkisi aynı şey mi? Özgür Duran sevgilisine şiddet uygulamıyordu ki! Sanık kendi beyanında bile Duran’ın sevgilisinin ‘Ablacığım bu adam eşim, karışma’ dediğini söyledi. Böyle bir durumda polisi araması ya da çevreden yardım istemesi gerekirken o duruma ‘bıçak’ ile müdahale etti.”
HERKES KENDİ ADALETİNİ SAĞLARSA
Avukat Delibaş, herkesin kendi adaletini kendisi sağlamaya çalıştığı noktada toplum düzeninin kaosa sürükleneceğini belirterek “Gencecik bir çocuk elbette canice bir hisle bu suçu işlemedi ancak kahraman da değil. Taşıdığı bıçağın, gerçekleştirdiği eylemin cezası olmalı. Bıçağı olmasaydı olaylar bu hale gelmeyecekti. Kadir Şeker lehine alınacak bir karar bireysel silahlanma ve sokak adaletini de meşrulaştıracaktır” diyor.
EN AZ 6 YIL HAPİS YATABİLİR
ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK
MAYMUN Koko ile yaptığı paylaşımlar sayesinde çok sayıda takipçi kazanan Meriç İzgi’nin evine bir süre önce baskın düzenlenmiş, kaçak yollarla ülkeye sokulan maymuna Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü el koymuştu. 8 bin TL ceza ödeyen sosyal medya ünlüsü durmadı. 5 ay sonra ikinciyi, o elinden alınınca 3.’yü aldı ve videolar paylaşmaya devam etti. Son tepkilerin ardından ise sanki maymunu kendi özgür bırakmış gibi şu mesajı yayımladı: “Bir sürelik (belki de kalıcı olarak) Koko ile yaptığım sevimli paylaşımlara ara vereceğim. Büyümeye ihtiyacı var, fakat kafeslerde değil. O iyi olacak, daima sevgi ile büyüyecek.”
ŞÖHRET İÇİN YAPAMAYACAKLARI ZALİMLİK YOK
İSTANBUL Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nden avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu “Şöhret tatlı geliyor olacak ki sözde fenomen zavallı hayvanların peşini bırakmadı. Zalimliğe devam ediyor. Bu büyük vicdansızlık. Burada beni yaralayan bir başka husus da binlerce gencin bu cahili örnek alıyor olması. Burada önce ebeveynlere iş düşüyor, çocukları kimleri izliyor takip etsinler. Ayrıca yetkililerin bu işi sıkı denetlemesi şart. Daha büyük cezalar uygulanmalı. Yasaya aykırı şekilde elde edilen bir hayvanın videoları çekiliyor. Üzerinden para kazanılıyor. Bu ve benzeri sayfaların acilen erişime engellenmesi de bir çözüm olabilir” diyor.
YABAN HAYVANININ YERİ HABİTATI
Avukat Kalafatoğlu şöyle devam ediyor: “Her şeyden önce yaban hayvanının yeri doğal yaşam alanı, habitatlarıdır. Bu hayvanların doğasından, özgürlüklerinden koparılarak eve alınması hem yasak hem vicdansızca. Çocuğunu sevindirmek isteyen, bakın pet-shop demiyorum, barınaklardan kedi-köpek sahiplensin. Böylelikle hem bir can kurtarmanın hazzını yaşar hem de evlatlarına iyi bir örnek olurlar. Lütfen çocuğunuzun her isteğini yapmayın, özellikle evcil hayvan konusunda ‘Hayır’ demeyi öğrenin.”
HAREKETLİLİĞİ EN AZA İNDİRMEK ŞART
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Covid-19 salgınında eylül içinde bir dalga daha beklediklerini belirtiyor ve “Artık bir şey yapmak lazım” diyerek vatandaşları yasak ve kısıtlamalara harfiyen uymaya davet ediyor. Prof. Dr. Tükek “Hele ki İstanbul için durum daha vahim olabilir. Büyük dalga yaklaşıyor. Şehir kalabalık. Halkın bir kısmı bilinçsiz. Sağlıkçılar yorgun” diyor.
TIRMANIŞTAYIZ
Prof. Dr. Tükek şöyle devam ediyor: “Maalesef tırmanıştayız. 2000’lere doğru gidiyoruz. PCR testlerinin duyarlılığının yüksek olmadığını, yanlış çıkabildiğini de hesaba katarsak günlük vaka sayılarının en az teşhis konulan vakalardan 3-4 katı fazla olduğunu düşünüyorum. Şimdi köylerden, yazlık yerlerden dönüşler başladı, okullar da açılacak! Uzaktan eğitimin yapılmadığı üniversiteler var. Binlerce öğrenci yer değiştirecek. Onların barınma sorunları olacak. Yurtlar dolarsa bulaş ihtimali artacak. Bu iş maalesef zincirleme.”
