Naim’den 35 yıl sonra Vargas

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FIVB Milletler Ligi Şampiyonluk kupasını da, tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştığı Avrupa kupasını da Eypio’nun Naim Süleymanoğlu için yazdığı şarkı ile kaldırdı Filenin Sultanları. Finale, takımına 41 sayı kazandırarak adını kazıyan oyunculardan biri ise hiç şüphesiz Küba asıllı Melissa Vargas’tı. O da tıpkı, adını dahi değiştiren komünist Bulgar rejiminden kaçarak 1986’da Türkiye’ye gelen Naim gibi, kariyerini bitirmeye ant içen Küba’nın komünist rejiminden kaçmış ve Türk vatandaşlığı alarak, kariyerine özgürce devam etme fırsatı yakalamıştı. İşte önce İsviçre’de sığınmacı olan, sonrasında da Türk vatandaşlığına geçen Vargas’ın hayatı...

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KOMÜNİZMDEN KAÇTI TÜRKİYE’DE HAYAT BULDU

Tam adı Melissa Teressa Vargas Abreu. Küba’nın Cienfuegos kentinde 1999’da dünyaya geldi. 8 yaşında okul, 12 yaşında milli takıma girdi. Performansı ile öylesine ışıldıyordu ki 14’ünde “Küba’nın geleceği” olarak görülüyordu. Ancak ülkesindeki komünist rejim katıydı. 52 yıl ülkeyi yöneten Fidel Castro profesyonel sporu yasaklamış, tüm sporcuların aynı maaşı almasından, transfer-oyuncu satın almanın gerçekleşmediği, devlet etkisi altında spor yapılabilen bir sistem kurmuştu. Bu sebeple Vargas ancak ülkesinin izin verdiği; Rusya, Çekya gibi “demir perde” ülkelerine transfer olabilirdi. 2015-2016 sezonunda henüz 16’sında, Çekya’nın Prostejov takımına transfer izni de böyle çıktı.

TÜRK KAMUOYUYLA TANIŞMASI

Vargas, 16 yaşında önemli maçlarından birini Eczacıbaşı’na karşı Prostejov forması ile oynadı ve 32 sayı aldı. Bu maçla Türk voleybol kamuoyu ile de tanışmış oldu. Ancak aynı yıl büyük bir talihsizlik yaşadı ve omzundan sakatlandı. Tedavi için Küba’ya döndü.

KÜBA REJİMİNE SERT SMAÇ

Küba Voleybol Federasyonu, Vargas’ın kendi tesislerinde tedavi edilmesini istedi ancak Vargas’ın ailesi federasyona ve doktorlara güvenmiyor, tutumlarını beğenmiyor ve dahası kızlarını tedavisi bitmeden maçlara çıkarmalarından korkuyordu. Bu sebeple de Vargas’ı kendi şehirlerindeki özel bir kliniğe yatırdılar. Bu, komünist bir rejim için muhalefetten fazlası, bir “başkaldırı” idi ve elbette cezasız kalmazdı; 2017’de 4 sene milli takımdan uzaklaştırıldı, federasyon üyeliği durduruldu. Bu, onun bir daha voleybol oynayamaması demekti. Ancak Vargas’ın kariyerinin en verimli çağında 4 yıl evde kalmak gibi bir niyeti yoktu. Rejime boyun eğmedi. Volero Zurich takımı ile anlaşarak ülkesini terk etti, İsviçre’ye “sığınmacı” statüsüyle gitti. Bir sezon oynadıktan sonra 2018’de Fenerbahçe’ye transfer oldu.

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KÜBA’DA DOĞDU MALATYALI OLDU

Melissa Vargas, saha içindeki başarısı kadar saha dışındaki sıcakkanlılığıyla da öne çıkıyor. Ne zaman sorulsa Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’a duyduğu saygıdan olsa gerek memleketinin Malatya olduğunu söylüyor. Sosyal medyada “Öncelikle kayısı diyarı Malatya’dan selamlar” diye başladığı videolar milyonlar izleniyor.

TC KİMLİĞİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ELİNDEN ALDI

Fenerbahçe formasını giymeye başladıktan 3 yıl sonra, Küba’nın verdiği 4 yıllık cezanın bitmesine az bir süre kala o dönem Fenerbahçe ve aynı zamanda Sırbistan Milli Takım antrenörü de olan Zoran Terzic öğrencisi Vargas’a Sırp Milli Takımı’nda oynaması için teklif götürdü. Ancak tüm girişimlere rağmen Küba, Sırplarla anlaşamadı. O sırada Türkiye devreye girdi. Dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın üstün gayretleriyle Vargas, 10 Nisan 2021’de Türk vatandaşlığına geçti. TC kimliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden

aldı.

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‘İYİ Kİ VARGAS’IMIZ VAR’

Bu noktada Fenerbahçe’ye özel bir başlık açmak lazım çünkü Vargas’ı en başında Türk voleyboluna kazandıran onlar. Bu transferde emeği geçenlerden biri de Fenerbahçe’nin voleyboldan sorumlu yöneticisi Simla Türker Bayazıt’tı. Ayağının tozu ile geldi Belçika’dan. Diyor ki: “O heyecanı hep birlikte yaşadık, hop oturup hop kalktık ve sonu muhteşem oldu. Kaptanımız Eda Erdem, Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Gizem Örge’nin aidiyeti, açıklamaları... Çok duygulandım. Melissa Vargas’a gelince... Fenerbahçe’mizin Türk sporuna armağanı. Daha da iyi olacağına yürekten inanıyorum. Takıma katıldığı ilk gün dün gibi aklımda. İlk maçı Beşiktaş derbisiydi. Maçın en skorer oyuncusu oldu. Hikâye de orada başladı. Bizim için her zaman çok özel bir sporcuydu. Duygusal, aidiyeti çok yüksek, Fenerbahçe’ye çok bağlı. Özgür ruhlu bir karakter. Çok çalışkan. Örnek bir sporcu. Bizim bir değerimiz. Türk voleyboluna daha çok katkıları olacağına inanıyorum. Hep yanındayız. Taraftarımız onu zaten çok seviyordu, şimdi tüm Türkiye’nin sevgilisi oldu. İyi ki Vargas’ımız var.”

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VARGAS HAVAYOLLARI

Melissa Vargas rakibi sersemleten smaç servislerinde öyle bir zıplıyor ki, TRT Spikeri Mehmet Sevinç’in tabiri sosyal medyaya damga vurdu: “Vargas Havayolları”