Nedir bu Ramsay Hunt sendromu

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Peki, saydığım tüm bu hastalıklardan bir farkı var mı bu sendromun? Türkiye’de de görülen bir rahatsızlık mı ve dahası hangi yaş aralığında görülüyor, nelere dikkat etmek gerekiyor? Sordum.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN GÜÇLÜ OLMASI ŞART

RAMSAY Hunt sendromu aslında zona ve yüz felcine kısmi olarak benziyor ama bir farkla! Suçiçeği ve zonaya da neden olan, herpes virüs grubuna ait varicella-zoster virüsü, Ramsay Hunt sendromunda kendini kulak içinde uçuk ve şiddetli ağrı ile belli ediyor. Yani virüs önce kulağı tutuyor. Nöroloji uzmanı Dr. Hale Alpman Gökmen, bu hastalığın 30-50 yaş aralığında sıkça görüldüğünü belirterek, “Bu virüs belirli sinirleri, özellikle de yüz sinirlerini etkilediği için Bieber’da da görülen yüz felci gibi semptomlara neden oluyor. Genellikle kulak çevresinde veya içinde görülüyor. Kulak ağrısı, sürekli çınlama, baş dönmesi ve ağrısı ve hatta işitme kaybına da sebep olmakta. Hasta yüzünün felçli tarafındaki gözünü, ki Bieber’da sağ göz, kapatmakta zorlanıyor. Ağız ve gözler kuruyor. Tat alma yetisinde de değişiklikler olabiliyor. Hasta ağzını kullanmakta da zorluk yaşayabilir. Mesela su içer ama ağzında tutamaz, dökülür. Yemek yiyemez” diyor.

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DÖKÜNTÜLERE DİKKAT

Suçiçeği geçiren hastalarda bu hastalığa neden olan virüsün yıllar sonra kendini bu şekilde yeniden gösterebildiğine de dikkat çeken Dr. Gökmen, şöyle devam ediyor: “Çocukken suçiçeği atlattınız diyelim. Sonrasında virüs vücutta uykuya yatar ya da saklanır. Spesifik olarak da sinir dokularına yerleşme eğilimindedir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde bir anda ortaya çıkar. Buradan da ne anlıyoruz? COVID-19 ile adından sıklıkla söz ettiğimiz bağışıklık sistemimizin güçlü olması, birçok hastalığın önlenmesi için çok önemli. Yediğimize, içtiğimize dikkat edeceğiz, hareketi hayatımızdan eksik etmeyeceğiz, stres ve üzüntüyü minimuma indireceğiz ki bağışıklık sistemimizi güçlü tutalım. Bir de bu virüs sinirlere yerleştiği için

B vitamini önemli.”

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BU BELİRTİLERE DİKKAT!

1- AŞIRI halsizlik ve yorgunluk.

2- Kulakta ağrı, uçuk ya da zona.

3- Baş dönmesi, deride döküntü, işitme bozukluğu.

4- Tat algısında değişiklikler veya tat kaybı.

5- Ağızda, gözde kayma ya da benzeri sıkıntılar (yüz felci).

Dr. Gökmen bu belirtilerden birinin ya da hepsinin olması halinde zaman geçirmeden bir nöroloğa görünmek gerektiğini belirterek, “Eğer acil müdahale yapılmazsa, ki tedavide çoğunlukla kortizon ve antibiyotik veriliyor hastalara, o zaman yüzdeki bu felç durumu kalıcı olabilir. Ne kadar erken, o kadar iyi. Eğer hasta tüm bu tedaviler ile toparlamazsa o zaman felce uğramış yüz kaslarını elektrik uyarımı ile (kas stimülasyonu) çalıştırıyoruz” bilgisini veriyor.

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ŞİDDETLİ KULAK AĞRISI İLE GELDİ

ARSEN Yılmaz, halen tedavisi devam eden bir Ramsay Hunt sendromu hastası. Bir pazar akşamı sağ kulağında yaklaşık 10 dakika süren ve ara ara baş gösteren ağrılar ertesi gün yarım saate çıkınca, ‘Ne oluyor?’ demiş ama yine de doktora gitmemiş, geçer sanmış. Sonrasını şöyle anlatıyor: “O hafta ara ara baş gösteren ağrılara, baş dönmesi de eşlik edince soluğu kulak burun boğaz doktorunda aldım. Üst solunum yolu enfeksiyonu denildi, ağrı kesici ile soğuk algınlığı ilacı yazıldı. Ama ne çare! Ağrılarım gittikçe şiddetlendi, vertigo gibi, dünyam dönüyor, her an düşüp bayılacak gibi hissediyordum. 2 gün sonra acillik oldum, bu kez antibiyotik verildi. Ancak ertesi gün kulağım şişti, dokunamıyordum bile. İçinde uçuğa benzer şeyler çıkmıştı ve duymada da problem vardı. O gece sabaha kadar ağrı ve sızıdan uyuyamadım. Sabah olduğunda çenede ufak bir kayma fark ettim ama kulağımdaki şişlikten olduğunu

düşündüm. Birkaç saat sonra ise sağ gözümü kapatamadım. Apar topar acile gittik yeniden. Nörolog gördü bu kez ve kapsamlı bir muayenenin ardından Ramsay Hunt sendromu teşhisi aldım.”

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GEÇ KALMAYIN

“Sendroma bağlı yüz felci geçiriyordum. Kulaktaki uçuk benzeri küçük şeyler zonaya dönüştü. Hastaneye yatış yapıldı. 10 günlük enfeksiyon ve kortizon tedavisinin ardından taburcu edildim ama hâlâ yüzümdeki kaymada tam bir iyileşme yok. Kortizon tedavim devam ediyor, iyileşme için de ‘En az 1 yıl’ dedi doktorlar. Hem ruhen hem bedenen yoran bir hastalık. Çok zor süreçlerden geçtim. Belki daha erken tanı alsaydım durum farklı olurdu, bilemiyorum. Eğer benzer şikâyetleriniz varsa, geç kalmayın ve önlemlerinizi mutlaka alın.”

JUSTIN BIEBER YÜZ FELCİ GEÇİRDİ

KANADALI pop yıldızı Justin Bieber, cuma günü sosyal medya hesabından yayınladığı videoda kısmi yüz felci geçirdiğini ve yüzünün yarısını hissetmediğini duyurdu. Nadir görülen ‘Ramsay Hunt’ sendromu nedeniyle yüzünün yarısının hissizleştiğini belirten Bieber, yüz felcinin geçici olduğunu ama bazı komplikasyonların kalıcı olabileceğini belirtti. Bieber söz konusu durumun, kulağındaki sinirlere nüfuz eden bir virüsten kaynaklandığını söyledi. Justin Bieber, felçli taraftaki gözünü kırpamadığını, dudağını ve burun deliklerini oynatamadığını da uygulamalı olarak takipçilerine gösterdi. 28 yaşındaki ünlü yıldız, hayranlarından özür dileyerek konserlerine geçici bir süre ara verdiğini belirtti.

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