KENDİNİ KOLLA ÖNLEM AL
‘Evde otur, burnunu dışarı çıkarma’ gibi bir yaklaşımdan ziyade ‘Kendini kolla, önlem al’ zihniyetinin hâkim olması gerektiğine inanan Prof. Dr. Tükek “Top yekûn bir seferberlik olması lazım. Kalabalık aktiviteler mümkün mertebe yapılmamalı. Kuralımız hep ‘hareketliliği en aza indirmek’ olmalı. Çok uzadı elbette farkındayız ama aşı bulunana kadar kendimizi korumanın tek yolu önlem almak.”
GRİP AŞISI HASTALIKLARIN KARIŞMASINI ÖNLEYECEK
MUTFAK HATA AFFETMEZ
GEÇTİĞİMİZ yıl jürisi olduğu yarışma programı Taste’de kadın yarışmacıyı ağlatan şef Rafet İnce ile 2011’de Van depreminde tanışmıştık. Ekibi ile günlerce afet bölgesinde kalmış, depremzedeler için yemek pişirmişti. “Şefler agresif mi olur?” diye soruyorum. Tatlı, hafif sinirli ses tonuyla “Bizim mutfak sizin pembe panjurlu mutfağınıza benzemez. Niye mi? Çünkü bizim mutfak hata affetmez” diyor. “İyi de alt tarafı bir yemek, yenisi yapılır.” Şef Rafet “Gittiğiniz restoranda yemeğiniz geç gelince de bunu söyler misiniz” diye soruyor, şöyle devam ediyor: “Kaldı ki yapılacak en ufak hata bir insanın ölümüne yol açabilir. Örnekleyeyim: Şık bir otelde 500 kişilik yemekli bir düğün organizasyonu. Ana yemekte somon var ve somon bir kere pişer, bir kere soğur. Yemek servisi 19.30’da. Şef her şeyi ona göre planlamış. Ancak kokteyl uzun sürdüğü için yemek 21.30’a kaymış. Ekip yeni yemek yapmak yerine somonu tekrar ısıtıp servis etmiş. 350 kişi zehirlendi o düğünde, bilmem anlatabildim mi?”
AĞLAYACAK ADAM MUTFAĞA GELMESİN
Şef Rafet, hata olmaması için titizlikle çalıştıklarını söylüyor ve “Bir işte risk varsa agresiflik de olur. Dünyada 2 meslek grubu var ki beyaz önlük giyer: Biri doktorlar biri şefler. İşin ucunda insan sağlığı var. Profesyonel mutfak çocuk oyuncağı değildir” diyor ve şöyle devam ediyor: “Geçen sezon yarışmacılardan biri ağlayınca ben de linç edilmiştim. Bunlar reyting için yapılan hareketler değil. Mutfak genel olarak agresif bir yer. Demokratik bir ortam değil, daha çok askeri düzen. Şef asar da keser de... Kimse gık diyemez! Bu yeni bir şey değil. Dünya mutfakları da aynı. Bu yarışmaların yabancı versiyonlarını da izleyin, Gordon Ramsey’e bakın. Ağlayacak adam mutfağa gelmesin.”
KİMSEYE BAĞIRMAYA HAKKIM YOK
TÜRK mutfağına hâkim ama Türk mutfağının üzerinde yenilikçi tatlar da inşa etmeyi başarmış, yanı sıra, kendi mutfağında ‘devrim’ yapmış bir şef Maksut Aşkar. “Mutfakta insan ile çalışıyoruz. İşin içine insan faktörü girdi mi davranışlarımızı da bu çerçevede belirlememiz gerekiyor” diyerek giriyor söze, şöyle de devam ediyor: “Benim mutfağımda demokrasi var. Herkes eşit, herkesin sorumluluğu var. Haliyle hata yapma hakkına da sahip. Önemli olan o hatadan ders çıkarmak. Ben hata yaparsam bana da gönül rahatlığı ile söylenebilir. Bu uzun bir maraton ve ekip işi.” Şef Maksut Aşkar sinirlendiğinde kızıp bağırmaya, karşısındakini aşağılamaya hakkı olmadığını düşünüyor. Ona göre ceza-ödül sistemi de doğru değil. Şöyle izah ediyor: “Korku ve baskı ile değil özümseyerek öğrenilir. Hata yaptığının farkına varamayacak egodaki şefler doğru mutfak yöneticisi olamazlar.”
KORONAYA YAKALANINCA ‘ÖCÜ’ MUAMELESİ YAPTILAR
Diyetisyen Sinem Duman 24 yaşında. Ateş ve halsizlik bulgusuyla doktora gitti ve testinin pozitif çıktığını Ankara Seyranbağlar da teyzesi ile yaşadığı evde öğrendi. ‘O günden sonra hayatım kâbusa döndü. Hastalık bir nebze ama uğradığım psikolojik şiddet daha ağırdı’ diyor. ‘Anlamadım. Zaten hastalığı ile uğraşan genç bir kadın nasıl bir baskı görebilirdi ki?’ Duman şöyle özetliyor: “Virüs ilk yayıldığı günlerde doktor ve sağlık çalışanlarına ‘Aman eve gelmeyin bize de bulaştırırsınız’ diyorlardı ya, öyle bir durum. Hastalığı öğrenir öğrenmez çevremdeki herkese, haliyle yaşadığım apartmandakilere de durumu ilettim. Farkındalığı yüksek biriyim. Aile hekimimin kontrolünde 22 gün karantinaydım. Tüm alışverişlerimi online ödeme-kapıya bırakma şeklinde yaptım. Kimseyle temasım olmadı. Bir kere eldiven ve maske ile çöp atmak için kapıya yöneldim. Sanırsınız 3. dünya savaşı çıktı. ‘Öcü’ muamelesi yaptılar. ‘Veremli’ gibi davrandılar. ‘Taşın’ demediler açıkça ama o baskıyı yaptılar. 22 gün boyunca, balkonda çöplerle yaşadım. Empatiden, insanlıktan çok uzaktılar.”
HASTALIĞI BİLMİYORLAR
Buraya bir parantez açma ihtiyacı hissediyor Duman ve şöyle diyor: “Beni en çok desteğe ihtiyacım olan zamanda eve hapseden bu zihniyet, maske-mesafe kuralını hiçe sayarak, her gün sokakta. İnsanların korona virüsünden korkmalarını anlıyorum. Ancak burada ikircikli bir tutum var. Virüs ‘yakın çevreye’ geldiğinde başka tek başına kaldığınızda başka davranıyorsanız sorun sizde.”
Duman hasta olduğunu öğrendikten sonra temaslı olduğu arkadaşlarına da haber vermiş. Ancak aralarından birkaçı ‘Aman bizimle temaslı olduğunu kimseye söyleme’ demişler. Duman ‘Linç edilmekten korktular sanırım. Çünkü benim yaşadıklarım ortada. Alacakları tepkiden korkuyor insanlar. Belki de bu nedenle hastalığı gizleme ihtiyacı hissediyorlar. Bir arkadaşım ‘İşyerindekiler öğrenirse büyük problem olur, maaş alamam’ demişti. Virüsün yayılmasının altında yatan bir neden işte bu korku ve bilinç düzeyinin yeterli olmaması bana göre” diyor.
TEMAS ETTİĞİM KİŞİLER ‘ADIMI VERME’ DEDİ
Eskişehir
HİÇBİR DURUM TSK’NIN RUTİNİNİ DAHİ BOZAMAZ Tatbikatın geçtiğimiz yıl da yapıldığını belirterek söze giren eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı “Her sene yapılıyor ama böylesi ‘sıcak’ bir ortamda yapılıyor olmasının verdiği bir mesaj var elbette. Planlı faaliyetlerin hiç aksamadan, 1 sene önceden planlandığı şekilde icrası, TSK’nın rutinini bozacak bir durum olmadığının göstergesidir. Bu tatbikatlar harbe hazırlık seviyesini geliştirmek, durum tespiti yapmak için önemli. ‘Akdeniz fırtınası’ da olası bir harbe karşı hazırlıklı olduğumuzun ispatı. Yani demem şu, ‘kritik’ denilen hiçbir durum TSK’nın rutinini bozacak önemde dahi olamaz. TSK her süreçte her duruma hâkimdir” diyor.
DOSTA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU
Yunanistan ordusunun içinde olduğu durum nedeniyle planlı faaliyetlerini aksatabileceğini ancak TSK için durumun tam tersi olduğunu belirten Tümamiral Yaycı şöyle devam ediyor: “Eğitim düzeyimiz Yunanistan’ın çok üzerinde. Biz savaşan bir orduyuz, Yunanistan değil. Savaşan bir ordu olarak planlı eğitimlerin aksatmadan sürüyor oluşu TSK’nın tüm konjonktüre hâkim olduğunu da gösteriyor. Esas planlı bu faaliyetler yapılmasaydı o zaman bir sorun var demekti. Yapılıyor olması dosta güven, düşmana korku veriyor.”
DOĞU AKDENİZ’DE ÇATIŞMA OLMAZ
AMERİKA VE AB, TÜRKİYE'Yİ AKDENİZ'DEN KOPARMAK İSTİYOR
EMEKLİ Tümamiral Cem Gürdeniz, dünyada yeni bir jeopolitik bir dönemin başladığını belirterek “Büyük güçler dahil herkes, post-hegemonik dönemin haritasını oluşturma derdinde. Bu durum Güney Çin Denizi’nden tutun Arktik Okyanusu’na, Doğu Çin Denizi’nden Akdeniz’e kadar çok yaygın bir alanda bölgesel ve kıtasal güçlerin bilek güreşine dönüşmüş durumda. Yunanistan, milli güç itibarıyla, Türkiye ile muhatap olabilecek bir ülke değil. Ancak hem Yunanistan hem de Güney Kıbrıs Rum yönetimi, artık bölgesel bir aktörden ziyade bölgesel bir güç haline gelen Türkiye’yi kuşatmak için Avrupa Atlantik sistemi tarafından kullanılıyor ki işin özü budur” diyor.
SEVİLLA HARİTASI KRİZİ YÜKSELTİYOR
Gürdeniz şöyle devam ediyor: “Türkiye’ye Doğu Akdeniz ve Ege’de dayatılan meşhur
KİLOLU KADINA BAŞROL VERİLMİYOR
“Kilo aldığım dönemde dergiler için kapak çekimine gidip, sonrasında iç sayfalara alındığımı öğrendiğim oldu. Dizi sektöründe kilolu diye kadına başrol vermiyorlar. İnsanlar güzellik standartlarına uyan kadınları izlermiş...”
SUÇLU, MİLYON DOLARLIK GÜZELLİK ENDÜSTRİSİ
KADIN ÇALIŞANLARIN ELİ RAHATLAYACAK PSİKOLOG Irmak Kerimoğlu Ankara’da yaşıyor. Pandeminin başından bu yana da ofisi aynı zamanda evi. Küçük kızı Nefes henüz kreş çağında ancak artan vaka sayılarından endişe duyduğu için bu seneyi pas geçecek. İlkokul birinci sınıfa giden Dünya’nın ise ‘uzaktan eğitim’ dönemi başladı. Yani sorularımı evden çalışan Ankaralı bir anne ve psikolog kimliği ile yanıtladı. İlk sorum Ankara Valiliği’nin kadın kamu personeli için aldığı ‘esnek çalışma’ kararını nasıl değerlendirdiği. “Alkışlıyorum” diyor ve şöyle devam ediyor: “Zaten haftalardır, hele de okulların açılmasıyla birlikte çalışan birçok kadın bu süreci nasıl olacağına dair kaygı içindeydi. Özellikle de destek alabilecekleri bir aile büyüğü ya da yardımcısı olmayan binlerce kadın, işi ve evi nasıl idare edeceğini düşünüyordu. Bizim gibi ataerkil toplumlarda ‘çocuk bakımı’ denilince, az sayıda yeni nesil örnekleri olsa da akla ilk gelen kadın oluyor. Dolayısıyla karar çok yerinde. Hele ki uzaktan eğitim süreci devam ettikçe 10 yaş ve altı küçük çocuğu olan annelerin -hatta bence yaş biraz daha yükseltilebilirdi çünkü lise olgunluğuna gelmemiş her çocuğun evde bir yetişkine ihtiyacı var- evden çalışabilmeleri gerçekten de önemli.”
HEM İŞ HEM OKUL NASIL OLACAK?
İkinci sorum şu: “Uzaktan eğitim başladı. Bu süreçte binlerce kadın hem iş hem de çocuğunun eğitimine odaklandı. Süreçten yorgun çıkmamak adına ne yapmak gerekir?” Psikolog Kerimoğlu, babaların da sürece mümkün mertebe katılması gerektiğini söylüyor ve şu hatırlatmayı yapıyor: “Adı üzerinde, uzaktan eğitim. Okuldaki ile aynı düzeyde olmaz. Ebeveynler çocuklarının okulda olduğu gibi tam konsantrasyon ile eğitimlerini tamamlayamayacağını bilirse daha az hayal kırıklığına uğrar. Çünkü bu çocukları 6-7 saat ekran karşısında tam konsantrasyon ile tutmak neredeyse imkânsız. Dikkatleri bir noktada mutlaka dağılacak. ‘Mükemmel olsun’ diye baskı yaparsanız çocuğunuzu okuldan soğutmanız olası. O nedenle hem onlara hem kendinize biraz serbest zaman bırakın.”
TÜM YÜK KADININ ÜZERİNDE OLMAMALI
BİZDE DE KELLE PAÇACILAR VAR ENFEKSİYON Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, korona önlemlerine karşı protesto gösterileri düzenleyen grubun aslında yeni ortaya çıkmadığını ve bilim karşıtlığından beslendiklerini söylüyor. Ceyhan, “Bunlar aşıya, teknolojiye, hastalıkların kontrol yöntemlerine, yani anlayacağınız her türlü bilimsel gelişmeye karşılar. ‘Hasta olacaksak oluruz ama istediğimiz gibi yaşarız’ kafasındalar. 5G meselesi de bunlardan çıkma. Bilimsel gelişmelerin sadece bir grubun tekelinde olduğu iddiasıyla ortaya çıktılar ki bu akım tüm dünyada maalesef rağbet gördü. Bana göre cehalet. Cehalet deyince eğitim almamışlar sanılmasın. Aralarında doktorlar falan da var. Biz bunlarla yıllardır aşı meselesinde de karşı karşıyayız” diyerek protestocular hakkında genel bir tablo çiziyor.
KİŞİSEL ÖZGÜRLÜK NEREDE BİTER
Prof. Dr. Ceyhan, kişisel özgürlüklerin başkasının hayatını tehlikeye attığı noktada hiçbir anlamı kalmadığını düşünüyor: “Eğer bir toplumun parçasıysanız toplum gereklilikleri sizin hürriyetinizden ötedir. Sizin aldığınız ya da almadığınız tedbir toplum sağlığını ilgilendirir. Bu temel ayrımın bile farkında olmayan, çok farklı sosyal ve siyasal çevreden gelen ancak aynı komplo teorilerine inanan bu gruplar aslında sayıca fazla değil. Ancak sosyal medyayı etkin kullanarak, gündemde kalacak gösteriler düzenleyerek ‘çoklarmış’ algısı yaratıyorlar. Birçoğu adlarını duyurmak, ünlü olmak, ürün pazarlamak, kendi marketlerini oluşturmak için eylemlere katılıyorlar. İşin içinde çıkar var” diyor.
BİZİMKİLER TAKLİT
DENETLEME MEKANİZMASI KURULSUN
“BOZ Ayı’dan çok çektim, öyle bir şey başına getireyim ki ömrü boyunca unutmasın. En iyisi tecavüz! Namusunu beş paralık edeyim!” Cinsel saldırıyı meşru kılan cümlelerden sadece biri bu. Devamı insanın kanını donduracak türden. Çocuk ve genç psikiyatristi Doç. Dr. Veysi Çeri’yi arıyor, “Bu rezilliğin bir izahı var mı sizce?” diye soruyorum. Doç. Dr. Çeri de hikâyeyi okumuş, konuya vakıf ama o da benim gibi okuduklarına inanmakta güçlük çekiyor. Bu dille yazılan her türlü hikâye, öykü, film, çizgi filmin çocukların hayatında büyük travmalara sebep olabileceğini söyleyen Çeri, “Çocuk bu tarz hikâyelere maruz kaldıkça ‘tecavüz’ ve ‘şiddet’ gibi olayları normalleştirir. Başkalarına yapmaktan da çekinmez” diyor.
SÜZGEÇTEN GEÇİRİLSİN
Doç. Dr. Çeri, şöyle devam ediyor: “Yetişkin kitaplarına karışamam, isteyen istediğini yazsın. Ama çocuk kitapları! Mutlaka süzgeçten geçirilmeli. Devlet tekelinde olması şart değil. Psikiyatristler, psikolog, pedagoglar, eğitimci, edebiyatçılardan oluşan bir konsorsiyum mesela. Onların denetiminden geçmeyen hiçbir yayın bandrol alamamalı, basılmamalı. Böylesi sıkı bir denetim olduğunu bilen birçokları
da ‘Bu işin bir kıstası var’ diyerek yazmaktan vazgeçecektir.”
HER AKLA GELEN KALEME DÖKÜLMEZ
EKRAN SÜRESİ EN BÜYÜK PROBLEM
Son 10 yılda internet ve sosyal medyanın hayatımızda önemli bir yer kaplamasıyla, ‘kaygılı’ ebeveynlik kurumu da gelişti. O kuruma dahil olanlardan biri de sanırım benim. Çocuğu cep telefonu, tablet ya da TV karşısında büyütme konusunda ciddi hassasiyetlerim var ki sokakta oynamasını ve hatta boş boş yatıp hayal kurmasını tercih ederim. 11 Mart’ta ilk vakanın görülmesi ve akabinde okulların tatil edilmesiyle ‘uzaktan eğitim’ sistemi hayatımıza girdi. Sisteme dair beni endişelendirenlerden biri ekran süresiydi. Hâlâ da öyle. Soru şu: “Bunca saat çocukları nasıl ekran karşısına oturtacağız?”
OKUL TEPESİNDE DAM OLAN YER DEĞİLDİR
Psikolojik danışman Prof. Dr. Zümra Özyeşil, “Salgının sana her şeyi planlamanın ve kontrol altında tutmanın mümkün olmadığını öğretmiş olması gerekirdi” diyerek giriyor söze. Demek istediği şu: Konu sağlık olunca gerisi teferruat. Haklı mı? Haklı. Peki ama iş-hayat-eğitim ekseninde sıkışan ebeveynlerin elini rahatlatacak bir koz yok mu? Prof. Dr. Özyeşil, “İnternetin varlığından rahatsız olmak yerine nasıl faydalı kullanacağını öğrenmek ve çocuğuna öğretmekle işe başlamalısın belki de. Çocuğuna bunun eğitim aracı olduğunu, içinde bulunduğumuz durumda yüz yüze eğitimin bir süre daha mümkün olmadığını samimiyetle anlat” diyor. Aklıma Mahmut Hoca’nın o unutulmaz repliği geliyor: “Okul dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir.”
EĞİTİME ‘HAREKET’ KAT
Prof. Dr. Özyeşil, bir durumun kaçınılmaz olması halinde çözümün yan etkileri azaltmaktan geçtiğini belirterek, formülü tutuşturuyor elime: “Ders dışında ekran süresini kısıtla. Sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde sokağa, parka çıkmasını ve arkadaşlarıyla oynamasını sağla. Ekran başında konsantrasyonu arttırmak için çocuğun hareket etmesine izin ver. Dersi ayakta dinleyebilir, evin içinde dolanıp gelebilir. 10 dakikalık teneffüslerde balkona çıksın, hava alsın, evin içinde koşsun. Tıpkı okuldaki gibi” diyor.
GELECEĞE DAİR ENDİŞELENMEYİN
TEK TİP BİNA YAPMA HASTALIĞI VAR
Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, afetin en önemli nedeninin tek tip bina yapma hastalığı olduğunu söylüyor. “Ne demek bu?” Şöyle açıklıyor: “Dere yatağına da dağın tepesine de aynı tip evler yapıyoruz. Oysa İstanbul Maçka’ya yaptığın evi Trabzon Maçka’daki dere yatağına yapamazsın! 2 Maçka arasında ‘yapısal’ açıdan bir fark olmazsa afet kaçınılmaz olur.” Prof. Dr. Kadıoğlu’na göre bir bölgenin şartları ve iklimine göre bina yapmayı bir türlü öğrenemedik! Yıllardır tekrar ettiği bir gerçeği bu kez daha yüksek sesle bir kez daha söylüyor Kadıoğlu: “Sen hem dere yatağına tek tip bina yap, afet olunca da ‘doğanın gücü’, ‘İklim değişti ondan böyle oldu’ de! Bu topu taca atmaktır. Bir dahaki afete kadar kendimizi avutmak için iklim değişikliğini günah keçisi ilan etmişiz, gidiyoruz. Doğrudur. İklimler değişiyor. Değişmeyen bizim zihniyetimiz!”
0 GİRİŞ BİNA YASAKLANMALI
“Tek tip değil ise nasıl binalar yapmak, çözümü nerede aramak gerekir?” diye soruyorum. Prof. Dr. Kadıoğlu “Öncelikle 0 giriş bina yapımının acil durdurulması lazım. Ben Karadenizliyim. 1929’da dedelerim Sürmene Köprübaşı’ndan sel dolayısıyla Maçka’ya göçmek zorunda kaldı. Demem şu ki o bölgede böylesi kuvvetli bir sel ilk kez olmuyor. Gelin görün ki önlem almıyoruz. Sele karşı dayanıklı, duyarlı bina yapma fikrinden uzaklaştık. Karadeniz’de geleneksel bina yapma türleri vardır. Mesela Samsun Çarşamba’da yaşayanlar selden zarar görmemek için ne yapmış? Binalarını direklerin üzerine dikmiş. Neden? Sel suyu alttan gelip, rahatça geçsin diye. Böylelikle hidrostatik basınç evi yıkmamış. Şimdi sen adı zaten Dereli olan bir ilçeye ‘0 giriş bina’ yaparsan bunun sonucu afet olur. Havzaya 500 yıl boyunca yağan en kuvvetli yağışın su seviyesi baz alınarak hesaplama yapılmadan, su basman seviyesi belirlenmeden yapılan her ev yıkılır da su da basar. Mühendislik hesapları bunun için var. Su basman seviyesi ne demek? Milletin bundan haberi yok. Hesaplayıp diyeceksin ki ‘Bu seviyenin altında binaya giriş- bodrum kat olmaz. Cam çerçeve konmaz.’ Küçük hesaplar yapıp ‘Buraya bir kat daha sıkıştırayım’ dersen bunun faturası mutlaka olur, bazen işte böyle ağır da olur!” diyor.
KIRSAL DÖNÜŞÜM BAŞLATILMALI
“Peki ya eski yapılar? Onlar ne olacak?” Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu bu konuda da çok net: “Kırsal dönüşüm programı başlatmak lazım. Binaların devlet eliyle yıkılıp yerlerine durum ve şartlara uygun yeni binalar yapılması riski azaltacaktır. Aşırı yağışları engellemek mümkün değil. Ama can ve mal kayıplarını mühendislik becerilerimizle engelleyebiliriz. Zihniyet değişikliği şart.”
Pozitif hastaya elektronik bileklik geliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazeteci Muharrem Sarıkaya’ya koronavirüs testi pozitif çıkan ve evde karantinada kalması gerekirken düğün dernek gezenleri engellemek için ‘elektronik bileklik’ uygulaması getirileceğini açıkladı. Kadına şiddet olaylarında sıklıkla kullanılan ‘elektronik kelepçe’ uygulamasına benzeyen bu sistem nasıl olacak? ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasından farkı ne? Vaka sayılarında bir düşüş yaşatır mı? Hukuki açıdan dezavantajları var mı? Uzmanlara sordum.
İngiltere
KİŞİSEL BİLGİLER GÜVENCEYE ALINMALI
BİLİŞİM hukukunda uzman avukat Özlem Kurt, elektronik kelepçe uygulamalarının mahkeme kararı ile alındığı ve Adalet Bakanlığı’nca uygulandığını, Sağlık Bakanlığı’nın hayata geçirmeyi planladığı elektronik bileklik uygulamasının ise her ne kadar benzer de olsa aynı uygulama olmadığını belirtiyor. Yani yasal mevzuat açısından pozitif bir hastaya bu bilekliklerin takılmasının önünde bir engel yok. Avukat Kurt, “Ama” diyerek parantez açıyor: “Bu bahsedilen uygulama bizim nesnelerin interneti dediğimiz, farklı araçların internet üzerinden birbirlerine veri ve bilgi akışı sağlıyor olması durumudur. Bilgi akışı bir cihazdan bir cihaza olabileceği gibi bir cihazdan bir merkeze olabilir. Kanunen yasak değil ancak bu bilgi akışı kişilerin rızasına bağlıdır. Hastanın yaşı, boyu, adresi, TC kimlik numarası gibi kişisel tüm verileri eğer bilekliğe yüklü olacaksa, o zaman kişisel verilerin güvenceye alınması ve korunması büyük önem sarf eder. Elde edilen kişisel veriler başka hiçbir amaçla kullanılmayacak ve devlet güvencesinde mi olacak? COVID-19 hastasının bilgileri çalınır, kötü niyetli kişilerin eline geçer ya da konumunun belli olmasından dolayı başına başka bir iş gelirse o zaman ne olacak? Veriler, insan ve hasta haklarına uygun şekilde saklanabilecekse güzel bir uygulama. Ancak aksi uygunsuz durumlar yaratabilir.
Hong Kong
HERKESE KELEPÇE VURMAK PEK MÜMKÜN DEĞİL
SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, Sağlık Bakanlığı’nın daha önce ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasını başlattığını hatırlatarak “Zaman zaman telefona ulaşılamayan, sistemin bloke olduğu anlar oluyor. Bu bileklikler o noktada da mı devreye girecek? Net bilmediğimiz için net de konuşamıyoruz ama bu işin maliyet yükünün ağır olacağını düşünüyorum” diyor. “Peki ne yapmak gerekir?” sorusunu ise şöyle yanıtlıyor: “Bir kere insanımızın bilinçlenmesi şart. Siz ‘pozitif’ olduğunuz halde evden çıkarsanız, ki çıkanlar genellikle eş, dost, akrabalarına gidiyor, bir başka sevdiğiniz de hasta olacak! Sevdiğinizin hasta olmasını ister misiniz? Yakında, Anadolu’dan büyükşehirlere tersine göç başlayacak. Mümkünse kalın yerinizde. Kıpırdamayın. Hz. Muhammed bir hadisinde ‘Nefsine yapılmasını hoş görmediğin şeyleri diğer insanlar için de hoş görme!’ diye buyuruyor. ‘Ben iyi olayım da başkası hastalansın’ demenin kul hakkına girdiği inanç ve kanaat önderlerince topluma anlatılabilir. Kamu spotları hazırlanıp TV’lerde yayımlanırsa daha etkili olabilir. Yoksa tüm topluma ‘kelepçe’ vurmak hem gerçekçi hem de pek mümkün gelmiyor bana.”
Karabük
SİSTEM NASIL İŞLEYECEK
BAKANLIK 2 farklı model üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Henüz hangisinin kullanılacağı kesin değil.
Hastaneye başvuran ve daha sonra filyasyon ekiplerince takibe alınan COVID-19 pozitif hastalara ‘akıllı bileklik’ takılacak. Bu bileklikler ‘elektronik kelepçe’ uygulamasına benziyor. Denetimli serbestlik-kadına yönelik şiddet ve uzaklaştırma cezalarında kullanılan kelepçeler aslında elektronik bir izleme ünitesi. Kişinin konutunu terk etmesi, belirlenen yasaklı yerlere gitmesi gibi durumlarda alarm vererek kolluk birimlerini uyarıya geçiriyor, mağduru koruyor. Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaya geçirmeyi düşündüğü ‘elektronik bileklik’ de benzer mantıkla çalışacak. 14 gün karantinada kalması gereken hastanın, bileklik sayesinde karantinayı evinde geçirdiğinden emin olmak, dışarı çıkması gerektiği durumlarda ise nereye gittiğini ve kimle görüştüğünü takip etmek amacıyla kullanılması planlanıyor.
İkinci model ise bileklik ile aynı mantıkta çalışacak ‘kutu’ sistemi. Hastaya bileklik takmak yerine evine bir cihaz bağlanacak. Bu cihaz kişiyi takibe alacak. (Hırsızlara önlem için takılan, her hareketi algılayan sensörlü alarmlar gibi düşünebilirsiniz) Belirlenen sınır aşıldığında cihaz alarm çalarak hastayı uyaracak. Hasta uyarıya riayet etmez, evden ayrılırsa, merkeze kural ihlali yapıldığına dair sinyal gidecek. Kutu yerinden hareket
ettirilir ya da oynatılmaya çalışılırsa aynı alarm
yine devreye girecek.
Her 2 model de Singapur, Hong Kong, Çin ve Güney Kore’de koronavirüs pozitif hastaların takibi için aktif olarak kullanılıyor.
GEREKİRSE POLİSİYE TEDBİR DE UYGULANSIN
ELEKTRONİK bileklik uygulamasının nisan-mayıs aylarında da gündeme geldiğini hatırlatan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “Alınan kararı destekliyorum, denenebilir. Bu kadar uyarıya rağmen hâlâ pozitif olduğu halde karantina kurallarına uymayan çok kişi var” diyor. Çin’de yapılan e-spor turnuvasına katılan oğlu İrfan Tükek ve dünyanın dört bir yanından gelen sporcuların 14 gün boyunca benzer koşullarda bir otel odasında karantinaya alındığını ve deyim yerindeyse burunlarını dahi dışarı çıkaramadıklarını da anlatan Prof. Dr. Tükek, “Biz hastaları evde nasıl tutarız bunu tartışıyoruz. Toplumun bilinç seviyesi maalesef bu. O nedenle gerekirse polisiye tedbirin de şart olduğunu düşünüyorum” diyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle